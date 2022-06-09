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Новости Война
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МИД назвал никчемным "судебный процесс" оккупантов над иностранными бойцами ВСУ: "Подобные судилища подрывают механизмы возвращения военнопленных"

піннер,аслі,брагім

Министерство иностранных дел Украины назвало никчемным "судебный процесс" над иностранными военнослужащими Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных сил Украины, являются военнослужащими ВСУ.

Следовательно, согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов, отметил спикер.

Читайте также: Оккупанты в Донецке собираются казнить двух британцев и марокканца, защищавших Украину от захватчиков

"Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных. Врагу запрещается совершать в отношении них насилие, запугивать или негуманно обращаться", - заявил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на временно захваченных украинских территориях является ничтожным.

"Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников Украины", - подытожил дипломат.

Как сообщалось, оккупанты в Донецке собираются казнить двух британцев и марокканца, защищавших Украину от захватчиков

Автор: 

иностранец (490) МИД (6934) россия (95365) Донбасс (26955) ВСУ (6546) Николенко Олег (301) Эйден Аслин (11) Шон Пиннер (10) Брагим Саадун (10)


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Топ комментарии
+8
Якщо їх стратять, МЗС назве страту "нікчемною"?
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09.06.2022 19:57
+8
Не уверен -что расстреляют иначе все обнуление полное каких либо даже эфемерных шансов.. они выведут себя за рамки любые... а также подумайте о том- что убив 2 англичан Россия руками ДНР даст Джонсону основание подумать о вступлении на стороне Украины в войну.. и таким образом-- если они решат казнить 2 граждан Британии-то по сути Россия обьявляет войну Британии....
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09.06.2022 19:59
+4
Ну теперь можно в плен никого не брать с кадыровского племени, "при оказании сопротивления" по законам военного времени и ага.....
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09.06.2022 20:03
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Якщо їх стратять, МЗС назве страту "нікчемною"?
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09.06.2022 19:57 Ответить
tak ta ono tak....tolko vot shto vy skazhete esli eti urody primutsa k razstrelam......tut nuzhno ochen boljno nadavitj na karlika-fjurera....interesno vse "ditishki" orkov uzhe otpravleni obratno na vatnuju gavanj iz pindosii ta geiropi ? mozhe stoit arestovatj desjatok drugoi....
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09.06.2022 19:58 Ответить
https://t.me/informnapalm/9261
9 июня подконтрольный Кремлю марионеточный "суд днр" за несколько дней по сфабрикованным обвинениям приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. «Решение» марионеточного суда распространило кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости. Российская пропаганда пытается представить этих иностранцев как «наемников», хотя установлено, что они официально проходили службу в ВСУ, то есть являются комбатантами. Подробности о пленных иностранных гражданах публикует (https://www.bbc.com/russian/news-61745748) BBC.

Таким образом рф и подконтрольные ей марионеточные суды в очередной раз нарушают конвенцию по обращению с военнопленными. Нужно больше оружия для помощи украинской армии и больше санкций против рф, чтобы прекратить бесправие на оккупированных рф территориях.
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09.06.2022 19:58 Ответить
Не уверен -что расстреляют иначе все обнуление полное каких либо даже эфемерных шансов.. они выведут себя за рамки любые... а также подумайте о том- что убив 2 англичан Россия руками ДНР даст Джонсону основание подумать о вступлении на стороне Украины в войну.. и таким образом-- если они решат казнить 2 граждан Британии-то по сути Россия обьявляет войну Британии....
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09.06.2022 19:59 Ответить
tak oni uzhe polovinu GB novichkom zasypali i ? ...nichevo...poka.
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09.06.2022 20:04 Ответить
А вони що, ще у якихось рамках?
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09.06.2022 20:17 Ответить
Вы это серьезно ?!
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09.06.2022 21:38 Ответить
Ну теперь можно в плен никого не брать с кадыровского племени, "при оказании сопротивления" по законам военного времени и ага.....
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09.06.2022 20:03 Ответить
давно пора. и лугандонцев кстати тоже.
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09.06.2022 21:31 Ответить
Зебилы! В плен в Мариуполе попало более 2000 защитников Украины. Ваш клоун готов просить прощения на коленях у вдов, матерей, жен, детей? Что-то не слышал о том, что он берет часть вины на себя. И да. В трагедии Иловайска вы обвиняли лично Порошенко, а кто виноват в катастрофе в Мариуполе?
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09.06.2022 20:18 Ответить
Вся та шобла котра троне военнопленних повинна зразу вмерти і їхніх сімї до сьомого коліна
і бакланову треба почухатись а не сидіти в бункере.
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09.06.2022 20:35 Ответить
Защитники ВСУ почему у них нет гражданства Украины? Почему до сих пор не отменили двойное гражданство. Почему до сих пор не ввели лишение украинского гражданства для граждан России? Почему у депутатов есть только время на закон про введение налога на ввоз автомобилей?
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09.06.2022 21:25 Ответить
этих почему целый том.
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09.06.2022 21:32 Ответить
 
 