Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - Bloomberg
По данным Bloomberg, Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Дания в дипломатической ноте, которую получило в свое распоряжение Bloomberg, отметила, что Украина, по ее мнению, недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов демократии, верховенства права, прав человека и уважения и защиты меньшинств.
"Киеву нужно будет "фундаментально усовершенствовать свою законодательную и институциональную базу", чтобы прогрессировать во всех этих сферах, говорится в записке", - рассказало издание.
Нидерланды же считают, что Украина "в целом на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства касательно членства в ЕС и создания функционирующей рыночной экономики или становления конкурентоспособности на едином рынке.
Однако, по данным источников Bloomberg, большинство стран ЕС, включая Италию, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата. Польша, Литва и Ирландия, заявили на встрече послов ЕС в среду, что хотят, чтобы лидеры ЕС приняли четкое решение в пользу кандидатства. А Эстония считает необходимым дать надежду Украине.
Германия, по информации Bloomberg, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата.
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А от від Голандії я такого не очікувала.
Голандці в більшості дуже милі, усміхнені і добрі люди, якщо вони так зробили то є на те свої причини
Bloomberg: Данія і Нідерланди проти