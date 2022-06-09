В мае расходы бюджета покрывались поступлениями всего на 40%, - министр финансов Марченко

Расходы государственного бюджета Украины значительно превышают поступления.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на заседании Комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За май у нас было собрано 101,3 млрд гривен по общему фонду", - сказал он, отметив, что Налоговая служба собрала 73 млрд гривен, а Таможенная служба – 9,5 млрд гривен.

В то же время расходы составляют 251 млрд гривен. "То есть вы можете сопоставить реальную потребность расходов и реальные поступления", – сказал он.

Марченко напомнил о правительственном проекте, предусматривающем возобновление пошлин и НДС, в том числе для автомобилей граждан. "Это мы считаем насущным и необходимым шагом", - сказал министр и заявил, что правительство просит Раду восстановить налоги на таможне, "как это было до начала войны".

По его словам, это позволит собирать дополнительные средства и уменьшит заимствования.

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