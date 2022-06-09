Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде, - заместитель генсека НАТО Джоане
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который пройдет 28-30 июня в Мадриде.
Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам заместителя генсека НАТО, впервые на союзническом саммите выступят лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.
"На встрече "так или иначе" будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский", - сообщил Джоане.
Он также отметил, что указанный саммит НАТО станет "действительно преобразующим".
Топ комментарии
+15 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий09.06.2022 21:11
+15 Варвара Грушецька
показать весь комментарий09.06.2022 21:18
+10 Trevo Trow
показать весь комментарий09.06.2022 21:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікава ситуація вимальовується!
Чувак з Кривого Рогу потім нам скаже, що ВІН мАлАдєц, а ви всі пацани ******** на фронт. Ібо нефіг сидіти вдома чи ломитись в Польщу заробляти
За вас, дебілів, що Арестивич з Єрмаком піде воювати? Ви собі що там надумали, не здохнути?
Ні, ми вас пошлемо на захист вітчизни, а самі будемо коники з гамна ліпити і вам щось з ЛохоМарафону ліпити, а ви мусите плакати, здихати і вірити. А Притула, нікуди не дінеться, вас одягне і дрони видасть - але в нас ясний анус Арестович, про Притулу ми уроди моральні, не говоримо