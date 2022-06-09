Войска РФ проводят ротацию в Запорожской области: пригнали около 80 старых танков, - председатель ОВА Старух
Захватчики производят ротацию в Запорожской области, после перегруппировки боевые действия могут обостриться.
Об этом в эфире телеканала Прямой рассказал глава ЗОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Расслабляться нет времени. У врагов сейчас ротация, за последний месяц доставили около 80 старых танков. Никто не понимает, где они будут использованы, часть задействовали в создании обороны. После перегруппировки могут обостриться боевые действия", – предупредил Старух.
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Он отметил, что Запорожская область продолжает укреплять оборону, усиление оборонных рубежей поможет снизить шансы захватчиков на успешное наступление.
"Во время визита в Запорожье Президент дал поручение усилить оборонные позиции. У нас очень многое сделано. Профессиональное военное руководство усилило защиту. Вся Украина пришлет дополнительную технику и лесоматериалы для усиления линий обороны. Предприятия Запорожской области изготовляют металлические укрепления. Лучше опираться на плотную оборону даже при наступательных мероприятиях", - сказал Старух.
Глава области также отметил, что с начала марта захватчики начали заявлять о так называемом референдуме.
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"На временно оккупированных территориях продолжают работать органы власти, которые подчинены Украине. Запорожская область и дальше будет частью Украины, а незаконные попытки оккупантов отделить ее от государства не будут признаны ни международными партнерами, ни населением", - заверили в ОВА.
Как ранее сообщалось, на сегодняшний день временно захвачены около 80% территории Запорожской области.
Вчера пришлось писать коллегам некоторые вещи, которые казались очевидными, но выясняется, что очевидны они не для всех. Речь идет о поставках тяжелых вооружений и того, сколько поставлено и чего. Мол, от этого зависит время начала контрнаступления и его масштаб. В самом деле, зависимость здесь есть и она прямая, но видимо, нужно уточнить некоторые моменты, без понимания которых будут происходить шарахания в крайности. А таковые мы уже наблюдали не раз, и даже были вынуждены выступать с некоторыми разъяснениями на эту тему.
Наверное, коллеги помнят о том, как с полмесяца назад в Сети появились многочисленные бодрые сообщения о том, что ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом? Тогда этой темой настолько увлеклись, что стало просто удивительно, как здравомыслящие люди могут рассказывать дикие вещи, когда очевидно, что мы наблюдаем всего лишь контратаку. Разница между этими двумя состояниями - колоссальная, и если коротко, то речь идет о том, насколько далеко может продвинуться наша группировка, которая провалила участок фронта и отбрасывает противника.
На самом деле, здесь можно приводить целый список факторов, которые дают понимание того, что это такое, атака или наступления, но основным отличием является вот что. Сторона, идущая вперед, должна иметь численное преимущество в силах и средствах на определенном и часто - узком участке фронта. Сейчас мы видим, как противник обеспечивает такое преимущество под Северодонецком и как пишут коллеги, по технике он там имеет десятикратное превосходство. Там он идет в наступление и намеренно создал такой перевес в силах и средствах.
Под Харьковом такой перевес, но уже с нашей стороны, произошел не потому, что мы там сформировали ударную группировку, а в связи с тем, что противник ослабил свое присутствие на этом участке фронта с тем, чтобы снятые отсюда войска перебросить под Изюм и Северодонецк. То есть, в данном случае, баланс оказался сдвинутым в нашу сторону действиями противника и наши его за это наказали. Из этого следует, что наступательные действия обусловлены как действиями наступающей стороны, так и обороняющейся. Наступающая может нарастить свою мощь, а противник - ослабить. В таком случае создаются предпосылки для начала движения.
Но вот насколько далеко сможет пройти наступающая сторона, даже с учетом того, что она уже пробила оборону противника, зависит от того, хватит ли у нее для этого сил. Как было написано выше, наступательные мероприятия, чаще всего, ведутся на узком участке фронта, где имеется нужный перевес сил. И потому оно развивается в виде узкого коридора, направленного в тыл противника. Чем длиннее этот коридор, тем опаснее становится ситуация для атакующей группировки, поскольку де-факто, противник находится с трех сторон и каждый километр, пройденный в его тыл, только осложняет ситуацию.
Это значит, что идущей вперед группировке, как минимум, нужно иметь дополнительные силы и средства не только для движения вперед, но и на обеспечение собственных флангов, поскольку противник рано или поздно, нанесет фланговые, встречные удары и замкнет окружение. Таким образом, надо не только идти вперед, но одновременно - расширять коридор с обоих флангов, чтобы превратить его в сплошную зону наступления.
И тут опять же все упирается в баланс сил и возможностей. В зависимости от ситуации, противник может действовать двумя способами, либо попытаться отрезать группировку прорыва встречными фланговыми ударами, либо начать отходить на новые рубежи, чтобы выровнять собственную линию обороны. Это зависит от численности его войск, того - есть ли сзади заранее подготовленный рубеж обороны, и во что вообще может вырваться этот прорыв, в плане общей картины на этом участке фронта.
Но уже из этого видно, для чего нужно преимущество в силах и средствах, для атакующей стороны. Ушедшая вперед группировка не должна оказаться в окружении. Кроме того, чем дальше уходит группировка, тем сильнее растягивается ее логистика, ведь ей на постоянной основе надо подвозить боеприпасы, топливо и другие виды довольствия. Без этого она утратит как темп движения, так и боеспособность, оказавшись в очень опасной для себя ситуации.
А логистика может быть обеспечена только полным контролем флангов и собственно, наличием этих самых логистических возможностей. Проще говоря, атакующая группировка расходует больше боеприпасов и топлива, чем стоящая в обороне, и надо точно понимать, что они есть в таком количестве, и их есть чем подвозить. Если этого невозможно обеспечить, войска встанут, как это случилось с оккупантом на северном фронте.
Кроме того, ни для кого не секрет, что наступающая сторона несет более высокие потери, чем обороняющаяся. Это значит, что начавшая наступательные действия сторона будет очень быстро терять численность личного состава убитыми, раненными и здесь становится вопрос резервов, есть они или нет, для обеспечения движения вперед. А как это часто бывает, командование группировки, идущей вперед, не имеет возможности распоряжаться резервами, и все это вместе взятое приводит к выводу о том, что контратака обусловлена собственными возможностями этой группировки, а контрнаступление уже требует полного взаимодействия как данной группировки, так и вышестоящего командования, которое и должно обеспечить пополнение материальной части и личного состава для выполнения всех неизбежных в таком случае мероприятий.
Между прочим, именно это мы наблюдаем под Северодонецком, в исполнении противника. Он постоянно бросает туда свои резервы, но они не используются для обеспечения уже состоявшегося прорыва, а сжигаются на месте, в попытках пробить оборону. То есть, наши военные уничтожают силы и средства, которые должны были держать фланги и насыщать ударную группировку противника уже на следующем этапе наступления. А по факту, они двухсотятся в одном и том же месте.
Но вернемся к Харьковской контратаке. Даже исходя из того, что мы описали выше, было сразу понятно, что наша группировка действует примерно тем, чем располагает, и контрнаступления в таком формате быть не может. Противник ослабил свою линию обороны, наши поймали этот момент и провалили линию фронта, но далеко идти - не могли. Противник поплатился за свою самоуверенность, но потом - подтянул резервы и то соотношение сил и средств, которое дало возможность нашим войскам пройти вперед, было сбалансировано, после чего двигаться вперед стало накладно.
Тем не менее, коллеги уже подняли ожидания до такой степени, что этот выпад наших войск чуть ли не замкнет в котел изюмскую, а то и северодонецкую группировки противника. Некоторые прямо так и писали, но почти все отметились в том, что наши вот-вот выйдут к дороге на Купянск и пресекут линию логистики противника. Но такое могло произойти лишь в том случае, если противник не видел бы этой возможности и не перебросил войска на угрожающее направление. А он это сделал ценой того, что его наступление из района Изюма заткнулось.
Собственно говоря, контратака под Харьковом сработала на 100% из всех возможных вариантов. С одной стороны, удалось отбросить противника от пригородов, а с другой - заморозила изюмскую группировку, которая должна была наносить встречные удары попаснянской группировке. Возможно, сделано было даже больше ста процентов, но называть этот маневр контрнаступлением было нельзя просто по объективным причинам. Там для этого не было ни сил, ни средств. Но некоторые коллеги наступают на грабли во второй раз и примерно такие же мероприятия, которые наши войска проводят на Херсонском направлении снова называют «долгожданным наступлением.
На наш взгляд, подобное жонглирование терминами и нагнетание ожиданий в этом плане - крайне вредно по целому ряду причин. Вот просто посмотрите и послушайте то, что будут писать и рассказывать сегодня о том, что «наступление отрежет южную группировку от Крыма». Да, отрежет! Но не сейчас. Более того, судя по указанным выше и некоторым другим признакам такой задачи нашим войскам никто ставить не мог, а сами они будут работать короткими бросками. Если противник будет проваливаться на каких-то отдельных участках фронта, это будет наш короткий удар, с максимальной глубиной в 10-15 км и потом - расширение флангов, не более.
Единственный вариант, который может дать возможность перерасти контратаке в контрнаступление, это если противник, по каким-то своим внутренним причинам провалится и побежит. Такой вариант вполне возможен, но изначально на него рассчитывать пока не стоит, поскольку момент его слабости должен совпасть с моментом нашей максимальной мощи. Если этого пока не наблюдается, то наши войска будут демонстрировать контратаки там, где это возможно.
Опять же, понимание таких простых вещей не даст оснований для того, чтобы носиться с одами и кантатами с «долгожданным наступлением» и даже с указанием примерных сроков, когда оно должно начаться и вызывать разочарование публики, когда оно не случилось. А его не могло быть в принципе, поскольку наши возможности еще не вышли на нужные кондиции, а противник еще не исчерпал свои резервы и возможность вести наступательную войну. И вот уже те, кто вчера носился с уверениями в начавшемся контрнаступлении, сегодня уныло рассказывают о том, что нам не поставляют нужное железо и помогают только на словах.
И здесь мы снова возвращаемся к тем вооружениям, которые мы получаем или вот-вот будем получать. Тут надо заметить, что мы получаем вооружения в беспрецедентном темпе. И если в Афганистан, совокупно, было поставлено намного больше оружия, то тут надо учитывать то, что туда поставки шли более полутора десятков лет, а к нам они только начинают идти, и поток этот только начинает наполняться. Кроме того, в Афгане стояли американские войска, а в нашем случае, все идет адресно для ВСУ.
Но мы-то помним, что Великобритания немного сбросила обороты, поскольку под абстрактным понятием, мы все же понимаем жесткую позицию Бориса Джонсона, а только что он прошел внутрипартийный кризис и потому - немного отвлекся от нашей темы. Но уже начались отгрузки британских Хаймарс для Украины, а это значит, что следом - пойдут американские. Плюс к тому, из прессы известно, что часть из них уже в Польше и там находятся наши военные, которые в ускоренном темпе осваивают этот новый тип вооружений, которых у нас никогда не было.
Военные работают в том ритме, который согласован с партнерами, но комментаторы, которые так долго кричали «Шайбу, щайбу!», теперь вдруг обнаруживают, что шоу пока нет, и военные как-то не хотят удовлетворить их амбиции и не оправдывают анонсов, которые они усиленно делали. И снова пошло разочарование. И вот для нас непонятно, зачем они все это делают раз за разом? Сначала разворачивают какие-то собственные, ни на чем не основанные «прогнозы», а когда те не сбываются, начинают нести какую-то чушь о том, что нам только обещают поставлять, но не поставляют. И публика впрыгивает в это их уныние, поскольку верит их рассуждениям. Попробуй зацепи такую говорящую голову критикой, тут же слетится фан-группа с матами и проклятиями.
А ведь системы, наподобие Хаймарс, кроме всего прочего, будут для противника первоочередной целью для ракетных ударов. Он этого и не скрывает, обещая наносить удары по инфраструктуре, где они могут отметиться. И если мы говорим о том, что это скорее - наступательное оружие, то свезти их сейчас куда-то в пару - тройку мест и ждать, пока очередная зеленая жаба сдаст это место противнику, было бы не очень разумно. Все это должно зайти совсем впритык к тому моменту, когда именно эти системы вооружений будут выдвинуты для активной работы и будут очень слабо уязвимы для атак противника.
Проще говоря, они не должны стоять на каких-то базах, а зайдя на нашу территорию, должны быть сразу рассредоточены по тем местам, где они будут работать, и сразу же должны применяться. Никаких полигонных стрельб в Украине быть не должно. Если все это можно сделать в Польше и личный состав получит навыки там, то так оно и будет, а здесь они нужны не для того, чтобы зелень с ними сэлфики пилила, а чтобы жечь врага. Поэтому тактика поставок военной техники - не наша парафия, и то, как и где появится тот или иной вид вооружений, наши военные знают лучше и «по просьбам трудящихся» или «на бис» делать этого не будут. Просто отметим, что британцы уже ведут отгрузку этих систем с доставкой самолетами, а США эту технику везут морем. Это все, что нам нужно знать, а тем более - нечего устраивать из этого цирковое шоу, чтобы потом не развешивать сопли и разочарованно разводить руками и выдавать известное: «Да, уж!»
Призывать пишущую и говорящую публику к благоразумию мы не станем, поскольку имеем горький опыт подобных мероприятий, но все, кто потребляет подобный контент, должны себе четко давать отчет в том, что они читают и слушают. При этом - боже упаси отключать собственный мозг и полностью доверяться такому рассказчику. Кто-то, даже не враг, может просто не иметь чувства меры и впадать в крайности, от эйфории до уныния, но это - его личные проблемы и они никак не должны транслироваться во вне. Те, кто не умеет это контролировать, лучше бы занимались чем-то другим, ну а зрители, слушатели и читатели должны делать соответствующие поправки и думать самостоятельно. Только так и никак иначе.
https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados
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Вчера пришлось писать коллегам некоторые вещи, которые казались очевидными, но выясняется, что очевидны они не для всех. Речь идет о поставках тяжелых вооружений и того, сколько поставлено и чего. Мол, от этого зависит время начала контрнаступления и его масштаб. В самом деле, зависимость здесь есть и она прямая, но видимо, нужно уточнить некоторые моменты, без понимания которых будут происходить шарахания в крайности. А таковые мы уже наблюдали не раз, и даже были вынуждены выступать с некоторыми разъяснениями на эту тему.
Наверное, коллеги помнят о том, как с полмесяца назад в Сети появились многочисленные бодрые сообщения о том, что ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом? Тогда этой темой настолько увлеклись, что стало просто удивительно, как здравомыслящие люди могут рассказывать дикие вещи, когда очевидно, что мы наблюдаем всего лишь контратаку. Разница между этими двумя состояниями - колоссальная, и если коротко, то речь идет о том, насколько далеко может продвинуться наша группировка, которая провалила участок фронта и отбрасывает противника.
На самом деле, здесь можно приводить целый список факторов, которые дают понимание того, что это такое, атака или наступления, но основным отличием является вот что. Сторона, идущая вперед, должна иметь численное преимущество в силах и средствах на определенном и часто - узком участке фронта. Сейчас мы видим, как противник обеспечивает такое преимущество под Северодонецком и как пишут коллеги, по технике он там имеет десятикратное превосходство. Там он идет в наступление и намеренно создал такой перевес в силах и средствах.
Под Харьковом такой перевес, но уже с нашей стороны, произошел не потому, что мы там сформировали ударную группировку, а в связи с тем, что противник ослабил свое присутствие на этом участке фронта с тем, чтобы снятые отсюда войска перебросить под Изюм и Северодонецк. То есть, в данном случае, баланс оказался сдвинутым в нашу сторону действиями противника и наши его за это наказали. Из этого следует, что наступательные действия обусловлены как действиями наступающей стороны, так и обороняющейся. Наступающая может нарастить свою мощь, а противник - ослабить. В таком случае создаются предпосылки для начала движения.
Но вот насколько далеко сможет пройти наступающая сторона, даже с учетом того, что она уже пробила оборону противника, зависит от того, хватит ли у нее для этого сил. Как было написано выше, наступательные мероприятия, чаще всего, ведутся на узком участке фронта, где имеется нужный перевес сил. И потому оно развивается в виде узкого коридора, направленного в тыл противника. Чем длиннее этот коридор, тем опаснее становится ситуация для атакующей группировки, поскольку де-факто, противник находится с трех сторон и каждый километр, пройденный в его тыл, только осложняет ситуацию.
Это значит, что идущей вперед группировке, как минимум, нужно иметь дополнительные силы и средства не только для движения вперед, но и на обеспечение собственных флангов, поскольку противник рано или поздно, нанесет фланговые, встречные удары и замкнет окружение. Таким образом, надо не только идти вперед, но одновременно - расширять коридор с обоих флангов, чтобы превратить его в сплошную зону наступления.
И тут опять же все упирается в баланс сил и возможностей. В зависимости от ситуации, противник может действовать двумя способами, либо попытаться отрезать группировку прорыва встречными фланговыми ударами, либо начать отходить на новые рубежи, чтобы выровнять собственную линию обороны. Это зависит от численности его войск, того - есть ли сзади заранее подготовленный рубеж обороны, и во что вообще может вырваться этот прорыв, в плане общей картины на этом участке фронта.
Но уже из этого видно, для чего нужно преимущество в силах и средствах, для атакующей стороны. Ушедшая вперед группировка не должна оказаться в окружении. Кроме того, чем дальше уходит группировка, тем сильнее растягивается ее логистика, ведь ей на постоянной основе надо подвозить боеприпасы, топливо и другие виды довольствия. Без этого она утратит как темп движения, так и боеспособность, оказавшись в очень опасной для себя ситуации.
А логистика может быть обеспечена только полным контролем флангов и собственно, наличием этих самых логистических возможностей. Проще говоря, атакующая группировка расходует больше боеприпасов и топлива, чем стоящая в обороне, и надо точно понимать, что они есть в таком количестве, и их есть чем подвозить. Если этого невозможно обеспечить, войска встанут, как это случилось с оккупантом на северном фронте.
Кроме того, ни для кого не секрет, что наступающая сторона несет более высокие потери, чем обороняющаяся. Это значит, что начавшая наступательные действия сторона будет очень быстро терять численность личного состава убитыми, раненными и здесь становится вопрос резервов, есть они или нет, для обеспечения движения вперед. А как это часто бывает, командование группировки, идущей вперед, не имеет возможности распоряжаться резервами, и все это вместе взятое приводит к выводу о том, что контратака обусловлена собственными возможностями этой группировки, а контрнаступление уже требует полного взаимодействия как данной группировки, так и вышестоящего командования, которое и должно обеспечить пополнение материальной части и личного состава для выполнения всех неизбежных в таком случае мероприятий.
Между прочим, именно это мы наблюдаем под Северодонецком, в исполнении противника. Он постоянно бросает туда свои резервы, но они не используются для обеспечения уже состоявшегося прорыва, а сжигаются на месте, в попытках пробить оборону. То есть, наши военные уничтожают силы и средства, которые должны были держать фланги и насыщать ударную группировку противника уже на следующем этапе наступления. А по факту, они двухсотятся в одном и том же месте.
Но вернемся к Харьковской контратаке. Даже исходя из того, что мы описали выше, было сразу понятно, что наша группировка действует примерно тем, чем располагает, и контрнаступления в таком формате быть не может. Противник ослабил свою линию обороны, наши поймали этот момент и провалили линию фронта, но далеко идти - не могли. Противник поплатился за свою самоуверенность, но потом - подтянул резервы и то соотношение сил и средств, которое дало возможность нашим войскам пройти вперед, было сбалансировано, после чего двигаться вперед стало накладно.
Тем не менее, коллеги уже подняли ожидания до такой степени, что этот выпад наших войск чуть ли не замкнет в котел изюмскую, а то и северодонецкую группировки противника. Некоторые прямо так и писали, но почти все отметились в том, что наши вот-вот выйдут к дороге на Купянск и пресекут линию логистики противника. Но такое могло произойти лишь в том случае, если противник не видел бы этой возможности и не перебросил войска на угрожающее направление. А он это сделал ценой того, что его наступление из района Изюма заткнулось.
Собственно говоря, контратака под Харьковом сработала на 100% из всех возможных вариантов. С одной стороны, удалось отбросить противника от пригородов, а с другой - заморозила изюмскую группировку, которая должна была наносить встречные удары попаснянской группировке. Возможно, сделано было даже больше ста процентов, но называть этот маневр контрнаступлением было нельзя просто по объективным причинам. Там для этого не было ни сил, ни средств. Но некоторые коллеги наступают на грабли во второй раз и примерно такие же мероприятия, которые наши войска проводят на Херсонском направлении снова называют «долгожданным наступлением.
На наш взгляд, подобное жонглирование терминами и нагнетание ожиданий в этом плане - крайне вредно по целому ряду причин. Вот просто посмотрите и послушайте то, что будут писать и рассказывать сегодня о том, что «наступление отрежет южную группировку от Крыма». Да, отрежет! Но не сейчас. Более того, судя по указанным выше и некоторым другим признакам такой задачи нашим войскам никто ставить не мог, а сами они будут работать короткими бросками. Если противник будет проваливаться на каких-то отдельных участках фронта, это будет наш короткий удар, с максимальной глубиной в 10-15 км и потом - расширение флангов, не более.
Единственный вариант, который может дать возможность перерасти контратаке в контрнаступление, это если противник, по каким-то своим внутренним причинам провалится и побежит. Такой вариант вполне возможен, но изначально на него рассчитывать пока не стоит, поскольку момент его слабости должен совпасть с моментом нашей максимальной мощи. Если этого пока не наблюдается, то наши войска будут демонстрировать контратаки там, где это возможно.
Опять же, понимание таких простых вещей не даст оснований для того, чтобы носиться с одами и кантатами с «долгожданным наступлением» и даже с указанием примерных сроков, когда оно должно начаться и вызывать разочарование публики, когда оно не случилось. А его не могло быть в принципе, поскольку наши возможности еще не вышли на нужные кондиции, а противник еще не исчерпал свои резервы и возможность вести наступательную войну. И вот уже те, кто вчера носился с уверениями в начавшемся контрнаступлении, сегодня уныло рассказывают о том, что нам не поставляют нужное железо и помогают только на словах.
И здесь мы снова возвращаемся к тем вооружениям, которые мы получаем или вот-вот будем получать. Тут надо заметить, что мы получаем вооружения в беспрецедентном темпе. И если в Афганистан, совокупно, было поставлено намного больше оружия, то тут надо учитывать то, что туда поставки шли более полутора десятков лет, а к нам они только начинают идти, и поток этот только начинает наполняться. Кроме того, в Афгане стояли американские войска, а в нашем случае, все идет адресно для ВСУ.
Но мы-то помним, что Великобритания немного сбросила обороты, поскольку под абстрактным понятием, мы все же понимаем жесткую позицию Бориса Джонсона, а только что он прошел внутрипартийный кризис и потому - немного отвлекся от нашей темы. Но уже начались отгрузки британских Хаймарс для Украины, а это значит, что следом - пойдут американские. Плюс к тому, из прессы известно, что часть из них уже в Польше и там находятся наши военные, которые в ускоренном темпе осваивают этот новый тип вооружений, которых у нас никогда не было.
Военные работают в том ритме, который согласован с партнерами, но комментаторы, которые так долго кричали «Шайбу, щайбу!», теперь вдруг обнаруживают, что шоу пока нет, и военные как-то не хотят удовлетворить их амбиции и не оправдывают анонсов, которые они усиленно делали. И снова пошло разочарование. И вот для нас непонятно, зачем они все это делают раз за разом? Сначала разворачивают какие-то собственные, ни на чем не основанные «прогнозы», а когда те не сбываются, начинают нести какую-то чушь о том, что нам только обещают поставлять, но не поставляют. И публика впрыгивает в это их уныние, поскольку верит их рассуждениям. Попробуй зацепи такую говорящую голову критикой, тут же слетится фан-группа с матами и проклятиями.
А ведь системы, наподобие Хаймарс, кроме всего прочего, будут для противника первоочередной целью для ракетных ударов. Он этого и не скрывает, обещая наносить удары по инфраструктуре, где они могут отметиться. И если мы говорим о том, что это скорее - наступательное оружие, то свезти их сейчас куда-то в пару - тройку мест и ждать, пока очередная зеленая жаба сдаст это место противнику, было бы не очень разумно. Все это должно зайти совсем впритык к тому моменту, когда именно эти системы вооружений будут выдвинуты для активной работы и будут очень слабо уязвимы для атак противника.
Проще говоря, они не должны стоять на каких-то базах, а зайдя на нашу территорию, должны быть сразу рассредоточены по тем местам, где они будут работать, и сразу же должны применяться. Никаких полигонных стрельб в Украине быть не должно. Если все это можно сделать в Польше и личный состав получит навыки там, то так оно и будет, а здесь они нужны не для того, чтобы зелень с ними сэлфики пилила, а чтобы жечь врага. Поэтому тактика поставок военной техники - не наша парафия, и то, как и где появится тот или иной вид вооружений, наши военные знают лучше и «по просьбам трудящихся» или «на бис» делать этого не будут. Просто отметим, что британцы уже ведут отгрузку этих систем с доставкой самолетами, а США эту технику везут морем. Это все, что нам нужно знать, а тем более - нечего устраивать из этого цирковое шоу, чтобы потом не развешивать сопли и разочарованно разводить руками и выдавать известное: «Да, уж!»
Призывать пишущую и говорящую публику к благоразумию мы не станем, поскольку имеем горький опыт подобных мероприятий, но все, кто потребляет подобный контент, должны себе четко давать отчет в том, что они читают и слушают. При этом - боже упаси отключать собственный мозг и полностью доверяться такому рассказчику. Кто-то, даже не враг, может просто не иметь чувства меры и впадать в крайности, от эйфории до уныния, но это - его личные проблемы и они никак не должны транслироваться во вне. Те, кто не умеет это контролировать, лучше бы занимались чем-то другим, ну а зрители, слушатели и читатели должны делать соответствующие поправки и думать самостоятельно. Только так и никак иначе.
https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados
ресурс хороший але кількість букв і звуків бажано би скорочувати