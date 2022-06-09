Войска РФ проводят ротацию в Запорожской области: пригнали около 80 старых танков, - председатель ОВА Старух

Захватчики производят ротацию в Запорожской области, после перегруппировки боевые действия могут обостриться.

Об этом в эфире телеканала Прямой рассказал глава ЗОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Расслабляться нет времени. У врагов сейчас ротация, за последний месяц доставили около 80 старых танков. Никто не понимает, где они будут использованы, часть задействовали в создании обороны. После перегруппировки могут обостриться боевые действия", – предупредил Старух.

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Он отметил, что Запорожская область продолжает укреплять оборону, усиление оборонных рубежей поможет снизить шансы захватчиков на успешное наступление.

"Во время визита в Запорожье Президент дал поручение усилить оборонные позиции. У нас очень многое сделано. Профессиональное военное руководство усилило защиту. Вся Украина пришлет дополнительную технику и лесоматериалы для усиления линий обороны. Предприятия Запорожской области изготовляют металлические укрепления. Лучше опираться на плотную оборону даже при наступательных мероприятиях", - сказал Старух.

Глава области также отметил, что с начала марта захватчики начали заявлять о так называемом референдуме.

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"На временно оккупированных территориях продолжают работать органы власти, которые подчинены Украине. Запорожская область и дальше будет частью Украины, а незаконные попытки оккупантов отделить ее от государства не будут признаны ни международными партнерами, ни населением", - заверили в ОВА.

Как ранее сообщалось, на сегодняшний день временно захвачены около 80% территории Запорожской области.