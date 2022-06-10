Слово "нацист" для РФ означает любого украинца, который не поддерживает войну, - Карпентер
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев своими заявлениями о желании уничтожить украинцев наиболее четко сформулировал настоящую цель российской политики в отношении Украины.
Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Чтобы понять подлинные цели России в этом конфликте, достаточно посмотреть на бывшего главу российского государства. Он заявил: "Я их ненавижу. Они подонки и ублюдки... И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли". Позвольте повторить: "Я буду делать все, чтобы они исчезли". Вот так. Самая лаконичная формулировка российской политики, которую мы слышали сегодня ", – заявил Карпентер.
По его словам, Кремль пытается воплотить тот план, который четко сформулировал Медведев.
"Язык, который используют представители России, в том числе и в этом Совете, четко отвечает действиям российских войск на местах. Действительно, слово "нацист" в русском официальном вещании просто означает любого украинца, не поддерживающего войну россии против Украины. Таким образом, "денацификация" является синонимом исчезновения граждан Украины, не поддерживающих войну России против своей страны. В буквальном смысле", - заявил Карпентер.
Также он раскритиковал российскую делегацию в ОБСЕ и ее постоянную ложь по поводу войны в Украине, в том числе отрицание зверств и военных преступлений, совершенных российскими военными.
"Здесь все знают, что и Буча, и Бородянка, и Мариуполь, и Херсон войдут в историю как места немыслимых военных преступлений. Все в этом Совете понимают, что российская делегация лжет настолько нагло, что их претензии были бы смешными, если бы они не были такими гнусными", - заявил он.
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"Раньше "Я - русский!"
Говорили гордо!
Теперь за "Я - русский!"
Могут дать в морду!"
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Какой они нации?
Приклад, як це працює: у 2010-их рашка дорікнула Фінляндії в "русофобії", Фінляндія повелась і у 2012 році за підтримки фінського уряду там було створено "Фонд поддержки в стране русской культуры".
А тепер йому пояснили, що він теж нацист і його треба знищити.
Ну і чому його нема в переліку осіб з учорашнього указу https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813?fbclid=IwAR1n2sdlxH194znyh5Ln_cQn4yDOI3xExrAeQrbw-DKlH2FtpGcAEItjeEQ №400/2022 ?