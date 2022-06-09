Российский олигарх Фридман ведет переговоры о получении гражданства Украины, – глава НАПК Новиков

Российский олигарх, совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ведет консультации с украинскими властями по получению гражданства Украины.

Об этом глава Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков рассказал в интервью изданию "Forbes Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, это Виктор Вексельберг, родившийся в Дрогобыче", – сказал Новиков.

Он выразил мнение, что предоставление гражданства российским олигархам будет выгодно Украине, поскольку они будут платить здесь налоги.

"Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов, пожалуй, - это лучшее, что может сделать Украина при таких обстоятельствах", – отметил глава НАПК.

Читайте также: Арахамия для суда подтвердил, что российский олигарх Абрамович помог спасти 400 тысяч украинцев, – The Times

В то же время Новиков рассказал о разработке в Офисе президента механизма, позволяющего российским олигархам добиться отмены санкций в отношении себя.

"Группа Ермака–Макфола в ближайшее время наработает рамки дальнейших действий подсанкционных лиц и возможную процедуру выхода из-под санкций, в том числе путем передачи средств или активов в фонд покаяния. Пока идет обсуждение этой идеи. Окончательное решение будет принимать президент Украины", – отметил Новиков.

Как сообщалось, ранее Офис генпрокурора объявил об аресте на активы кипрских компаний Фридмана в Украине на общую сумму более 12,4 млрд грн.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали "Альфа-банк" и кипрские компании, чтобы вывести средства из Украины в начале российского вторжения, однако были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд грн.

Читайте также: Два российских миллиардера подали иски против Совета ЕС из-за санкций