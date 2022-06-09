РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11870 посетителей онлайн
Новости Война
4 736 57

В мае расходы бюджета покрывались поступлениями всего на 40%, - министр финансов Марченко

марченко

Расходы государственного бюджета Украины значительно превышают поступления.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на заседании Комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За май у нас было собрано 101,3 млрд гривен по общему фонду", - сказал он, отметив, что Налоговая служба собрала 73 млрд гривен, а Таможенная служба – 9,5 млрд гривен.

В то же время расходы составляют 251 млрд гривен. "То есть вы можете сопоставить реальную потребность расходов и реальные поступления", – сказал он.

Марченко напомнил о правительственном проекте, предусматривающем возобновление пошлин и НДС, в том числе для автомобилей граждан. "Это мы считаем насущным и необходимым шагом", - сказал министр и заявил, что правительство просит Раду восстановить налоги на таможне, "как это было до начала войны".

По его словам, это позволит собирать дополнительные средства и уменьшит заимствования.

Читайте также: Госбюджет только на треть финансируется из собственных доходов. Помощь партнеров - важнейший источник, - Марченко

Автор: 

бюджет (4834) дефицит (301) Марченко Сергей (298)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Расскажите дебилу Марченко:
работающий бизнес нужно поддерживать, лелеять и ухаживать - тогда будут и поступления в бюджет.
А если во время войны 50% позакрывались, а 50% ели дышат, и начать их "ощипывать, как гусака", через месяц и 10% не получит ы бюджет!
--
Их, перед назначением в министры, врачи-психиатры проверяют??? Или только Марченко не прошел медкомиссию??
показать весь комментарий
09.06.2022 20:44
+23
Миллионы чиновников, судьи по 500 000 тыс зарплаты, набу/шмабу, сокращайте расходы на гос аппарат и будет вам счастье.
показать весь комментарий
09.06.2022 20:38
+20
Час ощипувати гусака
показать весь комментарий
09.06.2022 20:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Час ощипувати гусака
показать весь комментарий
09.06.2022 20:26 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2022 20:38 Ответить
Казка про гуску, яку змушували нести прості яйця замість золотих
показать весь комментарий
09.06.2022 20:42 Ответить
Расскажите дебилу Марченко:
работающий бизнес нужно поддерживать, лелеять и ухаживать - тогда будут и поступления в бюджет.
А если во время войны 50% позакрывались, а 50% ели дышат, и начать их "ощипывать, как гусака", через месяц и 10% не получит ы бюджет!
--
Их, перед назначением в министры, врачи-психиатры проверяют??? Или только Марченко не прошел медкомиссию??
показать весь комментарий
09.06.2022 20:44 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2022 20:57 Ответить
Це в якій країні 50% пазакривалісь? Кому ти цю туфту пишеш?
показать весь комментарий
09.06.2022 21:00 Ответить
Ну, по ходу, ще й гетьманцев не пройшов медкомісію. Він, правда, не міністр.... Із свого 10-річного досвіду роботи із митницею хочу додати, що методи зеленої влади щодо витрясання грошей із бізнесу дуже схожі із методами часів януковича. Чого пан марченко не згадує, як окрім мит і ПДВ класно працює спускання "табличок із митною вартістю" на локальні митниці і таке інше?.....ммм..... може, того, що це протизаконно?.... але ж так бабла хочеться, що важко втриматися. Хочеться нагати цим панам із ОП, чим закінчив янукович. І якщо вони думають, що війна все спише і люди все забудуть - то марні сподівання. Ми ж не лохи, в решті решт
показать весь комментарий
09.06.2022 23:06 Ответить
Злодій кричить-тримайте злодія !
показать весь комментарий
09.06.2022 20:28 Ответить
куда деваются сотни миллионов от благотворителей и всевозможных аукционов ???
показать весь комментарий
09.06.2022 20:29 Ответить
За скрутних обставин збільшення податків призводить до зменьшення надходжень
показать весь комментарий
09.06.2022 20:29 Ответить
100%
Но ему на курсах министров в Миргороде наверное про это не сказали ))
показать весь комментарий
09.06.2022 20:47 Ответить
в Трускавце 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.06.2022 20:59 Ответить
Але цілий мЯністр фінансів цього не знає,
як завжди - "високий" рівень компетенції у ВСІХ зебілів.
показать весь комментарий
09.06.2022 21:15 Ответить
Марченко забыл 90-е.
показать весь комментарий
09.06.2022 22:13 Ответить


"Марченко забыл 90-е."

Воно тоді під стіл пішки ходило (1981 р. народження), так що пам'ятати не може,
а от ЗНАТИ, до чотго призводить підвищення податків у критичні для бізнесу часи - ПОВИНЕН.

Так що, або диплом і т.п. - по блату, або свідомо бажає нищіти економіку країни.
показать весь комментарий
10.06.2022 07:12 Ответить
Нарід, якого будуть общіпувати, має бути вдячний Марченку? Сволота збирала податки 30 років, де ці гроші? Велике крадівництво повертається
показать весь комментарий
09.06.2022 20:31 Ответить
Опять на ДОРОГИ денег не хватает.
показать весь комментарий
09.06.2022 20:31 Ответить
зажурився нема з чого ******* бабло!
показать весь комментарий
09.06.2022 20:35 Ответить
У ЗЕЛІ ПОПРОСИ-АБО КАЛАМОНІ..
показать весь комментарий
09.06.2022 20:36 Ответить
Миллионы чиновников, судьи по 500 000 тыс зарплаты, набу/шмабу, сокращайте расходы на гос аппарат и будет вам счастье.
показать весь комментарий
09.06.2022 20:38 Ответить
нацгвардии на период военного времени идет доплата от 30 тыс грн в мес к обычной зп (всем), сбу от 50тыс грн +, остальным наверняка тоже увеличили, как мин в 2 раза... надо сокращать расходы на себя любимых! иначе никак жесткая экономия должна быть, а марченко все с обычного бизнеса хочет что-то поиметь((
показать весь комментарий
09.06.2022 20:59 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2022 20:38 Ответить
скажу за себе , остаточно вирішив закритись в травні , воєнкомат дістав , і не мобілізовує і працювати не дає , мабуть чекають на хабар , проте куя їм ! Людей змушений був звільнити , бо якщо тебе раз на тиждень смикають у воєнкомат то чка там робота ... Головне на прохання вже мобілізовуйте , не доцобуйте , кажуть не ваша черга ...
показать весь комментарий
09.06.2022 20:39 Ответить
Таке відчуття як будь-то спеціально провокують людей на бунт. В моїй області третина чоловіків їздили на заробітки. Тепер усі сидять без роботи і бізнес в тому числі, бо він існував за рахунок тих же заробітчан. Воєнкомати і погранци гребують бабло просто нереальними сумами. Невже вони не розуміють, що люди все це бачать? Поки що всі терплять із-за війни. Але як казав Стейнбек, в душах людей гроздья гнева наливаются и созревают, тяжёлые гроздья и достигать им осталось недолго.
показать весь комментарий
09.06.2022 21:01 Ответить
В КМ тільки злодії, в ОП тільки зрадники. В ВР і ті і другі упереміж. І це під час війни. Як нас країни НАТО терплять ?
показать весь комментарий
09.06.2022 20:40 Ответить
а як там "квартальне шапіто", вже заплатило податки з серіалів та шоу, які й досі крутяться по каналах країни-окупанта, в Московії? Чи ще не на часі? Чи то криваве кацапське бабло надійно в оффшорах відкладено, такби мовити, в ім"я остаточного кінця епохі бідності? А хазяїн Zeленого клоуна, Бєня, вже повернув в Україну виведені з Приватбанку мільярди баксів? Чи це "савсєм другоє"???
показать весь комментарий
09.06.2022 20:41 Ответить
Бєнє вистачило.
показать весь комментарий
09.06.2022 20:41 Ответить
Ай яй яй, как не хорошо получается! НО, в то же время, некий гражданин Израиля Бе, ну, тот, что кукловод гражданина Зе, в течении всего одного месяца дважды покупал у государства автогаз за половину рыночной цены, чем и нанёс убыток бюджету на 695 000 000 гр. Это не смущает министра финансов Марченко? нет? А почему? Мы чего то не понимаем и это другое?
показать весь комментарий
09.06.2022 20:52 Ответить
ніхто ж не може прослідити скільки за час війни під шумок відновилося суддів, люстрованих ментів і всякого кодла. А їм тепер за всі роки мільйони платять І не говоріть що такого немає... Нажаль валом.
показать весь комментарий
09.06.2022 20:52 Ответить
Вас,зелёных идиотов гнать надо в шею
СЧИТАЮТ МИФИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ - кто будет гнать в Украину авто при увеличении стоимости на 30-40% по сравнению с европейскими ценами . ИДИОТЫ МАРЧЕНКО , ГЕТЬМАНЦЕВ, НАЙЕМ забывают , что украинцы платят 5% пенсионного фонда в бюджет . Простая умножение стоимости кол-ва авто на 5% даёт приличный доход в бюджет
ТАК И ЭТОГО НЕ БУДЕТ ПРИ ОТМЕНЕ НУЛЕВОЙ РАСТАМОЖКИ
показать весь комментарий
09.06.2022 20:53 Ответить
Предлагаю внимательно услышать грустные экономические перспективы Украины от специалиста , если не уберут дураков советчиков Устенко Марченко Геттманцева из власти

‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА

Построение системы управления

https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs

показать весь комментарий
09.06.2022 20:56 Ответить
Який лікбез?! Вони ж трускавецьку академію закінчили!
показать весь комментарий
09.06.2022 21:02 Ответить
Я не тільки для них це розміщаю . Я хочу , чтоби мудрі українці зрозуміли перед якою прірвою стоить Україна , якщо до Зе не дійде ідея різкого зменьшення податків
а марченко і гетьманцева на гіляку ‼️
показать весь комментарий
09.06.2022 21:07 Ответить
А ми то зрозуміли ще в квітні 19-го... Але, на жаль, в нас 73% ідіотів, яких навіть війна не лікує, так що...
показать весь комментарий
09.06.2022 21:09 Ответить
Зараз треба спасати залишки бізнесу і ідея Балашова те що треба .
показать весь комментарий
09.06.2022 21:16 Ответить
За місяць війни українці втратили 200 тис автомобілів, а також 10 млн кв. м. житла. Загалом втрати цивільного населення склали 90,5 млрд долл США. Таку статистику наводить перший віце-прем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко.

Крім того, структура руйнувань наступна:

119 млрд долл США - втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
112 млрд долл США - втрати ВВП у 2022 році;
80 млрд долл США - втрати підприємств та організацій;
54 млрд долл США - втрати прямих інвестицій в українську економіку;
48 млрд долл США - втрати державного бюджету.

Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають.
показать весь комментарий
09.06.2022 21:08 Ответить


Сейчас надо вообще все пошлины снять на авто, включая новые. Может за исключением премиальных. Экономику нужно восстанавливать. Экономика пешком с тачками и лопатами не восстанавливается...
показать весь комментарий
09.06.2022 21:12 Ответить


Да в чём Проблема ? Нехватает на новые Яхты и новую недвижимость? Все никак не нажруца. Они вообще в курсе, что в Украине автомобилей не выпускают, защита автомобильной промышленности Защищать НЕЧЕГО, просто тупо ЗАБИРАЮТ у людей деньги

показать весь комментарий
09.06.2022 21:13 Ответить


Наступною буде пропозиція про заборону кабміну.





В Швеції Кабінет Міністрів налічує всього 9 міністрів, які їздять на роботу на велосипедах...

показать весь комментарий
09.06.2022 21:14 Ответить


автомобілізація - драйвер росту економіки
ті, хто проти дешевих, доступних автівок для українців - шкідники, злочинці та пособники рашистів

показать весь комментарий
09.06.2022 21:15 Ответить
Тварь марченко считает, цитата: "Несмотря на сложную ситуацию с бюджетом, Минфин считает, что Украина должна продолжать платить по своим долгам." И несмотря на предложение МВФ о реструктуризации нашего долга и возможности не платить проценты - тварюка марченко заплатил МВФ около 1,2 млрд дол. Сделано это было для того, чтобы не было причин останавливать выплаты по ОВГЗ! А кто у нас держатели ОВГЗ? Верно, все свои зеленые подельники и иже с ними
показать весь комментарий
09.06.2022 21:17 Ответить
Бізнес втратив мільйон автопарку,тому дехто вже і не може відновитися.Потрібно скоротити видатки бюджету там де це можливо,виплати всяких дивидендів премій бонусів, але не підвищувати податковий тягар бо буде зростати безробіття. Навпаки для тих хто створює робоче місце повинне бути всіляке сприяння від держави.
показать весь комментарий
09.06.2022 21:19 Ответить
Что самое смешное, бюджет великого крадівництва никто не секвестировал
показать весь комментарий
09.06.2022 21:28 Ответить
Ще більше ставку задеріть, і введіть додаткові податки.
показать весь комментарий
09.06.2022 21:31 Ответить
і це на стільки багато що ви відмолвляєтеся https://www.bing.com/search?q=%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8+%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%96+%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2%27%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f&FORM=AWRE рекструризувати зовнішні та й внутрішні заобовязання?Чи
кредитори тебе за щось тримають?
показать весь комментарий
09.06.2022 21:34 Ответить
лайв-хак : якщо менше красти то буде 99%. Не дякуйте!
показать весь комментарий
09.06.2022 21:46 Ответить
цей міністр і гетьманцев два ідіота які шкодят Україні
показать весь комментарий
09.06.2022 22:24 Ответить
ну то що, влаштуєте тут прохідний двір, бордель може відкриєте, щоб любий міг завалитися у кого бабло є, всі русскіє пропогандисти, всі русскіє олігархи.
показать весь комментарий
09.06.2022 22:43 Ответить
ще один вкид вiд зрадницькоi Зе-шобли..

інформацiя про величезнi втрати кожного дня:
підірвати бойовий дух наших захисників і якнайшвидше оголосити капітуляцію - придурок Резніков повторив слово в слово сказане перед цим придурком та зрадником Боневтіком !

а тепер ще інформацiя про величезнi втрати для економiки...



Зе-шобла просто готує злив -

Південь України, все узбережжя, весь Донбас, Крим.

якщо будуть питання, то воно, Зе-чмо хоче щоб не гинули українці та не знищувалась економiка...

показать весь комментарий
09.06.2022 22:55 Ответить

показать весь комментарий
09.06.2022 22:56 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2022 22:57 Ответить
на «большую мойку» и деревья хватило?
показать весь комментарий
09.06.2022 23:45 Ответить
Будуть далі «гусака общіпувати»
показать весь комментарий
10.06.2022 07:15 Ответить
Чому не пишуть про недобори від судової системи ? Чи вони навіть не здатні самі себе прогодувати ? Де вироки з конфіскацією майна по зрадникам Перекопу, Херсону, Маріуполя: Єрмакам, Татровим, чому по ним тиша ? Там як мінімум службова недбалість з тяжкими наслідками на сотні мільярдів долларів ! Чи може там ниточка веде прямо до найвеличнішого і він також в долі ?
показать весь комментарий
10.06.2022 10:14 Ответить
Вы ***** ****** мусорью и прочему бесполезному отребью и потенциальным предателям в тылу сейчас раздаете по 30-50 тысяч бонусами к зряплате! Это ж сколько триллионов гривен ежемесячных бесполезных трат??? Гусей на вас всех паразитов и дармоедов не хватит в этой многострадальной стране!
показать весь комментарий
10.06.2022 11:25 Ответить
 
 