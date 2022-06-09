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Новости Война
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Кремль хочет объединить оккупированные территории Украины в отдельный федеральный округ РФ, - СМИ

херсон

Россия готовит объединение оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР" в отдельный федеральный округ РФ.

Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на собеседников из администрации президента РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", - пояснил один из источников.

По информации собеседников "Медузы", создание округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он уже занимался Донбассом в 2014 году - тогда чиновник занимал пост заместителя главы управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ. 

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По информации издания, в Кремле сейчас обсуждают две даты проведения псевдо "референдумов". Первая – "в середине июля, если ситуация на фронте разрешит". И вторая, более "реальная" - 11 сентября, в единый день голосования в России (в этот же день состоятся губернаторские выборы).

Несколько политтехнологов, с которыми на условиях анонимности поговорило издание, рассказали, что уже получали предложения поработать "политруками" на украинских территориях. Им предлагались должности заместителей глав городов.

Запорожье (2645) оккупация (10119) россия (95365) Херсон (2792) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+35
Гітлер також такі фінти тут робив, але всі ми знаємо як він закічнив
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09.06.2022 17:30
+18
У Гітлера не було ядерної зброї.
Фінт рашки максимально зрозумілий: приймають території до свого складу, заявлять що на неї напали і якщо ми не відведемо війська, то вони вдарять ядеркою. Тому 11 вересня це для нас дедлайн, коли ми повинні хоча б половину з втрачених територій повернути. Першою справою хоча б Херсон.
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09.06.2022 17:39
+18
І шо?! Після стількох жертв українці мають злякатися, і сказати "забирайте"?! Назад дороги нема.
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09.06.2022 18:00
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Правила форума Совет форумчан
Гітлер також такі фінти тут робив, але всі ми знаємо як він закічнив
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09.06.2022 17:30 Ответить
У Гітлера не було ядерної зброї.
Фінт рашки максимально зрозумілий: приймають території до свого складу, заявлять що на неї напали і якщо ми не відведемо війська, то вони вдарять ядеркою. Тому 11 вересня це для нас дедлайн, коли ми повинні хоча б половину з втрачених територій повернути. Першою справою хоча б Херсон.
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09.06.2022 17:39 Ответить
Останется только артой и дальнобойной ракетной артой разбивать в России все до что можно из военной инфраструктуры❗А
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09.06.2022 17:50 Ответить
Пусть ******. Эта планета уже обречена.
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09.06.2022 17:55 Ответить
І шо?! Після стількох жертв українці мають злякатися, і сказати "забирайте"?! Назад дороги нема.
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09.06.2022 18:00 Ответить
Ядерным оружием путлер никогда не ударит, от слова совсем. Просто потому что он обыкновенный ссцыкун, который боится умереть. Именно поэтому появились такие заявления. Чего сам больше всего в жизни боится, тем и угрожает.
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09.06.2022 18:03 Ответить
***** на ядерну зброю, **** нам?
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09.06.2022 18:06 Ответить
Треба просити у сша ядерні гарантії .
Тоді росія не буде говорити про ядерну зброю.
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09.06.2022 18:23 Ответить
Або повертати ЯДЕРНИЙ СТАТУС
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09.06.2022 18:48 Ответить
У нас нет средств доставки яо---ракет носителей. Хотя бы на 500-700км.
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09.06.2022 20:01 Ответить
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09.06.2022 18:00 Ответить
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09.06.2022 18:01 Ответить
ХРЕН ☠️💩🇷🇺👹💥💥🔥🔥🔥РАШИСТАМ ,а не Херсон‼️💙💛❤️✊✌🏼
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09.06.2022 18:49 Ответить
Хотіти не шкідливо
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09.06.2022 17:37 Ответить
Звиняйте хлопці, але вам нічого не світить
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09.06.2022 17:37 Ответить
"Кремль хочет объединить оккупированные территории Украины в отдельный федеральный округ РФ".. Ага, а Китай тоже хочет объединить российский Дальний Восток и Сибирь в отдельный федеральный округ Китая, посмотрим у кого это раньше получится.. )
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09.06.2022 17:37 Ответить
Проблема в том, что независимо от того, у кого это раньше получится, Украине легче не станет.
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09.06.2022 20:09 Ответить
Лососнуть тунця
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09.06.2022 17:39 Ответить
Понти як завжди. Це русня діє в своєму стилі " ми бобєдім патамушто ми рассея ". Це на фоні того як наші війська наближаються до Херсону і не відходять з Северодонецька
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09.06.2022 17:40 Ответить
Если бы они чувствовали что не тянут, не строили бы такие планы. К сожалению по-тихоньку, но своего они добиваются.
С 3 химмарсама и 100 м777 мы их планам никакой опасности пока что не представляем
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09.06.2022 17:50 Ответить
кстати да - под Киевом, Черниговом,Сумами - они почувствовали что не тянут и вышли. тут они чувствуют что силенки есть.
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09.06.2022 18:21 Ответить
Ах у еть!
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09.06.2022 17:43 Ответить
Третита Харківської області теж захоплена.
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09.06.2022 17:47 Ответить
Блд... Україна, спливаючи кров'ю, вже відтягнула на себе усі полчища свинособак, але ті країни, чиї території окупувала підоРаха, все одно рівненько сидять на дупі і сруть собі в штани замість того, аби повернути свої землі і тим самим допомогти нам у поваленні Мордора. Схоже, яйця є лише в українців.
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09.06.2022 17:47 Ответить
бо Українці вже воюють, українцям всеодно від чого помирати, від градів чи від ядерного удару, укарїнці усвідомлюють що залишиться в живих тільки 1 - українці чи росіяни, іншого не дано, ми смертельні вороги, час вирішення рузкого вапроса. а всі інші хочуть пропетляти за рахунок того що ми послабимо звіра на десяток інший років. а вони ще поживуть нормально, до війни. другу світову теж за рахунок проданої Польщі і Чехословакії відтягували. хотіли пожити
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09.06.2022 18:15 Ответить
Макрон ! Звони в бункер больше. . Придет время и ФРГ при науськивании Расеи потребуют от Франции Эльзас-Лотарингию. Кудо тогда звонить будешь. Хотя тогда тебя на посту президента уже не будет
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09.06.2022 17:55 Ответить
Це секті "сахранятєлєй літса" і свідкам "гуркіту нати у двері расєї" перекладати треба
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09.06.2022 17:59 Ответить
мацкву включайте в это округ, что б потом не было тягомотины!)
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09.06.2022 18:03 Ответить
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09.06.2022 18:03 Ответить
мусимо признати що орки відхватили ще частину України!!!!!!!!!!!!!!
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09.06.2022 18:07 Ответить
Ясне діло! Нам давно перестали поповнювати озброєння. Припасів не вистачає. А ЕС зливає конфлікт в сторону параші. Всрався зе, тепер от не знає як людям сказати, що про*бали.
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09.06.2022 18:15 Ответить
Не сци в штанці, диван намочиш.😃
Все поповнюється. З однієї Болгарії кожну ніч летить по вісім транспортних літаків до аеродрому Жешув з тисячами снарядів для гармат радянського зразка та градів, а звідти ешелонами на Схід. Кожну ніч чую, як по залізниці біля мене проходять десятки ешелонів. А на Сході під Сєвєродонецький іде Верден для рашкі
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09.06.2022 18:32 Ответить
а де "шашлички"???
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09.06.2022 18:14 Ответить
"Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке"(с)
Так кажется было в их украинофобском фильмеце "Брат"?
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09.06.2022 18:24 Ответить
Російські окупанти перевозять свої сім'ї до тимчасово захопленої Херсонської області, повідомляє Оперативне командування Південь.

«У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої сім'ї», - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

Зазначається, що в такий спосіб окупанти намагаються переконати місцевих мешканців, що вони тут назавжди.
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09.06.2022 18:26 Ответить
Най везуть, наше ЗСУ роздовбаэ в шмаття , і орків , і їх сім'ї , разом з лічинками. Як то кажуть повна утілізація на генному рівні .
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09.06.2022 18:48 Ответить
Чем поскорее эти территории нужно освобождать.
Чем дольше ждать - тем хуже.
Россия там свою власть поставит, введет рубли, проведет референдумы, включит в состав россии.
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09.06.2022 18:29 Ответить
Нічого в рашкі не вийде. Так що не сци в карман, бо рублі намочиш
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09.06.2022 18:34 Ответить
Залежить скільки і як далеко прилітатиме кацапам в той "округ", багато і часто - небуде округу й кацапа, не прилітатиме - буде вже завтра. Така дійсність з рашизмом.
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09.06.2022 18:38 Ответить
Ось за цю марку сьогодні проголосував. Дуже вже сподобалася...

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09.06.2022 18:49 Ответить
Додати Курськ, Білгород та Ростов, пов'язати стрічкою, і гамузом віддати Україні.
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09.06.2022 18:49 Ответить
"" Росія готує об'єднання окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також так званих "ДНР" та "ЛНР" в окремий федеральний округ РФ.""

Ну нахрена я на ніч відкрив ЦН? Таке читати-100% не буду спати.... Живу в селі не подалік Нової Каховки. Кожного дня чую вибухи все гучніше і гучніше. Сподіваюсь,що не буду рузьким. На жаль р.Дніпро і широка і глибока.....Треба тіх хто здав південь України-примусити наводити пантонні переправи!!! СЛАВА ЗСУ і смерть рашистам.
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09.06.2022 21:40 Ответить
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10.06.2022 00:08 Ответить
 
 