В Запорожской области удается срывать планы оккупантов, на Харьковщине постепенно двигаемся вперед, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Зеленского.

"Фронтовая ситуация без особых изменений. Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые оккупанты считают ключевыми мишенями, держатся. Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине, освобождаем на Николаевском направлении", - отметил президент.

Он также поблагодарил связистов, которые, по его словам, "за день возобновили в Харькове телевизионное вещание после утреннего обстрела".

"Бить по телецентрам, разрушать каналы связи, оставить людей в изоляции - это тактика оккупантов, без которой они действительно не могут, потому что открытость, честность является также оружием против всего, что несет Россия", - подчеркнул Зеленский.

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