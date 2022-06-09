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Новости Война
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Войну РФ против Украины обсудят на саммите по безопасности в Сингапуре, Зеленский будет выступать в виртуальном формате

сингапур,діалог,шангрі-ла

Азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" состоится 10-12 июня в Сингапуре.

Вторжение России в Украину станет одним из центральных вопросов во время Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Агентство Reuters со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что Пекин использует эту встречу для обсуждения сотрудничества с Соединенными Штатами. Хотя саммит сосредоточен на вопросах безопасности Азии, вторжение России в Украину будет оставаться ключевым вопросом в дискуссиях.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на встрече в виртуальном формате, однако украинская делегация на встрече будет присутствовать, в то время как россиян не будет.

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Также в поле зрения участников саммита будет военная угроза со стороны Северной Кореи, которая в этом году провела, по меньшей мере, 18 испытаний оружия, что свидетельствует о развитие ядерных и ракетных арсеналов.

"Диалог Шангри-Ла", который привлекает высокопоставленных военных лиц, дипломатов и производителей оружия со всего мира, состоится 10-12 июня в Сингапуре, впервые с 2019 года после того, как его дважды переносили через COVID-19.

Автор: 

Сингапур (43)


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Топ комментарии
+8
Мелітополь сьогодні
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09.06.2022 20:17
+2
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09.06.2022 20:41
+1
і заграє на роялі...
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09.06.2022 20:23
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Мелітополь сьогодні
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09.06.2022 20:17 Ответить
і заграє на роялі...
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09.06.2022 20:23 Ответить
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09.06.2022 20:41 Ответить
Какой смысл в этом саммите, что он поменяет.
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09.06.2022 20:48 Ответить
прогуляются, командировочные получат.
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09.06.2022 23:22 Ответить


Garry Kasparov

@Kasparov63

The heavy weapon crisis in Ukraine has reached a critical juncture. The UK and Poland are going above and beyond. Scholz is delaying and lying. The US still won't make its war goals clear and is sending less than promised and much less than Ukraine needs.

Кризис тяжелых вооружений в Украине достиг критической точки. Великобритания и Польша делают все возможное. Шольц медлит и лжет. США до сих пор не проясняют свои военные цели и посылают меньше, чем обещали, и намного меньше, чем нужно Украине.
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09.06.2022 21:21 Ответить
В цих кацапських ліберастах є одна дуже цікава деталь: ніхто з них не згоден платити репарації Україні за збитки нанесені їхньою армією.
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09.06.2022 21:36 Ответить
Ще один хароший рускій. Спитайте його, чи не треба йому український паспорт.
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10.06.2022 04:49 Ответить
Одні бла-бла-бла...
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09.06.2022 23:55 Ответить
Сивочолий ЗЕ покривляється у відосику і зникне.
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10.06.2022 08:34 Ответить
 
 