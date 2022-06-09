За сутки украинские воины на востоке уничтожили 32 оккупанта и склад боеприпасов армии РФ, - ОТГ "Схід"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" Вооруженные силы Украины сегодня уничтожили более 30 российских захватчиков и вражеский склад боеприпасов.

Об этом ОТГ "Схід" сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Сегодня, 9 июня, наши воины уничтожили:

- личного состава – 32;

- БМП – 1;

Смотрите также: Воины 57-й бригады уничтожили группу российских военнослужащих, капитана Юрия Дорохова и лейтенанта Эдуарда Саижеева. ФОТОрепортаж 18+

- АТТ – 3;

- БПЛА – 1;

- склад из б/п – 1;

Смерть врагам!

Слава Украине!" - говорится в сообщении.