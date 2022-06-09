В Великобритании заявили, что будут делать все возможное для освобождения своих граждан из плена оккупантов на Донбассе
Cмертные приговоры двум воюющим в Украине гражданам Великобритании - это показательный процесс и еще одна отталкивающая акция режима Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, спикер британского правительства сказал о "глубокой обеспокоенности".
"Мы постоянно говорили, что военнопленных не следует эксплуатировать в политических целях", – заявил он.
Спикер напомнил о Женевской конвенции, запрещающей выносить наказание за участие в боевых действиях. Он объявил, что Лондон будет продолжать делать все возможное, чтобы освободить своих граждан.
"Поэтому мы продолжим работать с украинскими властями, чтобы попытаться освободить граждан Великобритании, которые проходили службу в украинских Вооруженных силах и находятся в плену", - подчеркнул спикер.
"Это показательный процесс, мы не должны даже на миг делать вид, что он имеет какое-либо доверие. Это еще одна отталкивающая акция режима Владимира Путина", - сказал Роберт Дженрик, депутат от Консервативной партии.
Министр иностранных дел Лиз Трасс назвала решение "суда" в оккупированном Донецке "фиктивным приговором без абсолютной законности", добавив, что правительство делает все возможное, чтобы поддержать семьи граждан Великобритании.
Напомним, граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер попали в плен два месяца назад. Сегодня стало известно о смертном приговоре оккупационного суда для них, а также марокканцу Саадуну Брагиму. У них есть месяц для обжалования приговора.
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Пара дней - и нет агрессора, и заодно Крым сам "освободится".. )
Речник нагадав про Женевську конвенцію Джерело:
в таком случае пленным торба
Российский миллиардер Михаил Фридман обратился за получением украинского гражданства. О намерениях олигарха и основателя "Альфа групп" сообщил в интервью "Forbes Украина" глава НАПК Александр Новиков. Фридман проводит консультации с властями Украины по поводу оформления гражданства с последующей перерегистрацией активов. Возможность для реализации такого сценария олигарху обеспечивает наличие украинских корней. Кроме того, сам бизнесмен родился и вырос в Украине - в городе Львов.
Смена гражданства может помочь выйти из-под санкций, наложенных на него странами ЕС, США, Британии и Канады. Кроме того, так у него появится реальный шанс на снятие арестов с финансовых активов. Напомним, что только в Украине наложен арест на средства в размере более 11 миллиардов гривен. По мнению Новикова, использовать такую возможность могут и другие представители российского бизнеса, имеющие украинские корни."
Бриты им этой распальцовки и понтов не простят.
Что-то грядет.