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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31,9 тыс. человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1409 танков и 3450 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 июня потери личного состава противника составляют около 31 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.06 ориентировочно составляют:

личного состава / personnel - около/ about 31900 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1409 (+11) ед.,

боевых бронированных машин - 3450 (+12) ед.,

артиллерийских систем - 712 (+1) ед.,

РСЗО - 222 (+9) ед.,

средств ПВО - 97 (+1) ед.,

самолетов - 212 (+0) ед.,

вертолетов - 178 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),

крылатых ракет- 125 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17) ед.,

специальной техники – 54 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за своих потерь на Харьковщине мотострелковое подразделение оккпупантов в полном составе отказалось от участия в боях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31,9 тыс. человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1409 танков и 3450 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) уничтожение (6830) техника (1732) потери (4370)


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Топ комментарии
+12
для нас, украинцев, эта цифра огромна..., это человеческие потери..., для русни эта цифра ничего не значит, для них свои люди - мусор, причем не важно - рядовой/не рядовой, подумаешь 10 генералов, да у нас их как грязи..., а что тогда говорить про жителей ордло, например, это просто пыль на сапогах, отряхнул и пошел...(жаль, что эти убогие не способны это понять), а уж про население Украины - это просто непонятная форма жизни для русни, которая подлежит полному уничтожению...
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10.06.2022 09:04
+5

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10.06.2022 09:00
+2
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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10.06.2022 09:09
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10.06.2022 09:00 Ответить
для нас, украинцев, эта цифра огромна..., это человеческие потери..., для русни эта цифра ничего не значит, для них свои люди - мусор, причем не важно - рядовой/не рядовой, подумаешь 10 генералов, да у нас их как грязи..., а что тогда говорить про жителей ордло, например, это просто пыль на сапогах, отряхнул и пошел...(жаль, что эти убогие не способны это понять), а уж про население Украины - это просто непонятная форма жизни для русни, которая подлежит полному уничтожению...
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10.06.2022 09:04 Ответить
А де посилання на статтю?
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10.06.2022 09:08 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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10.06.2022 09:09 Ответить
Подоляк сказав що українських військових гине від 100 до 200 за добу, тут повідомляють що вбито 200 москалів за добу, а військова наука каже, що втрати атакуючих мають бути значно більші ніж втрати оборонців.
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10.06.2022 09:31 Ответить
Это при прочих равных. А у рашистов тяжелого вооружения намного больше.
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10.06.2022 10:14 Ответить
Вчора Резніков озвучував цифри - 50-100 загиблих за добу й до 500 поранених.
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10.06.2022 10:25 Ответить
я думаю, треба всі ці повідомлення розглядати в контексті - хто, де і кому сказав. грошей просив, от і сказав. допомогу хотів пришвидчити, може, от і сказав. жданов он каже, що 60-100 людей гине в найбільш активній, гарячій фазі. але ж у нас іще є багато начальства, яке то в казармах 600 людей розмістить, то саме поїде десь на полігоні пофоткається, а тоді втрати(
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10.06.2022 10:54 Ответить
Видихається рашня.
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10.06.2022 09:34 Ответить
мене от порадувало, що знов знищили багато техніки і РСЗВ зокрема. завжди за ними стежу.
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10.06.2022 10:55 Ответить
По к-ву уничтожено пол дивизиона РСЗО орков..Это здорово!
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10.06.2022 12:25 Ответить
Разорим вонючую территорию выплатами за сдохшее мясо!
Либо заставим там живущую популяцию бунтовать!
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10.06.2022 12:38 Ответить
Ешелон знищен за добу
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10.06.2022 15:02 Ответить
 
 