В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, - глава ОВА Кулеба
В Киевской области усилена оборона.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас в информационном пространстве распространяется информация о повторном наступлении на столичный регион. Отмечу, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных", - отметил он.
"Однако все мы должны быть бдительными: потреблять информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного положения", - добавил глава региона.
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https://mobile.twitter.com/Kraevedov/status/1532951124256366592 4 июн.
На прикриття Київа із сторони Білорусі указом Порошенко була сформована танкова бригада.
Розформована указом Зеленського.
I жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив.
Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DZ4KgfdUyqhqHSzGygmasPe5LNJyTK5uYzBwakwFZw1hkRXXZNt6GthhxBosa8QGl&id=100072255772733&m_entstream_source=group&ref=m_notif¬if_t=feed_comment_reply
навіть його це все зелене заїбало?
за вами зеленими підарасами хіба встигнеш?