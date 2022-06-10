Российские обещания всегда пусты. Для экспорта зерна из портов нужна международная миссия ВМС, - Украина в ОБСЕ

Для обеспечения функционирования экспортных коридоров в Черном море для вывоза украинского зерна необходима международная миссия военно-морских сил.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина максимально четко выразила свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море - миссия военно-морских сил", - заявил он.

Украинский посол указал: учитывая недавний российский ракетный удар по зерновому терминалу в Николаеве, "нельзя исключать планы россии использовать такой коридор для нападения на Одессу и на юг Украины".

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По его словам, Украина ценит усилия партнеров, направленные на разблокировку украинских портов с целью вывоза зерна, но "нужно быть осторожными".

"Российские обещания всегда пусты. Сколько раз они обещали не нападать на украинцев?" - резюмировал Цымбалюк.