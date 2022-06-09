"Борты с ранеными каждый день": волонтер Юсупова просит помочь с приобретением ВАК-аппарата для лечения воинов. ДОКУМЕНТ

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении ВАК-аппарата, который необходим для спасения жизней раненых украинских воинов.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Срочно. Помощь тяжелораненым.

Борты с ранеными каждый день. Сотни воинов с пулевыми и осколочными ранениями. С ампутацией, ранениями в голову и другими страшными ранами.

Прошу помочь с приобретением еще одного ВАК аппарата, который нужен для спасения жизней наших защитников. Цена 84 тыс. грн, выкупить нужно завтра, их очень тяжело сейчас найти в продаже.

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Вчера оплатила два ВАК-аппарата и расходника, общая сумма 141 тыс. грн, аппараты уже уехали в больницы. Оплатила лекарство 35 тыс. на фронт и ждем еще лекарства до реанимации около 32 тыс. грн. Мы также покупаем футболки, шорты, майки для раненых. Спасибо всем за помощь", - рассказала Юсупова.

Пайпал

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