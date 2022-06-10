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Новости Война
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За границу выехали около десяти нардепов ОПЗЖ, двое находятся на временно оккупированных территориях, - Стефанчук

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что около десяти народных депутатов, входивших в запрещенную фракцию ОПЗЖ, находятся за границей, двое – на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью изданию "Український тиждень", сообщает Укринформ.

"Таких осталось около десяти. Часть из них, поддерживая Россию, почему-то уехали в Европу, — это для меня остается парадоксом. Но я все-таки надеюсь, что они вспомнят, как приносили присягу народного депутата Украины, вернутся домой и предстанут перед украинским судом . А дальше - получат соответствующее наказание и искупят свою вину", - отметил Стефанчук.

Он уточнил, что эти лица – представители запрещенной ОПЗЖ.

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Кроме того, Стефанчук отметил, что находящиеся за рубежом депутаты не получают заработную плату. "Мы же приняли законодательный акт, согласно которому, если человек не участвует в заседаниях, он не получает заработную плату", – пояснил Глава ВР.

В то же время спикер украинского парламента проинформировал, что два нардепа от ОПЗЖ сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины. "Нам говорят, что они находятся там не по своей воле. Исчерпывающей информации о них нет", – добавил он.

Автор: 

ВР (29228) Стефанчук Руслан (650) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+30
А "слуг народа"? Не скромничайте, поведайте об этом народу Украины. А также о том, кто конкретно дал добро на включение в список СН этих манкуртов и предателей.
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10.06.2022 00:33
+22
Скільки депутатів ЗЕбуїнів перейшло на сторону окупанта?
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10.06.2022 00:36
+20
Про своїх зелених покидьків , Стефанчук не хоче нам розповісти , як і хто
з них перейшов на сторону окупантів і чудово співпрацюють ?‼️‼️‼️
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10.06.2022 00:49
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та нехай усі виїдуть до рідного Саранску)
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10.06.2022 00:30 Ответить
А "слуг народа"? Не скромничайте, поведайте об этом народу Украины. А также о том, кто конкретно дал добро на включение в список СН этих манкуртов и предателей.
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10.06.2022 00:33 Ответить
Цікаво , шухрича повісять за співпрацю з фашистами , чи він вже втік ?
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10.06.2022 00:35 Ответить
Народ повісить !!
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10.06.2022 00:50 Ответить
ВтІк. Але цього покидька вже не врятувати. Особливе питаня про татарова й ще одну огидну пику. Сподіваюсь, що сі зрозуміли про кого йде мова. (Портнов).
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10.06.2022 00:57 Ответить
Скільки депутатів ЗЕбуїнів перейшло на сторону окупанта?
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10.06.2022 00:36 Ответить
Про своїх зелених покидьків , Стефанчук не хоче нам розповісти , як і хто
з них перейшов на сторону окупантів і чудово співпрацюють ?‼️‼️‼️
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10.06.2022 00:49 Ответить
Не хоче. Зі скромності. Бо не хоче забрати у своїх сподвижників по спільних голосуваннях у Раді пальму першості.
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10.06.2022 01:02 Ответить
Люди с Днепра! Эта гнида будет Вас сдавать врагу, если уже сейчас не сдает позиции ВСУ и теробороны!
https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1534907291627098112
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10.06.2022 00:44 Ответить
"Опожопа" - то хєрня!...Давай дані по "зєлєні"! Невже тільки Ковальов? - щось не віриться.
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10.06.2022 00:51 Ответить
Що означає така смілива заява?
А означає вона те, що нарешті ПОВЕРНУЛИСЯ ВСІ бігли депутати "Слуг"!
(а їх, на секундочку, було більше 40!)
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10.06.2022 00:51 Ответить
«Слуги народу», власник 4 каналу Олексій Ковальов
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10.06.2022 00:52 Ответить
Свиня!
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10.06.2022 01:56 Ответить
Цей квнщик що, не знає точної кількості, чи як завжди, хоче всіх нає...? Округляють і кажуть "близько" до якоїсь кількості для великих чисел, а не близько 10.
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10.06.2022 07:31 Ответить
тобто це може бути 8,5 дупататів, але голова Стефанчук округлив до десяти
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10.06.2022 12:36 Ответить
У першу чергу гнати треба СН.
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10.06.2022 07:33 Ответить
А где крутой рекетир с 90х Коля Котлета, любимец зебанутой фрИкции в ВР? Говорят, обосрался с перепугу и рванул аж на Закарпатье, отстирывать свои обосранные труселя.
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10.06.2022 07:58 Ответить
Не виїхали, а Zeки випустили. А про своїх однокоритників-зрадників не згадав.
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10.06.2022 08:01 Ответить
Жопоблоковцы всегда были врагами Украины, тут нет ничего нового. Я знаю, что депутаты других опозиционных фракций если не в ВСУ, то в теробороне. Стефанчук, ты прокукарекай нам, как там твои ЗЕбанутые депутаты, хоть один взял в руки оружие? Ну если по здоровью не проходят, то хоть 10 гривень выделили из своего кармана на помошь ВСУ?
Или вы берете пример с бубы криворожского, который подучает роялти из кацапии за свои дебильные фильмы для идиотов ни копейки не дал для помощи нашей армии
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10.06.2022 08:06 Ответить
"заборонена фракція опзж" так сильно заборонена, що жодного депутата цієї говнофракції досі не позбавили депутатства! Скажу більше опзж і сн - це стала коаліція в раді по прийняттю антидержавних у законів.
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10.06.2022 08:07 Ответить
Де справи від БеняДиктової по цим депутатам? Про які зарплати може йти мова, коли люди не являються на роботу більше 100 днів без поважної причини і чому вони не звільнені за прогули до цього часу?
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10.06.2022 11:29 Ответить
постануть перед українським судом. А далі - отримають відповідне покарання та спокутують свою провину - наивный и доверчевый Стефанчук.
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10.06.2022 12:41 Ответить
Меня больше интересует сколько годных к службе зелени выехало в тыл и за бугор?
Че там арашка молчит за справочку абрамке?

Критиковать зелень не на часи, а продавать справки - на часи....
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10.06.2022 16:35 Ответить
 
 