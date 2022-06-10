Воздушные Силы ВСУ нанесли удары по оккупантам: Уничтожены бронированные машины, живая сила, поражен склад с боеприпасами
9 июня авиация нанесла удары по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым складам российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ
Как отмечается, уничтожены несколько боевых бронированных машин, живая сила противника, поражен склад с боеприпасами.
Также, за минувшие сутки, 9 июня, зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили три беспилотных летательных аппарата, а противовоздушная оборона Сухопутных войск утилизировала пять БПЛА.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные Силы ВСУ нанесли удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях: Уничтожена живая сила, поражены логистические центры и склады с горючим
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