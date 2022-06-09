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Лидеры фракций Европарламента призвали саммит ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата

європарламент

Лидеры фракций Европарламента выступили с призывом к саммиту Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление на июньском саммите ЕС. По Грузии - попросили "работать над таким статусом".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы, лидеры политических групп Европарламента, обращаемся к главам государств и правительств, которые встретятся 23-24 июня, чтобы принять решение по заявкам Украины, Республики Молдова и Грузии на вступление в Европейский Союз. ЕС должен проявить мужество, решительность и дальновидность в сегодняшнем контексте жестокой агрессивной войны против нашего европейского соседа Украины и ухудшения международной обстановки", - говорится в заявлении.

Авторы заявления подчеркивают, что ЕС должен быть надежным партнером и геополитическим игроком, "заслуживающим доверия, живущего в соответствии со своими принципами и ценностями, демонстрируя солидарность с теми, кто отстаивает те же идеалы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в ЕС

"Граждане Украины хотят жить в свободной, демократической и преуспевающей стране, которая является гордым и преданным членом европейской семьи. Мы признаем, что эти надежды разделяют народы Грузии и Молдовы, а также страны Западных Балкан, ожидания которых нельзя и дальше игнорировать", - сказано в утвержденном заявлении.

"Вот почему мы настоятельно призываем вас предоставить статус кандидата в члены ЕС в Украине и Республике Молдова в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе", - призвали лидеры фракций Европарламента.

В то же время они призвали саммит ЕС "работать над предоставлением того же статуса Грузии, выполняя законные надежды грузинского народа".

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Следует отметить, что в проекте заявления содержался призыв предоставить статус всем трем странам ассоциированного трио - Украине, Молдове и Грузии, однако в итоге в отношении Грузии были внесены изменения.

Европарламент (1795) Молдова (1867) членство в ЕС (997) Евросоюз (17061)


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Топ комментарии
+16
Стискаюся спитати: а Молдові за що таке щастя? Заслужила?
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09.06.2022 16:52
+13
Трусливая пророссийская Молдова хочет просочиться в ЕС в кильватере Украины. Позорище!
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09.06.2022 16:52
+13
База (колишня) ПВК "Вагер" у м. Кадіївка (Стаханов). Цікаво скільки орків там засмагають.
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09.06.2022 16:58
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Это правильно, что Грузии ничего не обещают из-за ************* политики.
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09.06.2022 16:51 Ответить
Грузины❓В очередь❗Украина и Молдова милости просим
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09.06.2022 17:18 Ответить
Скільки грузин нам допомагають боротись з ордою? А скільки молдаван??????? Отож. В молдові більша частина ватники. Мені здається їх спеціально до нашого вагону причепили...
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09.06.2022 17:52 Ответить
Трусливая пророссийская Молдова хочет просочиться в ЕС в кильватере Украины. Позорище!
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09.06.2022 16:52 Ответить
ну да есть там публика гагагузия Комрат и ПМР... но в том то и дело-- что вступив в ЕС.... ПМР будет в понятии-- была..... а гагаузов к ногтю придавят в рамках демократических уголовных норм о терроризме и сепаратизме..
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09.06.2022 16:57 Ответить
Зачюханная с убитыми дорогами, тротуарами и не ухоженными газона и парками гагаузия❗Бывал я там . Наверно так и кацапия выглядит.
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09.06.2022 17:26 Ответить
Стискаюся спитати: а Молдові за що таке щастя? Заслужила?
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09.06.2022 16:52 Ответить
Угу.ПМР тоже прицепом в ЕС потащат?Хуйло бы одобрил.
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09.06.2022 16:59 Ответить
даже если таковы условия для Украины прищепом то нам же лучше.... будет страна ЕС в соседях которая образует юридически и по факту большой этнический анклав с Румынием.... нам только в +++
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09.06.2022 16:59 Ответить
До чого тут Молдова? А щоб не було нудно,коли прокинуть.
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09.06.2022 16:54 Ответить
....Грузії - попросили.... interesno , a chem Moldova lutshe ta ?
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09.06.2022 16:55 Ответить
А молдаванам за что?
За карие глаза Санду?
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09.06.2022 16:56 Ответить
Ще б мадяр викинути з ЄС, бо псують все стадо.
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09.06.2022 16:57 Ответить
База (колишня) ПВК "Вагер" у м. Кадіївка (Стаханов). Цікаво скільки орків там засмагають.
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09.06.2022 16:58 Ответить
то вчора або післявчора грохнули..відео було
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09.06.2022 17:01 Ответить
Це було сьогодні вранці.
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09.06.2022 17:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jCnjH7ieOSw
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09.06.2022 17:12 Ответить
Це не те відео. У тебе на відео підбитий склад із БК, а в мене база ПВК Вагнера.
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09.06.2022 17:14 Ответить
А мамалижнікам за що? за те що 30 років тримають у себе дрисляндію, замість попросити допомоги в ЗСУ і зачистити той анклав кацапів... мерзота
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09.06.2022 16:58 Ответить
Європарламенту виступили із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні і Молдові статус кандидата то таке як=
ВИРАЖАЄМ Озабочєнность
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09.06.2022 16:58 Ответить
Тобто, навіть якщо всі парламенти, ради та організації разом зі всіма лідерами та великими країнами ЄС погодяться надати статус кандидата Україні, але якщо знайдеться лише одна куплена країна скотиняка типу мадярщини, яка буде проти, то всі ці старання підуть псу під хвіст?
Геніально! Он, там вже султан Таїп І зустрівся з конячкою, як ні в чому взяв украдене зерно й офіційно заявив, що Швеції з Фінляндією в НАТО не буде... Ось так, ось і всі ці євроєєднання та спільна підтримка, достатньо одного когось купити і все...
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09.06.2022 16:59 Ответить
при современной грузинской ситуации, это ещё те соратники орбана.
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09.06.2022 17:00 Ответить
Цигани, як завжди, намагаються "прокатитися на халяву".
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09.06.2022 17:07 Ответить
Україна кров'ю окропила це кандидатство, а Молдові за що ?
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09.06.2022 17:23 Ответить
гадаю, щоб Україна себе не відчула особливою
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09.06.2022 18:09 Ответить
почему так хочется из советского союза в европейский?
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09.06.2022 18:22 Ответить
А что б никогда больше нас никто в это ссср не затянул!
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09.06.2022 18:46 Ответить
Это сигнал грузинскому народу чтобы не голосовали за российские проекты у власти.
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09.06.2022 19:56 Ответить
А НАТО там як? Всё ещё "нэ на часи"? Нам нужно НАТО!!
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09.06.2022 20:57 Ответить
Раз загнали пакетом с грузинами и молдаванами- значит дела не будет. Хотя и без них вероятность была маленькой, но хотя бы была. А так без шансов
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09.06.2022 21:26 Ответить
 
 