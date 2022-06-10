Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепровскому району. Сильный пожар в Днепре с вражеской атакой не связан, - Резниченко

Войска РФ продолжают обстреливать Днепропетровщину.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Напряженные и ночь, и утро. Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три громады. В Зеленодольской громаде есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение", - отметил он.

По его словам, в Широковской и Апостоловской – никто не пострадал.

"Утром ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняем. Сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан. Горело на одном из предприятий города. Спасатели огонь уже потушили", - отметил Резниченко.

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