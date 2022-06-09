В Великобритании заявили, что будут делать все возможное для освобождения своих граждан из плена оккупантов на Донбассе

Cмертные приговоры двум воюющим в Украине гражданам Великобритании - это показательный процесс и еще одна отталкивающая акция режима Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, спикер британского правительства сказал о "глубокой обеспокоенности".

"Мы постоянно говорили, что военнопленных не следует эксплуатировать в политических целях", – заявил он.

Спикер напомнил о Женевской конвенции, запрещающей выносить наказание за участие в боевых действиях. Он объявил, что Лондон будет продолжать делать все возможное, чтобы освободить своих граждан.

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"Поэтому мы продолжим работать с украинскими властями, чтобы попытаться освободить граждан Великобритании, которые проходили службу в украинских Вооруженных силах и находятся в плену", - подчеркнул спикер.

"Это показательный процесс, мы не должны даже на миг делать вид, что он имеет какое-либо доверие. Это еще одна отталкивающая акция режима Владимира Путина", - сказал Роберт Дженрик, депутат от Консервативной партии.

Министр иностранных дел Лиз Трасс назвала решение "суда" в оккупированном Донецке "фиктивным приговором без абсолютной законности", добавив, что правительство делает все возможное, чтобы поддержать семьи граждан Великобритании.

Напомним, граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер попали в плен два месяца назад. Сегодня стало известно о смертном приговоре оккупационного суда для них, а также марокканцу Саадуну Брагиму. У них есть месяц для обжалования приговора.

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