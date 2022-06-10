В Херсоне критический дефицит лекарств, а Мариуполю грозит большая вспышка холеры - разведка Великобритании

В оккупированных в Мариуполе и Херсоне критическая ситуация с лекарствами и медицинскими услугами.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Вокруг Северодонецка продолжаются бои. Россия снова контролирует большую часть города, но ее силы не добились успеха в попытках окружить более широкую территорию с севера и юга", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным разведки, РФ стремится обеспечить основные коммунальные услуги населению на оккупированных территориях.

"В Херсоне, вероятно, критический дефицит лекарств, а Мариуполю грозит большая вспышка холеры. Единичные случаи холеры зарегистрированы с мая... Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: большая вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию", - отметили в разведке Великобритании.

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