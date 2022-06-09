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Новости Санкции против России
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Россия, вероятно, сейчас зарабатывает на нефти больше, чем до войны с Украиной, – Госдеп

нафта

Россия может получать больше доходов от ископаемого топлива в настоящий момент, чем незадолго до вторжения в Украину, поскольку глобальное повышение цен компенсирует влияние санкций Запада.

Об этом сообщил законодателям США советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не могу этого отрицать", - сказал Хохштейн подкомитету Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в сфере безопасности в ответ на вопрос о том, зарабатывает ли Москва больше денег на продажах сырой нефти и газа, чем за пару месяцев до начала войны.

Хохштайн сказал, что глобальный рост спроса на нефть со стороны потребителей, вышедших из пандемии COVID-19, был "намного больше, сильнее, чем кто-то предполагал". Вместе с тем, Россия нарастила продажу нефти другим покупателям, в частности Китая и Индии.

Хохштейн сказал, что он попросил индийских чиновников не покупать слишком много российской нефти и сказал им, что Соединенные Штаты не могут запретить закупку нефти, поскольку не вводили вторичных санкций в отношении этих продаж. Хохштейн сказал, что считает, что существует "потолок" относительно того, сколько нефти Индия будет покупать у России, не предоставив подробностей.

Читайте также: Россия резко нарастила экспорт нефти в страны Азии, - Reuters

Отвечая на вопрос о его взгляде на введение вторичных санкций против таких стран, как Индия, Хохштейн сказал, что важнейшим является сокращение доходов России, одновременно смягчая влияние роста цен на топливо в стране и на союзников.

Хохштейн высоко оценил новые санкции ЕС, направленные на страхование грузов с российской нефтью. "Мы хотели бы увидеть, как мы можем использовать эти санкции, чтобы повлиять на широкий рынок за пределами США и Европы, чтобы... никто не наживался".

Автор: 

Госдепартамент США (1818) нефть (1917) россия (95365) Хохштейн (6)


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Топ комментарии
+16
tak mozhet perestante zanimatsa polu-merami i vjebite po im kak sleduet ? kraina-terorist + polnoe embargo na VSE.
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09.06.2022 23:31
+10
Нужно вы***бать страны ОПЕК за искуственное повышение цен сокращением добычи нефти. Или цену на продовольствие тоже поднять в 10 раз.
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09.06.2022 23:33
+9
Кто-то ссыт выключить банковскую систему нацистов из мировой.
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09.06.2022 23:45
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tak mozhet perestante zanimatsa polu-merami i vjebite po im kak sleduet ? kraina-terorist + polnoe embargo na VSE.
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09.06.2022 23:31 Ответить
Ну так не все поддержат эмбарго... будут наоборот скупать дешевое... тут надо что бьі Китай, Индия, Африка, Южная Америка подключалась...

Но вьі же понимаете, что в этом мире каждьій сам за себя.
Порой конечно хочется уйти с этого сумасшедшего мира, туда, где "нет разницьі" - но там мьі все окажемся, рано или поздно...
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09.06.2022 23:38 Ответить
классная новость.
США уже статистами заделалось....
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09.06.2022 23:31 Ответить
В США покупают российскую нефть в обход санкций
1.06.2022 - 17:15
Американские нефтяные трейдеры продолжают покупать российскую нефть, несмотря на эмбарго, введенное США еще в начале марта.

При заключении сделок, трейдеры скрывают наличие российской нефти в дизельном топливе, бензине и других продуктах переработки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников рынка.

В мае нефтепродукты с содержанием российской нефти доставили морем в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Груз попал в США через Суэцкий канал и Атлантику. Его отправляют с нефтеперерабатывающих заводов в Индии, которая является одним из крупнейших покупателей нефти из рф.

По данным издания, российскую нефть перекачивают между судами в Черном и Средиземном морях, а также у побережья Западной Африки. Затем суда указывают другие пункты назначения и доставляют груз, в частности, в ЕС и США.

8 марта США ввели эмбарго на импорт нефти из россии. Евросоюз лишь ограничил морские поставки на «кровавый» энергоресурс из рф. В то же время, Индия и Китай увеличили импорт российской нефти, покупая ее со значительным дисконтом.

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09.06.2022 23:36 Ответить
Это не обход санкций, дизель уже индийский.
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10.06.2022 05:41 Ответить
Чем-то напомнило реверсный не российский газ.
В итоге как в том анекдоте - что такое теоретически и практически ?!
Теоретически все поддерживают Украину, дают ей оружие и накладывают санкции на русских.
А практически продолжают вливать деньги в экономику России.
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10.06.2022 07:46 Ответить
Какие санкции? Вы вообще о чем?

В обход санкций. Европейские страны увеличили закупку российской нефти https://focus.ua/economics/513130-v-obhod-sankciy-evropeyskie-strany-uvelichili-zakupku-rossiyskoy-nefti https://focus.ua/economics/513130-v-obhod-sankciy-evropeyskie-strany-uvelichili-zakupku-rossiyskoy-nefti

Китайские частные компании увеличили закупки российской нефти на 86 000 баррелей в сутки 04 мая 12:58 https://forbes.ua/ru/news/kitayski-privatni-kompanii-zbilshili-zakupki-rosiyskoi-nafti-na-86-000-bareliv-na-dobu-04052022-5820

Италия увеличила импорт российской нефти для загрузки НПЗ "Лукойла" 21 мая 2022 https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/21/687290/

Индия вдвое увеличила закупку российской нефти. 09 июня 2022 https://www.rbc.ua/rus/news/indiya-uvelichila-zakupku-rossiyskoy-nefti-1654800254.html https://www.rbc.ua/rus/news/indiya-uvelichila-zakupku-rossiyskoy-nefti-1654800254.html

США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43% 07/04/2022
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0407/c31519-10081002.html

Россия рекордно увеличила экспорт нефти, несмотря на санкции. 13 апреля
https://economy.24tv.ua/ru/rossija-rekordno-uvelichila-jeksport-nefti-nesmotrja-sankcii_n1948499

По данным компании Kpler, в мае Италия получала около 400 000 баррелей российской нефти в день, что в четыре раза превышает уровень до войны. Из этого количества ISAB получала 220 000 баррелей в день из россии. В результате предварительных санкций против россии ISAB Srl парадоксальным образом перешла от переработки 15% российской нефти до 100%. 1 июня 2022
https://www.unn.com.ua/ru/news/1979461-italiya-stala-yedinoyu-*********-v-yevropi-yaka-zbilshila-import-rosiyskoyi-siroyi-nafti-na-tli-embargo
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10.06.2022 00:03 Ответить
щоб ти ***** дабел, жував та рота не роззявляв- ціни б тобі не було чмо неестетично-статистичне.
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10.06.2022 00:18 Ответить
Нужно вы***бать страны ОПЕК за искуственное повышение цен сокращением добычи нефти. Или цену на продовольствие тоже поднять в 10 раз.
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09.06.2022 23:33 Ответить
Байден хоче домовитись з саудитами про нафту..десь повинен їхати до молодого шейха Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд..того що дав наказ розчленувати журналіста Хашогі.
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09.06.2022 23:44 Ответить
"Вплив санкцій", яких не існує.
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09.06.2022 23:34 Ответить
ruskij , privet mamke
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10.06.2022 00:22 Ответить
То не надовго. Не треба панікувати. Повне ембарго на #2 виробника нафти не одноденна. А отримують вони більше, бо ціна злетіла.
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09.06.2022 23:34 Ответить
Лана Зеркаль про это говорила еще 2 месяца назад.
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09.06.2022 23:35 Ответить
какая она умная...и раньше было ее много, потом совсем мало, щаз опять заметно увеличение упоминаний о ней...
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09.06.2022 23:42 Ответить
ще один поплічник вафеля, що тебе підтримав?
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10.06.2022 00:19 Ответить
путлер опять всех поимел
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09.06.2022 23:39 Ответить
всі готуються до зими...і україні варто б...
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09.06.2022 23:43 Ответить
многоходовочка..всьо ідьот по плану
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09.06.2022 23:45 Ответить
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09.06.2022 23:44 Ответить
спасибо дедушке Байдену. Цену на нефть разогнал именно он, своими первыми указами.
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09.06.2022 23:45 Ответить
Кто-то ссыт выключить банковскую систему нацистов из мировой.
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09.06.2022 23:45 Ответить
глобальный передел рынка за счет украинцев!
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09.06.2022 23:47 Ответить
Це не надовго .. Може на кілька місяців . Висока ціна нафти , провокує збільшення її видобутку ( бо всі хочуть заробити поки висока ціна ) , а збільшення видобутку , в свою чергу - провокує зменшення ціни . Це трапляється періодично .
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09.06.2022 23:50 Ответить
І санкції обходять,не всі звісно,але від тих що діють,москальщина не розвалиться.А от Україна у війні з москалями,вже отримала непоправну шкоду.
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09.06.2022 23:51 Ответить
при трампе по 20 была и никто ничего не запрещал
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09.06.2022 23:52 Ответить
А зняти квоти ОПЕК на видобуто к нафти щоб вона із за перенасичення
ринку стала по 10 долярів за барель не пробовали ?
Одні мутні договорняки
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09.06.2022 23:58 Ответить
Где ж ленд лиз?
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09.06.2022 23:58 Ответить
і головне всі повірили.... і ніхто не задає питань, чого індуси так багато нафти закупляють. а відповідь на поверхні: знижка 30%. тобто висока ціна- профанація. далі- "хитрощі" з "невідомим призначенням" лише затягує час, але не відвертає невідворотнього: час грає проти кацапів, він необхідний для заключення нових контрактів і вибудування нових ланцюгів доставки, а також перенастройки обладнання на інший сорт нафти. а деградація нафтовидобувної галузі рашки дергадує без іноземних технологій.....
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10.06.2022 00:03 Ответить
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10.06.2022 00:16 Ответить
Загальносвітовий ідиотизм.
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10.06.2022 00:04 Ответить
а вам особисто, кусень хліба поперек горла став, коли кацапи зрівнювали Алеппо із землею? Так отож, маємо обранця від наріду, ті, що вже поховані- наржались досхочу?
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10.06.2022 00:24 Ответить
Україна повинна вимагати від країн Європи пришвидшити виконання ембарго.

Кожна країна должна оголосити, коли вона вже ввела остаточне ембарго, тіпа "все, я вже відказалася".
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10.06.2022 00:23 Ответить
тут 30 лет от "своих" "политиков" хрен что выбьешь адекватного, или хотя бы спросишь, дескать какого, собственно, еще на свободе, а тут в чужой огород ...
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10.06.2022 03:45 Ответить
Треба визнати,
путін неймовірно фартожопий!
Йому постійно щастить, починаючи з випадкового президентства у 1999 році,
і завершуючи рятівними (для нього) коливаннями цін на енергоносії...
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10.06.2022 00:44 Ответить
Дебильная администрация маразматика Байдена сделада все, чтобы усилить путиноидов, поднимая цены на энергоносители. В первые месяцы его правления, он удвоил путиноидный импорт нефти и запретил его только под давлением, при этом уничтожил строительство трубопровода из Канады и навредил нефтяному бизнесу внутри США.
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10.06.2022 01:17 Ответить
Бенефициары канадской трубы главные спонсоры Республиканской партии. Байден просто перекрывает воздух своим политическим конкурентам.
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10.06.2022 05:45 Ответить
Вы же наверняка в курсе что Республиканская партия принадлежит нефтегазовым семейным кланам вроде Бушей.
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10.06.2022 05:54 Ответить
Эмбарго против рашонефти ЕС ввел только на прошлой неделе,а иксперды уже погнали делать подсчеты.Идиоты.
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10.06.2022 02:53 Ответить
Оце такий результат санкцій? "Пекельних, нищівних"....
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10.06.2022 03:35 Ответить
Пустий фарс, дали підготовитись...
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10.06.2022 04:38 Ответить
Неможливо, а саме так. Пособники рашизму та інші виродки, які зараз сидять на високих посадах в багатьох європейських країнах і не тільки там - штучно підняли ціни на ресурси щоб росіяни не відчули проблем від війни яка по їх думках мала бути швидкою та привести до створення багатополярного світу.
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10.06.2022 07:11 Ответить
Это результат полумер.
Когда на одну часть рынка накладывают санкции, а на другую нет - обычно так решают определенные вопросы, устраняют конкурентов и так далее.
Все увидели нефть, а до этого никто не видел удобрения, которые США вывели из под санкций и успешно покупали.
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10.06.2022 07:42 Ответить
Треба домовитися з нафтодобуваючими країнами про великі поставки нафти на світовий ринок і таким чином обвалити ціни, щоб росія не могла багато заробляти. Так розумний Рейган зробив колись і СССР полетів у прірву, не було нічого, тільки інфляція.
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10.06.2022 08:55 Ответить
 
 