Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде, - заместитель генсека НАТО Джоане

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который пройдет 28-30 июня в Мадриде.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам заместителя генсека НАТО, впервые на союзническом саммите выступят лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.

"На встрече "так или иначе" будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский", - сообщил Джоане.

Он также отметил, что указанный саммит НАТО станет "действительно преобразующим".

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