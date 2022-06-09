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Новости Война
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С начала суток на Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожены 10 танков, 7 артсистем, 11 единиц техники и склад с боеприпасами оккупантов, - пресс-центр ОС

війна

По состоянию на 21:00, 9 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 7 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из них 49 жилых домов, профилакторий, несколько производственных предприятий, фермерское хозяйство и железнодорожную станцию. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 10 танков; 7 артиллерийских систем; 4 боевых бронированных машин; 3 специальных бронированных автомобиля; 4 единицы автомобильной техники; 1 склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Также смотрите: Рашисты сбрасывают с дронов боеприпасы на пограничные громады, - ОВА. ФОТО

Донбасс (26955) Объединенные силы (607)


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А тим часом, як мовиться, "перший пішов": у Boeing 737, що летів з казана казані у сочі, при посадці загорілася стійка шасі. 200 нівчьом нєпавінних пасажирав обдристалися отримали переляк.

І це лише три місяці без нормальних запчастин. Прогнозується, що ще за місяців 5..7 апарати почнуть падати.
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09.06.2022 22:59 Ответить
Йес! Про це одразу ще в березні казали... В кацапів буде "технічний канібалізм" (це коли літаки утилізують на запчастини, щоб мати змогу відремонтувати інші...) Але таке дозволить проіснувати ще кілька років. А авіакатастрофи звичайно будуть!
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09.06.2022 23:25 Ответить
Очікуємо на літакопад на кацапії
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10.06.2022 00:20 Ответить
Багатий врожай!
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09.06.2022 23:00 Ответить
Ще б про здохлого пітуна прочитати...
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09.06.2022 23:11 Ответить
10 танків і 7 гармат - дуже непогано сьогодні!
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09.06.2022 23:28 Ответить
Камышеваха километров 20 от Запорожья. Видосы о занятии вранье?
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09.06.2022 23:31 Ответить
Скоріш за все Ви плутаєте запорізьку з луганською Камишувахою
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09.06.2022 23:40 Ответить
У нас у Дніпрі підлогу години тому пролунав бавовна - за попередньою інформацією, ППО збило козломорду ракету.
Сподіваюся, що так...
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10.06.2022 04:13 Ответить
 
 