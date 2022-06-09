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Новости Санкции против России
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Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина и 34 топ-чиновников РФ

путін

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против руководства РФ, в частности, против президента Владимира Путина и главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.

К нему также прилагается соответствующее решение СНБО с перечнем представителей руководства РФ, против которых вводятся санкции.

В указанный перечень, в частности, вошли президент РФ Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава российского правительства Михаил Мишустин вместе со своими заместителями, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и т.д.

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В целом санкции введены против 35 представителей руководства РФ. К ним применяется полный санкционный пакет, который, среди прочего, предусматривает полную блокировку активов, запрет на въезд на территорию Украины и т.д.

Согласно упомянутому решению СНБО, МИД Украины должен в ближайшее время проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и "поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

"Этот указ вступает в силу со дня опубликования", - отмечается в указе главы Украинского государства.

Зеленский Владимир (20232) путин владимир (31214) санкции (11257)


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Топ комментарии
+32
Дуже на часі! Суркіси, королевські, робіновічі, шуфрічі іт.д не на часі! Тьфу! Шоу триває...
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09.06.2022 18:37
+22
За кадирова забув, до сих пір вибачається, сцикло
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09.06.2022 18:41
+22
Ваша правда: реаліті-шоу "Слуга народу" триває в країні вже котрий рік поспіль...
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09.06.2022 18:42
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Кабаева надеюсь в списке?
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09.06.2022 18:36 Ответить
на кабаєву прочности памперса не хватило. погодите, она еще украинское гражданство получит.
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09.06.2022 18:37 Ответить
будем подождать, как ара хамлия расскажет о том сколько миллионов людей она спасла и как не смыкая глаз и не покладая ног помогает в мирных переговорах.
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09.06.2022 18:44 Ответить
Дуже на часі! Суркіси, королевські, робіновічі, шуфрічі іт.д не на часі! Тьфу! Шоу триває...
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09.06.2022 18:37 Ответить
Ваша правда: реаліті-шоу "Слуга народу" триває в країні вже котрий рік поспіль...
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09.06.2022 18:42 Ответить
зеленые проснулись
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09.06.2022 18:48 Ответить
Санкції на зазирання в "очко" *****???
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09.06.2022 18:39 Ответить
За кадирова забув, до сих пір вибачається, сцикло
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09.06.2022 18:41 Ответить
Смело, смело...
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09.06.2022 18:44 Ответить
щоб таке робити щоб нічого не робити?

Херсон коли звільняєш? відрізати кацапів від криму? Наполеон Боневтік ти наш
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09.06.2022 18:45 Ответить
Все, война закончена. Зеледент победил. Санкции самое грозное оружие Украины против рабссеи... Только один вопрос: зеля, ты дебил?
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09.06.2022 18:45 Ответить
Вообще, если вдуматься, это очень остроумный и тонкий троллинг.
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09.06.2022 21:10 Ответить
пропала квартира в Крыму)))) и сериалы на рашке))))
(Ленка дома бошку то оторвет!!! и бородку то повыскубает!!!))))
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09.06.2022 18:46 Ответить
Боюсь,что ничего у него не пропадёт,посмотрим
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09.06.2022 20:48 Ответить
Давайте уже лупаните по крымскому мосту, или хотя бы еще по военному кораблю, для поднятия рейтинга надо
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09.06.2022 18:48 Ответить
бей по яйцам, ЗЄля!

введи санкции против Кривоногой и Кабаихи, а также против всх пуйловых ********* !

старику Козлодоеву будет душевно больно
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09.06.2022 18:51 Ответить
Сползает по крыше старик Козлодоев,
Пронырливый, как коростель.
Стремится в окошко залезть Козлодоев,
К какой-нибудь бабе в постель.

Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев,
Глаза его были пусты;
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев,
Заняться любовью в кусты.

Занятие это любил Козлодоев,
И дюжину враз ублажал.
Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал.

А ныне, а ныне попрятались с*ки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.

https://www.youtube.com/watch?v=Qd7Rvr-vf80
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09.06.2022 18:53 Ответить
Старик Козлодоев
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09.06.2022 18:56 Ответить
По заслугам лубянского кровавого ублюдка ему давно уже нужно не санкции объявлять, а премию за голову... За живого или не вполне...
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09.06.2022 18:54 Ответить
С этого нужно было начинать в 2019-м, а не искать мир в глазах маньяка. Клоун-тугодум.
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09.06.2022 18:57 Ответить
Награды за их головы надо назначить,да и за головы их летчиков и артиллеристов которые города ровняют.
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09.06.2022 18:57 Ответить
А шо там с санкциями против "сватов"? Скоро?
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09.06.2022 18:58 Ответить
не на часі
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09.06.2022 19:00 Ответить
Интересно, смотреть в очко Куйла в поисках там мира эти санкции будут мешать?
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09.06.2022 19:00 Ответить
А на продюсеров "Сватов" санкции ввел?
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09.06.2022 19:02 Ответить
А як для Порошенко ,кортофан жарив Киселева,забув,і на вухо йому налабизав,забув!
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09.06.2022 19:45 Ответить
Креативне, оригінальне і вкрай нестандартне рішення - відчувається високий рівень професіоналізму, набутий в 96-му Кварталі. В Кремлі на все це реакція перевершить найоптимістичнішіі очікування - щирий сміх буде бурно переходити в дикий регіт.
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09.06.2022 19:08 Ответить
Заборонив відвідувати "Квартал95" та дивитись "сватів" по кремлівському каналу?
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09.06.2022 19:10 Ответить
Введи санкції проти себе за просраний південь. Без Лєнки до кінця війни.
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09.06.2022 19:12 Ответить
До речі, Зеленський- перший в світі, реально унікальний випадок- президент країни, котрий просив вибачення у Рамзана Кадирова.
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09.06.2022 19:47 Ответить
...Відповідний https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 указ ...

В опублікованих додатках нікого зі згаданих осіб наче не містить.

https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/14/61/7442691b2e102a0394fa88a41842ffca_1654785852.doc

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/14/65/f36608d0e036b033c25ed0e52603a085_1654786181.doc
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09.06.2022 19:14 Ответить
Просто Цензор навів помилковий номер указу, https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813?fbclid=IwAR1n2sdlxH194znyh5Ln_cQn4yDOI3xExrAeQrbw-DKlH2FtpGcAEItjeEQ правильний їх містить.
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09.06.2022 19:23 Ответить
А шо ТАКИ МОЖНО!
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09.06.2022 19:17 Ответить
Видимо начал работать как Президент на 8 год войны а до этого был очень занят зрадой Шольца и Штанмайера.
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09.06.2022 19:24 Ответить
Вувік сила!
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09.06.2022 19:25 Ответить
Пишуть шо це, хоче чотирі обл забрати, як раз ті що Ара та Подоля та Ермак зливали, вмісті Бакало....
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09.06.2022 19:28 Ответить
Санкція має бути одна - 9 грамів свинцю поміж очей.
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09.06.2022 19:41 Ответить
А на Кадирова сцикотно...
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09.06.2022 19:44 Ответить
А як же заповітна мрія заглянути в очко? Все, надія померла останньою?..
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09.06.2022 20:22 Ответить
Як, уже???
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09.06.2022 20:27 Ответить
Опаньки, не прошло и три года и бубочка расчухались, твою мать!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.06.2022 20:42 Ответить
Коли почнуть саджати винних за здачу півдня?!Чи ще не всі вспіли повтікати?Не на часі?
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09.06.2022 21:16 Ответить
Швидкий як срачка.
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09.06.2022 22:38 Ответить
..неее рааанооовааатооо ли ? ))
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09.06.2022 22:40 Ответить
Не прошло и полгода . . . А решение о лишении государственных наград Украины путина, медведева и т.п. (наградное оружие) будем ждать до судебного приговора русским военным преступникам ?
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09.06.2022 23:25 Ответить
А как же пєрєговори?
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10.06.2022 00:13 Ответить
Абрамовича і Фрідмана не забув вписати ?
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10.06.2022 00:36 Ответить
Зе Ідіот робить ті самі тупорилі кроки що і РФ, яка банить надцять політиків з США і Англії...

Зеля як той пес, коли немає що робити то лиже яйця. Ефективність просто феєрична!
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10.06.2022 00:57 Ответить
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10.06.2022 01:09 Ответить
Оманські кнурі так нищать кремлівську мафію......а вона ; "ОЙ БАЮС, БАЮС"......хоч би не перенапрягся.
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10.06.2022 18:45 Ответить
 
 