Оккупанты в Донецке собираются казнить двух британцев и марокканца, защищавших Украину от захватчиков

Они "вынесли смертный приговор" гражданам Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру и гражданину Марокко Брагиму Саадуну. Все трое переехали в Украину и подписали контракты с ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения.

Ответное "решение" вынес так называемый "Верховный суд ДНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Он признал иностранцев "виновными" в "попытке насильственного захвата власти", а также в "прохождении учения с целью осуществления террористической деятельности".

Оккупанты утверждают, что иностранцы "признали свою вину". Также они сообщают, что у них будет месяц на "апелляцию".

Все трое – военнослужащие ВСУ. Контракт с Вооруженными Силами они заключили еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

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Эйден Аслин и Шон Пиннер попали в плен в Мариуполе в середине апреля. Брагим Саадун – 12 марта в Волновахе.

"Суд" над ними был закрытым. Родственники иностранцев говорили, что те не имели нормальной защиты – назначенные оккупантами "адвокаты" ничего не делали.

Эйден Аслин и Шон Пиннер просили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона помочь с их обменом на Виктора Медведчука. Джонсон заявлял, что Британия работает по этому вопросу с властями Украины.

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Британец Эйден Аслин переехал в Украину в 2018 году к девушке, пишет BBC. Вскоре он получил второе гражданство - Украины - и стал морпехом ВСУ. В начале апреля он должен был жениться на любимой, но не попал на собственную свадьбу, потому что защищал Мариуполь.

Шон Пиннер переехал в Украину вместе с женой и заключил с Вооруженными силами контракт, который должен был окончиться в конце 2022 года. После этого он собирался заниматься гуманитарной работой.

Марокканец Саадун Брагим переехал в Украину в 2019 году, потому что не смог найти работу на родине. Он поступил в КПИ, но не закончил обучение. В 2021 году он подписал трехлетний контракт и отправился служить вместе с Эйденом, с которым познакомился в соцсетях.