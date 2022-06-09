Три страны ЕС не хотят предоставлять Украине статус кандидата на членство, - вице-премьер Стефанишина

Семь стран Евросоюза высказывали предложения предоставить Украине другой формат, а не статус кандидата, заявила Ольга Стефанишина в Брюсселе. Главное сопротивление идет от трех государств ЕС.

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть семь стран, которые говорили о других форматах для Украины, а не статусе кандидата. Три из них пока не хотят давать "зеленый свет" для Киева, отметила Стефанишина в четверг, 9 июня, во время визита в Брюссель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

"В целом, примерно семь стран Евросоюза - это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, - высказывали предложения по какому-либо другому формату, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основные страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет для Украины", - рассказала она.

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Вицепремьер не назвала эти страны, добавив: "Если вы не хотите, чтобы решение было принято 24 числа, то давайте я их назову, и мы будем сидеть и обсуждать". Речь идет о саммите 23-24 июня, на котором могут принять решение о статусе кандидата. "Я уверена, что 24 июня ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине "Нет", - отметила Стефанишина.

Во время поездки в Брюссель она пытается развеять сомнения скептических стран. В частности, она указывает, что Украина выполнила 65-70 процентов обязательств по соглашению об ассоциации и создала систему антикоррупционных органов. Стефанишин убеждает, что любые варианты, кроме статуса кандидата, "ослабят сам ЕС".

Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата – это только начало процесса, и не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на это противостояние. Это начало процесса, это шанс, которым Украина или воспользуется или не воспользуется", - подытожила вице-премьер.