МИД назвал никчемным "судебный процесс" оккупантов над иностранными бойцами ВСУ: "Подобные судилища подрывают механизмы возвращения военнопленных"
Министерство иностранных дел Украины назвало никчемным "судебный процесс" над иностранными военнослужащими Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях.
Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных сил Украины, являются военнослужащими ВСУ.
Следовательно, согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов, отметил спикер.
"Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных. Врагу запрещается совершать в отношении них насилие, запугивать или негуманно обращаться", - заявил Николенко.
Спикер МИД подчеркнул, что "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на временно захваченных украинских территориях является ничтожным.
"Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников Украины", - подытожил дипломат.
Как сообщалось, оккупанты в Донецке собираются казнить двух британцев и марокканца, защищавших Украину от захватчиков
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9 июня подконтрольный Кремлю марионеточный "суд днр" за несколько дней по сфабрикованным обвинениям приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. «Решение» марионеточного суда распространило кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости. Российская пропаганда пытается представить этих иностранцев как «наемников», хотя установлено, что они официально проходили службу в ВСУ, то есть являются комбатантами. Подробности о пленных иностранных гражданах публикует (https://www.bbc.com/russian/news-61745748) BBC.
Таким образом рф и подконтрольные ей марионеточные суды в очередной раз нарушают конвенцию по обращению с военнопленными. Нужно больше оружия для помощи украинской армии и больше санкций против рф, чтобы прекратить бесправие на оккупированных рф территориях.
і бакланову треба почухатись а не сидіти в бункере.