Порошенко в эфире GBNews: Боремся за статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО для Украины

Петр Порошенко в эфире британского телеканала GBNews рассказал об итогах Конгресса Европейской народной партии в Роттердаме, в котором он участвовал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Это мой первый подобный визит за 105 дней войны. Почему сейчас? Потому что речь идет о очень важном месяце для Украины. Поскольку 23 июня состоится заседание Европейского Совета, во время которого должно быть одобрено историческое решение для Украины по предоставлению статуса кандидата на будущее членство в ЕС", – отметил Порошенко.

"Я горжусь тем, что как президент Украины обеспечил внесение в свое время изменений в Конституцию Украины, которые сделали обязательной для нашей внешней политики задачу достижения полного членства Украины в ЕС и НАТО. В Украине сегодня европейскую интеграцию поддерживают более 80% населения", - подчеркнул Порошенко .

"Европейская народная партия проголосовала единогласно в поддержку заявки Украины о статусе кандидата. Глава нашей политической семьи, Манфред Вебер, голосовал об этом и в Европейском парламенте, который вчера одобрил историческое решение по предоставлению Украине этого статуса. Так же как это сделала конференция президентов Европарламента" , – сказал лидер "ЕС".

Читайте также: Штурмовые действия российских оккупантов в городе Северодонецк не имеют успеха, - Генштаб ВСУ

"А 28-29 июня в Мадриде пройдет также исторический саммит НАТО. Украина продемонстрировала мужество и удивила весь мир благодаря своим Вооруженным Силам, нашему единству, солидарности всего мира и остановила российские войска. Именно поэтому предоставление Украине Плана действий по членству, в качестве мощного стимула для реформ и соответствующих изменений, для НАТО иметь бок о бок украинские вооруженные силы было бы чрезвычайным и важным решением для Саммита НАТО", – резюмировал Порошенко.