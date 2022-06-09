Войну РФ против Украины обсудят на саммите по безопасности в Сингапуре, Зеленский будет выступать в виртуальном формате

Азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" состоится 10-12 июня в Сингапуре.

Вторжение России в Украину станет одним из центральных вопросов во время Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Агентство Reuters со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что Пекин использует эту встречу для обсуждения сотрудничества с Соединенными Штатами. Хотя саммит сосредоточен на вопросах безопасности Азии, вторжение России в Украину будет оставаться ключевым вопросом в дискуссиях.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на встрече в виртуальном формате, однако украинская делегация на встрече будет присутствовать, в то время как россиян не будет.

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Также в поле зрения участников саммита будет военная угроза со стороны Северной Кореи, которая в этом году провела, по меньшей мере, 18 испытаний оружия, что свидетельствует о развитие ядерных и ракетных арсеналов.

"Диалог Шангри-Ла", который привлекает высокопоставленных военных лиц, дипломатов и производителей оружия со всего мира, состоится 10-12 июня в Сингапуре, впервые с 2019 года после того, как его дважды переносили через COVID-19.