Путин сравнил себя с Петром I: На нашу долю тоже выпало возвращать территорию

Российский президент Владимир Путин впервые заговорил о том, что целью России сейчас является "возвращение" территорий. При этом он ссылался на пример царя Петра I.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Вот дословная цитата: "То, что нам приходится как бы защищать себя, бороться за это, то это очевидная вещь. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось. Удивительно! Как-то приходишь к этому пониманию. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал! Он возвращал!

Да, так и есть! Там, где Петербург основан - он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы - его первых походов. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Вот чего делал.

"Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять", - пояснил Путин.

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