В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, - глава ОВА Кулеба

В Киевской области усилена оборона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в информационном пространстве распространяется информация о повторном наступлении на столичный регион. Отмечу, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных", - отметил он.

"Однако все мы должны быть бдительными: потреблять информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного положения", - добавил глава региона.

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