Кремль хочет объединить оккупированные территории Украины в отдельный федеральный округ РФ, - СМИ

Россия готовит объединение оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР" в отдельный федеральный округ РФ.

Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на собеседников из администрации президента РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", - пояснил один из источников.

По информации собеседников "Медузы", создание округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он уже занимался Донбассом в 2014 году - тогда чиновник занимал пост заместителя главы управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.

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По информации издания, в Кремле сейчас обсуждают две даты проведения псевдо "референдумов". Первая – "в середине июля, если ситуация на фронте разрешит". И вторая, более "реальная" - 11 сентября, в единый день голосования в России (в этот же день состоятся губернаторские выборы).

Несколько политтехнологов, с которыми на условиях анонимности поговорило издание, рассказали, что уже получали предложения поработать "политруками" на украинских территориях. Им предлагались должности заместителей глав городов.