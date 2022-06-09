Кремль хочет объединить оккупированные территории Украины в отдельный федеральный округ РФ, - СМИ
Россия готовит объединение оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР" в отдельный федеральный округ РФ.
Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на собеседников из администрации президента РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", - пояснил один из источников.
По информации собеседников "Медузы", создание округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он уже занимался Донбассом в 2014 году - тогда чиновник занимал пост заместителя главы управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.
По информации издания, в Кремле сейчас обсуждают две даты проведения псевдо "референдумов". Первая – "в середине июля, если ситуация на фронте разрешит". И вторая, более "реальная" - 11 сентября, в единый день голосования в России (в этот же день состоятся губернаторские выборы).
Несколько политтехнологов, с которыми на условиях анонимности поговорило издание, рассказали, что уже получали предложения поработать "политруками" на украинских территориях. Им предлагались должности заместителей глав городов.
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Фінт рашки максимально зрозумілий: приймають території до свого складу, заявлять що на неї напали і якщо ми не відведемо війська, то вони вдарять ядеркою. Тому 11 вересня це для нас дедлайн, коли ми повинні хоча б половину з втрачених територій повернути. Першою справою хоча б Херсон.
Тоді росія не буде говорити про ядерну зброю.
С 3 химмарсама и 100 м777 мы их планам никакой опасности пока что не представляем
Все поповнюється. З однієї Болгарії кожну ніч летить по вісім транспортних літаків до аеродрому Жешув з тисячами снарядів для гармат радянського зразка та градів, а звідти ешелонами на Схід. Кожну ніч чую, як по залізниці біля мене проходять десятки ешелонів. А на Сході під Сєвєродонецький іде Верден для рашкі
Так кажется было в их украинофобском фильмеце "Брат"?
«У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої сім'ї», - йдеться у повідомленні командування у Facebook.
Зазначається, що в такий спосіб окупанти намагаються переконати місцевих мешканців, що вони тут назавжди.
Чем дольше ждать - тем хуже.
Россия там свою власть поставит, введет рубли, проведет референдумы, включит в состав россии.
Ну нахрена я на ніч відкрив ЦН? Таке читати-100% не буду спати.... Живу в селі не подалік Нової Каховки. Кожного дня чую вибухи все гучніше і гучніше. Сподіваюсь,що не буду рузьким. На жаль р.Дніпро і широка і глибока.....Треба тіх хто здав південь України-примусити наводити пантонні переправи!!! СЛАВА ЗСУ і смерть рашистам.