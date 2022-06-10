Киевлянин уведомлен о подозрении из-за оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины, - прокуратура

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры поставлено в известность о подозрении 40-летнему жителю столицы по факту распространения материалов, в которых содержалось оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, подозреваемый после начала полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, осознавая противоправный характер собственных действий, зарегистрировал в запрещенной в Украине социальной сети "одноклассники" учетную запись (аккаунт) с целью размещения и распространения материалов пророссийского направления.

Так, в период с февраля по апрель текущего года подозреваемый размещал и репостил на своем аккаунте публикации, которые по своему содержанию оправдывали и признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против нашей страны, а также глорифицировали ее участников.

Также читайте: Создал 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине. СБУ разоблачила агента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Указанные публикации были доступны для неограниченного круга пользователей вышеуказанной социальной сети.