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Новости Война
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Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепровскому району. Сильный пожар в Днепре с вражеской атакой не связан, - Резниченко

ракета

Войска РФ продолжают обстреливать Днепропетровщину.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Напряженные и ночь, и утро. Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три громады. В Зеленодольской громаде есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение", - отметил он.

По его словам, в Широковской и Апостоловской – никто не пострадал.

"Утром ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняем. Сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан. Горело на одном из предприятий города. Спасатели огонь уже потушили", - отметил Резниченко.

Читайте также: Враг снова обстрелял Криворожский район Днепропетровщины, - Резниченко

Автор: 

армия РФ (19057) Днепр (4398) обстрел (26906) пожар (5931) ракеты (3555) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3879)


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Топ комментарии
+14
Дніпряне, без вас не буде України - як собі хочете але тримайтеся ....
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10.06.2022 07:52
+7
доброго (попри все) сонячного ранку, мій Дніпро на Дніпрі !!!
все є і буде УКРАЇНА !!!
(русня дохни !!! гинь, як роса на сонці!!!! андони)
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10.06.2022 08:55
+6
Не завжди. В даному випадку пожежа почалася внаслідок падіння уламків.
Прокинувся о 3:40 від глухого потужного баху. Перша думка: "це не ракета, це щось більше, недайбоже ядерне". Полежав, послухав, заснув через 15 хв. Вранці побачив у новинах, що спрацювало ППО.
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10.06.2022 07:58
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https://t.me/hyevuy_dnepr/28640

Ближе ракурса уже не будет. Спасатели на месте. Прилёта не было. Пожар начался в результате падения обломок. Это предварительная информация. В скором времени должны выкатить официальную версию всего происходящего
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10.06.2022 07:51 Ответить
а коли якись обломки падають, то завжди пожар?
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10.06.2022 07:55 Ответить
Не завжди. В даному випадку пожежа почалася внаслідок падіння уламків.
Прокинувся о 3:40 від глухого потужного баху. Перша думка: "це не ракета, це щось більше, недайбоже ядерне". Полежав, послухав, заснув через 15 хв. Вранці побачив у новинах, що спрацювало ППО.
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10.06.2022 07:58 Ответить
так і догнав - уламки чого?
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10.06.2022 08:05 Ответить
уламки блєдіни
https://t.me/dnepr_operativ/17560
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10.06.2022 08:09 Ответить
ракети?
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10.06.2022 08:07 Ответить
"Занадто часті коментарі. Не поспішайте."
тормоз програмер - ти заїбав.
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10.06.2022 08:08 Ответить
Так.
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10.06.2022 08:10 Ответить
вова - ніколи більше не пиши під мене - ти темний як ніч.
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10.06.2022 08:19 Ответить
яких уламків? від чого? - *** від казла добьесся
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10.06.2022 08:16 Ответить
твоя страница?

https://twitter.com/BestAlex
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10.06.2022 08:28 Ответить
Це називається - "звикли до війни" Люди стають фаталістами У мене дружина під час авіанальотів і артобстрілів жахалася лише перший тиждень А потім стала до всього відноситься як до неочікуваної раптової грози Але ми до цх пір насторожено прислухаємося до будь-якого різкого звуку чи незнайомого шуму
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10.06.2022 09:01 Ответить
Украинские воины в окопах под артобстрелом оккупантов.

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4725

(це ті слова що кажуть...бувалі !!))))))
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10.06.2022 09:20 Ответить
Дніпряне, без вас не буде України - як собі хочете але тримайтеся ....
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10.06.2022 07:52 Ответить
Бородата інвестняня бєня не схвалює.
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10.06.2022 07:59 Ответить
беня нас всіх сожре і бубою рота витерить разом з йогo лейтенантами.
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10.06.2022 08:14 Ответить
доброго (попри все) сонячного ранку, мій Дніпро на Дніпрі !!!
все є і буде УКРАЇНА !!!
(русня дохни !!! гинь, як роса на сонці!!!! андони)
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10.06.2022 08:55 Ответить
Бахнуло сильно. И вроде пожар был от ракеты за городом..🤔
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10.06.2022 10:36 Ответить
Вам за кораблём, товарищ майор.
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10.06.2022 12:11 Ответить
 
 