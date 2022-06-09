Штурмовые действия российских оккупантов в городе Северодонецк не имеют успеха, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 09.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 106 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Для предотвращения раскрытия позиций и мест размещения военной техники местному населению запрещено посещение лесов. Активизирован процесс формирования так называемого "народного ополчения" республики Беларусь. В военных комиссариатах проводятся собрания с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений.

На Северском направлении продолжаются обстрелы из стрелкового оружия и минометов в приграничных районах. Враг ведет воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. На Харьковском направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения наших войск с целью недопущения их продвижения в глубь временно захваченной территории.

На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал, пытается закрепиться на достигнутых рубежах. Основные усилия противник сосредотачивает на пополнении запасов и перегруппировке подразделений. Совершал артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

В районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Утраты противника уточняются.

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На Северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют, боевые действия продолжаются.

На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отразили вражеский штурм. Враг имеет частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск. В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне наших войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отступить. Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах Краматорска и Покровска.

На Лиманском направлении противник активных наступательных действий не совершал. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка изменений не претерпела.

На Южнобужском направлении подразделения врага под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня наращивают систему оборонительных рубежей - оборудуют позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.

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В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника, стойко держат оборону по всем направлениям. На некоторых участках ведут наступательные действия. Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.