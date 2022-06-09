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Новости Санкции против России
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Российский олигарх Фридман ведет переговоры о получении гражданства Украины, – глава НАПК Новиков

фрідман

Российский олигарх, совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ведет консультации с украинскими властями по получению гражданства Украины.

Об этом глава Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков рассказал в интервью изданию "Forbes Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, это Виктор Вексельберг, родившийся в Дрогобыче", – сказал Новиков.

Он выразил мнение, что предоставление гражданства российским олигархам будет выгодно Украине, поскольку они будут платить здесь налоги.

"Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов, пожалуй, - это лучшее, что может сделать Украина при таких обстоятельствах", – отметил глава НАПК.

Читайте также: Арахамия для суда подтвердил, что российский олигарх Абрамович помог спасти 400 тысяч украинцев, – The Times

В то же время Новиков рассказал о разработке в Офисе президента механизма, позволяющего российским олигархам добиться отмены санкций в отношении себя.

"Группа Ермака–Макфола в ближайшее время наработает рамки дальнейших действий подсанкционных лиц и возможную процедуру выхода из-под санкций, в том числе путем передачи средств или активов в фонд покаяния. Пока идет обсуждение этой идеи. Окончательное решение будет принимать президент Украины", – отметил Новиков.

Как сообщалось, ранее Офис генпрокурора объявил об аресте на активы кипрских компаний Фридмана в Украине на общую сумму более 12,4 млрд грн.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали "Альфа-банк" и кипрские компании, чтобы вывести средства из Украины в начале российского вторжения, однако были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд грн.

Читайте также: Два российских миллиардера подали иски против Совета ЕС из-за санкций

Автор: 

гражданство (1312) санкции (11257) Михаил Фридман (22) Новиков Александр (70)


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Топ комментарии
+87
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09.06.2022 21:46
+70
Арахамія написав лист,що Бєзлєр спас 20 кварталівців в Горловці
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09.06.2022 21:49
+65
а путину, шойгу и кадырову тоже гражданство Украины дадут?
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09.06.2022 21:47
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Страница 3 из 3
Російських олігархів заманюють в Україну | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=gHrhmplU_OA
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09.06.2022 22:36 Ответить
‼️‼️‼️

молодец Портников
Кацапскиеолигархи вирастили фашистский режим хутина и могут вырастить такой же режим в Украине
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09.06.2022 22:44 Ответить
Harn

@harn1972

·
https://twitter.com/harn1972/status/1534929391716864000 3 ч

Операція кремля по рятуванню російських олігархів намаганням втягнути їх в український простір.

https://www.youtube.com/watch?v=gHrhmplU_OA
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09.06.2022 22:38 Ответить
А тепер і бурят Фрідман мріє стати українцем...
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09.06.2022 22:38 Ответить
я ніколи раніше не помічав за собою антисемітизму, а тепер просто триздець, таке от читаю, і бачу що вони таки реально тварі рідкісні
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09.06.2022 22:44 Ответить
увы, вы не одиноки.
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09.06.2022 23:20 Ответить
Я бачу, що з такою політикою ми незабаром станемо другим Ізраїлем...
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10.06.2022 10:20 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCTyv2y1jaV6IozUGmfccYTQ Vyacheslav Peresunko https://www.youtube.com/watch?v=gHrhmplU_OA&lc=Ugz5TvrB0bHI9fxc5X54AaABAg 2 часа назад

Більш того, ми бачили, як ті ж гроші російських олігархів руйнують економіку самої України, Запоріжський алюміневий комбінат, який було за корупційними схемами придбано Дерипаскою - просто знищувався, чи то з цілью прибрати конкурента, чи то з цілью нанесення економічних збитків Україні. Російський капітал можна застосувати в Україні лише у вигляді репарацій чи компенсацій конфіскованими на заході коштами. Як тільки тут легалізують гроші росіян, тут почнеться скупка партій і ЗМІ, які встановлять окупаційний лад через вибори, ні чим не гірший за те, що ми бачимо на окупованих територіях.
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09.06.2022 22:51 Ответить
що він пожертвував для ЗСУ?

Навіть беня жертвував в 2014-му; навіть гудок нині жертвує...
Яке громадянство?
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09.06.2022 22:41 Ответить
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак задолжал за услуги ЖКХ 20 000 гривен. Когда об этом стало известно, выяснилось, что свою квартиру стоимостью 900 000 долларов чиновник приобрел на деньги от Альфа-Банка ( фридман). Интересно, что с 2006 года Ермак погасил кредит лишь на 25%.

Платить Альфа-Банку руководитель офиса президента Украины будет ближайшие 40 лет. Как такое возможно? Всем известно, что ипотечные кредиты не выдают на срок 50 лет. Об этом https://lenta.ru/articles/2020/07/24/ermak/ пишет lenta.ru.

Кредит на квартиру Ермаку дали под смехотворный процент. Такое на рынке не встречается. Процентную ставку не пересматривали. Все выглядит так, будто бы 14 лет назад Альфа-Банк сделал главе офиса президента Украины подарок. При этом сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции комментировать ситуацию отказываются. Надо сказать, что реакция структуры на выигрыш лотереи главы Радикальной партии Олега Ляшко была молниеносной.
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09.06.2022 22:49 Ответить
Бєня ніколи нікому нічого не жертвував. В тому випадку він інвестува в безпеку своїх підприємств. Навіть коли він щось нібито дає то тільки для того щоб відібрати на-абагато більше. Це паразит.
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09.06.2022 23:45 Ответить
Жертвовал деньгами которые украл и у тебя в том числе. Что он вообще создал: айфон, боинг, макдональдс?
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10.06.2022 02:30 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCOYys7PCyO3DjR6dXe7GjrQ Igor Popov

100% підтримую. У нас вирішили не боротись з впливом своїх олігархів на владу, а навпаки ще посилити російськими. Голову САПу так швидко не призначили, як роздають українське громадянство. Я як громадянин - категорично проти таких рішень
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09.06.2022 22:47 Ответить
А США зараз почне українським олігархам санкції оголошувати.
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09.06.2022 22:50 Ответить
Надеюсь, все хорошо понимают что Абрамович и Фридман кошельки Путлера? Зачем тогда вопите что Запад недостаточно санкций на Мордор накладывает? Позорище.
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09.06.2022 22:50 Ответить
Ці Фрідман, Вексельберг і подібні йдуть в компанію коломою. Бо вони точно такі самі.
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09.06.2022 22:57 Ответить
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09.06.2022 22:59 Ответить
А могилевичу наш высочайший не собирается ли дать гражданство. Или ему на следующем этапе?
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09.06.2022 23:09 Ответить
Почему с них не берут налог за гражданство Украины
Например передача 50% активов в пользу страны Украины
Если уж так хотят получить гражданство, то активы надо защищать,
а для этого надо чтобы была сильная Украина.
Так что это должно быть в их интересах - такое переписывание активов.
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09.06.2022 23:09 Ответить
*****
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09.06.2022 23:11 Ответить
мда....
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09.06.2022 23:13 Ответить
А вони в курсі, що в нас дерусифікація і слово "єврей" також буде дерусифіковано?
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09.06.2022 23:14 Ответить
І тоді мене даний ресурс перестане банити за те слово з трьох букв ?
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10.06.2022 05:51 Ответить
пора начинать кого то *******
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09.06.2022 23:15 Ответить
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1534952341861982208 2 ч

1/2 Не можу не прокоментувати щодо того, що фрідман цінний ресурс для України. Це ж ніби активи. Це не ресурс, це паростки "хорошої росії" в Україні. Разом з фрідманом сюди прийдуть його менеджери, за менеджерами прийдуть його змі з його журналістами, потім виявиться, що їх язик 2/2 притісняють, а вони такі ж громадяни України і мають такі ж права, потім через нього сюди полізуть "хороші" баскови,расторгуєві та газманові. Потім їм буде неподобатися влада в Україні і далі можна не продовжувати, ми вийдемо на нове коло війни. Те що так буде я не сумніваюся
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09.06.2022 23:21 Ответить
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10.06.2022 00:10 Ответить
Краще нехай іде до Ізраїлю.Україна для українців. Не може громадянин України прийняти громадянство Ізраїля просто так, то чому громадянством України розкидатися? Нам достатньо шулера коломойського.Тим паче в нього є громадянство Ізраїля.
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09.06.2022 23:28 Ответить
Тут справа не стільки у етнічному походженні, скільки у тому, чиї інтереси відстоює той чи інший персонаж (фінансові, культурні, ідеологічні, геополітичні і т.п.). Овсяннікова он теж раптом згадала, що вона українка, але це не робить її українкою, оскільки її інтереси виключно проросійські.
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10.06.2022 12:33 Ответить
Вот так и выглядит в действительности ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ, а не то что вам втюхивали 3 года назад зеленые барыги!
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09.06.2022 23:30 Ответить
Отакої...виявляється, що харошиє русскіє -це євреї...
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09.06.2022 23:33 Ответить
хоть одна хорошая новость есть за последний месяц вообще???!
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09.06.2022 23:43 Ответить
Да шоб вони всі сдохлі ці абрамовічі, фрідмани та інші. Які вони нах українці
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09.06.2022 23:51 Ответить
Всі кацапи їдуть на *** !!! Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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09.06.2022 23:51 Ответить
Пішов кацап на хрєн.
Вивчи спочатку Українську мову, Українську історію, знанавидь московську
імперію за сторічні Геноциди до всіх сусідніх народів, а потім можна вже про
щось говорити
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09.06.2022 23:55 Ответить
Еще можно понять людей, которые голосовали против Порошенко. Но как можно было голосовать за Зеленкого... Он не должен был пройти во 2 тур.

Но я виню не столько избирателей, как зомбоящики. Зомбоящики необходимо разобрать.
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09.06.2022 23:56 Ответить
У нас своих олигархов мошенников хватает. Так еще кацапские лезут. Это была бы вообще катастрофа. Никаких даже переговоров не должно быть. Даже за переговоры Зеля ПНХ.
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10.06.2022 00:03 Ответить
зеЛя подонок и предатель!вместе со своей сворой зелеНых чмырей!
за всу будут отвечать!
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10.06.2022 00:16 Ответить
Що за дрібниці?

ЗЕлені повинні надати українське громадянство *****.

І насрати на тисячи загиблих у війні з цими людьми українців...
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10.06.2022 00:19 Ответить
О! Полізли таргани!
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10.06.2022 00:22 Ответить
альфа-банк в Украине - один из конченных банков. дают кредит 1 гривню, а возвращать надо 3. При этом используется опыт расейских коллекторов-рекетиров. До появления этого банка в Украине такого не было. Тот же фридман болтается и в основателях Киев-Стар. Там тоже ставки нехилые -10 гривень в день, невзирая на то, звонишь ты или кто-то звонит тебе или нет. ублюдок умудряется и в период войны косить бабло где только и с кого только можно. Пусть лучше дерет шкуры с рашистов, , а если ему дадут гражданство. то всех, кто это делал придется зачищать вместе с самим фридманом.
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10.06.2022 00:29 Ответить
Пусть договариваются о гражданстве венгрии. А от гражданства Украины жестко ПНХ.
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10.06.2022 00:34 Ответить
Ого. Тобто, громадянство України набувається в результаті переговорного процесу ?
А в Законі про Громадянство таке написано ?

Стидобище.
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10.06.2022 00:35 Ответить
Вони завуалювали під виглядом поняття "переговорного процесу" звичайнісінький "торг" і "договорняк".
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10.06.2022 12:35 Ответить
І до якого часу ці єрмаки,подоляки,татарови і 'єже з ними будуть продавати Україну
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10.06.2022 01:21 Ответить
Мабудь треба знов вводити "Сухий Закон"...
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10.06.2022 01:44 Ответить
Я конечно немного в ах. уе, может всех российских олигархов к нам перевезем, а то нам немного нехвотало!? Вы там, в говноправительстве вобще ********.ь???
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10.06.2022 01:53 Ответить
Хотите получить гражданство Украины, та вперед, есть процедура, и нах никакого двойного гражданства, и никаго ускоренного, и не какого презедентраздает, типа невзорову, а особенно его жене!? Это вам не роисся! ***, слов не хватает!
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10.06.2022 01:58 Ответить
В законе Украрны нет ничего о тройном гражданстве. То есть ты собираешься лишить гражданства миллионы украинцев за рубежом. Ты не *****, владыка? Не ляпай языком если не знаешь как это работает в цивилизации где президент не прдержался бы недели за вскукареки о мирных переговорах
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10.06.2022 02:39 Ответить
Зе-ботва пробила очередное дно
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10.06.2022 03:33 Ответить
Ця відеотварь скоро дасть громадянство пуйлу, його зроблять головою ВР і потім президентом.
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10.06.2022 04:23 Ответить
Мало нам своїх вурдалаків, які вже майже зжерли Україну?
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10.06.2022 06:45 Ответить
по фамилии видно что квази укропитек 1 разряда третьего звена-хитер как сало в шиколаде ..форшмаченко изольд львович человек и пароход...
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10.06.2022 07:01 Ответить
Когось чикає доля януковича
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10.06.2022 07:31 Ответить
Доля Яника ще квіточки,ось розстріл саме те
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10.06.2022 10:57 Ответить
Хороший таки знак - ці примикають до тих, хто переможе.
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10.06.2022 09:06 Ответить
зеленые точно *****😠
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10.06.2022 09:30 Ответить
Блазні кого хочеш за бабло сховають від санкцій.
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10.06.2022 09:30 Ответить
Виїздний партком кремлівської мафії на території понівеченної України? ...."асвабадітелі" закріпляються...ну і ну....оманські кнурі здають Україну і без акта капітуляції....а нові хазяї тепер почнуть ,може, відбудовати за рахунок Заходу та Штатів те, що самі ж і сплюндрували?Здача України сталася ще в Омані.... і ось її наслідки......
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10.06.2022 09:35 Ответить
Ермак збирає бабло за українське громадянство! Так що відійдіть в сторону та не мішайте! Вони вже переросли Свинарчуків та ростуть далі!
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10.06.2022 09:36 Ответить
100 років назад назад українці заснули в УНР, а прокинулися в усср...Секретар ЦК КПУ - 1918-1919https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%97%D0%BB_%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Еммануїл Квірінг ...
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10.06.2022 09:37 Ответить
А чи не нах**уй би його?.. Для когось таке - просто бізнес-проект, але для нас - повзуча русифікація. Не думаю, що Фрідман з ****** не погоджував.
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10.06.2022 09:53 Ответить
Це тобто,за хабар?
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10.06.2022 10:04 Ответить
Так Єрмак ніби вже давно отримав хабар від Фрадмана у вигляді квартири за 900 000 зелених. Власне начебто цим і пояснюється відмазування "Альфа-банку" Фрідмана на тириторії України від санкцій.
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10.06.2022 12:39 Ответить
Я бы почитал на эту тему кого-нибудь умного. Например Фурсу....
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10.06.2022 10:04 Ответить
то вони абрамовича рятують від санкцій ТЕПЕР ФРІДМАНА ОДИН ПОРОШЕНКО У НИХ БАРИГА,,,,,
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10.06.2022 10:07 Ответить
Нехай дає бабло на армію пару мільярдів і всіх дєлов...чого так нервувати?
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10.06.2022 10:08 Ответить
Оманську кнурі хочуть в ЄС і НАТО ? Що б що?
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10.06.2022 10:09 Ответить
Шо...шО....чаво...чаво.....зелені ненажерливі падлюки вкрай знахабнили.....якім чином ця потвора що фінансуеть куйла має відношення до України.....Зеля не розпалюй антисимитизм зараз це точно неначасі
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10.06.2022 10:12 Ответить
Така чудова пропозиція...... тільки НАЙКРАЩИМ ЗРАДНИКАМ УКРАЇНИ.....
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10.06.2022 10:23 Ответить
Не хотите денежки Фридмана ,тогда они переедут в Израиль ( как и Ромы )
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10.06.2022 10:27 Ответить
Так он же наоборот выводит из Украины деньги, а перед этим стягивает их с украинских граждан.
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10.06.2022 10:42 Ответить
Фрідман с дєцтва мєчьтал оддать всє сваі дєньгі хахлам.
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10.06.2022 10:52 Ответить
Російські олігархи в Україні - це те, про що ми мріяли усі останні 30 років.
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10.06.2022 12:19 Ответить
Может еще самому ху-ленку и его оленеводу выдадим паспорта за подкачки-взятки,совсем охренели,мало нам своих ахметок,беней,цуркисов и прочей швали.
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10.06.2022 10:41 Ответить
А давайте трошки поміркуємо, що це за люди євреї . Хто при "совку" жив, згадайте, на яких посадах вони працювали . Чи багатьох з них ви пам"ятаєте які б працювали сталеварами, токарями, зварювальниками, шахтарями та ін. робочими професіями ? Вони завжди були директорами магазинів, баз з різним крамом, адвокатами, суддями, керівниками різних підприємств і навчальних закладів. І завжди на ці посади перетягували "своїх". І все прекрасно -- ти мені, я тобі. Ми завжди маємо підтримувати одне одного. Щоб не працювали важко. А також і в політику, щоб потім правити дурними українцями. На любі закиди відповідали, що це антисемітизм. Це ми, українці, даємо їм сісти нам на голову. Робіть висновки ! Є одиниці євреїв, які працюють фізично, є такі, що зі зброєю в руках захищають Україну. Але їх дуже мало, і решта жидів (інакше їх не назвеш ) з такими навіть і не підтримують ніяких відносин, бо вони не з їхньої "команди" ! Ось чому у нас подекуди така неприязнь до жидів. Це щоб ви , жиди, зрозуміли, чому до вас таке ставлення.
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10.06.2022 10:55 Ответить
25 июля 1918 года председатель Совета народных комиссаров РСФСР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 В. И. Ленин подписал декрет СНК «https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8 О борьбе с антисемитизмом и еврейскими погромами ». 27 июля он был опубликован в газете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) Правда . В марте 1919 года Ленин произнёс речь «https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD) О погромной травле евреев ».
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10.06.2022 11:12 Ответить
ІІ-й російський фронт відкрито.
Зелена шобла послідовно проводить політику внутрішньої окупації.
Який сенс тримати оборону та сході ?
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10.06.2022 11:18 Ответить
Гроші не пахнуть. Що тут ще можна сказати...
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10.06.2022 11:18 Ответить
Гроші не пахнуть. Що тут ще можна сказати...сказав Іуда і засміявся веселим іудейським сміхом!
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10.06.2022 11:34 Ответить
Российский олигарх Фридман просит у Украины пропуск для загранпоездок. За ценой не постоит.
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10.06.2022 12:14 Ответить
У нього є громадянство Ізраїлю. Та Ізраїль не хоче мати справу з підсанкційним спонсором *****, а пліснява влада- лЬогко може пожертвувати іміджем та міжнародною підтримкою України.
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10.06.2022 12:23 Ответить
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Российский олигарх, совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ведет консультации с украинскими властями по получению гражданства Украины. Еще раз, украинские власти ведут консультации со спонсором российской агрессии против Украины и путинским кошельком о получении оным гражданства Украины.
Прейскурант на гражданство у Ермака?
Кстати, огласите весь список «украинцев», пожалуйста. Ротенберг, Тимченко уже подали заявки? Невзоровнаш, Фридманнаш - процесс пошёл. Галкина тоже забираем.
Пока одни держат фронт, другие запускают врага за их спины. Але ж не на часi. Вовка Пу перекладывает в Украину свои кошельки и подгоняет пропагандистов ЗеБене.
Далi буде...
Задаваться вопросом как рашисты сюда попадают, кто их сюда пускает, не имеет смысла, ведь кто такие "слуги народа" было ясно еще в 19-м году...
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10.06.2022 12:20 Ответить
І ЖИРІНОВСКАМУ гражданства пасмєртна!
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10.06.2022 12:30 Ответить
Останнім часов Стрєлков-Гіркін багато критикує Путіна і так звану "спецоперацію". Коли вже він отримає українське громадянство?
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10.06.2022 13:48 Ответить
Рома хотів взяти португальське. Нібито знайшов, що його предки біженці аж в 14 столітті. Потім виявилось, нотаріус підробив довідку і вже "сидить". А Рома пішов у похід за українським громадянством. А як красиво Міша допустив витік інфи. Вони поки що домовляються. Правда. америкоси "заспокоїли" нових українців - НІХТО САНКЦІЙ ЗНІМАТИ НЕ БУДЕ. Все це мішіна возня. Єлдак не був би собою якщо б не хотів би вбити клин в амери канську допомогу.
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10.06.2022 14:05 Ответить
нахрена эта мразь в УКРАИНЕ нужна?!
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10.06.2022 15:33 Ответить
Очередной БЕНЯ к нам заходит.
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11.06.2022 03:50 Ответить
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