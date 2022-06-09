"Лучшая защита для Украины – это вступление в Европейский Союз", - депутат парламента Италии Романо

То, что мы видим в Буче, Ирпене, Бородянке, что делал Путин – все это преступления против человечности, и лучшая защита для Украины – это вступить в Европейский Союз.

Об этом заявил депутат Итальянского парламента Андреа Романо, который в составе представителей национальных парламентов государств-членов ЕС United for Ukraine посетил Бородянку, Бучу, Ирпень, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То, что мы здесь видим, что делал Путин, – все это преступления против человечности. Это были преступления против европейских ценностей. Лучшая защита для Украины – это вступить в Европейский Союз", - сказал Романо.

Европейские депутаты также отметили необходимость всесторонней помощи Украине.

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"Я считаю, очень важно сейчас оказать финансовую и военную помощь, а также поддержать Украину на ее пути в Евросоюз. Дать позитивный сигнал для Украины, потому что Украина сегодня защищает всех нас. Если в Европе есть люди, которые верят Путину, они должны приехать сюда. Когда они посмотрят на эти дома, на все, что здесь происходило, они все поймут", - отметил Михаэль Бранд, член немецкого Бундестага от ХДС.

Представители парламентов Литвы, Германии, Италии, Португалии, Швеции, Испании осмотрели здания, разрушенные российским агрессором в пгт Бородянке. В Буче возле церкви Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых посетили место массового захоронения гражданских, убитых российскими оккупантами. В г. Ирпень - разрушение жилых домов в результате ракетно-бомбовых и авиаударов по жилому комплексу "Ирпенские Липки".

Глобальная сеть парламентариев "Объединенные для Украины" (U4U) объединяет депутатов, активно работающих над поддержкой Украины в своих странах и на международном уровне. В состав объединения входят парламентарии из более чем 28 стран.