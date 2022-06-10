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Новости Война
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В Херсоне критический дефицит лекарств, а Мариуполю грозит большая вспышка холеры - разведка Великобритании

маріуполь

В оккупированных в Мариуполе и Херсоне критическая ситуация с лекарствами и медицинскими услугами.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Вокруг Северодонецка продолжаются бои. Россия снова контролирует большую часть города, но ее силы не добились успеха в попытках окружить более широкую территорию с севера и юга", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным разведки, РФ стремится обеспечить основные коммунальные услуги населению на оккупированных территориях.

"В Херсоне, вероятно, критический дефицит лекарств, а Мариуполю грозит большая вспышка холеры. Единичные случаи холеры зарегистрированы с мая... Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: большая вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию", - отметили в разведке Великобритании.

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Великобритания (4927) Мариуполь (5706) разведка (4170) Северодонецк (605) внешняя разведка (374)


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Хтось бачив Ляшка з вилами?
Скажіть йому, що скотиняки прийшли.
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10.06.2022 09:20 Ответить
тут би іншого ляшка побачити - того що міністр охорони здоров'я
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10.06.2022 10:21 Ответить
Кацапи гірші холери. Це якась пекельна епідемія в людській подобі.
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10.06.2022 09:26 Ответить
подскажите жителям оккупированых территорий что их оружие против оккупантов это массово кошмарить псевдо администрации и требовать обеспечения зарплатами пенсиями едой в ультимативной форме при этом все время акцентировать что при нацистах было лучше и это нужно круглосуточно делать они не смогут противостоять этому нельзя молчать нужно создать ад тварям
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10.06.2022 09:34 Ответить
Да ну, расстреляют на месте.
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10.06.2022 11:15 Ответить
зато будут сопротивляться режиму
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10.06.2022 11:30 Ответить
жители Мариуполя дождались колбаску по 2-20 и теперь не надо кормить Украину и биндеровцев
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10.06.2022 09:51 Ответить
рашн оккупант ставит свои эксперименты над жителями Марика... Но потрясая при этом на камеру баночками медотходов и фанатзируюя о биолабораториях запада
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10.06.2022 13:01 Ответить
 
 