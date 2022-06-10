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Новости Война
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Киевлянин уведомлен о подозрении из-за оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины, - прокуратура

наручники

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры поставлено в известность о подозрении 40-летнему жителю столицы по факту распространения материалов, в которых содержалось оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, подозреваемый после начала полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, осознавая противоправный характер собственных действий, зарегистрировал в запрещенной в Украине социальной сети "одноклассники" учетную запись (аккаунт) с целью размещения и распространения материалов пророссийского направления.

Так, в период с февраля по апрель текущего года подозреваемый размещал и репостил на своем аккаунте публикации, которые по своему содержанию оправдывали и признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против нашей страны, а также глорифицировали ее участников.

Также читайте: Создал 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине. СБУ разоблачила агента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Указанные публикации были доступны для неограниченного круга пользователей вышеуказанной социальной сети.

Автор: 

агрессия (1704) задержание (6673) Киев (25475) прокуратура (5005) россия (95365)


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Топ комментарии
+14
Артилерист НГУ і ветеран АТО Дмитро Бабкін розповів про спілкування з депутаткою Безуглою
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10.06.2022 09:38
+10
сапер пропадает...
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10.06.2022 09:11
+10
А коли цій решистці буде повідомлено про підозру?
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10.06.2022 09:17
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сапер пропадает...
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10.06.2022 09:11 Ответить
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист FOREVER!
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10.06.2022 09:11 Ответить
ти заїбав одним і тим же комментом - на тобі лайк
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10.06.2022 09:17 Ответить
забийте його - це не киянин.
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10.06.2022 09:13 Ответить
Краще б його адресу повідомили, бо я киянин.
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10.06.2022 10:13 Ответить
А коли цій решистці буде повідомлено про підозру?
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10.06.2022 09:17 Ответить
Даааа! Вже навіть не криється на мирній вулиці у Лисичанську. Тепер зрозуміло, чому вона хотіла домогтися розстрілів без суду і слідства українських військових.
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10.06.2022 09:31 Ответить
Артилерист НГУ і ветеран АТО Дмитро Бабкін розповів про спілкування з депутаткою Безуглою
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10.06.2022 09:38 Ответить
прийде час - смерекі чекають хвилюються...
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10.06.2022 09:59 Ответить
Хай "Безмозгла" подякує, що він їй в морду не плюнув! (Років три тому "бобриха" (Сімоньян) поскаржилася в Інтернет, що їхала по місту і побачила, що їй чоловік з автомобіля, що на сусідній смузі руху, увагу виказує Вона вікно відкрила, щоб довідаться що він хоче А той їй у лице плюнув і поїхав! )
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10.06.2022 10:09 Ответить
маріанна і чим же тебе, дуру, колупали?
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10.06.2022 09:44 Ответить
явно не тим чим людей....
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10.06.2022 10:11 Ответить
Тобі що - не видно яка вона "плоскоморда"? Мама до родильної палати не дійшла - народила в коридорі - на ходу От Мар"яна мордою об бетонну підлогу і гепнулась З тих пір і ходить "прибабахана"!
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10.06.2022 10:13 Ответить
уронила мама дочку об асфальт?
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10.06.2022 10:23 Ответить
Літакам та геліокоптерам - вічна посадка, кораблям-катерам - вічне дно морське, сульдатам та охвіцерам з генералами безмозглими - земля блетоном. Запрошуємо вас, таргани з болот затхлих, відчути справжній свіжий та небесний подих ЗС України!
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10.06.2022 09:30 Ответить
Може він збирав кошти з фашистів на підтримку ЗСУ
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10.06.2022 09:33 Ответить
А коли чорнопикій тварюці хламідії оголосять підозру за те що вона працює над зняттям санкцій з абрамовича? Хоч ці мільярди абрамовича мали підти на відновлення України
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10.06.2022 09:56 Ответить
Пи....ц! Есть же еще идиоты, которые одобряют действия *****. И где? -- В Киеве!!!
Или просто чел без какой-либо морали: дали тупому валенку деньги -- он и делает что приказали.
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10.06.2022 10:15 Ответить
Прив"язать на лобову броню танка і обмотать російським прапором! Хай умре "во славу Путина и Рассии!"
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10.06.2022 10:16 Ответить
 
 