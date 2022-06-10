Подразделения спецбригады внутренних войск МВД Беларуси привлечены к охране границы в Гомельской области, - Генштаб

Подразделения специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси привлечены к охране границы в Гомельской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях подтверждено вовлечение в охрану границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Беларуси спасателями МЧС выдают оружие, объясняя это нормами Женевской конвенции