Оккупантам будет трудно захватить Славянск. На Северском Донце их ждут проблемы, - ISW

Русские оккупанты добились незначительных успехов к северу от Славянска. Но, вероятно, столкнутся с трудностями при штурме города из-за тактических проблем при форсировании Северского Донца.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что оккупанты наступали на Славянск с юго-востока от Изюма. Они, вероятно, пытаются использовать свой контроль над районом вокруг Святогорска, чтобы продвинуться в сторону Славянска.

Попыткам оккупантов продвинуться к Славянску, вероятно, мешает Северский Донец, который им придется пересечь на север, в районе Святогорска-Тетяновки, и к востоку от Славянска, в районе Райгородка, чтобы продвинуться к городу.

Кроме того, российские войска продолжали наземные, воздушные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута и 9 июня добились постепенных успехов. В частности, российские войска достигли частичного успеха в Камышевахе и Ротах. Кроме того, российские войска продолжали безуспешные атаки на Нагорное и Николаевку.

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