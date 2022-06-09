За неделю поступило более 2600 обращений родственников пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников, - МВД

С 1 июня в МВД начат прием обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников. За этот период операторы горячей линии МВД обработали более 2,6 тыс. обращений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, подавляющее большинство звонков поступало в вопросах личного состава ВСУ, более 17% родственников нацгвардейцев, почти 7% семей пограничников. Граждане также интересуются судьбами родственников ТРО и Нацполиции.

"Номер круглосуточного многоканального телефона доверия – +38(089) 420 18 66.

Позвонив по горячей линии, Вы сможете оставить информацию о своих родственниках, которых Вы ищете из-за военные действия со стороны Российской Федерации. Вся информация без промедления передается в необходимые ведомства МВД Украины и ВСУ, которые найдут ответы и сообщат вам о результатах.

Читайте также: За сутки украинские воины на востоке уничтожили 32 оккупанта и склад боеприпасов армии РФ, - ОТГ "Схід"

Каждый, кто обратится на горячую линию МВД Украины, получит психологическую помощь, а также разъяснения прав, которые есть у родственников военнопленных, пропавших без вести и погибших лиц", - говорится в сообщении.