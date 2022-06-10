Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепровскому району. Сильный пожар в Днепре с вражеской атакой не связан, - Резниченко
Войска РФ продолжают обстреливать Днепропетровщину.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Напряженные и ночь, и утро. Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три громады. В Зеленодольской громаде есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение", - отметил он.
По его словам, в Широковской и Апостоловской – никто не пострадал.
"Утром ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняем. Сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан. Горело на одном из предприятий города. Спасатели огонь уже потушили", - отметил Резниченко.
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Ближе ракурса уже не будет. Спасатели на месте. Прилёта не было. Пожар начался в результате падения обломок. Это предварительная информация. В скором времени должны выкатить официальную версию всего происходящего
Прокинувся о 3:40 від глухого потужного баху. Перша думка: "це не ракета, це щось більше, недайбоже ядерне". Полежав, послухав, заснув через 15 хв. Вранці побачив у новинах, що спрацювало ППО.
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