РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11841 посетитель онлайн
Новости Война
3 615 52

Порошенко в эфире GBNews: Боремся за статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО для Украины

Петр Порошенко в эфире британского телеканала GBNews рассказал об итогах Конгресса Европейской народной партии в Роттердаме, в котором он участвовал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко в эфире GBNews: Боремся за статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО для Украины 01

"Это мой первый подобный визит за 105 дней войны. Почему сейчас? Потому что речь идет о очень важном месяце для Украины. Поскольку 23 июня состоится заседание Европейского Совета, во время которого должно быть одобрено историческое решение для Украины по предоставлению статуса кандидата на будущее членство в ЕС", – отметил Порошенко.

"Я горжусь тем, что как президент Украины обеспечил внесение в свое время изменений в Конституцию Украины, которые сделали обязательной для нашей внешней политики задачу достижения полного членства Украины в ЕС и НАТО. В Украине сегодня европейскую интеграцию поддерживают более 80% населения", - подчеркнул Порошенко .

"Европейская народная партия проголосовала единогласно в поддержку заявки Украины о статусе кандидата. Глава нашей политической семьи, Манфред Вебер, голосовал об этом и в Европейском парламенте, который вчера одобрил историческое решение по предоставлению Украине этого статуса. Так же как это сделала конференция президентов Европарламента" , – сказал лидер "ЕС".

Читайте также: Штурмовые действия российских оккупантов в городе Северодонецк не имеют успеха, - Генштаб ВСУ

"А 28-29 июня в Мадриде пройдет также исторический саммит НАТО. Украина продемонстрировала мужество и удивила весь мир благодаря своим Вооруженным Силам, нашему единству, солидарности всего мира и остановила российские войска. Именно поэтому предоставление Украине Плана действий по членству, в качестве мощного стимула для реформ и соответствующих изменений, для НАТО иметь бок о бок украинские вооруженные силы было бы чрезвычайным и важным решением для Саммита НАТО", – резюмировал Порошенко.

Порошенко Петр (19589) членство в НАТО (1506) членство в ЕС (997)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+44
Порошенко втік в Україну!!!
показать весь комментарий
09.06.2022 19:41
+37
Гопнику с банковой нужно учиться,у Порошенко дипломатическому тону.
показать весь комментарий
09.06.2022 19:49
+27
показать весь комментарий
09.06.2022 20:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порошенко втік в Україну!!!
показать весь комментарий
09.06.2022 19:41 Ответить
Гопнику с банковой нужно учиться,у Порошенко дипломатическому тону.
показать весь комментарий
09.06.2022 19:49 Ответить
Рашотролли и подоляшавки!!! ФАААААААСССС, падлы.
показать весь комментарий
09.06.2022 19:49 Ответить
А в цей час довпойоп агрохімія їздить у Лондон давати покази аби з абрамовича зняли санкції і він спокійно міг вивести гроші, які мали б підти на відбудову України.
показать весь комментарий
09.06.2022 19:51 Ответить
Там вже відстьогнули, абрамович з компанією люди щедрі, мертвечук не дасть збрехати.
показать весь комментарий
09.06.2022 19:59 Ответить
Мудак Арахамия уже создал прецедент.

Российский миллиардер Михаил Фридман проводит консультации с властями Украины по поводу оформления гражданства. Смена гражданства может помочь выйти из-под санкций,

использовать такую возможность могут и другие представители российского бизнеса, имеющие украинские корни.
показать весь комментарий
09.06.2022 21:51 Ответить
Не столько украинские корни как еврейские.
показать весь комментарий
10.06.2022 00:44 Ответить
Хотілося б , щоб провладна партія теж так піарилась!

А то як не колаборант, то наводчик або зрадник і ніхто із зеленоі шобли
не покараний 😠
показать весь комментарий
09.06.2022 19:54 Ответить
З окупованих територій розповідають, що в перші ж дні встановлюють учасників АТО і партійців ЄС та Свободи. Партійцями правлячих слуг ніхто й ніде не цікавився
показать весь комментарий
09.06.2022 20:01 Ответить
а з партійців правлячих "слуг" москалями формуються окупаційні адміністрації...
показать весь комментарий
09.06.2022 21:01 Ответить
З таким успіхом нас могли пустити в передпокій ще за Саркозі з Меркель. Тепер в цьому передпокої ми будемо товктися до того часу поки не розберемось з корупцією. А для цього ... вже знову потрібна революція. Але щось з цими "революціями" унас якась постійно фігня. Он Пєтя, наприклад, на другому році свого президентства публічно відмовився боротися з корупцією. Зєлєнський це взагалі дитя корупції і манкурства... Тому хунта і Майдан Лінча. А далі видно буде де там той макроно-шольцевський Брюссель... чи може краще Лондон?
показать весь комментарий
09.06.2022 19:55 Ответить
Факт відмови боротьби з корупцією, на другому році президенства Порошенка, будьте ласкаві.
показать весь комментарий
09.06.2022 20:03 Ответить
счас, він в методички пригожина залізе, бо сволотівські методички таких тем не піднімали.
показать весь комментарий
09.06.2022 20:28 Ответить
Ви вірите що ВО Свобода кремлівський проект?
Не задумувались що це кацапская пропаганда?

«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят» Йозеф Геббельс
показать весь комментарий
09.06.2022 22:13 Ответить
ні, я знаю, що сволота - це проект долбойопів-анархістів; а свої методички вони деруть з пригожинських, дещо в них змінюючи відповідно до ситуації. Бо самі на політику не здатні.
Навіть в часи УПА в середовищі патріотів були анархісти, які не зважали на політику, на обставини,і були готові покласти свої голови (а разом з собою і всіх інших патріотів) з-за будь-яких обставин. Героїчно, але глибоко долбоіпічно.
показать весь комментарий
10.06.2022 09:21 Ответить
Ви що одна з голів партії Свободи яка усе знає ? Шось не чула такого прізвuща .
показать весь комментарий
11.06.2022 01:18 Ответить
Уже не має сил на нього дивитись і слухати , тошнить від нього...,і як не розуміє, що він уже списаний політик ...
показать весь комментарий
09.06.2022 20:01 Ответить
Тваринко , іди проблюйся і не смерди тут своіми подоляцькими портками 😡
показать весь комментарий
09.06.2022 20:06 Ответить
а може це саме він і пише під псевдонімом -
показать весь комментарий
09.06.2022 21:23 Ответить
П'ятий президент Петро Порошенко привіз чергову партію пікапів для десантників, а також контракт із Великої Британії на вантажівки для ЗСУ 🙂
Наразі для українських воїнів придбано 49 пікапів,
12 вантажівок, 3 броньовані автівки та швидка 😠
показать весь комментарий
09.06.2022 20:02 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2022 20:09 Ответить
***** ///
показать весь комментарий
09.06.2022 21:10 Ответить
Захід готовий на безпрецедентні кроки - навіть не уявляю, які бонуси для України в цій ситуації міг би заробити Порошенко. Натомість маємо Зе, який без кінця звинувачує, жаліється, покриває рейдерство Коломойського і просить не вводити санкції для Абрамовича (гаманця Путіна).
показать весь комментарий
09.06.2022 20:03 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2022 20:08 Ответить
Респект Порох!
показать весь комментарий
09.06.2022 20:28 Ответить
morron
показать весь комментарий
09.06.2022 20:40 Ответить
идинахМацква...
показать весь комментарий
09.06.2022 20:44 Ответить
сциш, касап, при згадці за Пороха і Євросолідарність - так само, а мо', ще й рідкіше, як при згадці за Бандеру та Мазепу....
Ну і здохни від енурезу!
показать весь комментарий
09.06.2022 20:52 Ответить
кацапня сдохне і від енурезу і від діареї, якщо вони обсіраются як тількu ****** Патрончuка побачять .
показать весь комментарий
11.06.2022 01:26 Ответить
Якщо чесно , то Порошенко завжди щось купує для нашоі арміі !!

А Зе тільки зачитує відосики істеричні і гнівні !

Порох спас Киів ( ППО ) за свої кошти !

Можливо , хтось вважає , що цього замало -
зробіть білше!!
показать весь комментарий
09.06.2022 20:32 Ответить
Порох-Сила,кокс-могила!!!
показать весь комментарий
09.06.2022 22:26 Ответить
Здохни , зелень недорозвинена 😠
показать весь комментарий
09.06.2022 22:34 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2022 23:36 Ответить
Не треба на це відволікатись. Треба спочатку перемогти агресора. Тим більше, що ситуація досить складна.
показать весь комментарий
10.06.2022 00:48 Ответить
Украина должна быть в НАТО. Только так
показать весь комментарий
10.06.2022 07:32 Ответить
 
 