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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В Великобритании заявили, что будут делать все возможное для освобождения своих граждан из плена оккупантов на Донбассе

піннер,брагім,шон,аслін,ейден,саадун

Cмертные приговоры двум воюющим в Украине гражданам Великобритании - это показательный процесс и еще одна отталкивающая акция режима Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, спикер британского правительства сказал о "глубокой обеспокоенности".

"Мы постоянно говорили, что военнопленных не следует эксплуатировать в политических целях", – заявил он.

Спикер напомнил о Женевской конвенции, запрещающей выносить наказание за участие в боевых действиях. Он объявил, что Лондон будет продолжать делать все возможное, чтобы освободить своих граждан.

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"Поэтому мы продолжим работать с украинскими властями, чтобы попытаться освободить граждан Великобритании, которые проходили службу в украинских Вооруженных силах и находятся в плену", - подчеркнул спикер.

"Это показательный процесс, мы не должны даже на миг делать вид, что он имеет какое-либо доверие. Это еще одна отталкивающая акция режима Владимира Путина", - сказал Роберт Дженрик, депутат от Консервативной партии.

Министр иностранных дел Лиз Трасс назвала решение "суда" в оккупированном Донецке "фиктивным приговором без абсолютной законности", добавив, что правительство делает все возможное, чтобы поддержать семьи граждан Великобритании.

Напомним, граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер попали в плен два месяца назад. Сегодня стало известно о смертном приговоре оккупационного суда для них, а также марокканцу Саадуну Брагиму. У них есть месяц для обжалования приговора.

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Автор: 

Великобритания (4922) военнопленные (1044) приговор (1209) Эйден Аслин (11) Шон Пиннер (10) Брагим Саадун (10)


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Топ комментарии
+11
Значить, агенти МІ-6 вже в Україні. А, може, в самому Донецьку...
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09.06.2022 21:17
+9
Треба допомогти британцям. У всьому винен путін. Ліквідуйте його.
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09.06.2022 21:20
+9
Їм легше в Лондоні якомусь гаманцю пуйла яйця в верстаті притиснути.
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09.06.2022 21:26
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Значить, агенти МІ-6 вже в Україні. А, може, в самому Донецьку...
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09.06.2022 21:17 Ответить
Їм легше в Лондоні якомусь гаманцю пуйла яйця в верстаті притиснути.
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09.06.2022 21:26 Ответить
Треба допомогти британцям. У всьому винен путін. Ліквідуйте його.
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09.06.2022 21:20 Ответить
Смертний вирок? Я уявляю, який "обмін" буде Азовстальцям.. Зе, перестаемо "стріляти"? СУКИ!!!
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09.06.2022 21:30 Ответить
на вас и рассчитывают
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09.06.2022 22:55 Ответить
много ты новоиспечённый понимаешь - иди вслед МацКве...
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09.06.2022 21:35 Ответить
Какой суд? Есть конвенция по военнопленным согласно которой военнопленные имеют свои права, в т.ч. право на обмен без всяких судов и признаний, и прочие. Только этот статус не распространяются на иностранцев(потому что их записывают в "наёмники"), поэтому вся эта клоунада с судом и устраивается прилюдно.
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09.06.2022 21:58 Ответить
"В Великобритании заявили, что будут делать все возможное для освобождения своих граждан из плена".. Да пусть введут войска НАТО, сначала пусть сутки проутюжат высокоточными снарядами и ракетами те цели, которые могут попытаться оказать сопротивление при освобождении, а уж опосля..
Пара дней - и нет агрессора, и заодно Крым сам "освободится".. )
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09.06.2022 21:32 Ответить
войск нато нету.
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09.06.2022 21:57 Ответить
речник британського уряду сказав про "глибоке занепокоєння"
Речник нагадав про Женевську конвенцію Джерело:

в таком случае пленным торба
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09.06.2022 21:35 Ответить
"Спасение от санкций: российский олигарх Фридман хочет получить гражданство Украины Российский олигарх Фридман вспомнил об украинских корнях и заявил о желании сменить гражданство РФ.

Российский миллиардер Михаил Фридман обратился за получением украинского гражданства. О намерениях олигарха и основателя "Альфа групп" сообщил в интервью "Forbes Украина" глава НАПК Александр Новиков. Фридман проводит консультации с властями Украины по поводу оформления гражданства с последующей перерегистрацией активов. Возможность для реализации такого сценария олигарху обеспечивает наличие украинских корней. Кроме того, сам бизнесмен родился и вырос в Украине - в городе Львов.

Смена гражданства может помочь выйти из-под санкций, наложенных на него странами ЕС, США, Британии и Канады. Кроме того, так у него появится реальный шанс на снятие арестов с финансовых активов. Напомним, что только в Украине наложен арест на средства в размере более 11 миллиардов гривен. По мнению Новикова, использовать такую возможность могут и другие представители российского бизнеса, имеющие украинские корни."
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09.06.2022 21:45 Ответить
Цікавий пердимонокль...
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10.06.2022 01:47 Ответить
Сначала пуйло будет просить за них отмен игнорирования его лично, чтобы с ним разговаривали и почаще кто-то из высокопоставленных британцев. Затем, если есть такие, согласится об обмене на каких-нибудь давно пойманных своих шпионов. Если таковых нет, то будет ждать когда появятся. Т.е. бла-бла-бла и в итоге "великодушно помилует" их собственным решением, и типа заменит им смертную казнь на пожизненное. Короче, будет держать их в заложниках на будущие.
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09.06.2022 21:46 Ответить
может быть дойдет до Запада, с какой мерзостью Украине приходится иметь дело.
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09.06.2022 21:46 Ответить
Зря параша так раздразнила бритов.
Бриты им этой распальцовки и понтов не простят.
Что-то грядет.
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09.06.2022 21:55 Ответить
Джонсон, введи войска!
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09.06.2022 22:21 Ответить
Чи буде "казус Беллі" якщо нелюди рашисти дійсно стратять Британців? Чи обявить Британія про "військову операцію" на боці України?
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09.06.2022 22:42 Ответить
Тактика заручників у кацапів це класіка жанру
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10.06.2022 00:05 Ответить
Про яку Женевську конвенцію і кому вони кажуть? Хворому на всю голову маньяку, який себе уявив Петром-І. Ну ****** лікування ж відомий - дати по кумполу ногой... https://www.youtube.com/watch?v=JivbXx-UW_M
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10.06.2022 00:13 Ответить
 
 