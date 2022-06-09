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Новости Война
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Мы идем к тому, что станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Украина выстояла против сверхмощного удара войск РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Война продолжается. Но мы выстояли против сверхмощного удара. Мы защищаем нашу территорию. И мы идем к тому, что обязательно станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим в этой войне", – отметил глава государства.

Мы идем к тому, что станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим, - Зеленский 01
Мы идем к тому, что станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим, - Зеленский 02
Мы идем к тому, что станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим, - Зеленский 03
Мы идем к тому, что станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим, - Зеленский 04
Мы идем к тому, что станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим, - Зеленский 05
Мы идем к тому, что станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим, - Зеленский 06

Также смотрите: "Я подбил его с "Джавелина". Очень большой приток энергии был", - боец ВСУ Петр о своем первом российском танке. ВИДЕО

армия РФ (19057) Зеленский Владимир (20232) победа (591)


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Топ комментарии
+77
Так, ми переможемо! А ти так і залишишся зрадником...
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09.06.2022 17:02
+55
Чи готові ми в голос сказати - російська імперія і СРСР були окупацією? Визнати, що наші батьки і діди народилися в окупації, співпрацювали із режимом, підлаштовувалися, щоби вижити…

Що ми, ті, кому 30+ і хто пам'ятає піонерію, комсомол, дефіцит, паперову ковбасу і т.д. - народилися в окупації… Чи готові ми визнати - більшість населення після 1921 року (початок радянської окупації України) не мала альтернативи.

А ті, хто її бачив і за неї боровся був знищений, або зламаний, або ледь повернувся з таборів… Готові? https://www.istpravda.com.ua/columns/2022/06/9/161427/
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09.06.2022 17:01
+45
Я знаю що вже забєбал всіх цим питанням.
Але, хтось зустрічав в рядах ЗСУ, ТрО депутатів від кішенькової партєйкі ка*слуга урода*?
Так щоб без постановочних фоточок з пєкалєм а-ля я у мами рємба.
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09.06.2022 17:07
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Чи готові ми в голос сказати - російська імперія і СРСР були окупацією? Визнати, що наші батьки і діди народилися в окупації, співпрацювали із режимом, підлаштовувалися, щоби вижити…

Що ми, ті, кому 30+ і хто пам'ятає піонерію, комсомол, дефіцит, паперову ковбасу і т.д. - народилися в окупації… Чи готові ми визнати - більшість населення після 1921 року (початок радянської окупації України) не мала альтернативи.

А ті, хто її бачив і за неї боровся був знищений, або зламаний, або ледь повернувся з таборів… Готові? https://www.istpravda.com.ua/columns/2022/06/9/161427/
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09.06.2022 17:01 Ответить
ПЕРЕМОГА будет наша !!! Слава ЗСУ !!! Слава Народу УКРАИНЫ !!!
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09.06.2022 17:04 Ответить
Я знаю що вже забєбал всіх цим питанням.
Але, хтось зустрічав в рядах ЗСУ, ТрО депутатів від кішенькової партєйкі ка*слуга урода*?
Так щоб без постановочних фоточок з пєкалєм а-ля я у мами рємба.
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09.06.2022 17:07 Ответить
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09.06.2022 17:28 Ответить
З ЄС все зрозуміло. Питання було про слуг урода В рядах полаборантів іх є. А чи є їх в рядах захисників?
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09.06.2022 17:51 Ответить
немає ні жодного. один в тер обороні. і все.
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09.06.2022 19:47 Ответить
Коля Котлєта
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09.06.2022 20:33 Ответить
Навіщо ця ложка дьогтю в майбутню загальну перемогу?
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10.06.2022 23:09 Ответить
Я готов сказати що мої предкі боролись, тому що моїх вислали з України до Сибіру
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09.06.2022 17:14 Ответить
- так-ж історія з дідусем була у 39 році , вислали у сибір за непідтримку "советської" влади з Буковини.
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09.06.2022 17:46 Ответить
http://www.bible-for-you.org/desk/memori/bim.php
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10.06.2022 00:06 Ответить
дійсно в совку була створена нова історична формація - радянський народ, як писалось в брежнєвській конституції
на жаль, вати і у нас не менше, ніж за поребриком, а це - безбожники, пролетаріат та пасажири з лютою ненавистю до багатих
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10.06.2022 00:02 Ответить
Так, ми переможемо! А ти так і залишишся зрадником...
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09.06.2022 17:02 Ответить
К чему ты страну привел?
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09.06.2022 17:03 Ответить
Кацапи, вам - піздєц!
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09.06.2022 17:07 Ответить
Ти мабуть під Северодонецком?
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09.06.2022 17:18 Ответить
оно из секты зебилов
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09.06.2022 17:47 Ответить
Ти проти мого вислову? То ти - кацап? Тоді іди нах.
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09.06.2022 18:03 Ответить
Це ти кого питаєш? Зеленського? Тоді дай сам собі відповідь на питання: "А ХТО привів Зеленського і його "шоблу"?
Ми в 2019-му "криком кричали": "Люди добрі! Що ви робите! Він просере країну!!!"
Але більшість були наче "чамрені"!!! От і маємо війну і розруху!!!
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09.06.2022 17:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cdEEffF7_rU https://www.youtube.com/watch?v=cdEEffF7_rU
Рашисти - фашисти 21 століття !

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09.06.2022 17:05 Ответить
Мда
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09.06.2022 17:05 Ответить
Японское хоку в тему:

Фу те на те!
Ни фуя се бе!

🤕
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09.06.2022 17:07 Ответить
Он - Александр Македонский!
Нет, он - Наполеон Боунапарте!
Нет, Он Величайший из Найвеличниших Верховный Главнокомандувач!

🤕
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09.06.2022 17:05 Ответить
Воно-Потерпілий Нелох Боневтік !
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09.06.2022 18:58 Ответить
Ахахаха)) Ї. баний гной *****..
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09.06.2022 17:05 Ответить
Так,українська вільна незламна нація обов'язково переможе кацапських смердючих лапатних рабів...
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09.06.2022 17:06 Ответить
А как же - Нужно всего в 10 раз больше - иначе ничего не получится???
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09.06.2022 17:07 Ответить
Від зради до перемоги - лише один крок
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09.06.2022 17:09 Ответить
і навпаки...

памятаймо Оманські домовленості
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09.06.2022 18:08 Ответить
ви і Український Народ, це зовсім різне.
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09.06.2022 17:09 Ответить
і тут остапа понесло... - на передовій поненобував...
барабан зеленому наполеону під сраку - той хочь мацкву спалив,
цей на посередіне....
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09.06.2022 17:09 Ответить
навіть януковоща люди будуть пам'ятати як президента України. а тебе гнида гундоса з історії назавжди викреслять. твоє прізвище буде лайливим словом як і путін-*****...
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09.06.2022 17:10 Ответить
не викреслять...
висельників не викресклюють
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09.06.2022 17:14 Ответить
Викреслить-то, може, й викреслять! А війну, що була його "великим крадівництвом" спровокована, "викреслить" зможемо? Смерть десятків тисяч наших людей? Руїни Києва, Житомира, Чернігова, Сум, Харкова? Руїни Маріуполя та інших міст півдня України?
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09.06.2022 17:58 Ответить
Не ви,а ми- себто народ України. А ви,зе-дебіли,можете йти нах... разом з найвеличнішим клоуном.
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09.06.2022 17:14 Ответить
У меня только один вопрос. Там в голове опилки или тырса?
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09.06.2022 17:14 Ответить
Буратіно- вирізан з суцільного шматка... дерева!
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09.06.2022 17:17 Ответить
Там айкосики, которые исправно выделяет Дерьмак.
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09.06.2022 17:23 Ответить
Горох! Сухий горох! (У блазнів Середніх віків був атрибут - дерев"яна палиця з прив"язаним до неї висушеним сечовим міхуром свині чи бика А всередину вкладався сухий горох, який тарабанив при струшуванні Пізніше міхур замінили пустотілою головою блазня, вирізаною з дерева і розфарбованою )
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09.06.2022 18:03 Ответить
Бо ти найпотужніший!
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09.06.2022 17:16 Ответить
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09.06.2022 17:21 Ответить
Тут потери превышают кацапские, и тут же : "мы побеждаем".
Какая-то ересь.
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09.06.2022 17:16 Ответить
Генератор случайных слов❗Классная вещь👍
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09.06.2022 17:28 Ответить
на жаль, перевищують....
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09.06.2022 23:56 Ответить
Може посадити його в танк, поки кумар не вийшов.
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09.06.2022 17:18 Ответить
я вже давно кажу, що його новою поштою треба в кремль відправити.
він же тільки нещастя приносить, от якраз була б користь.
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09.06.2022 19:51 Ответить
міняю бубу на Зеркаль!
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09.06.2022 17:19 Ответить
Годі базікати. Доведи ділом.
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09.06.2022 17:21 Ответить
В нелінійних системах управління (читай - гібридна війна) головною умовою керування об'єктом зі сторони управляючого джерела сигналу (суб'єкта) - це досягнення безпохибкового зв'язку між цими обома ОУ і СУ. Тому, щоб не бути цим самим ОУ потрібно досягти простого рішення - розірвати всі зв'язки з СУ, який апріорі є енергетично набагато потужніший й через це не може сам бути ОУ в такій системі.
Якщо розв'язана війна справжня, а не гібридна, то про ніяку систему управління вже не йдеться, а лише про взаємознищення всіх елементів, що є антиприроднім явищем і свідчить про безумство як ініціатора такої війни, так і сил, які його підтримують.
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09.06.2022 17:23 Ответить
"Але ми вистояли проти надпотужного удару. Ми захищаємо нашу територію. І ми йдемо до того, що обов'язково стане одним із найбільших військових успіхів у Європі. Ми переможемо в цій війні"

--
"Ми пахали, я і коняка" (С)
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09.06.2022 17:23 Ответить
"ми орали,я і трактор"(муха(с))
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09.06.2022 22:20 Ответить
Чи не Зеле про це говорити. Якщо ми переможемо то всупереч йому.
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09.06.2022 17:24 Ответить
Якщо я тебе побачу на вулиці, Зеленський, я тебе буду ******* віником До самої Великобританії, ти ***** зиму переживеш в теплі, а Україна ? дибіл
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09.06.2022 17:26 Ответить
ждем
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09.06.2022 17:30 Ответить
Зе сам поведе в бій на білому коні та з папахою на чолі)
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09.06.2022 17:32 Ответить
"Он вскочил на коня, вьіхватил шпагу и ... ускакал" (С)
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09.06.2022 17:53 Ответить
Смотрел сегодня Арестовича.. сотни тел бурятов и чеченцев валяются на улицах Северодонецка, остальных за городом постреляли путинские заградотряды... бегут по всем фронтам.. ВСУ уже на подступах к Херсону... Причем обо всем этом Алексей рассказывает таким тоном как будто девушка в Инстаграме выбирает сумочки. Может победа действительно не за горами. Он очень убедительный.
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09.06.2022 17:38 Ответить
влюбился в Люсю...?
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09.06.2022 17:42 Ответить
- ха ха ха хаа ха !!!
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09.06.2022 17:51 Ответить
у неї й прізвище є- Люся Защока.
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09.06.2022 18:49 Ответить
Арестовичь❓Этот не соврет❗
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09.06.2022 17:56 Ответить
і так 4 місяці(((
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09.06.2022 18:42 Ответить
Україна вистояла проти надпотужного удару військ РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський написав уhttps://www.facebook.com/photo/?fbid=3095717707345251&set=pcb.3095720287344993 фейсбуці , інформує

"Війна триває. Але ми вистояли проти надпотужного удару. Ми захищаємо нашу територію. І ми йдемо до того, що обов'язково стане одним із найбільших військових успіхів у Європі. Ми переможемо в цій війні", - зазначив глава держави.

Джерело: .............. рефию не назива огресором. оно несказало що УКРАНЇА ПЕРЕМОЖЕ дуже двуяка заява це,що за гра слів,?
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09.06.2022 17:40 Ответить
Мі досі не в стані війни з Московією. Зеля грає в пас із Путлером.
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09.06.2022 17:48 Ответить
у них теж спецоперація
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09.06.2022 23:54 Ответить
Вова ты Наполеон.
Правда тот,который торт.
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09.06.2022 17:42 Ответить
Уже не торт
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09.06.2022 17:57 Ответить
На відмінність від Зелі, у торта є яйця
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09.06.2022 21:07 Ответить
родіна моя Україна поцілуй мене - я ж син твій!
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09.06.2022 17:43 Ответить
Може Їзраїлю ? Подивитись яку пенсію з України отримують ті песіонери що живуть в Їзраїлі.
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09.06.2022 17:51 Ответить
кстаті мама Рімма і отой жахливий жлоб їх папаша вже отримали громадянство Ізраїлю і живуть там в маєтку поряд з маєтком Коломойського.
а дєдушка їхній так і взагалі був нквдист, приїхав до Кривого Рогу у 1963-му році розганяти повстання робочих.
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09.06.2022 19:56 Ответить
Кто там пишет вместо него, какой то школьник, что ли. Даже как то неловко, вроде взрослый мальчик. Один пафос и "мы". Как будто школьное сочинение сдул из методички.
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09.06.2022 17:50 Ответить
гАврора, ти вже в собі розберись, бо один день ти млієш від блазня та його нарцисизму, а інші- критикуєш??? с дула из метод ички?
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09.06.2022 18:56 Ответить
Напевно це твердження небезпідставне - відвідини резиденції в Гуті відзначені не лише безпробудними п'янками з Єрмаком, але й деколи після похмілля отриманням важливої інформаціїї під час захоплюючих оповідань місцевих мольфар.
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09.06.2022 17:53 Ответить
Чому закон про визнання расєї державою-терористом http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7214&skl=10 не підписаний ? Ручки нема?
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09.06.2022 18:09 Ответить
складно тримати пісюаністичним органом...
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10.06.2022 01:54 Ответить
З якого рожна він всюди МИ та МИ?
Хоче до чужої перемоги примазатися, говнокомандуючий, блін.
Хай краще розкаже що він зробив перед війною, як він позакривав багато програм по озброюванню армії, як ніяк не підготувався до самого вторгнення.
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09.06.2022 18:39 Ответить
ми йдемо ,куди? за ковальовими ? та не всім по дорозі!!!
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09.06.2022 18:45 Ответить
Новый пакет военной помощи от США на $1 млрд: прекрасные подгоны для ВСУ.

▪️6500 противотанковых комплексов и полторы тысячи ПЗРК Stinger,
▪️20 тысяч противотанковых гранатометов,
▪️108 гаубиц М777,
▪️220 тысяч снарядов калибра 155 мм,
▪️121 беспилотник ******* Ghost и 700 дронов-камикадзе Switchblade,
▪️200 бронетранспортеров М113,
▪️сотни Humvee,
▪️четыре системы HIMARS (учебные),
▪️20 вертолетов типа Ми-17.

В ближайшее время ожидается еще один пакет на $7 млрд, где будут десятки РСЗО HIMARS.
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09.06.2022 18:57 Ответить
ця війна вже давно не в площині зброї йде...
переможемо з Богом, а з матюками нам нічого не світить, ми такі ж совецькі як і рашисти
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09.06.2022 23:52 Ответить
Без Бога таки явно ніяк, навіть з ядерною зброєю не виграєш у невеликій Україні
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10.06.2022 00:49 Ответить
Вот, что нужно знать о семейке зеленских - папа об украинцах -https://www.5.ua/ru/polytyka/pust-eta-mraz-ydet-v-ato-voevat-otets-zelenskoho-o-protestakh-pod-opu-204897.html
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09.06.2022 19:18 Ответить
Опять биполярка. Это бравый Зеленский, фитнесс-тренер в зеленой флиске. Завтра опять вылезет лохматое небритое лупоглазое чмо, и установив камеру на уровне гениталий будет возвращать Украину в границы 24.02.2022
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09.06.2022 19:24 Ответить
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09.06.2022 19:25 Ответить
я помічаю, що на ТГ каналах почали просувати Наєва, а Залужного наче і не існує в природі.
бояться, ссуки зелені.
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09.06.2022 19:58 Ответить
Що воно меле... Ми орали - я і трактор.
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09.06.2022 19:36 Ответить
У этого чувака, по ходу, биполярочка. То "шеф, усе пропало", то уже победа впереди. Вы там уже определитесь, какие нарративы народу выдавать, а то народ охреневает от ваших заявлений...
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09.06.2022 20:17 Ответить
поставки кокса не стабильны
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12.06.2022 00:27 Ответить
Очередное раздвоение личности

Завтра будет заявление противоположной направленности.
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09.06.2022 20:28 Ответить
Походу малоросу тексты пишут 2 спичрайтера и кто успел на стол листочки подложить тот текст он и читает. Оно хоть слово понимает из того, что прочитало?
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09.06.2022 20:37 Ответить
уже бы победили, если бы не ты малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат и твоя Шобла Дэбилов!!!
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09.06.2022 20:49 Ответить
переможемо, якщо станем на коліна перед Богом
а якщо на бігбордах будемо лайки писати, то ще довго раком стоятимем
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09.06.2022 23:49 Ответить
Так ніяких доріг не пастроіш....
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09.06.2022 23:54 Ответить
А я думав зеленський йде до цього :
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10.06.2022 00:46 Ответить
А Москву перейменуємо у Старий Маріуполь, я правильно зрозумів пана г-нокомандуючого?
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10.06.2022 02:12 Ответить
так, Україна та її Збройні сили переможуть... а може це таки і стане перемогою не завдяки владі, напічканої іноземною агентурою, яка за 2 неділі до нападу виїздила у Херсон, де для неї показали розгін демонстрації , а не укріплення Чонгару, завідуючим магазином нижньої жіночої білизни та ставленика вора іванющенка єрмаком, дьячком кацапської розкольницької церкви та співробітником офісу президента кирилом тимошенко, а всупереч...
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10.06.2022 08:38 Ответить
Щось пока не бачу щоб ми сильно побеждали. Не проигрываем но и не побеждаем Парашка медленно но оккупирует новые территории последние полтора месяца. Сейчас на Западе послушают клоуна что Украина побеждает-и перестанут давать Украине оружие.
Ну и Зеля в своем репертуаре:какие МЫ? Это Украинский народ вопреки тупорылой коррумпированной власти Зеленых героически обороняетсяот рашистской навалы-причем десь Зеленский и его банда? Вопреки Зеленскому и его банде!
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10.06.2022 09:20 Ответить
Ты идёшь ***** и вся твоя свора.
А Украина, народ и ЗСУ победят!!!!
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10.06.2022 15:27 Ответить
Не "самым большим" , а "величайшим" ... Твоими молитвами..Тыпрессуешь прессу, не возобновил ракетное производство, позоришь УКраину перед ЕС и НАТО мелкоговнистыми подсираловками порешенке, не нашёл и не наказал того, кто запретил эвакуировать киевскую область , того кто не взорвал мосты из Крыма и разминировал Чонгар... И вот когда народ, тебя победит - рашку уже -плёвое дело. ПОтому что настоящий враг это ты.
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12.06.2022 00:25 Ответить
 
 