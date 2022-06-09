МИД назвал никчемным "судебный процесс" оккупантов над иностранными бойцами ВСУ: "Подобные судилища подрывают механизмы возвращения военнопленных"

Министерство иностранных дел Украины назвало никчемным "судебный процесс" над иностранными военнослужащими Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных сил Украины, являются военнослужащими ВСУ.

Следовательно, согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов, отметил спикер.

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"Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных. Врагу запрещается совершать в отношении них насилие, запугивать или негуманно обращаться", - заявил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на временно захваченных украинских территориях является ничтожным.

"Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников Украины", - подытожил дипломат.

Как сообщалось, оккупанты в Донецке собираются казнить двух британцев и марокканца, защищавших Украину от захватчиков