Враг безуспешно пытается установить полный контроль над Северодонецком. Наступление войск РФ в направлении Воздвиженка – Роты имеет частичный успех, – Генштаб

Начались сто седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на Северском направлении со стороны противника ведение активных действий не зафиксировано, признаков создания ударных группировок и перемещения отдельных подразделений не выявлено. Враг обстрелял из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковка и Сопич.

"На Слобожанском направлении противник, силами до 30 батальонных тактических групп, ведет боевые действия. Оказывает систематическое огневое воздействие с целью сковывания действий войск Сил обороны и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на линию Государственной границы.

На Харьковском направлении противник продолжает оборонительные действия. Основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. Для недопущения перехода в наступление наших войск агрессор совершал артиллерийские обстрелы украинских позиций", - говорится в сводке.

На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредотачивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.

Также сообщается, что на Донецком направлении враг продолжает огневое поражение наших подразделений по всей линии столкновения, наносит ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.

На Лиманском направлении оккупанты активных действий не предпринимали. Обстреливали из артиллерии районы населённых пунктов Григоровка и Серебрянка.

По данным Генштаба, на Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Подразделения противника пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Нырково и Николаевка. Украинские воины нанесли огневое поражение. Оккупанты с потерями отошли.

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Враг пытался провести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестово. Получил отпор и отошел.

"Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах", – добавляют в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществляет систематическое огневое воздействие по позициям наших подразделений с целью сковывания действий.

Как информируют в Генштабе, на Южнобужском направлении подразделения врага ведут оборону. В целях усиления группировки противник провел перемещение подразделений. Принимает меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. В частности, отмечается установка минных заграждений в районе населенного пункта Высокополье.

Также напоминается, что за минувшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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Наша авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсонской области.