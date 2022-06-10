В результате агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, ранения получил 491, - Офис генпрокурора

Более 754 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 10 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 263. Возросло количество раненых – 491.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 192, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

"7 июня в результате обстрелов оккупантами с.Роты Бахмутского района Донецкой области получили ранения двое детей 14 и 17 лет. 8 июня в Николаевской области от взрывной волны пострадал 11-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, ранения получили - 488, - Офис генпрокурора

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.