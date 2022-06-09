За неделю поступило более 2600 обращений родственников пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников, - МВД
С 1 июня в МВД начат прием обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников. За этот период операторы горячей линии МВД обработали более 2,6 тыс. обращений.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, подавляющее большинство звонков поступало в вопросах личного состава ВСУ, более 17% родственников нацгвардейцев, почти 7% семей пограничников. Граждане также интересуются судьбами родственников ТРО и Нацполиции.
"Номер круглосуточного многоканального телефона доверия – +38(089) 420 18 66.
Позвонив по горячей линии, Вы сможете оставить информацию о своих родственниках, которых Вы ищете из-за военные действия со стороны Российской Федерации. Вся информация без промедления передается в необходимые ведомства МВД Украины и ВСУ, которые найдут ответы и сообщат вам о результатах.
Каждый, кто обратится на горячую линию МВД Украины, получит психологическую помощь, а также разъяснения прав, которые есть у родственников военнопленных, пропавших без вести и погибших лиц", - говорится в сообщении.
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сподіваюся, вони все-таки даватимуть якісь відповіді...
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...