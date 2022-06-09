Оккупанты в Донецке собираются казнить двух британцев и марокканца, защищавших Украину от захватчиков
Они "вынесли смертный приговор" гражданам Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру и гражданину Марокко Брагиму Саадуну. Все трое переехали в Украину и подписали контракты с ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения.
Ответное "решение" вынес так называемый "Верховный суд ДНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Он признал иностранцев "виновными" в "попытке насильственного захвата власти", а также в "прохождении учения с целью осуществления террористической деятельности".
Оккупанты утверждают, что иностранцы "признали свою вину". Также они сообщают, что у них будет месяц на "апелляцию".
Все трое – военнослужащие ВСУ. Контракт с Вооруженными Силами они заключили еще до начала полномасштабного вторжения РФ.
Эйден Аслин и Шон Пиннер попали в плен в Мариуполе в середине апреля. Брагим Саадун – 12 марта в Волновахе.
"Суд" над ними был закрытым. Родственники иностранцев говорили, что те не имели нормальной защиты – назначенные оккупантами "адвокаты" ничего не делали.
Эйден Аслин и Шон Пиннер просили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона помочь с их обменом на Виктора Медведчука. Джонсон заявлял, что Британия работает по этому вопросу с властями Украины.
Британец Эйден Аслин переехал в Украину в 2018 году к девушке, пишет BBC. Вскоре он получил второе гражданство - Украины - и стал морпехом ВСУ. В начале апреля он должен был жениться на любимой, но не попал на собственную свадьбу, потому что защищал Мариуполь.
Шон Пиннер переехал в Украину вместе с женой и заключил с Вооруженными силами контракт, который должен был окончиться в конце 2022 года. После этого он собирался заниматься гуманитарной работой.
Марокканец Саадун Брагим переехал в Украину в 2019 году, потому что не смог найти работу на родине. Он поступил в КПИ, но не закончил обучение. В 2021 году он подписал трехлетний контракт и отправился служить вместе с Эйденом, с которым познакомился в соцсетях.
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В дупу європєйський храбакизм.
Що з ними зроблять після такого відео?
От і рахуйте...
При Буданові вони творять що хочуть.
Донецких бандитов следует мочить бесповоротно!
це - визволителі від нацизму
Не была, только за это, вышвырнута из ООН, а зря. Теперь плоды безнаказанности кремлятника достигли зрелости, жаль, мир ничему не учится.
Яке тяжке та закручене самогубство....
Позже https://www.5.ua/ru/polytyka/v-mynoboroni-otreahyrovaly-na-zhelanye-hosdumi-rf-zapretyt-obmenyvat-voynov-azova-277405.html в Минобороны отреагировали на желание госдумы рф запретить обменивать воинов "Азова" .
ну типа, они "непризнанные", так айай нельзя
но не рашка делает же...
Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований!
Впервые у нас Президент, а не вор у власти.