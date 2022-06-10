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Канада находится в состоянии повышенной готовности к потенциальным кибератакам со стороны враждебных государств, таких, как РФ, - министр общественной безопасности Мендичино

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Канадское правительство находится в состоянии "повышенной готовности" к кибератакам со стороны России и других недружественных стран.

Об этом заявил министр общественной безопасности Марко Мендичино на заседании комитета по безопасности канадского парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не могу не подчеркнуть, насколько важно, чтобы в нынешней геополитической обстановке, в которой мы находимся, мы были в состоянии повышенной готовности к потенциальным атакам со стороны враждебных государств, таких? как Россия", - отметил Мендичино.

Он сообщил, что возможны кибератаки, которые будут направлены на "критически важную инфраструктуру" Канады, а также "разные правительственные структуры", "разные секторы экономики".

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10.06.2022 09:57 Ответить
Российский поисковик «Яндекс» удалил государственные границы стран на своем сервисе «Карты». Они уже пропали как в веб-версии, так и в мобильных приложениях, при этом границы регионов и областей продолжают отображаться. Причина в том, что сервис решил сосредоточиться на физической географии и сделать акцент на природные объекты, https://kod.ru/yandex-maps-bez-ghranits заявили в пресс-службе «Яндекса» порталу «Код Дурова».
https://news.zerkalo.io/cellar/15895.html?c
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10.06.2022 10:12 Ответить
можєт пора на шашликі шо за кіпєш у етіх канадцєв так всє інвєстари разбєгуца !
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10.06.2022 11:04 Ответить
 
 