Оккупанты начали выдавать пенсии в рублях в Мариуполе, очередь расписана до конца месяца и сопровождается "битвой за выживание", - Андрющенко

Оккупационная "власть" Мариуполя выдает местным жителям пенсию в рублях. В пересчете на гривну выплаты составляют 2,6 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника городского головы Петра Андрющенко.

Оккупационные власти якобы зарегистрировали примерно 47 тысяч пенсионеров, передает Андрющенко. Однако, по его информации, около 10 тысяч мариупольцев "принципиально не подали документы" для получения выплат от оккупантов.

"Выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство. Очередь расписана до конца месяца. Но это не спасает от хамства и битвы за выживание", - добавил Андрющенко.

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Также советник мэра написал, что российские оккупанты выдают выплаты наличными в рублях, которые завезли броневиками.

"Это демонстрирует мощь российской экономики и честность отчетов Путина об экономических прорывах. Тупо штампуют на печатном станке столько наличных денег, сколько нужно", - заявил он.