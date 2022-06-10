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Новости Война
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Из-за своих потерь на Харьковщине мотострелковое подразделение оккупантов в полном составе отказалось от участия в боях, - Генштаб

рф,солдати,ліквідація,рефрижератори

Продолжают фиксироваться отказы целых подразделений оккупантов от участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, несмотря на принудительные меры, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.

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Автор: 

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) отказ (102) Харьковщина (5577) потери (4370)


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Топ комментарии
+13
Хороший кацап - это дохлый кацап. Поэтому наши славные ВСУ успешно делают все возможное, чтобы на северо-востоке от Украины были хорошие люди.
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10.06.2022 07:52
+12
свинопсяча армія навіть у наступ йде з вкраденим телевізором! У наступ!!!

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10.06.2022 07:47
+7
Отримали в рило. Далі буде.
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10.06.2022 07:41
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Отримали в рило. Далі буде.
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10.06.2022 07:41 Ответить
свинопсяча армія навіть у наступ йде з вкраденим телевізором! У наступ!!!

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10.06.2022 07:47 Ответить
Так все правильно! Вони вже почали розуміть, що можуть цілком реально глянуть на екран телевізора в останній раз От і не розлучаються з ним ні на мить! (Товариш казав: у Афгані співслужбовець був Страшно любив "згущонку" з печивом їсти, запиваючи холодною водою Так завжди, виходячи в рейд, наїдався ним Хлопці сміялися - "Чи не зручніше увечері - перед сном, поїсти?" А він казав: "А якщо я увечері не повернуся?")
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10.06.2022 08:11 Ответить
Хороший кацап - это дохлый кацап. Поэтому наши славные ВСУ успешно делают все возможное, чтобы на северо-востоке от Украины были хорошие люди.
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10.06.2022 07:52 Ответить
Пропоную розстріл. І нам економія набоїв
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10.06.2022 07:55 Ответить
це добре шо відмовились - тоді якии хер лізе на нас
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10.06.2022 08:03 Ответить
На нас лезут те, которые еще не в курсе, что "А так можно было?".
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10.06.2022 08:13 Ответить
Тварюки сподіваються вижити. Всі будуть знайдені
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10.06.2022 08:27 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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10.06.2022 09:00 Ответить
Підрозділ, який відмовився, це: відділення?, взвод?, рота?, батальон? Інформація добра, але неповна.
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10.06.2022 09:10 Ответить
"мотострелки" на мотоногах с винтовками мосина на перевес =)
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10.06.2022 09:16 Ответить
 
 