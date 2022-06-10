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Новости Война
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Воздушные Силы ВСУ нанесли удары по оккупантам: Уничтожены бронированные машины, живая сила, поражен склад с боеприпасами

повітряні,сили

9 июня авиация нанесла удары по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым складам российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ

Как отмечается, уничтожены несколько боевых бронированных машин, живая сила противника, поражен склад с боеприпасами.

Также, за минувшие сутки, 9 июня, зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили три беспилотных летательных аппарата, а противовоздушная оборона Сухопутных войск утилизировала пять БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные Силы ВСУ нанесли удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях: Уничтожена живая сила, поражены логистические центры и склады с горючим

авиация (2821) беспилотник (3541) уничтожение (6830) техника (1732) Воздушные силы (2251)


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Топ комментарии
+26
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10.06.2022 09:37
+24
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10.06.2022 09:33
+15
Треш в том,что одна в маразме,а второй-глава ВР.🤦
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10.06.2022 09:47
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10.06.2022 09:33 Ответить
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10.06.2022 09:37 Ответить
Там сьогодні один the президент на футболці, завтра інший. Куди вітер подує))
а в голові інші президенти - здебільшого ті,що зображені на доларових банкнотах.
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10.06.2022 09:46 Ответить
Треш в том,что одна в маразме,а второй-глава ВР.🤦
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10.06.2022 09:47 Ответить
одно мировоззрение общее прошлое одна духовная скрепа
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10.06.2022 09:48 Ответить
Дуже влучно і дуже справедливо.
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10.06.2022 09:40 Ответить
Героям слава !!!
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10.06.2022 09:37 Ответить
смерть ворогам !! (і вошам і гнидам !!!!)
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10.06.2022 09:53 Ответить
может такие новости усиливают боевой дух и веру в нашу победу, но у меня такое впечатление, что я эту новость уже читала, кажется, вчера, а может и сегодня..., но, как минимум, 2 раза..., из-за этого складывается неправильное представление о наших победах, сильно преувеличенное, не думаю, что это правильно...
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10.06.2022 09:48 Ответить
Просто каждый день есть новость что авиация наносит удары.
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10.06.2022 09:52 Ответить
 
 