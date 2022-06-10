В Запорожской области удается срывать планы оккупантов, на Харьковщине постепенно двигаемся вперед, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Зеленского.
"Фронтовая ситуация без особых изменений. Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые оккупанты считают ключевыми мишенями, держатся. Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине, освобождаем на Николаевском направлении", - отметил президент.
Он также поблагодарил связистов, которые, по его словам, "за день возобновили в Харькове телевизионное вещание после утреннего обстрела".
"Бить по телецентрам, разрушать каналы связи, оставить людей в изоляции - это тактика оккупантов, без которой они действительно не могут, потому что открытость, честность является также оружием против всего, что несет Россия", - подчеркнул Зеленский.
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* 6500 протитанкових комплексів;
* 1500 ПЗРК "Stinger";
* 20 000 протитанкових гранатометів;
* 7500 одиниць стрілецької зброї;
* 108 гаубиць М777;
* 220 000 снарядів калібру 150 мм;
* 121 безпілотник ******* Ghost;
* 700 дронів-камікадзе Switchblade;
* 200 бронетранспортерів М113;
* сотні броньованих автомобілів Humvee;
* чотири системи HIMARS;
* 20 вертольотів типу Мі-17.
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По моєму дуже круто.
Это просто капля в море. Этого очень и очень мало чтобы переломить ситуацию на фронтах. Это война на годы. Нужно в 10, а то и в 100 раз больше.
Як вважаєте ?
Зеля шарить як за економіку так і у військовій справі
вечірній падарас тут як здесь.
Зате тепер є гарна відмовка - "не йдемо у наступ, бо західні країни нам не постачають зброю".
"Плани окупантів" наразі - то отримати від Зєлупи громадянства України, та "всєх развєсті как катят"(с).
Вся та ******* зброя зроблена Турчиновим / Порохом то повне лайно.
Другий аргумент, зброя не була замовлена бо, краще нахаляву отримувати захiдну зброю, а за свою б довелося платити. Все вiрно що тi грошi розкрадали на великому будiвництви.
Так во всех странах было.
???
О чем товарищ президент говорит? Кто продвигается?
на дню выступал и говорил о передвижении войск. Может, лучше Ермак, у него же наверняка есть
достаточное высокое военное звание, неважно какой страны. Патриот - он везде патриот.
Да и ситуация на фронте, как сказали, без особых изменений. Гораздо важнее и интереснее внутренний фронт, вот здесь куётся либо победа, либо поражение. Можно 100 раз сказать, что у
нас нет коррупции, но коррупция об этом не знает, и продолжает воевать со всем народом.
Можно сказать, что мы всё сделали для фронта, а фронт ответит матом, а где наше оружие, про...ли
Военные заводы должны были переехать в безопасное место и продолжать работать 3-сменно.
Или даже дома, в сараях, что то латать. А если кто то из российских магнатов возлюбил Родину и хочет гражданства, то деньги за эту сделку должны идти не одному лицу или двум (вы понимаете о ком я), а должны идти народу в качестве одного самолёта. Привёз самолёт - молодец, что денег нет назад уехать?, тогда винтовку и на фронт, там и покормят и помогут землянку вырыть.
Убрать не только идиотов, но и потенциальных предателей.
Этого требует текущий исторический момент.