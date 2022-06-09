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Новости Война
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Оккупанты в Донецке собираются казнить двух британцев и марокканца, защищавших Украину от захватчиков

піннер,аслі,брагім

Они "вынесли смертный приговор" гражданам Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру и гражданину Марокко Брагиму Саадуну. Все трое переехали в Украину и подписали контракты с ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения.

Ответное "решение" вынес так называемый "Верховный суд ДНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Он признал иностранцев "виновными" в "попытке насильственного захвата власти", а также в "прохождении учения с целью осуществления террористической деятельности".

Оккупанты утверждают, что иностранцы "признали свою вину". Также они сообщают, что у них будет месяц на "апелляцию".

Все трое – военнослужащие ВСУ. Контракт с Вооруженными Силами они заключили еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Харьковского горсовета Черняк утверждает, что иностранцы, защищающие Украину, оказались "вне закона". В Генштабе говорят, что они – комбатанты

Эйден Аслин и Шон Пиннер попали в плен в Мариуполе в середине апреля. Брагим Саадун – 12 марта в Волновахе.

"Суд" над ними был закрытым. Родственники иностранцев говорили, что те не имели нормальной защиты – назначенные оккупантами "адвокаты" ничего не делали.

Эйден Аслин и Шон Пиннер просили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона помочь с их обменом на Виктора Медведчука. Джонсон заявлял, что Британия работает по этому вопросу с властями Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов. ФОТО

Британец Эйден Аслин переехал в Украину в 2018 году к девушке, пишет BBC. Вскоре он получил второе гражданство - Украины - и стал морпехом ВСУ. В начале апреля он должен был жениться на любимой, но не попал на собственную свадьбу, потому что защищал Мариуполь.

Шон Пиннер переехал в Украину вместе с женой и заключил с Вооруженными силами контракт, который должен был окончиться в конце 2022 года. После этого он собирался заниматься гуманитарной работой.

Марокканец Саадун Брагим переехал в Украину в 2019 году, потому что не смог найти работу на родине. Он поступил в КПИ, но не закончил обучение. В 2021 году он подписал трехлетний контракт и отправился служить вместе с Эйденом, с которым познакомился в соцсетях.

Автор: 

иностранец (490) ВСУ (6546) Эйден Аслин (11) Шон Пиннер (10) Брагим Саадун (10)


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Топ комментарии
+49
При Бурбі скажені мавпи лугандоній знищувались.
При Буданові вони творять що хочуть.
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09.06.2022 17:30
+45
*******. І скільки ще Героїв віддала зелена шмаль під виглядом евакуації...
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09.06.2022 17:27
+42
У разі виконнання у мережі повинно з*явитись відео, на якому невідоми люди в масках страчують трьох російських льтчиків. Хто зробив? А біс його знає. Нас там нєт.
В дупу європєйський храбакизм.
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09.06.2022 17:29
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*******. І скільки ще Героїв віддала зелена шмаль під виглядом евакуації...
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09.06.2022 17:27 Ответить
У него там методичка, судя по всему, он прямо с нее шпарит.
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09.06.2022 17:31 Ответить
Ці не мають відношення до евакуації, ці раніше в полон потрапили.
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09.06.2022 23:19 Ответить
У разі виконнання у мережі повинно з*явитись відео, на якому невідоми люди в масках страчують трьох російських льтчиків. Хто зробив? А біс його знає. Нас там нєт.
В дупу європєйський храбакизм.
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09.06.2022 17:29 Ответить
чому тільки трьох кацапів ? уже потрібно 136 лямів знищити кацапні а відео навіть не в Ютуб ...Окремий ресурс треба робити
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09.06.2022 17:36 Ответить
Як Ви гадаєте - наші полонені в них є?

Що з ними зроблять після такого відео?
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09.06.2022 18:13 Ответить
А описані в статті не наші полонені? І що з ними хочуть зробити?
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09.06.2022 18:28 Ответить
А після відео будуть вбивати всіх!
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09.06.2022 19:47 Ответить
За даними The Independent, ми захопили у полон десь біля 550 російських полонених, а наших у полоні десь приблизно в десять раз більше.

От і рахуйте...
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09.06.2022 23:49 Ответить
Можна подумати кацапи зараз такого не роблять. Моторола ще в 14 році хвалився,що розстріляв 30 наших полоненних. Вони давно це роблять без відео
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09.06.2022 23:07 Ответить
Навряд чи буде виконання. Кацапи хоч і бовдури проте не на стільки. Просто таким чином вони завищуть ціну полоненого, щоб можна було краще торг вести і таким чином тиснути на уряди країн громадянами яких ці полонені є. Нічого нового. Звична татктика терористів.
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09.06.2022 18:29 Ответить
При Бурбі скажені мавпи лугандоній знищувались.
При Буданові вони творять що хочуть.
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09.06.2022 17:30 Ответить
Бо буданов, скоріше за все, один з них, як єрмак, подоляк, гогілашвілі, гетьманцев, татаров, арахамія, тищенко, безугла та інша зе-наволоч...
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09.06.2022 17:49 Ответить
Зе забув про Маріуполь,вже навіть не згадує.Він там про щось добазарився? Цікаво як це сприйме Борис Джонсон?
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09.06.2022 17:31 Ответить
Сприйме як і ІДІЛ, ніякої різниці між ними
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09.06.2022 17:48 Ответить
Ці підкацапські поц. розуміють наслідки?
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09.06.2022 17:36 Ответить
Ну что, как аукнется, так и откликнется! Официально мы никого не будем казнить, но иностранных наемников потеряется из наРФии теперь гораздо больше. Я так думаю!
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09.06.2022 17:36 Ответить
Можна було б іх врятувати та обміняти нариклад їх на 2х вагнерівців яких в 2020 році збиралися спіймати завдяки спецоперації Порошенко, але зелупа вирішив не ловити таких цінних людей
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09.06.2022 17:37 Ответить
Или подняли ставки для обмена,или все таки расстреляют с возможной проекцией что то же сделают с защитниками Мариуполя и с Азовом в частности...а тем временем сруцких пленных кормят-поят,лечат,дают звонить мамкам-зайкам...также появился перехват СБУ о том что наших пленных собираются выгнать на минные поля - надо делать выводы
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09.06.2022 17:38 Ответить
Не ризикнуть. Буде помилування. На виконавців британці спецслужби натравлять.
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09.06.2022 17:38 Ответить
І приїде в Лугандон бригада секретних негрів з SAS, які будуть маскуватися під шахтарів. Їх спакують і відвезуть в призовний пункт, де мобілізують "добровольцями".
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09.06.2022 17:58 Ответить
Вже прийшли й замаскувались:
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09.06.2022 21:19 Ответить
Тепер тренують нову партію кіборгів з імплантованой броней
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09.06.2022 21:24 Ответить
А що нам робити колоборантами лдр ,ось цих паскуд треба точно розстріляти за зраду ,але де там наші люди"".
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09.06.2022 17:40 Ответить
нато час робити висновки
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09.06.2022 17:41 Ответить
А я би дозволив британцям проліт над нашими територіями для нанесення бомбових ударів по терористам, які стратили їхніх громадян...
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09.06.2022 17:41 Ответить
У жмуриков есть суд? Чудеса...
Донецких бандитов следует мочить бесповоротно!
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09.06.2022 17:45 Ответить
Мочить нужно верхушку дырляндии. Причем жестко. А на пленных мобиков им насрать. Хоть тысячу под нож, кацапам только материал для пропаганды. До Генералиссимуса продолжительность жизни у шишек дыры была не высока. А вот с 2019 - тишина. Все живы-здоровы, ряхи все шире.
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09.06.2022 20:39 Ответить
А хто-небудь в світі визнав "днр" та "лнр" терористичними організаціями? Може тепер щось комусь дойде..
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09.06.2022 17:48 Ответить
перш за все потрібно на рівні ООН визнати касапію країною-терористом; автоматично це буде стосуватися всіх їхніх домініонів.
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09.06.2022 20:48 Ответить
Это война. Но с кем? С тварями. Если приговор исполнят, пожалеют сильно. На западе такое просто так не пройдет. Там ценят каждого. Скорее как то поторгуются до последнего, либо бабло струсят сильное.
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09.06.2022 17:49 Ответить
Там выразят очень-очень глубокую озабоченность!..
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09.06.2022 17:52 Ответить
Британцы чуркам кацапским глаз на жопу натянут.
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09.06.2022 17:53 Ответить
незаконный суд незаконного новообразования Лугандония только ухудшает положение Московии, хотя кремлёвские самоуверенные дебилы уверены в обратном - Скарабеева и Саловьюв им в помощь.. орки думают, что пленные иноземцы - их фонд для шантажа, но это - их западня с долгоиграющим продолжением..
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09.06.2022 17:54 Ответить
Окупанти в Донецьку нічого не вирішують. То пуйло так підвищує ставки.
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09.06.2022 17:55 Ответить
На час воєнногу стану ввести смертну кару для окупантів і пускати під ніж!
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09.06.2022 17:55 Ответить
Борис их не бросит. Готовьте Медведчука.
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09.06.2022 17:59 Ответить
В безумной параше все возможно. Но это будет смертный приговор для этой гребанной помойки и всем главным парашникам. Если пленных казнят - висеть всем главным рашистам без вариантов
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09.06.2022 18:00 Ответить
але ж це не як ІДІЛ, правда?
це - визволителі від нацизму
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09.06.2022 18:04 Ответить
Бредовым обвинениям никто не поверит. Просто кремлевские дегенераты решили использовать военнопленных как заложников,что и следовало ожидать.
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09.06.2022 18:06 Ответить
ВСУ, ви там не забудьте налити чаю й дати закурити полоненим москалям...
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09.06.2022 18:16 Ответить
Нелигитимный суд нелитимной так называемой днр. Бандиты организовали самосуд...
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09.06.2022 18:24 Ответить
Более того, нелегитимная самозванная "рф" тоже организовывала "суд" над нашей гражданкой Н. Савченко.(не имеет значения, хороший она человек, или нет, главное - гражданство) Потом над многими крымскими татарами.
Не была, только за это, вышвырнута из ООН, а зря. Теперь плоды безнаказанности кремлятника достигли зрелости, жаль, мир ничему не учится.
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09.06.2022 18:50 Ответить
Мавпи суд над громадянами Англії влаштували? стратити хочуть? чи це волога фантазія редактора? Страта) ну ну) хай спробують, я хочу не це подивитись.
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09.06.2022 18:29 Ответить
В таком случае будем вешать пленное лугандоновское лайно.
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09.06.2022 18:29 Ответить
Не смешите мои тапочки..... Казнить граждан страны НАТО и арабской?
Яке тяжке та закручене самогубство....
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09.06.2022 18:32 Ответить
s pomoshu aviaciji ta neskolkih tysach sil SAS iz Britanii , mozhna bylo bi javitsa na etot "sud" i vynesti spravedlivy prigovor....
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09.06.2022 18:36 Ответить
ичо королеве англии скажите пусть поднимает вертолеты
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09.06.2022 18:38 Ответить
Так,кацапів в полон не брати.Казнь(рус) на мєстє.
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09.06.2022 18:39 Ответить
а нічого, що там наших ще тільки азовців 2500, плюс іще дофігіща інших?
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09.06.2022 19:45 Ответить
Так званого судю ліквідувати.у будь якому випадку.
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09.06.2022 18:45 Ответить
Гнилой базар. Ответ на него один - только попробуйте! И мы сформируем у вас, орков, стойкое воспринятие нас, как беспощадный головорезов через демонстрацию казней ваших пленных. Точка. КаZап понимает только язык силы, страха. Ибо нелюдь.
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09.06.2022 18:51 Ответить
za dvux britancev dve tyšči orkov trebo "zasuditi' bez suda. Kak ixnij čumazyj velel - zamočitj v sortire.
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09.06.2022 22:32 Ответить
Можливо їх готують для обміну на трьох засуджених в Україні росіянців?
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09.06.2022 18:52 Ответить
Гобліни донецькі , вас теж в полон брати не будемо , а відразу стратимо ,якщо ви будете страчувати полонених ‼️
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09.06.2022 19:05 Ответить
Ранее сообщалось, что https://www.5.ua/ru/polytyka/hosduma-rf-namerena-zapretyt-obmen-ukraynskykh-zashchytnykov-azovstaly-277376.html государственная дума россии намерена запретить обмен украинских военнослужащих, удерживавших позиции на "Азовстали". Руководитель оккупационных властей Донецкой области денис пушилин рассказывал о том, что украинских героев также может ожидать трибунал и смертная казнь.

Позже https://www.5.ua/ru/polytyka/v-mynoboroni-otreahyrovaly-na-zhelanye-hosdumi-rf-zapretyt-obmenyvat-voynov-azova-277405.html в Минобороны отреагировали на желание госдумы рф запретить обменивать воинов "Азова" .
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09.06.2022 19:12 Ответить
Що тут незрозуміло. Вирок є, зараз ***** буде Британію шантажувати двома їхніми громадянами...
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09.06.2022 19:31 Ответить
эти уроды собратья игил,такие же ублюдки!
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09.06.2022 19:31 Ответить
počemu "so"bratja?...
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09.06.2022 22:33 Ответить
это через эти дыныры рашка все что хочет делать будет
ну типа, они "непризнанные", так айай нельзя
но не рашка делает же...
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09.06.2022 20:33 Ответить
Кацапы тогда займут место ИГИЛ. Ихние военнопленные окажутся вне закона.
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09.06.2022 20:38 Ответить
ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕЛЬЗЯ КАЗНИТЬ. ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБМЕН ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СЛАВА ВСУ!
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09.06.2022 20:41 Ответить
и что скажет королева про своих подданных?
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09.06.2022 20:58 Ответить
Сєпари, вішайтесь, бо хоч пальцем їх тронете вам і вашим кураторам у любій точці миру буде звиздець на все життя
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09.06.2022 23:05 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/127202 https://petition.president.gov.ua/petition/127202

Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований!
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10.06.2022 13:52 Ответить
Благодаря такому президенту как Зеленский, у нас есть помощь с Запада. Если был бы идиот кровавый потрах у власти, то Путин был бы уже на Крещатике.

Впервые у нас Президент, а не вор у власти.
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16.06.2022 08:57 Ответить
 
 