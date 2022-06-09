За сутки украинские воины на востоке уничтожили 32 оккупанта и склад боеприпасов армии РФ, - ОТГ "Схід"
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" Вооруженные силы Украины сегодня уничтожили более 30 российских захватчиков и вражеский склад боеприпасов.
Об этом ОТГ "Схід" сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Сегодня, 9 июня, наши воины уничтожили:
- личного состава – 32;
- БМП – 1;
- АТТ – 3;
- БПЛА – 1;
- склад из б/п – 1;
Смерть врагам!
Слава Украине!" - говорится в сообщении.
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залишиться нашим хлопцям 👍🏼😂😂😂