Россия, вероятно, сейчас зарабатывает на нефти больше, чем до войны с Украиной, – Госдеп

Россия может получать больше доходов от ископаемого топлива в настоящий момент, чем незадолго до вторжения в Украину, поскольку глобальное повышение цен компенсирует влияние санкций Запада.

Об этом сообщил законодателям США советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не могу этого отрицать", - сказал Хохштейн подкомитету Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в сфере безопасности в ответ на вопрос о том, зарабатывает ли Москва больше денег на продажах сырой нефти и газа, чем за пару месяцев до начала войны.

Хохштайн сказал, что глобальный рост спроса на нефть со стороны потребителей, вышедших из пандемии COVID-19, был "намного больше, сильнее, чем кто-то предполагал". Вместе с тем, Россия нарастила продажу нефти другим покупателям, в частности Китая и Индии.

Хохштейн сказал, что он попросил индийских чиновников не покупать слишком много российской нефти и сказал им, что Соединенные Штаты не могут запретить закупку нефти, поскольку не вводили вторичных санкций в отношении этих продаж. Хохштейн сказал, что считает, что существует "потолок" относительно того, сколько нефти Индия будет покупать у России, не предоставив подробностей.

Читайте также: Россия резко нарастила экспорт нефти в страны Азии, - Reuters

Отвечая на вопрос о его взгляде на введение вторичных санкций против таких стран, как Индия, Хохштейн сказал, что важнейшим является сокращение доходов России, одновременно смягчая влияние роста цен на топливо в стране и на союзников.

Хохштейн высоко оценил новые санкции ЕС, направленные на страхование грузов с российской нефтью. "Мы хотели бы увидеть, как мы можем использовать эти санкции, чтобы повлиять на широкий рынок за пределами США и Европы, чтобы... никто не наживался".