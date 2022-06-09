Порошенко в эфире GBNews: Боремся за статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО для Украины
Петр Порошенко в эфире британского телеканала GBNews рассказал об итогах Конгресса Европейской народной партии в Роттердаме, в котором он участвовал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Это мой первый подобный визит за 105 дней войны. Почему сейчас? Потому что речь идет о очень важном месяце для Украины. Поскольку 23 июня состоится заседание Европейского Совета, во время которого должно быть одобрено историческое решение для Украины по предоставлению статуса кандидата на будущее членство в ЕС", – отметил Порошенко.
"Я горжусь тем, что как президент Украины обеспечил внесение в свое время изменений в Конституцию Украины, которые сделали обязательной для нашей внешней политики задачу достижения полного членства Украины в ЕС и НАТО. В Украине сегодня европейскую интеграцию поддерживают более 80% населения", - подчеркнул Порошенко .
"Европейская народная партия проголосовала единогласно в поддержку заявки Украины о статусе кандидата. Глава нашей политической семьи, Манфред Вебер, голосовал об этом и в Европейском парламенте, который вчера одобрил историческое решение по предоставлению Украине этого статуса. Так же как это сделала конференция президентов Европарламента" , – сказал лидер "ЕС".
"А 28-29 июня в Мадриде пройдет также исторический саммит НАТО. Украина продемонстрировала мужество и удивила весь мир благодаря своим Вооруженным Силам, нашему единству, солидарности всего мира и остановила российские войска. Именно поэтому предоставление Украине Плана действий по членству, в качестве мощного стимула для реформ и соответствующих изменений, для НАТО иметь бок о бок украинские вооруженные силы было бы чрезвычайным и важным решением для Саммита НАТО", – резюмировал Порошенко.
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Российский миллиардер Михаил Фридман проводит консультации с властями Украины по поводу оформления гражданства. Смена гражданства может помочь выйти из-под санкций,
использовать такую возможность могут и другие представители российского бизнеса, имеющие украинские корни.
А то як не колаборант, то наводчик або зрадник і ніхто із зеленоі шобли
не покараний 😠
Не задумувались що це кацапская пропаганда?
«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят» Йозеф Геббельс
Навіть в часи УПА в середовищі патріотів були анархісти, які не зважали на політику, на обставини,і були готові покласти свої голови (а разом з собою і всіх інших патріотів) з-за будь-яких обставин. Героїчно, але глибоко долбоіпічно.
Наразі для українських воїнів придбано 49 пікапів,
12 вантажівок, 3 броньовані автівки та швидка 😠
Ну і здохни від енурезу!
А Зе тільки зачитує відосики істеричні і гнівні !
Порох спас Киів ( ППО ) за свої кошти !
Можливо , хтось вважає , що цього замало -
зробіть білше!!