РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6335 посетителей онлайн
Новости Война
7 413 4

Оккупантам будет трудно захватить Славянск. На Северском Донце их ждут проблемы, - ISW

славянск

Русские оккупанты добились незначительных успехов к северу от Славянска. Но, вероятно, столкнутся с трудностями при штурме города из-за тактических проблем при форсировании Северского Донца.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что оккупанты наступали на Славянск с юго-востока от Изюма. Они, вероятно, пытаются использовать свой контроль над районом вокруг Святогорска, чтобы продвинуться в сторону Славянска.

Попыткам оккупантов продвинуться к Славянску, вероятно, мешает Северский Донец, который им придется пересечь на север, в районе Святогорска-Тетяновки, и к востоку от Славянска, в районе Райгородка, чтобы продвинуться к городу.

Кроме того, российские войска продолжали наземные, воздушные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута и 9 июня добились постепенных успехов. В частности, российские войска достигли частичного успеха в Камышевахе и Ротах. Кроме того, российские войска продолжали безуспешные атаки на Нагорное и Николаевку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг безуспешно пытается установить полный контроль над Северодонецком. Наступление войск РФ в направлении Воздвиженка – Роты имеет частичный успех, – Генштаб

Автор: 

армия РФ (19057) Донбасс (26955) Изюм (264) Славянск (2566)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если ничего не изменить с поставками оружия, шансов у нас немного, русские медленно но уверенно продвигаются, выжигают города под ноль потом заходят.
показать весь комментарий
10.06.2022 09:14 Ответить
Окупанти не трымють весь периметр що малюють карти їх не сотні тисяч а десятки.Вони не контролюють території, а тільки опорники.И ось це ми не використовуємо.Не може їх артилерія все достати а лише тільки частину.Якби люди були зі зброєю і посилено партизанский рух під ними би земля горіла.Ми цей фактор зовсім невикористовуємо.Чому не зрозуміло.Великої шкоди можна завдати мобільними групами і нанесення по окупнтам за їх спинами.І от якраз справа тут не за західною зброєю.Наше командування наче перемкнуло на 4 місяць війни.Потрібно міняти підхід.Навіть русня після відходу першої хвилі змінила тактику і розуміння а ми ні.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:31 Ответить
Іще раз: не Сіверського Дінця, а Сіверського Донця!
Тіртик, тіст, кніпка, ну і звісно ж, кровосісі!
показать весь комментарий
10.06.2022 11:54 Ответить
Да, будет трудно, но захватят
показать весь комментарий
10.06.2022 11:57 Ответить
 
 