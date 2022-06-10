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Новости Война
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В Запорожской области удается срывать планы оккупантов, на Харьковщине постепенно двигаемся вперед, – Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Зеленского.

"Фронтовая ситуация без особых изменений. Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые оккупанты считают ключевыми мишенями, держатся. Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине, освобождаем на Николаевском направлении", - отметил президент.

Он также поблагодарил связистов, которые, по его словам, "за день возобновили в Харькове телевизионное вещание после утреннего обстрела".

"Бить по телецентрам, разрушать каналы связи, оставить людей в изоляции - это тактика оккупантов, без которой они действительно не могут, потому что открытость, честность является также оружием против всего, что несет Россия", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области войска РФ сосредоточили удары в северном и северо-восточном направлении. За сутки 5 мирных жителей погибли, 14 - пострадали, - Синегубов

Автор: 

Зеленский Владимир (20232)


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Топ комментарии
+28
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10.06.2022 00:43
+21
Так, новий пакет військової допомоги від США на $1 млрд. включає:

* 6500 протитанкових комплексів;

* 1500 ПЗРК "Stinger";

* 20 000 протитанкових гранатометів;

* 7500 одиниць стрілецької зброї;

* 108 гаубиць М777;

* 220 000 снарядів калібру 150 мм;

* 121 безпілотник ******* Ghost;

* 700 дронів-камікадзе Switchblade;

* 200 бронетранспортерів М113;

* сотні броньованих автомобілів Humvee;

* чотири системи HIMARS;

* 20 вертольотів типу Мі-17.
___________________

По моєму дуже круто.
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10.06.2022 00:33
+19
"побройся пацан" - чем ты таким занят, кроме своего PR-а. а отвечать за про#бы придется, я так думаю.
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10.06.2022 00:49
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Правила форума Совет форумчан
Так, новий пакет військової допомоги від США на $1 млрд. включає:

* 6500 протитанкових комплексів;

* 1500 ПЗРК "Stinger";

* 20 000 протитанкових гранатометів;

* 7500 одиниць стрілецької зброї;

* 108 гаубиць М777;

* 220 000 снарядів калібру 150 мм;

* 121 безпілотник ******* Ghost;

* 700 дронів-камікадзе Switchblade;

* 200 бронетранспортерів М113;

* сотні броньованих автомобілів Humvee;

* чотири системи HIMARS;

* 20 вертольотів типу Мі-17.
___________________

По моєму дуже круто.
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10.06.2022 00:33 Ответить
Краще б на весь цей мільярд дали HIMARSів замість того, щоб "не провокувати *****". Щоб Україна могла звільнити свої окуповані території. Але в адміністрації Байдена є свій Єрмак - Салліван. І він пильно стежить щоб допомога Україні не сильно заважала рашистським військам.
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10.06.2022 00:50 Ответить
чотири системи HIMARS

Это просто капля в море. Этого очень и очень мало чтобы переломить ситуацию на фронтах. Это война на годы. Нужно в 10, а то и в 100 раз больше.
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10.06.2022 00:54 Ответить
- таке відчуття , що американці не довіряють нашій теперішній (дуже обізнаній) владі ...
Як вважаєте ?
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10.06.2022 22:25 Ответить
а транжежу було про ці системи himars начебто вони нас зараз завалять ними по горло
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11.06.2022 08:24 Ответить
Нам потрібні комплекси M 270 і HIMARS з балістичними ракетами, або без них, але з 200 одиниць цієї реактивнної артилерії. Тими гаубицями не перемогти москалів.
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10.06.2022 00:55 Ответить
Зараз солдатів вбивають масово артилерією. Джавелни, Стінгери і автомати, з якими вони сидять у окопах, чи по полях, нічого з ними не зроблять. Дрони камікажде світчблейд 600, які летять за 45 км, ще можуть, прилітіти і накрити розрахунки. Відповідно дійсно треба хаймарси і кореговані снаряди до арти у великій кількості.
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10.06.2022 20:12 Ответить
Ну власне, від "звільнення Херсону і Маруіполя" до просто "зривати плани".
Зеля шарить як за економіку так і у військовій справі
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10.06.2022 00:36 Ответить
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10.06.2022 00:43 Ответить
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10.06.2022 00:51 Ответить
З перешийком давно все ясно як і з Зеленським та його оточенням. Але у мене єдине питання: якого чорта не був знищений Антонівський міст? Лише на третій день героїчна херсонська тероборона з двох сотень чоловіків з одними автоматами , яка утворилася просто в день вторгнення, відійшла від мосту під натиском орків. У мене просте питання, це був прямий наказ Зеленського не чіпати міст і здати Херсон чи тупість або ж пофігізм Залужного та Наєсва? Вони просто забули що треба обороняти не лише Київ чи свідомо здавали чи виконували злочинний наказ Боневтіка? Тим паче, для підриву мосту не треба було тути відправляти армію - або кількома точками У впритул або з літака скинути 300 тону бомбу - і нема мосту. Збили б - катапультувалися б. Там поруч свої. Це не глибокий тил ворога. Але врятували б жителів правобережжної Херсонщини від знущань, принижень та смерті. І нема чого з того Залужного робити ідола після того, що він накоїв на Херсонщині в перші дні війни. Я це повторюю часто, бо це правда, якій треба дивитися у вічі. А забанити як завжди за правду - багато розуму не треба. Я ще 3 дні почекаю
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10.06.2022 01:05 Ответить
В самом начале войны его конечно пытались подорвать, но кацапы вполне успешно действовали (деза насчет десанта в Одессу, которая полностью сработала, потом стали сказки выдумывать про 700 дагестанцев, кто отказался высаживаться, когда там пустые и голые БДК стояли, затем вертушки, самолеты, десант в воздуха и с катеров под Херсон и многое другое). А вот потом его подрыв уже имеет политическую цель. Разбомбить его - это значит деморализовать армию, что Мелитополь и Марьку отбивать сможем только через Запорожье. Были моменты, когда это стоило сделать, но это не так просто (попасть в него, уничтожить тоже надо очень много попаданий и ремонт во многих из них будет простым), да и понтон за 2 часа разложить могут около жилых домов. Но конечно мост так и так будет взорван при отступлении кацапов, это очевидно. Но взорвать мосты надо было либо сразу, либо на определенном этапе войны раньше, сейчас на это уйдет крайне много ресурсов, чтобы пробить ПВО. То есть основная причина такого тяжелого положения в Херсоне - это СБУшный провал насчет десанта в Одессу, скорее всего двойным агентом, который им 19 раз сливал правдивую информацию, а на 20-ый, разумеется, сделал липу, что сухопутно ничего не будет, все пойдет по морю в Одессу, на что те как дегенераты клюнули и убрали из Херсона всю тяжелую технику, оставив инженерную группу без прикрытия хотя бы от ДРГ, которые не позволили им взорвать мосты как и положено по обороне, а также выключили разведчиков, кто дал бы заведомо команду взрывать. Слишком мало денег в армии было, чтобы иметь много хороших командиров на всех направлениях, а все боеспособные были в Киеве и в АТО, ну правда еще Сумские ребята самоорганизовались вместе с Харьковскими и порезали пару тысяч кацапов, но в Херсоне таких не нашлось.
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10.06.2022 06:46 Ответить
Этот мост должен был быть просто заминирован еще за 2 недели до вторжения как и мосты в Киевсткой области, особенно возле Иванкова. Но не было сделано ничего. Потому у меня сложилось впечатление что руководство армии тоже готовилось к шашлыкам, а не к войне. Ладно президент дебил, но генералы-то должны были готовиться?
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10.06.2022 16:01 Ответить
И, кстати, да. Я с вами согласен что кацапы отступая обязательно подорвут этот злосчастный мост потому что учатся на наших ошибках. Но скольких жертв среди военных нам будет стоить не подрыв этого моста при зачистке Херсона. Придется воевать с прибывающими силами орков.
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10.06.2022 16:05 Ответить
"побройся пацан" - чем ты таким занят, кроме своего PR-а. а отвечать за про#бы придется, я так думаю.
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10.06.2022 00:49 Ответить
"Бити по телецентрах, руйнувати канали зв'язку, залишити людей в ізоляції - це тактика окупантів" Но это ведь правильная тактика, это не сопли жевать и волать. Люди легко зомбируются и пропаганда рулит всегда. Три дня посмотришь гебельсТВ и 50% человек становятся зомби. А если больше смотреть почти все ими становятся у кого нет иммунитета. Почему наши войска не наносят по вражеским телевышкам удары, на оккупированных территориях, в ОРДЛО и Крыму? Ответ понятен, нечем и не на часи, тут бить нечем на самых жарких местах фронта.
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10.06.2022 00:50 Ответить
дякую зе - це все ти робиш...
вечірній падарас тут як здесь.
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10.06.2022 00:54 Ответить
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10.06.2022 01:23 Ответить
Чому не запускається виробництво ВЛАСНОЇ зброї і ***********? За майже 4 місяці війни можна (і треба) було налагодити випуск артилерійських снарядів і патронів для стрілецької зброї. В нашій країні є НАЙБІЛЬШИЙ У СВІТІ танковий завод. Також наша країна випускала різноманітну ракетну техніку. Для цього маємо кадри, технології і обладнання. Чи просто керівництво країни звикло все випрошувати у інших, замість створювати своє?

Зате тепер є гарна відмовка - "не йдемо у наступ, бо західні країни нам не постачають зброю".
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10.06.2022 07:55 Ответить
Куда цей бородатий довпойоп рухається вперед? По зняттю санкцій з абрамовича і фрідмана, в результаті якого Україна втратить більше 10 млрд баксів які могли б підти на відбудову країни?
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10.06.2022 08:04 Ответить
гроші це ще не все, гроші можна заробити. Справа в тому, що ми намогаємося вирватися зі смертельних обіймів русского удава, а він накидає на нас нові кільця удава.
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10.06.2022 11:45 Ответить
"вдається зривати плани окупантів..."
"Плани окупантів" наразі - то отримати від Зєлупи громадянства України, та "всєх развєсті как катят"(с).
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10.06.2022 09:41 Ответить
бикоманський повинен замовчати...назавжди.
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10.06.2022 10:02 Ответить
"влада"готує "Виїздний партком кремлівської мафії" на території понівеченної України? ...."асвабадітелі" закріпляються...ну і ну....оманські кнурі здають Україну і без акта капітуляції....а нові хазяї тепер почнуть ,може, відбудовати за рахунок Заходу та Штатів те, що самі ж і сплюндрували?Здача України сталася ще в Омані.... і ось її наслідки......шоблойобло імені бєніренигата керує так ,як взагалі нічого не трапилось...все йде по плану кремлівської мафії : якщо не здається український народ.....зайдем з іншого боку...і розвалюють з середини сплюндровану Україну...
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10.06.2022 10:04 Ответить
ОТРК Грім-2 - де ? Я вас питаю. І щось тиша. Може вже зробили десятків зо два - тоді я радий як слон !
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10.06.2022 10:14 Ответить
Як менi в коментарах пояснюють ЗЕлебобики:

Вся та ******* зброя зроблена Турчиновим / Порохом то повне лайно.

Другий аргумент, зброя не була замовлена бо, краще нахаляву отримувати захiдну зброю, а за свою б довелося платити. Все вiрно що тi грошi розкрадали на великому будiвництви.
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10.06.2022 10:59 Ответить
Есть ощущение, что с увеличением помощи Запада, ситуация будет постепенно улучшаться с каждым днем. И к августу наРФия поймет, что такое черный август для них на гораздо высоком уровне, чем ранее.
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10.06.2022 10:36 Ответить
Вы это серьезно? Что-то наши ********* опы уже другого мнения.
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10.06.2022 15:23 Ответить
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10.06.2022 11:53 Ответить
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10.06.2022 11:55 Ответить
Сводку может сообщить и подполковник ЗСУ.
Так во всех странах было.
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10.06.2022 13:42 Ответить
Ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова досі не оголосили в розшук, хоча понад 2 місяці відомо про його місцезнаходження.

???
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10.06.2022 13:45 Ответить
поблагодарил связистов, которые, по его словам, "за день возобновили в Харькове телевизионное вещание после утреннего обстрела .. Ай маладец. Связисты ёпта. Связи с реальностью в ******** Новынах не наблюдается. Хорошо что в Киеве один каналанал
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10.06.2022 14:10 Ответить
ну да , его небритую харю увидят харьковчане и прям возрадуюются ..
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10.06.2022 14:36 Ответить
Последние дней 10 на Харьковщине не было никаких продвижений вперед.
О чем товарищ президент говорит? Кто продвигается?
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10.06.2022 14:37 Ответить
Вообще, о положении на фронте должен докладывать народу военный специалист, понимающий ситуацию и термины. От того, что целый день что нибудь вещать по телеящику в качестве диктора, рейтинг не повышается а, наоборот, говорит о том, что первому лицу в государстве больше нечего делать, много свободного времени во время войны. Не припомню, чтобы Сталин несколько раз
на дню выступал и говорил о передвижении войск. Может, лучше Ермак, у него же наверняка есть
достаточное высокое военное звание, неважно какой страны. Патриот - он везде патриот.
Да и ситуация на фронте, как сказали, без особых изменений. Гораздо важнее и интереснее внутренний фронт, вот здесь куётся либо победа, либо поражение. Можно 100 раз сказать, что у
нас нет коррупции, но коррупция об этом не знает, и продолжает воевать со всем народом.
Можно сказать, что мы всё сделали для фронта, а фронт ответит матом, а где наше оружие, про...ли
Военные заводы должны были переехать в безопасное место и продолжать работать 3-сменно.
Или даже дома, в сараях, что то латать. А если кто то из российских магнатов возлюбил Родину и хочет гражданства, то деньги за эту сделку должны идти не одному лицу или двум (вы понимаете о ком я), а должны идти народу в качестве одного самолёта. Привёз самолёт - молодец, что денег нет назад уехать?, тогда винтовку и на фронт, там и покормят и помогут землянку вырыть.
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10.06.2022 15:33 Ответить
Руководству страны стоило бы провести чистки в своём окружении.
Убрать не только идиотов, но и потенциальных предателей.
Этого требует текущий исторический момент.
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10.06.2022 19:02 Ответить
Дійшов до того що в погоні за рейтингом став зачитувати зведення з фронту, скоро почне знов у серіалах зніматися.
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10.06.2022 19:40 Ответить
- товаришу президент , не потрібно вам писати відосики , нехай ця щаслива корона дістається кому іншому ...
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10.06.2022 22:31 Ответить
Шановний, вимикай Кіма (якого таки вимкнув з ефірів), -- не "рухаємося вперед", а справжні! військові сили просуваються!
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10.06.2022 23:35 Ответить
На Львівщині, без особливих затримок, вдається платити 3-4тис грн зарплатні. Пан Шмигаль і наші АНАЛітичні центри працюють без перерви на сон, щоб збільшити зарплати до 4-6тис грн.
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11.06.2022 03:26 Ответить
Халва, халва... але в роті не більш солодко. Трохи набридає одноманітна бравада. Кажіть як є а не тільки про успіхи
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11.06.2022 08:49 Ответить
 
 