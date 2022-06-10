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Новости Война
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Российские обещания всегда пусты. Для экспорта зерна из портов нужна международная миссия ВМС, - Украина в ОБСЕ

зерно

Для обеспечения функционирования экспортных коридоров в Черном море для вывоза украинского зерна необходима международная миссия военно-морских сил.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина максимально четко выразила свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море - миссия военно-морских сил", - заявил он.

Украинский посол указал: учитывая недавний российский ракетный удар по зерновому терминалу в Николаеве, "нельзя исключать планы россии использовать такой коридор для нападения на Одессу и на юг Украины".

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По его словам, Украина ценит усилия партнеров, направленные на разблокировку украинских портов с целью вывоза зерна, но "нужно быть осторожными".

"Российские обещания всегда пусты. Сколько раз они обещали не нападать на украинцев?" - резюмировал Цымбалюк.

Автор: 

ВМС (1461) зерно (1069) ОБСЕ (4871) порт (732) Черное море (1472) зерновые (99) Цимбалюк Евгений (39)


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Все правильно. Экспорт зерна будет тогда и только тогда, когда СовБез ООН примет резолюцию и военном вмешательстве НАТО для защиты сухогрузов с зерном, морских портах и железнодорожных путях транспортировки зерна из хранилищ в порты. Простая резолюция и простое голосование. С прямым вопросом о военном конвое, а не "осуждением" или "предложениями". Формулировка крайне имеет значение. Минные тральщики, корабли с радарами, наличие самолетов на авиабазах для поддержки. Тогда и будет видно, как кацапы проголосуют за это в ООН. При этом не стоит забыть, что гуттериш этот - целиком и полностью завербован кацапами. Как и любой, кто поехал к ним. Им всегда показывают папку с компроматом (которую не могут показать иначе, как не при личном визите) и после этого они становятся вечными рабами Путина. Их надо вычеркивать из числа союзников.
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10.06.2022 06:35 Ответить
нехай 100000 чорних зі зброею прийдуть вбивати касабі-тоді зерно
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10.06.2022 06:36 Ответить
Респект Цимбалюку. Всё правильно сказал. Пусть западный флот охраняет нас с моря, если хотят наше зерно
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10.06.2022 06:43 Ответить
Мир раскачивают пугая голодом что бы привлекать внимание обывателей. Тяжело долго держать людей в тонусе.
Для чего❓ Х.З. Оружие и так идет. Может что бы не сильно возмущались из за санкций и из за подорожания бензина, отопления и т. д❓
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10.06.2022 07:12 Ответить
Пугая голодом? Ты дебил?
Никто из адекватных людей не возмущается ценами на бензин, потому что понимают почему он подорожал. Только такие как ты маргиналы, которые нихуя не делают, а только кукарекают "эспертное" мнение с дивана могут "возмущаться"
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10.06.2022 09:16 Ответить
Та ви шо? Це ж призведе до ескалації.😮
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10.06.2022 07:15 Ответить
Для забезпечення функціонування експортних коридорів у Чорному морі з метою вивезення українського зерна потрібно закінчити з рашистською окупацією України .Все решту куйня,
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10.06.2022 09:21 Ответить
 
 