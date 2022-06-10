РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6297 посетителей онлайн
Новости Война
9 870 30

Слово "нацист" для РФ означает любого украинца, который не поддерживает войну, - Карпентер

путин,медведев

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев своими заявлениями о желании уничтожить украинцев наиболее четко сформулировал настоящую цель российской политики в отношении Украины.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы понять подлинные цели России в этом конфликте, достаточно посмотреть на бывшего главу российского государства. Он заявил: "Я их ненавижу. Они подонки и ублюдки... И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли". Позвольте повторить: "Я буду делать все, чтобы они исчезли". Вот так. Самая лаконичная формулировка российской политики, которую мы слышали сегодня ", – заявил Карпентер.

По его словам, Кремль пытается воплотить тот план, который четко сформулировал Медведев.

"Язык, который используют представители России, в том числе и в этом Совете, четко отвечает действиям российских войск на местах. Действительно, слово "нацист" в русском официальном вещании просто означает любого украинца, не поддерживающего войну россии против Украины. Таким образом, "денацификация" является синонимом исчезновения граждан Украины, не поддерживающих войну России против своей страны. В буквальном смысле", - заявил Карпентер.

Также он раскритиковал российскую делегацию в ОБСЕ и ее постоянную ложь по поводу войны в Украине, в том числе отрицание зверств и военных преступлений, совершенных российскими военными.

"Здесь все знают, что и Буча, и Бородянка, и Мариуполь, и Херсон войдут в историю как места немыслимых военных преступлений. Все в этом Совете понимают, что российская делегация лжет настолько нагло, что их претензии были бы смешными, если бы они не были такими гнусными", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведев о "врагах России"

Медведев Дмитрий (4101) россия (95365) Карпентер Майкл (76)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
нацисти для росії - це ті, хто не хоче бути захвачений росією, хто не хоче йти під російську окупацію.
показать весь комментарий
10.06.2022 08:28
+16
Знайомий зараз в Польщі - вивіз невістку з внуками Сини десь в на півдні воюють Недавно телефонував: "Кацапи в Європі принишкли і "сидять як миші під віником"! Уже стали себе стрічками жовто-блакитними пов"язувать І коли їх питають, звідки вони, то часто кажуть що вони "беженцы с русскаязычных раёнов Украины" Але ж ми прекрасно "лапті" бачимо і "чуєм запах кислых щей" - можна хоч у три прапори загорнуться, але мову приховать не можна! Бо мова півдня України така характерна, що її з "чиста русскай" не сплутаєш!

"Раньше "Я - русский!"
Говорили гордо!
Теперь за "Я - русский!"
Могут дать в морду!"
показать весь комментарий
10.06.2022 08:51
+14
Хитро Карпентер стрелки перевёл. Ведь речь чокнутого димона была про американцев в частности и всю западную цивилизацию вообще. Украинцы в понимании обезумевшей кацапни-только начало.
показать весь комментарий
10.06.2022 08:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нац лякає московитів. В національному театрі теж нацисти.
показать весь комментарий
10.06.2022 08:16 Ответить
Дальнобойными ракетами пулять по рабсии кайфово👍но дорого❗
Рельсотрон до 160 км дальность и цена выстрела 100-200 $👍 хоть целыми днями стреляй❗Может амеры захотят проверить в реальных условиях эту чудо пушку❓
показать весь комментарий
10.06.2022 08:50 Ответить
Ніяк не можу второпати як єврей Віницьковський (Соловйов) асоціює себе як РУССКІЙ І з піною на устах захищає РУССКІЙ МІР. Якщо він РУССКІЙ то не єврей. А коли він єврей то він не РУССКІЙ. Або такий же самий єврей Яша Кедмі (по СССРівськи Яша Козакевич). Як міг сексот КГБ Козакевич (Кедмі) зайняти посаду керівника однієї із спецслужб Ізраїлю або Ізраїль є витвором КГБ СССР.
показать весь комментарий
10.06.2022 09:34 Ответить
Хитро Карпентер стрелки перевёл. Ведь речь чокнутого димона была про американцев в частности и всю западную цивилизацию вообще. Украинцы в понимании обезумевшей кацапни-только начало.
показать весь комментарий
10.06.2022 08:20 Ответить
А слово - довбо..б , означає будь якого кацапа , який називає нацистом , кожного українця , який не підтримує війну . . Дімка Ведмєдєв , один з них .
показать весь комментарий
10.06.2022 08:20 Ответить
Нацизд в розумінні кацапні це людина, яку треба вбити, а його землі окупувати.
показать весь комментарий
10.06.2022 08:26 Ответить
нацисти для росії - це ті, хто не хоче бути захвачений росією, хто не хоче йти під російську окупацію.
показать весь комментарий
10.06.2022 08:28 Ответить
А слова руський, моцква, лаптеногие и т.д. станет оскорблением на века!!! Вам "потомки" спасибо скажут, что вы и в гробу будете переворачиваться!!!
показать весь комментарий
10.06.2022 08:28 Ответить
Знайомий зараз в Польщі - вивіз невістку з внуками Сини десь в на півдні воюють Недавно телефонував: "Кацапи в Європі принишкли і "сидять як миші під віником"! Уже стали себе стрічками жовто-блакитними пов"язувать І коли їх питають, звідки вони, то часто кажуть що вони "беженцы с русскаязычных раёнов Украины" Але ж ми прекрасно "лапті" бачимо і "чуєм запах кислых щей" - можна хоч у три прапори загорнуться, але мову приховать не можна! Бо мова півдня України така характерна, що її з "чиста русскай" не сплутаєш!

"Раньше "Я - русский!"
Говорили гордо!
Теперь за "Я - русский!"
Могут дать в морду!"
показать весь комментарий
10.06.2022 08:51 Ответить
безродная свинособака боится волка, волки охотятся стаей, а свинособаке нужна хазяина.
показать весь комментарий
10.06.2022 08:29 Ответить
Когда уже совецкая ракета прилетит случайно на территорию ес/наты? Нам кровь из носа нужен второй фронт.
показать весь комментарий
10.06.2022 08:30 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
10.06.2022 08:46 Ответить
Отже, якщо я проти війни, то я - нацист. А якщо я підтримую війну до останнього кацапа, то я - хто?
показать весь комментарий
10.06.2022 08:52 Ответить
А якщо я підтримую війну до останнього кацапа, то я - хто?)) ... - Українець . .
показать весь комментарий
10.06.2022 09:06 Ответить
Нацист в понимании мокшан - это украинец, который хочет не в вонючий совок, а в ЕС. Нацистами они нас называли и до войны.
показать весь комментарий
10.06.2022 08:57 Ответить
Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами. (с)
показать весь комментарий
10.06.2022 08:58 Ответить
Ну то наважтеся хтось вже визнати офіційно діючий режим в росії нацистським.
показать весь комментарий
10.06.2022 09:05 Ответить
Существуют роSSийские нацистьі?
Какой они нации?
показать весь комментарий
10.06.2022 09:10 Ответить
Нацистом у розумінні РФ є той, хто не хоче зросійщуватись, пускати на свою землю російських окупантів і "русскій мір". РФ спеціально обзиває нацистами своїх жертв, щоб вони стали ще більш толерантними до окупації та асиміляції. Ну кому ж подобається, коли його клеймують такими нехорошими термінами? Це свого роду ІПСО.

Приклад, як це працює: у 2010-их рашка дорікнула Фінляндії в "русофобії", Фінляндія повелась і у 2012 році за підтримки фінського уряду там було створено "Фонд поддержки в стране русской культуры".
показать весь комментарий
10.06.2022 09:26 Ответить
упырек медведев задумался о том что бы успеть попить крови Украинцев пока не сдох...
показать весь комментарий
10.06.2022 09:27 Ответить
І що? Для мене це означає росіянина. Кожному своє)
показать весь комментарий
10.06.2022 09:30 Ответить
Комуно-фашист это тот россиянин который поддерживает карательную спец операцию и путинский режим
показать весь комментарий
10.06.2022 09:33 Ответить
А італійський Салвіні кричав на всю Італію, що він має їхати до ведмедя і говорити з ним про мир в Україні. Ось це так-так.
А тепер йому пояснили, що він теж нацист і його треба знищити.
показать весь комментарий
10.06.2022 09:38 Ответить
"Я їх ненавиджу. Вони покидьки і виродки... І поки я живий, я буду робити все, щоб вони зникли". ...чітко сформулював Медведєв...

Ну і чому його нема в переліку осіб з учорашнього указу https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813?fbclid=IwAR1n2sdlxH194znyh5Ln_cQn4yDOI3xExrAeQrbw-DKlH2FtpGcAEItjeEQ №400/2022 ?
показать весь комментарий
10.06.2022 10:08 Ответить
Кмк, нам, да и всему цивилизованному миру, уже насрать про ассоциации со словом "нацист" у кацапов. Главное, что теперь все знают: россиянин = ФАШИСТ.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:23 Ответить
якусь х*йню ******* той Карпентер... бо хто тоді в його розумінні ті українці, які воюють проти Росії й люто її ненавидять?
показать весь комментарий
10.06.2022 10:54 Ответить
Рашиська чума хоче знищити Украіну і украінський народ це геноцид ,тому деяким діячам перестаньте шукати "хароших русских" в цих варварів земля під ногами має горіти де б вони не були. На жаль президент навіть не наважится путіна назвати вбивцею ,катом ,росію варварською нациською,а війну геноцидом проти украінського народу ,а так звану армію рф дикою варською ордою.
показать весь комментарий
10.06.2022 11:22 Ответить
Велика честь,разбираться что думает кровавая 140млн.жижа,которая в говно превратится только через тысячу лет.Поэтому булькать кровавой диареей,будет долго.Если не уничтожим,то вечно.
показать весь комментарий
10.06.2022 11:58 Ответить
 
 