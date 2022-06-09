РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11870 посетителей онлайн
Новости Война
35 101 239

Путин сравнил себя с Петром I: На нашу долю тоже выпало возвращать территорию

путін

Российский президент Владимир Путин впервые заговорил о том, что целью России сейчас является "возвращение" территорий. При этом он ссылался на пример царя Петра I.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Вот дословная цитата: "То, что нам приходится как бы защищать себя, бороться за это, то это очевидная вещь. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось. Удивительно! Как-то приходишь к этому пониманию. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал! Он возвращал!

Да, так и есть! Там, где Петербург основан - он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы - его первых походов. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Вот чего делал.

"Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять", - пояснил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штурмовые действия российских оккупантов в городе Северодонецк не имеют успеха, - Генштаб ВСУ

путин владимир (31214)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+61
Оба ган#оны. Что тот, что другой. Петр 1 ради мифов, своих зае#ов и территорий положил кучу народа. Величие страны у них определяется не качеством жизни народа и страны, а размером территории.
показать весь комментарий
09.06.2022 20:08
+57
пєрдо 1 прорубав вікно в європу, а куйло1 - це вікно забив назавжди.
показать весь комментарий
09.06.2022 20:02
+45
показать весь комментарий
09.06.2022 20:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Уявіть як він крутить мізками своїх громадян. "Вчора" народ Донбаса воював проти бандерівців. Далі спецоперація. Б'єм тільки по воєнних об'єктах. Сьогодні втовкує в їх дурні голови про те, що завоювання земель - це ок. А завтра скаже всім піти втопитись - і вони підуть і втопляться. Останнє це я так, помріяла трохи.
показать весь комментарий
09.06.2022 22:09 Ответить
Це не тiльки ваша мрiя ...
показать весь комментарий
09.06.2022 22:21 Ответить
©Лев Толстой, ПСС, М., 1936, т. 26
Съ Петра I начинаются особенно поразительные и особенно близкіе и понятные намъ ужасы русской исторіи.
Бѣснующійся, пьяный, сгнившій отъ сифилиса звѣрь 1/4 столѣтія губитъ людей, казнитъ, жжетъ, закапываетъ живыхъ въ землю, заточаетъ жену, распутничаетъ, мужеложствуетъ, пьянствуетъ, самъ забавляясь рубитъ головы, кощунствуетъ, ѣздитъ съ подобіемъ креста изъ чубуковъ въ видѣ дѣтородныхъ членовъ и подобіями Евангелій - ящикомъ съ водкой славить Христа, т. е. ругаться надъ вѣрою, коронуетъ ***** свою и своего любовника, раззоряетъ Россію и казнитъ сына и умираетъ отъ сифилиса, и не только не поминаютъ его злодѣйствъ, но до сихъ поръ не перестаютъ восхваленія доблестей этаго чудовища, и нѣтъ конца всякаго рода памятниковъ ему.
показать весь комментарий
11.06.2022 01:30 Ответить
Так у цих нелюдів - дуже багато спільного: по-перше їх мамаш тарарахали грузини, по-друге в обоїх були потішні війська (у першого - гармати заряджали пареною ріпою або горохом, у другого - потішні війська їздять на БМП з дерев'яними сидіннями і жеруть ріпу та горох в сухпаї з простроченим терміном дії).
показать весь комментарий
09.06.2022 22:14 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2022 22:16 Ответить
Вся твоя земля, петух плешивый, два на полтора, на байковом кладбище. Вот то и будет твоя и только твоя земля.
показать весь комментарий
09.06.2022 22:18 Ответить
Шизанутый дурак , и будешь ты проклят людьми , сколько горя ты принес в этот мир ! Скорее бы ты сдох , мир станет чище...
показать весь комментарий
09.06.2022 22:18 Ответить
Окончательное выпадения мозга.
показать весь комментарий
09.06.2022 22:19 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2022 22:22 Ответить
Лев Толстой о пете I

"Съ петра I начинаются особенно поразительные и особенно близкіе и понятные намъ ужасы русской исторіи.
Бѣснующійся, пьяный, сгнившій отъ сифилиса звѣрь 1/4 столѣтія губитъ людей, казнитъ, жжетъ, закапываетъ живыхъ въ землю, заточаетъ жену, распутничаетъ, мужеложствуетъ, пьянствуетъ, самъ забавляясь рубитъ головы, кощунствуетъ, ѣздитъ съ подобіемъ креста изъ чубуковъ въ видѣ дѣтородныхъ членовъ и подобіями Евангелій - ящикомъ съ водкой славить Христа, т. е. ругаться надъ вѣрою, коронуетъ ***** свою и своего любовника, раззоряетъ Россію и казнитъ сына и умираетъ отъ сифилиса, и не только не поминаютъ его злодѣйствъ, но до сихъ поръ не перестаютъ восхваленія доблестей этаго чудовища, и нѣтъ конца всякаго рода памятниковъ ему. Послѣ него начинается рядъ ужасовъ и безобразій подобныхъ его царствованію, одна блудница за другой безчинствуютъ на престолѣ мучаетъ и губитъ народъ и заставляетъ однихъ мучать другихъ и воцаряется безъ всякихъ правъ на престолъ, мужеубійца, ужасающая своимъ развратомъ блудница, дающая полный просторъ звѣрства своимъ перемѣняющимся любовникамъ, и всѣ ужасы - казни, убійство мужа, мученія и убійство законнаго наслѣдника, закрѣпощеніе половины Россіи, войны, развращеніе и раззореніе народа, все забывается и до сихъ поръ восхваляется какое то величіе мудрость, чуть не нравственная высота этой мерзкой *****. Мало того, что восхваляютъ ее, возхваляютъ ея звѣрей любовниковъ. То же съ отцеубійцей Александромъ. То же съ Палкинымъ. Все забыто. И выдуманы несуществующія доблести и заслуги для отечества".
показать весь комментарий
09.06.2022 22:23 Ответить
чмоня узкоглазая, ботокс первый
показать весь комментарий
09.06.2022 22:24 Ответить
Країна, яка, нібито, ніколи ні на кого не нападала, стала найбільшою за площею у світі. Цікаво, а Іван 4 коли нищив Казань та Астрахань теж звільняв споконвічні території словян? Урал і Сибір, Чукотка і Якутія, врешті Сахалін, теж споконвічно слов'янські? Цікаво уявити собі Шольца, який би заїкнувя про перевернення Калінінграда (який дійсно є споконвічною німецькою територією).
показать весь комментарий
09.06.2022 22:24 Ответить
в общем, тут только ракетами по бункеру мозги вправятся и то не факт. так что кацапских "силовиков" и технику нужно уничтожать максимально для уменьшения общего ущерба экологии.
показать весь комментарий
09.06.2022 22:39 Ответить
І как бы этот маньяк не изголялся, но в Украине есть некто, страждущий заглядывания ему в глазные отверстия и разговоров-переговоров с ним!
показать весь комментарий
09.06.2022 22:48 Ответить
Думаю главное здесь не сравнение, а надежда на длительную войну как у петра 1, в 21 год. Все ради только этой информации. Собственно это результат действий по сохранению "лица" и не предоставления оружия, способного ударить по мацкве и дальше. Результатом будет незатухающая война.
показать весь комментарий
09.06.2022 22:54 Ответить
Часто мнит себя ворона,
Рядом с розой,- соловьём.
(с) Шота Руставели
показать весь комментарий
09.06.2022 22:57 Ответить
Придурок и есть придурок. Однако с ОПАСНОЙ инициативой. ПОРА ликвидировать, чтобы не МЕШАЛ развиваться ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ цивилизации.
показать весь комментарий
09.06.2022 23:21 Ответить
Это когда это территория, где сейчас Петербург, до Петра І контролировалась "российской державой" ??? Что он несёт ???
показать весь комментарий
09.06.2022 23:28 Ответить
муйню як завжди
показать весь комментарий
11.06.2022 01:33 Ответить
Палата номер 6.Нехай купить карту Радянського Союзу.Там чітко визначені території всіх колишніх республік.Чи існування союзу росія не визнає?.
показать весь комментарий
09.06.2022 23:34 Ответить
Рецепт для лікування тих, хто себе вважає Петром-І давно відомий - по кумполу ногой... https://www.youtube.com/watch?v=JivbXx-UW_M
показать весь комментарий
10.06.2022 00:17 Ответить
НастоящиЙ ПИ@АР 1
показать весь комментарий
10.06.2022 00:20 Ответить
Пуйло І
показать весь комментарий
10.06.2022 00:23 Ответить
Боже,яке воно кончене.
показать весь комментарий
10.06.2022 00:24 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2022 01:08 Ответить
***** Перший, так точніше буде...
показать весь комментарий
10.06.2022 01:32 Ответить
... Борис Чичибабин

ПРОКЛЯТИЕ ПЕТРУ

Будь проклят, император Петр,
стеливший душу, как солому!
За боль текущего былому
пора устроить пересмотр.

От крови пролитой горяч,
будь проклят, плотник саардамский,
мешок с дерьмом, угодник дамский,
печали певческой палач!

Сам брады стриг? Сам главы сек!
Будь проклят, царь-христоубийца,
за то, что кровию упиться
ни разу досыта не смог!

А Русь ушла с лица земли
в тайнохранительные срубы,
где никакие душегубы
ее обидеть не могли.

Будь проклят, ратник сатаны,
смотритель каменной мертвецкой,
кто от нелепицы стрелецкой
натряс в немецкие штаны.

Будь проклят, нравственный урод,
ревнитель дел, громада плоти!
А я служу иной заботе,
а ты мне затыкаешь рот.

Будь проклят тот, кто проклял Русь -
сию морозную Элладу!
Руби мне голову в награду
за то, что с ней не покорюсь.

1972
показать весь комментарий
10.06.2022 02:05 Ответить
Чичибабин, - старший мастер материально-заготовительной службы (счетовод) харьковского трамвайно-троллейбусного управления.
По слову, - російська людина, по духу, - антиімперський поет, харків'янин, відсидів сталінські табори...

И, чьи мы дочки и сыны
во тьме глухих годин,
того народа, той страны
не стало в миг один.

При нас космический костёр
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.

К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет…
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет.
показать весь комментарий
10.06.2022 20:27 Ответить
Хухуя собі! Оце ********!
показать весь комментарий
10.06.2022 05:58 Ответить
пыня уже куку где шлем мантия и скипетр в виде большого пипски купленной у вокзала...
показать весь комментарий
10.06.2022 07:02 Ответить
***** - сбрендивший идейный террорист с императорскими замашками. И поступить с ним надо, как со сбрендившим террористом. Саддам Хусейн этот способ оценил. А ***** заслужил
показать весь комментарий
10.06.2022 07:26 Ответить
Они очень похожи. Петр с детства страдал психическими расстройствами ( после убийства брата Софьей, боятся за жизнь, припадки....) Во всех успехах обязан козакам ( к сожалению) - Полтава, Азов .. Плохо читал. Из за запойного пьянства и секс извращений ( занимался как главным этим в ю жизнь- здох от сифилиса и алкоголизма ). Подло предал Мазепу - нарушив Коломенские правила- ввёл войска на территорию Гетьманщины, призывал в армию козаков и не выступил против шведов , когда те вошли в Гетьманщину. Все , что ,, собирал,: отдал за свою поганую жизнь приразгроме под Яссами - подписав грамоту,, я свинья сын свинью бязуюсь быть рабом......и не появляться на территории Гетьманщины - отдалвсе причерноморье, Азов, и весь флот - московины не воняли в Крыму до кратковременного похода Миниха на Бахчи Сарай. Взяв под протекторат Крым в 1778 году и до конца 19 века в Крыму свинособак было около 2х процентов. .....Два придурка одноклеточных, не полноценные психи. Второй сделал не излечимо больными зверособаками всех всоих поддданых - лечения нет , как от бешенства - только полная 100 утилизация - угроза Человечеству.
показать весь комментарий
10.06.2022 07:52 Ответить
Гебня забула, що вийшла з ч/к- більшовиків, які як раз, були проти імперії? ***** навіть у пеклі розстріляють - свої ж, ягода, бєрія, дзєржинскій..
показать весь комментарий
10.06.2022 08:19 Ответить
Пыня не Петр Первый, а Вован Последний! 🖕
показать весь комментарий
10.06.2022 12:22 Ответить
все руснявые правители ублюдки!но ***** хуже всех!
показать весь комментарий
10.06.2022 15:35 Ответить
Да, путін "приумножил" росию. На ноль.
показать весь комментарий
11.06.2022 08:59 Ответить
Страница 3 из 3
 
 