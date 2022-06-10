Подразделения спецбригады внутренних войск МВД Беларуси привлечены к охране границы в Гомельской области, - Генштаб
Подразделения специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси привлечены к охране границы в Гомельской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях подтверждено вовлечение в охрану границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Беларуси спасателями МЧС выдают оружие, объясняя это нормами Женевской конвенции
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В чому різниця між українцями і білорусами?
Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
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Закінчилась російсько-українська війна і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» … Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ж ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами? А що ви зробили, щоб тої «аккупации» не було?