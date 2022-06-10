За границу выехали около десяти нардепов ОПЗЖ, двое находятся на временно оккупированных территориях, - Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что около десяти народных депутатов, входивших в запрещенную фракцию ОПЗЖ, находятся за границей, двое – на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью изданию "Український тиждень", сообщает Укринформ.

"Таких осталось около десяти. Часть из них, поддерживая Россию, почему-то уехали в Европу, — это для меня остается парадоксом. Но я все-таки надеюсь, что они вспомнят, как приносили присягу народного депутата Украины, вернутся домой и предстанут перед украинским судом . А дальше - получат соответствующее наказание и искупят свою вину", - отметил Стефанчук.

Он уточнил, что эти лица – представители запрещенной ОПЗЖ.

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Кроме того, Стефанчук отметил, что находящиеся за рубежом депутаты не получают заработную плату. "Мы же приняли законодательный акт, согласно которому, если человек не участвует в заседаниях, он не получает заработную плату", – пояснил Глава ВР.

В то же время спикер украинского парламента проинформировал, что два нардепа от ОПЗЖ сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины. "Нам говорят, что они находятся там не по своей воле. Исчерпывающей информации о них нет", – добавил он.