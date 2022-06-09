Войну РФ против Украины обсудят на саммите по безопасности в Сингапуре, Зеленский будет выступать в виртуальном формате
Азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" состоится 10-12 июня в Сингапуре.
Вторжение России в Украину станет одним из центральных вопросов во время Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Агентство Reuters со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что Пекин использует эту встречу для обсуждения сотрудничества с Соединенными Штатами. Хотя саммит сосредоточен на вопросах безопасности Азии, вторжение России в Украину будет оставаться ключевым вопросом в дискуссиях.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на встрече в виртуальном формате, однако украинская делегация на встрече будет присутствовать, в то время как россиян не будет.
Также в поле зрения участников саммита будет военная угроза со стороны Северной Кореи, которая в этом году провела, по меньшей мере, 18 испытаний оружия, что свидетельствует о развитие ядерных и ракетных арсеналов.
"Диалог Шангри-Ла", который привлекает высокопоставленных военных лиц, дипломатов и производителей оружия со всего мира, состоится 10-12 июня в Сингапуре, впервые с 2019 года после того, как его дважды переносили через COVID-19.
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Garry Kasparov
@Kasparov63
The heavy weapon crisis in Ukraine has reached a critical juncture. The UK and Poland are going above and beyond. Scholz is delaying and lying. The US still won't make its war goals clear and is sending less than promised and much less than Ukraine needs.
Кризис тяжелых вооружений в Украине достиг критической точки. Великобритания и Польша делают все возможное. Шольц медлит и лжет. США до сих пор не проясняют свои военные цели и посылают меньше, чем обещали, и намного меньше, чем нужно Украине.