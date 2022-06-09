Российский олигарх Фридман ведет переговоры о получении гражданства Украины, – глава НАПК Новиков
Российский олигарх, совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ведет консультации с украинскими властями по получению гражданства Украины.
Об этом глава Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков рассказал в интервью изданию "Forbes Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, это Виктор Вексельберг, родившийся в Дрогобыче", – сказал Новиков.
Он выразил мнение, что предоставление гражданства российским олигархам будет выгодно Украине, поскольку они будут платить здесь налоги.
"Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов, пожалуй, - это лучшее, что может сделать Украина при таких обстоятельствах", – отметил глава НАПК.
В то же время Новиков рассказал о разработке в Офисе президента механизма, позволяющего российским олигархам добиться отмены санкций в отношении себя.
"Группа Ермака–Макфола в ближайшее время наработает рамки дальнейших действий подсанкционных лиц и возможную процедуру выхода из-под санкций, в том числе путем передачи средств или активов в фонд покаяния. Пока идет обсуждение этой идеи. Окончательное решение будет принимать президент Украины", – отметил Новиков.
Как сообщалось, ранее Офис генпрокурора объявил об аресте на активы кипрских компаний Фридмана в Украине на общую сумму более 12,4 млрд грн.
По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали "Альфа-банк" и кипрские компании, чтобы вывести средства из Украины в начале российского вторжения, однако были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд грн.
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https://www.youtube.com/watch?v=gHrhmplU_OA
молодец Портников
Кацапскиеолигархи вирастили фашистский режим хутина и могут вырастить такой же режим в Украине
@harn1972
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https://twitter.com/harn1972/status/1534929391716864000 3 ч
Операція кремля по рятуванню російських олігархів намаганням втягнути їх в український простір.
https://www.youtube.com/watch?v=gHrhmplU_OA
Більш того, ми бачили, як ті ж гроші російських олігархів руйнують економіку самої України, Запоріжський алюміневий комбінат, який було за корупційними схемами придбано Дерипаскою - просто знищувався, чи то з цілью прибрати конкурента, чи то з цілью нанесення економічних збитків Україні. Російський капітал можна застосувати в Україні лише у вигляді репарацій чи компенсацій конфіскованими на заході коштами. Як тільки тут легалізують гроші росіян, тут почнеться скупка партій і ЗМІ, які встановлять окупаційний лад через вибори, ні чим не гірший за те, що ми бачимо на окупованих територіях.
Навіть беня жертвував в 2014-му; навіть гудок нині жертвує...
Яке громадянство?
Платить Альфа-Банку руководитель офиса президента Украины будет ближайшие 40 лет. Как такое возможно? Всем известно, что ипотечные кредиты не выдают на срок 50 лет. Об этом https://lenta.ru/articles/2020/07/24/ermak/ пишет lenta.ru.
Кредит на квартиру Ермаку дали под смехотворный процент. Такое на рынке не встречается. Процентную ставку не пересматривали. Все выглядит так, будто бы 14 лет назад Альфа-Банк сделал главе офиса президента Украины подарок. При этом сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции комментировать ситуацию отказываются. Надо сказать, что реакция структуры на выигрыш лотереи главы Радикальной партии Олега Ляшко была молниеносной.
100% підтримую. У нас вирішили не боротись з впливом своїх олігархів на владу, а навпаки ще посилити російськими. Голову САПу так швидко не призначили, як роздають українське громадянство. Я як громадянин - категорично проти таких рішень
Например передача 50% активов в пользу страны Украины
Если уж так хотят получить гражданство, то активы надо защищать,
а для этого надо чтобы была сильная Украина.
Так что это должно быть в их интересах - такое переписывание активов.
@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1534952341861982208 2 ч
1/2 Не можу не прокоментувати щодо того, що фрідман цінний ресурс для України. Це ж ніби активи. Це не ресурс, це паростки "хорошої росії" в Україні. Разом з фрідманом сюди прийдуть його менеджери, за менеджерами прийдуть його змі з його журналістами, потім виявиться, що їх язик 2/2 притісняють, а вони такі ж громадяни України і мають такі ж права, потім через нього сюди полізуть "хороші" баскови,расторгуєві та газманові. Потім їм буде неподобатися влада в Україні і далі можна не продовжувати, ми вийдемо на нове коло війни. Те що так буде я не сумніваюся
Вивчи спочатку Українську мову, Українську історію, знанавидь московську
імперію за сторічні Геноциди до всіх сусідніх народів, а потім можна вже про
щось говорити
Но я виню не столько избирателей, как зомбоящики. Зомбоящики необходимо разобрать.
за всу будут отвечать!
ЗЕлені повинні надати українське громадянство *****.
І насрати на тисячи загиблих у війні з цими людьми українців...
А в Законі про Громадянство таке написано ?
Стидобище.
Зелена шобла послідовно проводить політику внутрішньої окупації.
Який сенс тримати оборону та сході ?
Российский олигарх, совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ведет консультации с украинскими властями по получению гражданства Украины. Еще раз, украинские власти ведут консультации со спонсором российской агрессии против Украины и путинским кошельком о получении оным гражданства Украины.
Прейскурант на гражданство у Ермака?
Кстати, огласите весь список «украинцев», пожалуйста. Ротенберг, Тимченко уже подали заявки? Невзоровнаш, Фридманнаш - процесс пошёл. Галкина тоже забираем.
Пока одни держат фронт, другие запускают врага за их спины. Але ж не на часi. Вовка Пу перекладывает в Украину свои кошельки и подгоняет пропагандистов ЗеБене.
Далi буде...
Задаваться вопросом как рашисты сюда попадают, кто их сюда пускает, не имеет смысла, ведь кто такие "слуги народа" было ясно еще в 19-м году...