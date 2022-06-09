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Три страны ЕС не хотят предоставлять Украине статус кандидата на членство, - вице-премьер Стефанишина

єс

Семь стран Евросоюза высказывали предложения предоставить Украине другой формат, а не статус кандидата, заявила Ольга Стефанишина в Брюсселе. Главное сопротивление идет от трех государств ЕС.

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть семь стран, которые говорили о других форматах для Украины, а не статусе кандидата. Три из них пока не хотят давать "зеленый свет" для Киева, отметила Стефанишина в четверг, 9 июня, во время визита в Брюссель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

"В целом, примерно семь стран Евросоюза - это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, - высказывали предложения по какому-либо другому формату, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основные страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет для Украины", - рассказала она.

Также читайте: Рассчитываю, что Украина получит статус кандидата в ЕС 24 июня, - Стефанчук

Вицепремьер не назвала эти страны, добавив: "Если вы не хотите, чтобы решение было принято 24 числа, то давайте я их назову, и мы будем сидеть и обсуждать". Речь идет о саммите 23-24 июня, на котором могут принять решение о статусе кандидата. "Я уверена, что 24 июня ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине "Нет", - отметила Стефанишина.

Во время поездки в Брюссель она пытается развеять сомнения скептических стран. В частности, она указывает, что Украина выполнила 65-70 процентов обязательств по соглашению об ассоциации и создала систему антикоррупционных органов. Стефанишин убеждает, что любые варианты, кроме статуса кандидата, "ослабят сам ЕС".

Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата – это только начало процесса, и не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на это противостояние. Это начало процесса, это шанс, которым Украина или воспользуется или не воспользуется", - подытожила вице-премьер.

членство в ЕС (997) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


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Топ комментарии
+34
"Україна створила систему антикорупційних органів" - Стефанишина. А як щодо призначення/затвердження прокурора САП, епопея з яким переходить всі межі і всі терміни?
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09.06.2022 22:28
+31
Вже два роки зелені виродки не можуть обрати главу САП і прийняти декілька простих законів, однак наші зрадофіли продовжують істерію, що захід нас кинув. ****, тупоголові імбицили, ви спершу подивіться кого ви обрали керувати країною, а потім кидайте претензії до розвинених країн!
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09.06.2022 22:30
+26
Виправте заголовок, щоб люди час не марнували: "Стефанішина говорила багато, але нічого не сказала".
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09.06.2022 22:25
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Правила форума Совет форумчан
Угорщина, Білорусь та расія)))))))))))). Вони ж географічно входять до складу континенту Європа
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09.06.2022 22:20 Ответить
Їх же недогуморист Задорнов,називав їх географичне положення-Азиопа.Мабуть так воно й є.Бо до Европи їм ще довго у дирку заміст унитаза ходити.
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09.06.2022 22:24 Ответить
Йдеться про краіни які є членами Євросоюзу , так зо расіся і білорусь
тут зайві !
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09.06.2022 22:38 Ответить
Украина может получить статус кандидата в члены Евросоюза. За принятие страны в блок выступает большинство участников ЕС, против высказались Нидерланды и Дания, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Не угадал.
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10.06.2022 00:30 Ответить
Вы выиграли путёвку на Европровидение!
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09.06.2022 22:43 Ответить
Запасний варіант - Італія.
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09.06.2022 23:02 Ответить
замість угрів - австріяки. Угорщина обіцяла підтримати публічно вступ України до ЄС
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09.06.2022 23:07 Ответить
может удивлю, НО

Нидерланды и Дания против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС (Bloomberg)
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09.06.2022 23:18 Ответить
Нидерланды всегда были против
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10.06.2022 06:46 Ответить
Германия, ФРанция, Венгрия
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09.06.2022 22:23 Ответить
Італія
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09.06.2022 22:26 Ответить
Германия, Франция и Нидерланды скорее.
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09.06.2022 23:43 Ответить
Навіть не сумнівається хто

Дві соски з жабоїдіїі штаzzi, i один куплений мадяр , який хотів Закарпаття хапнути на халяву
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09.06.2022 22:24 Ответить
Франція, Німеччина, АВСТРІЯ!
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09.06.2022 22:25 Ответить
австрія нідерланди
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09.06.2022 22:27 Ответить
Да. Об этом все знают. Франция, Германия, Нидерланды. Мне всё больше кажется что дело реально не в нашей коррупции, а потому что мы большие. Если войдем в ЕС, то восточная Европа станет очевидным противовесом Западной и произойдет передел влияния. Чего не хотят современные бюрократы, которых всё устраивает.
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09.06.2022 22:30 Ответить
Що вайті в ЄС треба провести реформи. Просто так нас туди ніхто не візьме. У Франції точно негативна позиція як раз по корупції, у Нідерландах про захист прав людини.
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09.06.2022 22:37 Ответить
Да. Я согласен. Но власть есть власть. То что мы далеко не ЕС по стандартам это понятно. Но не обязательно это ограничено только этим.
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09.06.2022 22:39 Ответить
Забавно, я был в Словакии, Болгарии, Румынии и Молдове...так воооот, я особой разницы не увидел, за исключением Словакии (там да, реально хорошо). Так что спорно про стандарты ЭС в Болгарии или Румынии (люди, правда, там намного спокойнее, но по лицу дать могут)
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09.06.2022 22:55 Ответить
Люди везде одинаковые. А вот государство оно как бы разное.
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09.06.2022 23:12 Ответить
Ну, не совсем так... Франтики и немцы повыёживаются, но будут "как все", хотя хрен их знает... Они и сами "большие". Это для них не проблема. Голландцы никогда не простят малазийский Боинг, хотя один из их банков и перехватил клиентуру Сбербанка, но европейскую, в основном, и то далеко не всю. А вот ракушаци вшивые (австрияки в смысле) напрямую финансируют москальский оборонный комплекс через Raiffeisen и Erste, причём Raiffeisen однозначно выдал официальное заявление, что из россии не уйдёт и будет продолжать работу. И мадьяры - таки да. Только не надо их сравнивать с цыганами: зачем цыган-то оскорблять? В общем, 3-е место в "великолепной семёрке" пока вакантно.
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09.06.2022 23:18 Ответить
Мадяры цыган сами ненавидят. ПС. А вот у румын за оскорбление срок дают.
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10.06.2022 00:34 Ответить
мад'яри - потомки башкирів (угрофінських племен), які перекочували в 9-10 ст. на Закарпаття і Панонію
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10.06.2022 06:43 Ответить
Башкири - фінно-угри? Начебто до сьогодні вранці тюркським народом були?
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13.06.2022 14:09 Ответить
А угорщина?
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09.06.2022 22:30 Ответить
Нiмеччина вже не проти...
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09.06.2022 22:34 Ответить
Виправте заголовок, щоб люди час не марнували: "Стефанішина говорила багато, але нічого не сказала".
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09.06.2022 22:25 Ответить
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09.06.2022 22:27 Ответить
"Україна створила систему антикорупційних органів" - Стефанишина. А як щодо призначення/затвердження прокурора САП, епопея з яким переходить всі межі і всі терміни?
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09.06.2022 22:28 Ответить
если они назначат прокурора сап 95% партии "враги народа" сядут ,поэтому они его и не назначают
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10.06.2022 06:49 Ответить
Только не говорите, что среди них нет мадьярской швали
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09.06.2022 22:29 Ответить
Нет. Франция, Германия, Нидерланды. Об этом известно уже давно.
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09.06.2022 22:31 Ответить
Створили антикоррупційні органи, які зовсім не працюють і не працювали. Тільки імітація.
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09.06.2022 22:30 Ответить
Звідки інформація? Сам придумав?!
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09.06.2022 22:35 Ответить
ДБР антикорупційний орган чи корупційний?
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09.06.2022 22:56 Ответить
нужно посмотреть сколько бабла в бюджет они положили и сколько оттуда высосали. это не образование\медицина\наука\армия где годами ждут результата. да и всякие депутаты, министерства и министры с ************ зарплатами но с ежегодным увеличением долгов\уменьшением ввп (благодаря в том числе "нужным" конкретным физиономиям решениям) в общем - то не сильно нужны.
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09.06.2022 23:12 Ответить
Так, імітація якраз без САП, тому як за відсутності СА, справи попадають у головну прокуратуру, а там як відомо 100% своя людина.
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09.06.2022 23:26 Ответить
Угорщина (100%), Австрія (100%) і Нідерланди або Франція.
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09.06.2022 22:30 Ответить
Нідерланди хочуть щоб в Україні був закон про покарання за домашнє насильство. От і все. У Австрії там також нюанс тільки з корупцією. Зради немає. Треба просто працювати.
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09.06.2022 22:32 Ответить
схоже, що саме так...
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09.06.2022 22:35 Ответить
Вже два роки зелені виродки не можуть обрати главу САП і прийняти декілька простих законів, однак наші зрадофіли продовжують істерію, що захід нас кинув. ****, тупоголові імбицили, ви спершу подивіться кого ви обрали керувати країною, а потім кидайте претензії до розвинених країн!
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09.06.2022 22:30 Ответить
Австрiя, Францiя...угорщина...
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09.06.2022 22:30 Ответить
Насправді, https://t.me/Sharpreview/14670 інфа від Олега Шарпа :

"Нідерланди підтримають присвоєння Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, - спікер парламенту Стефанчук після зустрічі з головою нідерландського МЗС Вопке Гукстрой.
Клас! Нідерланди були однією з трьох країн, які не підтримували такий крок. Залишилось дві країни, які вагаються. Дотиснемо?"

Можна зпрогнозувати, що ці двоє - Кіпр та мад'яри.
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09.06.2022 22:35 Ответить
Странно, что не 4 страны.
Теперь сиди и гадай, какая страна, решила быть умней других 3х.
Опять таки гадай, какие 2 страны оказались дурнее всех из 4х, учитывая сговор с Уйлом.
Все равно, даже если одна будет против, то не дадут статус.
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09.06.2022 22:36 Ответить
По сообщениям немецких СМИ, против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе выступают Австрия, Франция и Нидерланды. Германия и Испания воздержались во время голосования в Европарламенте.
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09.06.2022 22:37 Ответить
В темі про обрання голови САП писав:

«Повна неповага до суспільства, виборця, партнерів. Матиме наслідки. Нажаль для всіх..»

а ось і результат. заслуговуємо. Корупція - це принципове питання. І для нас провинно бути такожпринциповим.
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09.06.2022 22:42 Ответить
Самый большой враг вступления Украины в ЕС - это Зе, который второй год саботирует выборы главы САП.
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09.06.2022 22:53 Ответить
Так призначьте вже керівника САП, не позорьтесь з тим конкурсом. Для ЄС це важливо.
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09.06.2022 22:53 Ответить
Тоді ще й візьмуть та приймуть, а навіщо це Зе!Ко-манді? Вони роблять так, щоб сказати: "Ось, бачите - нас там ніхто не чекає".
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09.06.2022 23:09 Ответить
Нужно было прислушиваться к предложению Бориса и создавать новый союз с Великобританией
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09.06.2022 22:54 Ответить
Мы тоже можем вместо зерна поставить голодающим африканским мальчикам в трусиках деревянные самотыки и рапсовое масло. Какая разница какой формат, правда ведь?
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09.06.2022 22:55 Ответить
До чого тут це?! Хочете шантажем займатися? ТоВам потрібно змінити прописку.
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09.06.2022 23:03 Ответить
Блумберг пише за дві: Данію та Нідерланди.
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09.06.2022 22:59 Ответить
То тоді легше - треба запросити їх пожити в Україні і вони зрозуміють що корупціі немає. Ми її переросли
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09.06.2022 23:05 Ответить
Так , я це теж читав . Ну Нідерланди і раніше заявляли що проти , але чому Данія .?
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09.06.2022 23:09 Ответить
Цирк з антикорупційним прокурором.
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09.06.2022 23:41 Ответить
В Україні створені симулякри антикорупційних органів,влада прийшла на шахрайстві і стоїть на нім,влада повна агентів московії,правосуддя вибіркове,опозиція переслідується,незручні канали репресуються-прояку Європу мова?!
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09.06.2022 23:01 Ответить
Кучка гопников ничего не теряет, в случае удачи, на дурняка, кредиты на халяву, Оман, яхты, дворцы. В случае неудачи виноваты будут немцы мадьяры французы. Ботофермы вовсю стараются.
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09.06.2022 23:11 Ответить
Частково - це так, АЛЕ, надати Україні статус кандидата, або відмовити - на 100% політичне рішення. Навіть не на 99%, а на 100%. Звісно у нас є проблеми з коррупцією, верховенством права, свободою слова, судовою системою, АЛЕ Якщо бути об'єктивним, то Україна більш відповідає критеріям для отримання статусу кандидату ніж наприклад Румунія в 1999 році, Туреччина в 1999 році, Болгарія в 1995 році, та навіть Польща в 1997 році,
Україна навіть зараз з владою зелених і очевидним відкатом назад, майже по всім напрямкам більше відповідає критеріям необхідним для отримання статусу кандидата, ніж Північна Македонія, Сербія, або Чорногорія які цей статус мають.
Так що, все це популізм та замилювання очей. Рішення буде ПОЛІТИЧНИМ. А значить успіх, або провал буде повністю на совісті нашого МЗС і нашої дипломатії.
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09.06.2022 23:35 Ответить
То есть в коррупции в Украине виноваты эти три страны но не Зеленский. Вот это поворот!
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09.06.2022 23:02 Ответить
Ну да конечно, до Зеленского о коррупции никто не слышал. Святой кучма вообще не при делах
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10.06.2022 09:23 Ответить
Це вже смішно, я зразу казав, не завищуйте очікувань, у рашистів багато грошей і агентів впливу. Ми вже перемоги, ага, тримай карман ширше.
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09.06.2022 23:06 Ответить
Голландия, Франция, Австрия - моя ставка
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09.06.2022 23:09 Ответить
Марк Рютте (Премьер-мністр Нідерландів), сьогодні заявив, що підтримує статус кандидата для України, Францію можна дотиснути. Вони вагаються і на сьогоднішній день схиляються відмовити Україні, чим погодитись, але їх можна дотиснути у Франції не має категоричного рішення. А от що до Австрії, то тут проблеми, наш посол там, взагалі ніякий, ну і звісно Угорщина теж проти.
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09.06.2022 23:15 Ответить
Угорщина не блокуватиме вступ України в ЄС - посол.https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/10/7345284/
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09.06.2022 23:32 Ответить
Даже в это тяжелое время , неймется подосрать Украине . Три урода...
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09.06.2022 23:09 Ответить
Одна з тих країн - Данія... а одна з їх умов - призначення керівника САП
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09.06.2022 23:11 Ответить
Ха ха. Стаду баранов под кричалки кремлеботов будет тяжело это обьяснить. У них враг это мадьяры а не россияне.
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09.06.2022 23:21 Ответить
Ви там ще відповіді з опитувальника на вступ обіцяли оприлюднити, пам'ятаєте ні? Тож не хочете казати, хто проти, давайте покажіть заповнений опитувальник - може ви там такого навідповідали...
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09.06.2022 23:16 Ответить
Це закрита інформація, її не оприлюднять. В принципі правильно, що поки публічно не говорять, що це за країни. Але чекати вже не довго. Якщо Україна отримає відмову, то 24 Червня ми дізнаємось що це за країни, що були проти.
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09.06.2022 23:20 Ответить
Хм, і хто ж таки проти? Дайте подумаю.... А-а-а-а-а. Надумав. Франція, Німеччина, Угорщина. Неочікувано, правда ж?
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09.06.2022 23:22 Ответить
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09.06.2022 23:28 Ответить
Пишуть, що Данія та Нідерланди оні з цих країн
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09.06.2022 23:31 Ответить
І не нададуть з клоунами при владі.
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09.06.2022 23:35 Ответить
"Україна виконала 65-70 відсотків зобов'язань за угодою про асоціацію та створила систему антикорупційних органів"-вот же наглая зеленая скотина!
Все это было сделано ДО ВАС!!!!!
А вы все изгадили, извратили, поломали, откатили назад и выхолостили!
Вы держите свой лохторат за идиотов (справедливо), но не нужно делать идиотов из ЕС!
То что они помогают Украине, происходит не благодаря ВАМ, а вопреки вашим усилиям по уничтожению институтов, экономики и безопасности страны!
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09.06.2022 23:45 Ответить
Вранье "что Украина выполнила 65-70 процентов обязательств по соглашению об ассоциации и создала систему антикоррупционных органов"

Антикорупционные органы за все время никого крупного не смогли посадить

Директора САП - 1.5 года назначить не могут

А теперь, глава Слуги Народа - заявила, что война, и этот вопрос не "на часі"

Глава НАПК - утверждает, что реестр олигархов, уже не нужен

А тут еще российским олигархам, собираются "дарить" гражданство - бесплатно.

В общем антикоррупционных органов больше чем в любой стране, но результата меньше чем в любой стране
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09.06.2022 23:46 Ответить
Уважаемые украинцы, смотрим на вещи трезво:
1. Коломойский на которого заведено уголовное дело в США, скрывается в Украине.
2. Когда в тылу ТОРГУЮТ!!! бронежилетами которые нужны на фронте, это не сговор слесаря с кладовщиком. Это коррупция и воровство на уровне министерства и высоких должностных лиц.
3. Где хоть один указ, приказ, закон, постановление Зеленского, чтоб это искоренить? Или может он ничего не знает? Никогда не поверю.
Ну какой ЕС при этом может быть?
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09.06.2022 23:57 Ответить
1. Он же гражданин Украины. Выдавать граждан другим странам нельзя по закону.

Правда Цемаха, освободили из тюрьмы, и обменяли почемуто.

Медведчука думали менять

Наверное иногда можно менять граждан Украины

3. Все это не "на часі" - в принципе верно в данное время, но....

Например, почему так быстро захватили ЮГ и т.п. - не "на часі" разбираться.

Логически непонятно, т.к. захват был быстрый, то получается не три, а два варианта

- ктото "делает диверсии" на уровне правительства. Не "на часі", будем терпеть "диверсанта/ов" до конца войны

- ктото "тупой" на уровне правительства. Не "на часі", будем терпеть "тупых" до конца войны, может научаться

Если есть третий вариант, то да "не на часі"

если только первые два варианта - то не понятно
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10.06.2022 00:17 Ответить
Иди ***** черт))))
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10.06.2022 06:40 Ответить
Нидерланды, Франция, Германия, Дания, Австрия, Венгрия. Кто седьмой?
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10.06.2022 00:38 Ответить
Без фамилий можно не печатать
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10.06.2022 00:52 Ответить
Австрія, Данія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія, Кіпр.
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10.06.2022 02:14 Ответить
И ты иди *****, ноликтолик, ********* ******))))
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10.06.2022 06:41 Ответить
Странно что это не восточноевропейские страны вроде Венгрии которых ЕС постоянно примерно наказывает.
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10.06.2022 05:59 Ответить
Путин не боялся например, членства Украины в НАТО и ЕС- у него всегда есть пару-тройку стран, которые это торпедируют. Он боялся статуса основного союзника США вне НАТО, а эту тему торпедировал Ермак и его секретарь Зеленский.
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10.06.2022 06:18 Ответить
Данія, відкрито каже що зелена шобла корупціонери
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10.06.2022 06:41 Ответить
Ну тоді нехай ці пособники рашизму готуються що їх знайдуть та стратять. Будемо як Ізраїль що досі вистежує пособників рейху, судить та страчує.
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10.06.2022 06:43 Ответить
очередной ваЗЕлиновский "специалист" с ярко выраженным интеллектом, сам не понял, кто за а кто против, весельчак У ты лучше скажи может пора назначить независимого руководителя САП и ввести визовый режим с ПИД,,,рашей????
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10.06.2022 07:48 Ответить
"Україна виконала 65-70 відсотків зобов'язань за угодою про асоціацію та створила систему антикорупційних органів."

по-перше 65-70 - це ще не 100 відсотків. По-друге, систему антикорупційних органів створював "поганий" Порошенко, а ви згортаєте навіть те, що він робив. Хто на суддів наїзжає постійно? Кому заважає незалежність антикорупційних органів?

І як же зелені викручуються із цієї сітуації?

"Віцепрем'єрка не назвала ці країни, додавши: "Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24 числа, то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати".

Тобто, вдаються до шантажу та публічного флейма. Як це по-зеленськи...

Навіть якщо я українець і зацікавлений в ЄС, я розумію країни, які не хотять брати нас з цією сволотою до себе. Спочатку треба скинути партію "врагов народу", вернути владу раді, доробити розпочаті реформи, а потім вже йти до ЄС. Інакше буде ще одна країна на кшталт Угорщини з Орбаном або Туреччини з Ердоганом, наче й демократія, але демократія на папері, як у Путіна з "единой россией" и псевдовиборами.
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10.06.2022 09:02 Ответить
бо нема віри оманським кнурам.....
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10.06.2022 09:16 Ответить
Їх можна зрозуміти - ніхто не хоче брати країну з корумпованою владною верхівкою
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10.06.2022 11:33 Ответить
Дания и Нидерланды.
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10.06.2022 12:15 Ответить
 
 