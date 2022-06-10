В Беларуси спасателями МЧС выдают оружие, объясняя это нормами Женевской конвенции
Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский объяснил вооружение спасателей нормами Женевской конвенции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Эти вопросы были прописаны в белорусском законодательстве еще в 2006 году: защита населения, оповещение, эвакуация в случае военных действий. Но я хотел бы вернуться к 1949 году, когда был принят протокол Женевской конвенции в части гражданской обороны, где также было прописано, что войска гражданской обороны могут вооружаться табельным оружием. Никакой чрезвычайщины здесь нет", - сказал глава белорусского МЧС.
Он считает, что "человек в погонах должен уметь владеть табельным оружием. Нет у нас гранатометов, пулеметов. У нас будут пистолеты и автоматы. Это табельное оружие".
Ранее Синявский сообщил, что спасателей смогут привлекать на помощь милиции и армии, до 15 июня они получат табельное оружие и "будут готовы к выполнению задач, стоящих по назначению в этом сегменте работы МЧС".
Также читайте: Подразделения спецбригады внутренних войск МВД Беларуси привлечены к охране границы в Гомельской области, - Генштаб
Он рассказал, что президентом Беларуси была поставлена задача подготовки белорусских спасателей к действиям в особых условиях. "Первое - это внутренние проблемы и проблемы, связанные с массовыми беспорядками. Поэтому в интересах органов внутренних дел мы эту задачу будем решать. В случае вооруженного конфликта и агрессии в отношении нашей страны - в интересах министерства обороны. Идет подготовка наших подразделений для работы по этим направлениям деятельности. Кроме того, поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием", - отметил Синявский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Буде пожежа, ніхто гасити зі зброєю не пустить.
У нас війна зараз, і рятувальники без зброї.
Але у них пожежні машини не для пожеж, а для розгону демонстрантів.
то есть бомбить укру ракетами и самолетами из-за ленточки конвенция не запрещает а выдать тарелку навоза рабу можно...)