Киевлянин уведомлен о подозрении из-за оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины, - прокуратура
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры поставлено в известность о подозрении 40-летнему жителю столицы по факту распространения материалов, в которых содержалось оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Согласно материалам следствия, подозреваемый после начала полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, осознавая противоправный характер собственных действий, зарегистрировал в запрещенной в Украине социальной сети "одноклассники" учетную запись (аккаунт) с целью размещения и распространения материалов пророссийского направления.
Так, в период с февраля по апрель текущего года подозреваемый размещал и репостил на своем аккаунте публикации, которые по своему содержанию оправдывали и признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против нашей страны, а также глорифицировали ее участников.
Указанные публикации были доступны для неограниченного круга пользователей вышеуказанной социальной сети.
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раZZія це імперія Зла....країна терорист FOREVER!
Или просто чел без какой-либо морали: дали тупому валенку деньги -- он и делает что приказали.