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Новости Война
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В Беларуси спасателями МЧС выдают оружие, объясняя это нормами Женевской конвенции

білорусь,мнс

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский объяснил вооружение спасателей нормами Женевской конвенции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Эти вопросы были прописаны в белорусском законодательстве еще в 2006 году: защита населения, оповещение, эвакуация в случае военных действий. Но я хотел бы вернуться к 1949 году, когда был принят протокол Женевской конвенции в части гражданской обороны, где также было прописано, что войска гражданской обороны могут вооружаться табельным оружием. Никакой чрезвычайщины здесь нет", - сказал глава белорусского МЧС.

Он считает, что "человек в погонах должен уметь владеть табельным оружием. Нет у нас гранатометов, пулеметов. У нас будут пистолеты и автоматы. Это табельное оружие".

Ранее Синявский сообщил, что спасателей смогут привлекать на помощь милиции и армии, до 15 июня они получат табельное оружие и "будут готовы к выполнению задач, стоящих по назначению в этом сегменте работы МЧС".

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Он рассказал, что президентом Беларуси была поставлена ​​задача подготовки белорусских спасателей к действиям в особых условиях. "Первое - это внутренние проблемы и проблемы, связанные с массовыми беспорядками. Поэтому в интересах органов внутренних дел мы эту задачу будем решать. В случае вооруженного конфликта и агрессии в отношении нашей страны - в интересах министерства обороны. Идет подготовка наших подразделений для работы по этим направлениям деятельности. Кроме того, поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием", - отметил Синявский.

Автор: 

Беларусь (7887) оружие (10198)


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Топ комментарии
+7
Придурки. Рятувальники - мирна служба.
Буде пожежа, ніхто гасити зі зброєю не пустить.
У нас війна зараз, і рятувальники без зброї.
Але у них пожежні машини не для пожеж, а для розгону демонстрантів.
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10.06.2022 01:27
+7
Лука бздить, що коли кацапня "захекається" воювать і почне відкочуваться з України, то полк імені Кастуся Калиновського "прийде по його душу"! А там же не "строковики сопливі", а "вовки заматерілі в боях"! І вони його "лялькову" армію розметають вщент! От і "метається, як в жопу поранений"!
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10.06.2022 08:19
+3
Зачем по мнению усатого спасателям пистолеты. Когда в случае дтп, когото зажмет в машине, и бак ещё не взорвётся. Или можно как то применить тонущему человеку. Ещё если кто то будет раздражительно орать, из горящего окна, звать помощь. падло усатое митингов боится, и в случае чего, задействует даже мчсников, из тех кто послушный.
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10.06.2022 04:47
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"а я сейчас вам покажу все те направления, в которых "литвин" свой писталетик и форму с партбилетом ночами перепрятывает. я карту его дачи и план подвала привёз..." (С)
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10.06.2022 01:26 Ответить
Придурки. Рятувальники - мирна служба.
Буде пожежа, ніхто гасити зі зброєю не пустить.
У нас війна зараз, і рятувальники без зброї.
Але у них пожежні машини не для пожеж, а для розгону демонстрантів.
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10.06.2022 01:27 Ответить
они контрактники
то есть бомбить укру ракетами и самолетами из-за ленточки конвенция не запрещает а выдать тарелку навоза рабу можно...)
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10.06.2022 06:44 Ответить
Ну и правильно, оно как то с автоматом на перевес самое то пожар тушить, он же наверно помогает!!! Или пистолем отгонять мирных граждан которые дрова будут в кастрик подбрасывать!!! У бульбофюрера кукуня все дальше и дальше едет!!
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10.06.2022 08:31 Ответить
А чим гірші вчителі та медики?
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10.06.2022 02:21 Ответить
Зачем по мнению усатого спасателям пистолеты. Когда в случае дтп, когото зажмет в машине, и бак ещё не взорвётся. Или можно как то применить тонущему человеку. Ещё если кто то будет раздражительно орать, из горящего окна, звать помощь. падло усатое митингов боится, и в случае чего, задействует даже мчсников, из тех кто послушный.
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10.06.2022 04:47 Ответить
та им дай пиписку хренову деревянно резинову с надписью лукошенко с подписями и скажут это скипетр бульбо рейха.. они поверят...так как евро па без турнепса загнивает...
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10.06.2022 06:42 Ответить
Дуже дивно все це виглядає. На підготовку до агресії проти України не схоже. Скоріше до відбиття агресії ззовні. Лука проти москалів зібрався воювати? Так його свій же народ ненавидить. Щось має таке статися, щоб народ йому пробачив. Але що? Може явна анексія рашкою? Так хіба бульбаші перетворяться на українців? Зрештою, може ми їх надихнули.
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10.06.2022 07:14 Ответить
Лука бздить, що коли кацапня "захекається" воювать і почне відкочуваться з України, то полк імені Кастуся Калиновського "прийде по його душу"! А там же не "строковики сопливі", а "вовки заматерілі в боях"! І вони його "лялькову" армію розметають вщент! От і "метається, як в жопу поранений"!
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10.06.2022 08:19 Ответить
Лука хочет сделать из мчсников резерв на случай повторения протестов. Назначил их начальником ментовского генерала. Рядовой состав всем этим крайне не доволен.
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10.06.2022 09:11 Ответить
Кажется мы его повесим. Или расстреляем. Или не мы, но точно не умрёт своей смертью.
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10.06.2022 08:15 Ответить
 
 