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Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде, - заместитель генсека НАТО Джоане

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который пройдет 28-30 июня в Мадриде.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам заместителя генсека НАТО, впервые на союзническом саммите выступят лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.

"На встрече "так или иначе" будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский", - сообщил Джоане.

Он также отметил, что указанный саммит НАТО станет "действительно преобразующим".

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Зеленский Владимир (20232) НАТО (9962) Джоанэ Мирча (20)


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Топ комментарии
+15
Може не треба?
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09.06.2022 21:11
+15
і навіщо? переконувати НАТО що воно нас не хоче і доводити що яневтік теж не хоче в НАТО? так НАТО і так знає хто такий зєля і що він хоче
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09.06.2022 21:18
+10
Хай на долоні нашкрябає, бо забуде: НАТО- це те, що записано в Конституції, а не те, що Єрмак бреше.
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09.06.2022 21:55
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Може не треба?
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09.06.2022 21:11 Ответить
На зустрічі "так чи інакше" буде присутній президент України Володимир Зеленський", - він буде присутній чучелом або тушкой ?
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11.06.2022 00:21 Ответить
візьме участь по скайпу
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09.06.2022 21:16 Ответить
А я думав - "хером по піаніні"!
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09.06.2022 21:58 Ответить
xaxaxa, пробачте за сміх.
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11.06.2022 00:23 Ответить
ну то ясно - там же ж Порошенко буде. та й відпочити говнокомандуючому вже пора
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09.06.2022 21:18 Ответить
і навіщо? переконувати НАТО що воно нас не хоче і доводити що яневтік теж не хоче в НАТО? так НАТО і так знає хто такий зєля і що він хоче
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09.06.2022 21:18 Ответить
усі Українці мають розуміти, що на саміт запрошують Україну.. аби тільки засланці ОПи нічого не зпаскудили
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09.06.2022 21:19 Ответить
Головной засланець утне якесь паскудство, щоби не поїхати, а потім на весь світ волати про те, що от бачите, ми їм не потрібні!
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10.06.2022 05:25 Ответить
Респект
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09.06.2022 21:19 Ответить
Нехай бере з собою Стефанчука - той массой продавит Украину в НАТО
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09.06.2022 21:20 Ответить
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09.06.2022 21:35 Ответить
цього точно не візьмуть, вже і так клянчив у ФРН підводні човни, а ще доколупаєтбся, щоб США подарували авіаносець з екіпажем)
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09.06.2022 22:24 Ответить
Стефанчуку треба ще трошечки поїсти бо Шольца він масою так і не додавив.
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11.06.2022 00:27 Ответить
Дурне поїде в турне.
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09.06.2022 21:22 Ответить
Може армія НАТО буде сіяти і збирати в Україні зерно , раз весь світ так плаче за українським зерном
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09.06.2022 21:22 Ответить
Мені більше подобається "дещо інше" - присутність на самміті країн Тихоокеанського регіону, які в процесі переговорів про створення аналогу НАТО на Тихому океані (за участю США)
Цікава ситуація вимальовується!
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09.06.2022 22:04 Ответить
Краще, щоб був присутній "інакше", бо цей, Всаднік Апокаліпсісу, доб'є і цю міжнародну організацію...
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09.06.2022 21:27 Ответить
точніше Віслюк
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09.06.2022 22:25 Ответить
Стадо зЕбілів вже змоталось у Вільнюс. Ніхто, нічого не чув про досягнення?
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09.06.2022 21:43 Ответить
та ми ще навіть про оманські досягнення ніяк не доб'ємося інформації)
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09.06.2022 21:53 Ответить
Хай на долоні нашкрябає, бо забуде: НАТО- це те, що записано в Конституції, а не те, що Єрмак бреше.
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09.06.2022 21:55 Ответить
Шашликів їм насмажить?
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09.06.2022 21:59 Ответить
Какой смысл? NATO не враг, но и помочь не хочет
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09.06.2022 23:16 Ответить
ЗЕ Президент скаже - "ви нам должни як земля колгоспу". Там кивнуть і розійдуться.

Чувак з Кривого Рогу потім нам скаже, що ВІН мАлАдєц, а ви всі пацани ******** на фронт. Ібо нефіг сидіти вдома чи ломитись в Польщу заробляти

За вас, дебілів, що Арестивич з Єрмаком піде воювати? Ви собі що там надумали, не здохнути?
Ні, ми вас пошлемо на захист вітчизни, а самі будемо коники з гамна ліпити і вам щось з ЛохоМарафону ліпити, а ви мусите плакати, здихати і вірити. А Притула, нікуди не дінеться, вас одягне і дрони видасть - але в нас ясний анус Арестович, про Притулу ми уроди моральні, не говоримо
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10.06.2022 01:19 Ответить
Развлекать будет? Или подносы разносить?
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10.06.2022 01:35 Ответить
Его конек - клавишные!)))
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10.06.2022 05:29 Ответить
Не забудьте малоросу правильные слова на листочек написать. Бо, якшо зеленский начнёт брехать своими словами, то его поток сознания, генерирующий случайные слова, никто перевести не сможет. А уж понять и подавно
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10.06.2022 07:16 Ответить
 
 