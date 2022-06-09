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Новости Война
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Оккупанты начали выдавать пенсии в рублях в Мариуполе, очередь расписана до конца месяца и сопровождается "битвой за выживание", - Андрющенко

маріуполь

Оккупационная "власть" Мариуполя выдает местным жителям пенсию в рублях. В пересчете на гривну выплаты составляют 2,6 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника городского головы Петра Андрющенко.

Оккупационные власти якобы зарегистрировали примерно 47 тысяч пенсионеров, передает Андрющенко. Однако, по его информации, около 10 тысяч мариупольцев "принципиально не подали документы" для получения выплат от оккупантов.

"Выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство. Очередь расписана до конца месяца. Но это не спасает от хамства и битвы за выживание", - добавил Андрющенко.

Читайте также: Оккупанты остановили фильтрацию внутри Мариуполя: теперь люди должны ехать в лагеря в с. Никольское или с. Безымянное, - Андрющенко

Также советник мэра написал, что российские оккупанты выдают выплаты наличными в рублях, которые завезли броневиками.

"Это демонстрирует мощь российской экономики и честность отчетов Путина об экономических прорывах. Тупо штампуют на печатном станке столько наличных денег, сколько нужно", - заявил он.

Автор: 

Мариуполь (5705) пенсия (2159) Андрющенко Петр (579)


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Топ комментарии
+17
в очередь, сукины дети. долгожданный руский мир пришел. уважение тем, кто отказался от подачки окупантов.
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09.06.2022 18:33
+17
Зеля, запиши грозный видосик и не лезь в управление ЗСУ по освобождению наших земель. Убери Безу Бездумную из штаба планирования операций.
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09.06.2022 18:35
+9
Якщо ти старий пенсіонер в руїнах міста де прожив усе життя - ти довбойоб. Тому що саме твої дії призвели до такого результату і нєхєр жалітись.
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09.06.2022 19:26
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в очередь, сукины дети. долгожданный руский мир пришел. уважение тем, кто отказался от подачки окупантов.
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09.06.2022 18:33 Ответить
зачем ты смешал ждунов с нашими воинами?
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09.06.2022 19:19 Ответить
Когда не ты старый пенсионер, в руинах города, где прожил всю жизнь, то ехидничать легко.
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09.06.2022 18:59 Ответить
Якщо ти старий пенсіонер в руїнах міста де прожив усе життя - ти довбойоб. Тому що саме твої дії призвели до такого результату і нєхєр жалітись.
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09.06.2022 19:26 Ответить
Зеля, запиши грозный видосик и не лезь в управление ЗСУ по освобождению наших земель. Убери Безу Бездумную из штаба планирования операций.
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09.06.2022 18:35 Ответить
єрмака і дємченка хоча би звільнив.
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09.06.2022 18:47 Ответить
русскіє можуть знищувати людей не тільки фізично, але й духовно, тут вони тримають пальму першості.
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09.06.2022 18:51 Ответить
духовно они при рождении были уничтожены, так как с кацапскими корнями жили на чужой территории и не имели своей.
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09.06.2022 20:32 Ответить
спец пенсия для украинских чиновников судей прокуроров в Мариуполе сколько дают? Или тоже дают по 2600 гр? Чтоб наши так жили.
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09.06.2022 19:01 Ответить
Совок крокує по слідам рашистів. Знов рулон туалетного паперу на родину у рік, співбесіда для виїзду у Болгарію, та каральна психіатрія
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09.06.2022 19:22 Ответить
так ватка об этом так долго мечтала.
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09.06.2022 19:30 Ответить
как только вышел на пенсию сразу должен лишатся права голосовать. ты уже старый пердун, твое мировоззрение не изменит ни что. при любых президентах ты будешь получать свою пенсию, а вот помешать ты можешь конкретно. и это я считаю нормально и пусть не обижаются. ведь ни кто не поднимает вопрос почему когда тебе 17 лет и 364 дня, то голосовать нИзя, а через день можно
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09.06.2022 19:37 Ответить
В Дании так. И студенты не выбирают, и многие бюджетники. Это норма.
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09.06.2022 19:56 Ответить
пенсионеры живут прошлым и тянут в это прошлое своих детей и внуков.
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09.06.2022 20:05 Ответить
таки да "мудрий нАрід" уже наголосовал... Неизвестно чем кончится
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09.06.2022 20:33 Ответить
хоть поржем...
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09.06.2022 20:37 Ответить
кончится тем, как 8 лет раздали паспорта и вторые пенсии и не лишили гражданства Украины
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09.06.2022 20:45 Ответить
и снова две пенсии и паспорт, которым они будут пользоваться когда к своим родственникам поедут на парашу.
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09.06.2022 20:25 Ответить
Я бы не стал слишком уж казнить бедолашных мариупольцев. Каждого из нас ударили дубиной по голове. Кто-то ушел в мир иной, кто-то лишился рассудка, кто-то оклемался. Я например, кое-что нажил за 30 лет активной жизни. И как и 99% всех мариупольцев вмиг всего лишился. Короче обнулили по полной. Тем не менее сейчас я на украинской территории, и доволен как слон. В оккупированный город меня не заманишь. В Марике люди остались либо по полной тупости, либо по убеждению как мародеры, насильники и прочие маргиналы.
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09.06.2022 21:21 Ответить
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10.06.2022 00:14 Ответить
 
 