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Новости Помощь раненым Война
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"Борты с ранеными каждый день": волонтер Юсупова просит помочь с приобретением ВАК-аппарата для лечения воинов. ДОКУМЕНТ

юсупова

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении ВАК-аппарата, который необходим для спасения жизней раненых украинских воинов.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Срочно. Помощь тяжелораненым.

Борты с ранеными каждый день. Сотни воинов с пулевыми и осколочными ранениями. С ампутацией, ранениями в голову и другими страшными ранами.

Прошу помочь с приобретением еще одного ВАК аппарата, который нужен для спасения жизней наших защитников. Цена 84 тыс. грн, выкупить нужно завтра, их очень тяжело сейчас найти в продаже.

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Вчера оплатила два ВАК-аппарата и расходника, общая сумма 141 тыс. грн, аппараты уже уехали в больницы. Оплатила лекарство 35 тыс. на фронт и ждем еще лекарства до реанимации около 32 тыс. грн. Мы также покупаем футболки, шорты, майки для раненых. Спасибо всем за помощь", - рассказала Юсупова.

Пайпал

[email protected].

4441 1144 5680 8508 Монобанк.

5168 7427 2451 8760 Приватбанк Юлдашева Виола.

5375 4141 2341 4582 Монобанк

Борты с ранеными каждый день: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением ВАК-аппарата для лечения воинов 01

Борты с ранеными каждый день: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением ВАК-аппарата для лечения воинов 02
Борты с ранеными каждый день: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением ВАК-аппарата для лечения воинов 03
Борты с ранеными каждый день: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением ВАК-аппарата для лечения воинов 04
Борты с ранеными каждый день: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением ВАК-аппарата для лечения воинов 05

Автор: 

помощь (7763) ранение (3375) волонтеры (2629) Юсупова Наталья (184)


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Топ комментарии
+9
Пошукайта ВАК апарати там в постачаннях від США які почали продавати на базарах.
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09.06.2022 17:44
+7
+ 1000 грн
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09.06.2022 18:12
+5
Я на початку війни давав гроші. А зараз самому треба просити.🙄 Маю роботу в Польщі. Зараз вже 4 місяці вдома, виїхати не можу. В воєнкомату сказали, поки чекайте. Роботи вдома тоже особо нема. А волонтери все просять. Я тільки за, щоб помагати, але держава має з цим щось робити
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09.06.2022 18:18
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Правила форума Совет форумчан
Пошукайта ВАК апарати там в постачаннях від США які почали продавати на базарах.
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09.06.2022 17:44 Ответить
якщо знаєш конкретно - в сбу
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09.06.2022 21:49 Ответить
Это война...
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09.06.2022 17:57 Ответить
Купе, плате, тре. Це по якому? Культура мови, це як гігієна тіла. Ви її дотримуєтеся?
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10.06.2022 08:02 Ответить
Прочитайте це віслюку-оманському, хай посміється...
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09.06.2022 18:07 Ответить
Ті що крали роки з бюджету , а також взяточники судді, прокурори, менти, сбу не хочуть купити ? Знову народ скидуйся ?
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09.06.2022 18:09 Ответить
+ 1000 грн
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09.06.2022 18:12 Ответить
Я на початку війни давав гроші. А зараз самому треба просити.🙄 Маю роботу в Польщі. Зараз вже 4 місяці вдома, виїхати не можу. В воєнкомату сказали, поки чекайте. Роботи вдома тоже особо нема. А волонтери все просять. Я тільки за, щоб помагати, але держава має з цим щось робити
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09.06.2022 18:18 Ответить
+
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09.06.2022 18:41 Ответить
Волонтер, а не волонтерка! Які ж ви безграмотні! Кричать про мову, а самі хоч би писали правильно!!!
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09.06.2022 18:48 Ответить
Це жінка героя України, знаю її особисто і прошу підтримати!
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09.06.2022 19:06 Ответить
Юлдашева Віола
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09.06.2022 19:16 Ответить
+300
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09.06.2022 19:55 Ответить
+
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09.06.2022 21:50 Ответить
 
 