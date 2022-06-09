Три страны ЕС не хотят предоставлять Украине статус кандидата на членство, - вице-премьер Стефанишина
Семь стран Евросоюза высказывали предложения предоставить Украине другой формат, а не статус кандидата, заявила Ольга Стефанишина в Брюсселе. Главное сопротивление идет от трех государств ЕС.
Вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть семь стран, которые говорили о других форматах для Украины, а не статусе кандидата. Три из них пока не хотят давать "зеленый свет" для Киева, отметила Стефанишина в четверг, 9 июня, во время визита в Брюссель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.
"В целом, примерно семь стран Евросоюза - это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, - высказывали предложения по какому-либо другому формату, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основные страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет для Украины", - рассказала она.
Вицепремьер не назвала эти страны, добавив: "Если вы не хотите, чтобы решение было принято 24 числа, то давайте я их назову, и мы будем сидеть и обсуждать". Речь идет о саммите 23-24 июня, на котором могут принять решение о статусе кандидата. "Я уверена, что 24 июня ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине "Нет", - отметила Стефанишина.
Во время поездки в Брюссель она пытается развеять сомнения скептических стран. В частности, она указывает, что Украина выполнила 65-70 процентов обязательств по соглашению об ассоциации и создала систему антикоррупционных органов. Стефанишин убеждает, что любые варианты, кроме статуса кандидата, "ослабят сам ЕС".
Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата – это только начало процесса, и не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на это противостояние. Это начало процесса, это шанс, которым Украина или воспользуется или не воспользуется", - подытожила вице-премьер.
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тут зайві !
Не угадал.
Нидерланды и Дания против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС (Bloomberg)
Дві соски з жабоїдіїі штаzzi, i один куплений мадяр , який хотів Закарпаття хапнути на халяву
австріянідерланди
"Нідерланди підтримають присвоєння Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, - спікер парламенту Стефанчук після зустрічі з головою нідерландського МЗС Вопке Гукстрой.
Клас! Нідерланди були однією з трьох країн, які не підтримували такий крок. Залишилось дві країни, які вагаються. Дотиснемо?"
Можна зпрогнозувати, що ці двоє - Кіпр та мад'яри.
Теперь сиди и гадай, какая страна, решила быть умней других 3х.
Опять таки гадай, какие 2 страны оказались дурнее всех из 4х, учитывая сговор с Уйлом.
Все равно, даже если одна будет против, то не дадут статус.
«Повна неповага до суспільства, виборця, партнерів. Матиме наслідки. Нажаль для всіх..»
а ось і результат. заслуговуємо. Корупція - це принципове питання. І для нас провинно бути такожпринциповим.
Україна навіть зараз з владою зелених і очевидним відкатом назад, майже по всім напрямкам більше відповідає критеріям необхідним для отримання статусу кандидата, ніж Північна Македонія, Сербія, або Чорногорія які цей статус мають.
Так що, все це популізм та замилювання очей. Рішення буде ПОЛІТИЧНИМ. А значить успіх, або провал буде повністю на совісті нашого МЗС і нашої дипломатії.
Все это было сделано ДО ВАС!!!!!
А вы все изгадили, извратили, поломали, откатили назад и выхолостили!
Вы держите свой лохторат за идиотов (справедливо), но не нужно делать идиотов из ЕС!
То что они помогают Украине, происходит не благодаря ВАМ, а вопреки вашим усилиям по уничтожению институтов, экономики и безопасности страны!
Антикорупционные органы за все время никого крупного не смогли посадить
Директора САП - 1.5 года назначить не могут
А теперь, глава Слуги Народа - заявила, что война, и этот вопрос не "на часі"
Глава НАПК - утверждает, что реестр олигархов, уже не нужен
А тут еще российским олигархам, собираются "дарить" гражданство - бесплатно.
В общем антикоррупционных органов больше чем в любой стране, но результата меньше чем в любой стране
1. Коломойский на которого заведено уголовное дело в США, скрывается в Украине.
2. Когда в тылу ТОРГУЮТ!!! бронежилетами которые нужны на фронте, это не сговор слесаря с кладовщиком. Это коррупция и воровство на уровне министерства и высоких должностных лиц.
3. Где хоть один указ, приказ, закон, постановление Зеленского, чтоб это искоренить? Или может он ничего не знает? Никогда не поверю.
Ну какой ЕС при этом может быть?
Правда Цемаха, освободили из тюрьмы, и обменяли почемуто.
Медведчука думали менять
Наверное иногда можно менять граждан Украины
3. Все это не "на часі" - в принципе верно в данное время, но....
Например, почему так быстро захватили ЮГ и т.п. - не "на часі" разбираться.
Логически непонятно, т.к. захват был быстрый, то получается не три, а два варианта
- ктото "делает диверсии" на уровне правительства. Не "на часі", будем терпеть "диверсанта/ов" до конца войны
- ктото "тупой" на уровне правительства. Не "на часі", будем терпеть "тупых" до конца войны, может научаться
Если есть третий вариант, то да "не на часі"
если только первые два варианта - то не понятно
по-перше 65-70 - це ще не 100 відсотків. По-друге, систему антикорупційних органів створював "поганий" Порошенко, а ви згортаєте навіть те, що він робив. Хто на суддів наїзжає постійно? Кому заважає незалежність антикорупційних органів?
І як же зелені викручуються із цієї сітуації?
"Віцепрем'єрка не назвала ці країни, додавши: "Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24 числа, то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати".
Тобто, вдаються до шантажу та публічного флейма. Як це по-зеленськи...
Навіть якщо я українець і зацікавлений в ЄС, я розумію країни, які не хотять брати нас з цією сволотою до себе. Спочатку треба скинути партію "врагов народу", вернути владу раді, доробити розпочаті реформи, а потім вже йти до ЄС. Інакше буде ще одна країна на кшталт Угорщини з Орбаном або Туреччини з Ердоганом, наче й демократія, але демократія на папері, як у Путіна з "единой россией" и псевдовиборами.