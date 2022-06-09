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Новости Война
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За неделю поступило более 2600 обращений родственников пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников, - МВД

телефон,линия,горячая

С 1 июня в МВД начат прием обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников. За этот период операторы горячей линии МВД обработали более 2,6 тыс. обращений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, подавляющее большинство звонков поступало в вопросах личного состава ВСУ, более 17% родственников нацгвардейцев, почти 7% семей пограничников. Граждане также интересуются судьбами родственников ТРО и Нацполиции.

"Номер круглосуточного многоканального телефона доверия – +38(089) 420 18 66.

Позвонив по горячей линии, Вы сможете оставить информацию о своих родственниках, которых Вы ищете из-за военные действия со стороны Российской Федерации. Вся информация без промедления передается в необходимые ведомства МВД Украины и ВСУ, которые найдут ответы и сообщат вам о результатах.

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Каждый, кто обратится на горячую линию МВД Украины, получит психологическую помощь, а также разъяснения прав, которые есть у родственников военнопленных, пропавших без вести и погибших лиц", - говорится в сообщении.

военнопленные (1044) МВД (9316) военнослужащие (6100) пропавший без вести (152)


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ого, як багато звернень((
сподіваюся, вони все-таки даватимуть якісь відповіді...
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09.06.2022 21:55 Ответить
Те що 2500 бійців з Азовсталі і + ті що загинули це провина великого "командира" Зе і Ко. Очевидно що на півдні впустили орків без боїв, навмисно. Створити для такої кількості своїх військових кільце це реальна зрада. До зливу вагнерівців ще це добавилось. І то що країна не була готова до війни це також серйозна провина. Тепер Зе дупу рве дайте зброю, що аж угорський ***** його назвав психом. А колись він насміхався над Порошенком, на стадіонів своє его показував і тішився.
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09.06.2022 22:00 Ответить
Зе и ко обосрались по полной.
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09.06.2022 22:18 Ответить
що залишиться вiд України ще через пiвроку ???

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...
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09.06.2022 22:57 Ответить
 
 