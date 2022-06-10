Рашисты стянули САУ "Пион" и обстреливают Николаев, бьют по гражданским объектам, - Сенкевич

Российские оккупанты с территории оккупированной Херсонщины обстреливают Николаев.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Рашисты перебрасывают эти установки из оккупированного Крыма в Херсонскую область.

"Далее вражеские войска подъезжают на безопасное для них расстояние до Николаева и начинают стрелять. Они достают до двух районов - отдаленного района Корабельного и Ингульского района города Николаева", - пояснил Сенкевич.

В то же время, по словам мэра, на самой большой дистанции разлет этого снаряда от цели составляет около 500 метров.

"То есть они просто стреляют в направлении города, попадают по жилым районам и убивают мирных людей. 4 июня погибло три женщины. Две на месте - они сидели у подъезда на лавочке. Одна проходила мимо них - ее скорая не довезла до больницы и она также умерла. Через два дня, 6 июня, еще один человек погиб в то время, когда он ехал в машине к себе домой в частном секторе", - рассказал Сенкевич.

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То есть, сказал глава города, обстрелы производятся не по каким-то военным объектам, а просто в направлении Николаева.

"Они (оккупанты. - Ред.) выезжают из Херсона на 10-15 километров и оттуда стреляют в том радиусе, куда могут достать. Наша артиллерия бьет на 20-30 километров - она ​​не достает до них. Поэтому они могут вот такое делать", - добавил он.

Впрочем, по его словам, Силы спецопераций их достают. Уже было уничтожено несколько единиц этих "Пионов", но есть информация, что они еще подтягивают эти установки и накапливают их в Херсонской области.

Мэр Николаева считает, что цель постоянных обстрелов со стороны оккупантов заключается в атаке по жилым кварталам, убийстве людей, психологической дестабилизации настроений мирных жителей и военных, а также в демонстрации своего присутствия и возможностей их артиллерии.

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