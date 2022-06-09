Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина и 34 топ-чиновников РФ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против руководства РФ, в частности, против президента Владимира Путина и главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.

К нему также прилагается соответствующее решение СНБО с перечнем представителей руководства РФ, против которых вводятся санкции.

В указанный перечень, в частности, вошли президент РФ Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава российского правительства Михаил Мишустин вместе со своими заместителями, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и т.д.

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В целом санкции введены против 35 представителей руководства РФ. К ним применяется полный санкционный пакет, который, среди прочего, предусматривает полную блокировку активов, запрет на въезд на территорию Украины и т.д.

Согласно упомянутому решению СНБО, МИД Украины должен в ближайшее время проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и "поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

"Этот указ вступает в силу со дня опубликования", - отмечается в указе главы Украинского государства.