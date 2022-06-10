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Новости Война
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В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, - глава ОВА Кулеба

київ

В Киевской области усилена оборона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в информационном пространстве распространяется информация о повторном наступлении на столичный регион. Отмечу, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных", - отметил он.

"Однако все мы должны быть бдительными: потреблять информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного положения", - добавил глава региона.

Также читайте: В результате боевых действий полностью уничтожены 44 предприятия в Киевской области, - председатель ОВА Кулеба

Автор: 

армия РФ (19057) Киевская область (4117) Кулеба Алексей (108)


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Краще було це все робити до війни, підори зелені.
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10.06.2022 08:31 Ответить
Офшорний ФОП@Kraevedov

https://mobile.twitter.com/Kraevedov/status/1532951124256366592 4 июн.

На прикриття Київа із сторони Білорусі указом Порошенко була сформована танкова бригада.
Розформована указом Зеленського.
I жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив.
Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DZ4KgfdUyqhqHSzGygmasPe5LNJyTK5uYzBwakwFZw1hkRXXZNt6GthhxBosa8QGl&id=100072255772733&m_entstream_source=group&ref=m_notif&notif_t=feed_comment_reply
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10.06.2022 08:39 Ответить
На додаток до сказаного вище. Особисто спостерігав як в другій половині дня 24 лютого коли йшов бій з ворожим десантом на Гостомельському аеродромі, бригада швидкого реагування Нацгвардії МВС, що базується в Гостомелі поряд з аеропортом, була виведена з Гостомеля (тобто з поля бою) і колоною бронетехніки прослідувала через Київ по Житомирській трасі. Тобто ціла бригада була відведена від аеропорту, де в той час висаджувався з вертольотів ворожий десант.
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10.06.2022 10:36 Ответить
міністер закордонних справ в окопи поліз?
навіть його це все зелене заїбало?
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10.06.2022 08:46 Ответить
вчимось читати: "глава Київської ОВА Олексій Кулеба"
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10.06.2022 09:21 Ответить
"Однак, усі ми маємо бути пильними"
за вами зеленими підарасами хіба встигнеш?
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10.06.2022 08:50 Ответить
та бачили що там зробили.....таке для відмазки з гавна та палок.....
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10.06.2022 09:59 Ответить
Нужно демонтировать все дороги и ж/д колии которые соидиняют нас с ***********.Минимум от границы на 30-40 км
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10.06.2022 11:56 Ответить
 
 