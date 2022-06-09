Россия, вероятно, сейчас зарабатывает на нефти больше, чем до войны с Украиной, – Госдеп
Россия может получать больше доходов от ископаемого топлива в настоящий момент, чем незадолго до вторжения в Украину, поскольку глобальное повышение цен компенсирует влияние санкций Запада.
Об этом сообщил законодателям США советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я не могу этого отрицать", - сказал Хохштейн подкомитету Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в сфере безопасности в ответ на вопрос о том, зарабатывает ли Москва больше денег на продажах сырой нефти и газа, чем за пару месяцев до начала войны.
Хохштайн сказал, что глобальный рост спроса на нефть со стороны потребителей, вышедших из пандемии COVID-19, был "намного больше, сильнее, чем кто-то предполагал". Вместе с тем, Россия нарастила продажу нефти другим покупателям, в частности Китая и Индии.
Хохштейн сказал, что он попросил индийских чиновников не покупать слишком много российской нефти и сказал им, что Соединенные Штаты не могут запретить закупку нефти, поскольку не вводили вторичных санкций в отношении этих продаж. Хохштейн сказал, что считает, что существует "потолок" относительно того, сколько нефти Индия будет покупать у России, не предоставив подробностей.
Отвечая на вопрос о его взгляде на введение вторичных санкций против таких стран, как Индия, Хохштейн сказал, что важнейшим является сокращение доходов России, одновременно смягчая влияние роста цен на топливо в стране и на союзников.
Хохштейн высоко оценил новые санкции ЕС, направленные на страхование грузов с российской нефтью. "Мы хотели бы увидеть, как мы можем использовать эти санкции, чтобы повлиять на широкий рынок за пределами США и Европы, чтобы... никто не наживался".
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Порой конечно хочется уйти с этого сумасшедшего мира, туда, где "нет разницьі" - но там мьі все окажемся, рано или поздно...
США уже статистами заделалось....
1.06.2022 - 17:15
Американские нефтяные трейдеры продолжают покупать российскую нефть, несмотря на эмбарго, введенное США еще в начале марта.
При заключении сделок, трейдеры скрывают наличие российской нефти в дизельном топливе, бензине и других продуктах переработки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников рынка.
В мае нефтепродукты с содержанием российской нефти доставили морем в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Груз попал в США через Суэцкий канал и Атлантику. Его отправляют с нефтеперерабатывающих заводов в Индии, которая является одним из крупнейших покупателей нефти из рф.
По данным издания, российскую нефть перекачивают между судами в Черном и Средиземном морях, а также у побережья Западной Африки. Затем суда указывают другие пункты назначения и доставляют груз, в частности, в ЕС и США.
8 марта США ввели эмбарго на импорт нефти из россии. Евросоюз лишь ограничил морские поставки на «кровавый» энергоресурс из рф. В то же время, Индия и Китай увеличили импорт российской нефти, покупая ее со значительным дисконтом.
В итоге как в том анекдоте - что такое теоретически и практически ?!
Теоретически все поддерживают Украину, дают ей оружие и накладывают санкции на русских.
А практически продолжают вливать деньги в экономику России.
В обход санкций. Европейские страны увеличили закупку российской нефти https://focus.ua/economics/513130-v-obhod-sankciy-evropeyskie-strany-uvelichili-zakupku-rossiyskoy-nefti https://focus.ua/economics/513130-v-obhod-sankciy-evropeyskie-strany-uvelichili-zakupku-rossiyskoy-nefti
Китайские частные компании увеличили закупки российской нефти на 86 000 баррелей в сутки 04 мая 12:58 https://forbes.ua/ru/news/kitayski-privatni-kompanii-zbilshili-zakupki-rosiyskoi-nafti-na-86-000-bareliv-na-dobu-04052022-5820
Италия увеличила импорт российской нефти для загрузки НПЗ "Лукойла" 21 мая 2022 https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/21/687290/
Индия вдвое увеличила закупку российской нефти. 09 июня 2022 https://www.rbc.ua/rus/news/indiya-uvelichila-zakupku-rossiyskoy-nefti-1654800254.html https://www.rbc.ua/rus/news/indiya-uvelichila-zakupku-rossiyskoy-nefti-1654800254.html
США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43% 07/04/2022
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0407/c31519-10081002.html
Россия рекордно увеличила экспорт нефти, несмотря на санкции. 13 апреля
https://economy.24tv.ua/ru/rossija-rekordno-uvelichila-jeksport-nefti-nesmotrja-sankcii_n1948499
По данным компании Kpler, в мае Италия получала около 400 000 баррелей российской нефти в день, что в четыре раза превышает уровень до войны. Из этого количества ISAB получала 220 000 баррелей в день из россии. В результате предварительных санкций против россии ISAB Srl парадоксальным образом перешла от переработки 15% российской нефти до 100%. 1 июня 2022
https://www.unn.com.ua/ru/news/1979461-italiya-stala-yedinoyu-*********-v-yevropi-yaka-zbilshila-import-rosiyskoyi-siroyi-nafti-na-tli-embargo
ринку стала по 10 долярів за барель не пробовали ?
Одні мутні договорняки
Кожна країна должна оголосити, коли вона вже ввела остаточне ембарго, тіпа "все, я вже відказалася".
путін неймовірно фартожопий!
Йому постійно щастить, починаючи з випадкового президентства у 1999 році,
і завершуючи рятівними (для нього) коливаннями цін на енергоносії...
Когда на одну часть рынка накладывают санкции, а на другую нет - обычно так решают определенные вопросы, устраняют конкурентов и так далее.
Все увидели нефть, а до этого никто не видел удобрения, которые США вывели из под санкций и успешно покупали.