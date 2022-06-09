Мы идем к тому, что станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Украина выстояла против сверхмощного удара войск РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Война продолжается. Но мы выстояли против сверхмощного удара. Мы защищаем нашу территорию. И мы идем к тому, что обязательно станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим в этой войне", – отметил глава государства.













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