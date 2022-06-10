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Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - Bloomberg

єс,євросоюз

По данным Bloomberg, Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Дания в дипломатической ноте, которую получило в свое распоряжение Bloomberg, отметила, что Украина, по ее мнению, недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов демократии, верховенства права, прав человека и уважения и защиты меньшинств.

"Киеву нужно будет "фундаментально усовершенствовать свою законодательную и институциональную базу", чтобы прогрессировать во всех этих сферах, говорится в записке", - рассказало издание.

Нидерланды же считают, что Украина "в целом на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства касательно членства в ЕС и создания функционирующей рыночной экономики или становления конкурентоспособности на едином рынке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лучшая защита для Украины – это вступление в Европейский Союз", - депутат парламента Италии Романо

Однако, по данным источников Bloomberg, большинство стран ЕС, включая Италию, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата. Польша, Литва и Ирландия, заявили на встрече послов ЕС в среду, что хотят, чтобы лидеры ЕС приняли четкое решение в пользу кандидатства. А Эстония считает необходимым дать надежду Украине.

Германия, по информации Bloomberg, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата.

Автор: 

Дания (581) Нидерланды (1570) членство в ЕС (997)


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Топ комментарии
+57
Если быть честным, то Дания абсолютно права и еще бы добавил коррупцию во всех институтах власти.
Как это не прискорбно...
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10.06.2022 01:23
+52
Гоп-компанія лицемірних покидьків. Як розбещуватися кацапськими хабарями,так критерії та стандарти- те що треба. Коротше, Британія,Польща,Країни Балтії-ось на що треба орієнтуватись.
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10.06.2022 01:16
+37
Аргументація і Данії, і Нідерландів не витримує жодної критики, якщо подивитися, які країни були прийняті в ЄС в 2000-х - насамперед Угорщина та Болгарія. Я був у Болгарії на 7-й рік її членства в ЄС, і рівень життя, як і рівень корупції на різних щаблях там був приблизно такий же, як в Україні тоді - в 2013 році. Про Угорщину, думаю, не варто навіть пояснювати. Тому хоч рекомендації ніби слушні, але це не завадило прийняти до ЄС вже дуже давно країни, які антрохи не краще відповідали цим критеріям. Так що це справжнє лицемірство
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10.06.2022 02:00
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Рано делать выводы. Нельзя недооценивать реальность, а она такова, что началась 3-я мировая война. Всё или многое будет зависеть от того как или чем закончится война в Украине. Война может перекинуться на Европу и вполне возможно применение ЯО. Ситуация и взгляд европейцев на этот мир, в таком случае, может в корне измениться. Мне кажется, что никому не будет дела до каких-то союзов. Все будут выживать поодиночке.
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11.06.2022 00:47 Ответить
Данія дивиться на Нідерланди. А голандців ми розізлили тим, як ми «співпрацювали» з ними (віддаючи Цемаха та ін) у розслідуванні збиття орками літака MN-17.

Думай-ТЕ!
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11.06.2022 04:51 Ответить
Тут Бульвар Гордона вже написав, що і Данія і Нідерланди вже підтримують Україну. Хто там ще третій залишився? цікаво й новини такі різні у різних газетах. одні одне постять, інші пропиволожне, як дійде до справи відразу видно буде, хто за-а хто в кущі. Ось тобі й однаковий телемарафон
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11.06.2022 08:43 Ответить
Наша головна проблема - це корупція. На другому місці - це неосвічені громадяни, що не вміють критично мислити і аналізувати. Рашистія тільки на третьому місці. Не було б перших двох не було б проблеми з рашистами. І ЄС нам міг би бути не потрібен, бо ми дуже заможна країна. Тільки НАТО. Але реальність інакша. ЄС нам треба, бо це зовнішній стимул привести себе до стандартів ЄС.
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11.06.2022 08:23 Ответить
Данія взагалі проти всіх. Вони дуже консервативні і проти всяких змін.
А от від Голандії я такого не очікувала.
Голандці в більшості дуже милі, усміхнені і добрі люди, якщо вони так зробили то є на те свої причини
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11.06.2022 09:00 Ответить
хочу напомнить всем кто критикует Данию и Нидерланды, смотрите глубже, дело цемаха ключевого свидетеля по МЧ-17, которого малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат слил, даже не дав провести след.действия Голландцам(не говоря про то, что один наш погиб, второй тяжело ранен) "обменял" на Х,,Й знает кого, навешав лапши ЗЕБилам, Дания до последнего не подписывала сев.пот.-2 и что сделал боневтик-1, только пи...ел на своих гавноговорилках, конкретных действий 0, все это называется внешняя политика, которую Оманский Осел про....бал как и Юг Украины, ПВО, вагнеровцев, анти путЛеровскую коалицию, и т.д Беда в том что это не доходит до ЗЕБилов которые и дальше пытаются слепить из малоПИД,,,роского Гавна пулю, Украина уже платит огромную цену и это еще не конец....ну а про коррупцию вообще отдельный разговор начиная с бени и его "компенсаций" от государства и заканчивая головой САП, можно смело сказать что Оно переплюнуло гопника витю Хама.....
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11.06.2022 09:31 Ответить
Стефанішина: Три країни проти, але ми вам не скажемо які, щоб ви не обговорювали!
Bloomberg: Данія і Нідерланди проти
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11.06.2022 16:40 Ответить
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