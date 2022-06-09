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Новости Война
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За сутки украинские воины на востоке уничтожили 32 оккупанта и склад боеприпасов армии РФ, - ОТГ "Схід"

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" Вооруженные силы Украины сегодня уничтожили более 30 российских захватчиков и вражеский склад боеприпасов.

Об этом ОТГ "Схід" сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Сегодня, 9 июня, наши воины уничтожили:

- личного состава – 32;

- БМП – 1;

Смотрите также: Воины 57-й бригады уничтожили группу российских военнослужащих, капитана Юрия Дорохова и лейтенанта Эдуарда Саижеева. ФОТОрепортаж 18+

- АТТ – 3;

- БПЛА – 1;

- склад из б/п – 1;

Смерть врагам!

Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477) уничтожение (6830) потери (4369)


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09.06.2022 21:37 Ответить
32 оккупанти за добу. А Зеленський каже, що наших за добу гине під сотню.
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09.06.2022 22:23 Ответить
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09.06.2022 21:57 Ответить
https://twitter.com/i/status/1534920229121409024 Горит уничтоженная сегодня база ЧВК «Вагнер»
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09.06.2022 21:58 Ответить
Слава Богу , що кацапи здохли , а точніше підсмажилися , менше роботи
залишиться нашим хлопцям 👍🏼😂😂😂
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10.06.2022 00:44 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
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10.06.2022 00:30 Ответить
 
 