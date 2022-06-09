"Лучшая защита для Украины – это вступление в Европейский Союз", - депутат парламента Италии Романо
То, что мы видим в Буче, Ирпене, Бородянке, что делал Путин – все это преступления против человечности, и лучшая защита для Украины – это вступить в Европейский Союз.
Об этом заявил депутат Итальянского парламента Андреа Романо, который в составе представителей национальных парламентов государств-членов ЕС United for Ukraine посетил Бородянку, Бучу, Ирпень, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"То, что мы здесь видим, что делал Путин, – все это преступления против человечности. Это были преступления против европейских ценностей. Лучшая защита для Украины – это вступить в Европейский Союз", - сказал Романо.
Европейские депутаты также отметили необходимость всесторонней помощи Украине.
"Я считаю, очень важно сейчас оказать финансовую и военную помощь, а также поддержать Украину на ее пути в Евросоюз. Дать позитивный сигнал для Украины, потому что Украина сегодня защищает всех нас. Если в Европе есть люди, которые верят Путину, они должны приехать сюда. Когда они посмотрят на эти дома, на все, что здесь происходило, они все поймут", - отметил Михаэль Бранд, член немецкого Бундестага от ХДС.
Представители парламентов Литвы, Германии, Италии, Португалии, Швеции, Испании осмотрели здания, разрушенные российским агрессором в пгт Бородянке. В Буче возле церкви Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых посетили место массового захоронения гражданских, убитых российскими оккупантами. В г. Ирпень - разрушение жилых домов в результате ракетно-бомбовых и авиаударов по жилому комплексу "Ирпенские Липки".
Глобальная сеть парламентариев "Объединенные для Украины" (U4U) объединяет депутатов, активно работающих над поддержкой Украины в своих странах и на международном уровне. В состав объединения входят парламентарии из более чем 28 стран.
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как вы задрали со своими комплексами неполноценности и меншовартости
1. Коломойский на которого заведено уголовное дело в США, скрывается в Украине.
2. Когда в тылу ТОРГУЮТ!!! бронежилетами которые нужны на фронте, это не сговор слесаря с кладовщиком. Это коррупция и воровство на уровне министерства и высоких должностных лиц.
3. Почему когда в стране военное положение, не сокращены до нуля госрасходы на Раду, всякие министерства не имеющие отношения к фронут которые сейчас вообще не нужны.
4. Где хоть один указ, приказ, закон, постановление Зеленского, чтоб это искоренить? Или может он ничего не знает? Никогда не поверю.
Ну какой ЕС при этом может быть?
третій бронік племінник має - два ,некорумповані, скомуніздили...