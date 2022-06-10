Из-за своих потерь на Харьковщине мотострелковое подразделение оккупантов в полном составе отказалось от участия в боях, - Генштаб

Продолжают фиксироваться отказы целых подразделений оккупантов от участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, несмотря на принудительные меры, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.

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