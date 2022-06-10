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Новости Война
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Рашисты стянули САУ "Пион" и обстреливают Николаев, бьют по гражданским объектам, - Сенкевич

миколаїв

Российские оккупанты с территории оккупированной Херсонщины обстреливают Николаев.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Рашисты перебрасывают эти установки из оккупированного Крыма в Херсонскую область.

"Далее вражеские войска подъезжают на безопасное для них расстояние до Николаева и начинают стрелять. Они достают до двух районов - отдаленного района Корабельного и Ингульского района города Николаева", - пояснил Сенкевич.

В то же время, по словам мэра, на самой большой дистанции разлет этого снаряда от цели составляет около 500 метров.

"То есть они просто стреляют в направлении города, попадают по жилым районам и убивают мирных людей. 4 июня погибло три женщины. Две на месте - они сидели у подъезда на лавочке. Одна проходила мимо них - ее скорая не довезла до больницы и она также умерла. Через два дня, 6 июня, еще один человек погиб в то время, когда он ехал в машине к себе домой в частном секторе", - рассказал Сенкевич.

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То есть, сказал глава города, обстрелы производятся не по каким-то военным объектам, а просто в направлении Николаева.

"Они (оккупанты. - Ред.) выезжают из Херсона на 10-15 километров и оттуда стреляют в том радиусе, куда могут достать. Наша артиллерия бьет на 20-30 километров - она ​​не достает до них. Поэтому они могут вот такое делать", - добавил он.

Впрочем, по его словам, Силы спецопераций их достают. Уже было уничтожено несколько единиц этих "Пионов", но есть информация, что они еще подтягивают эти установки и накапливают их в Херсонской области.

Мэр Николаева считает, что цель постоянных обстрелов со стороны оккупантов заключается в атаке по жилым кварталам, убийстве людей, психологической дестабилизации настроений мирных жителей и военных, а также в демонстрации своего присутствия и возможностей их артиллерии.

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Автор: 

Николаев (2138) обстрел (26906) Сенкевич Александр (188)


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Топ комментарии
+35
Кінець жовтня 2021 року,вже відомо про плани наступу русні, щєля починає готувати країну до війни.
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10.06.2022 10:02
+24
Тварюка, яка віддала наказ про розмінування чонгару має провести залишок свого нікчемного життя у буцегарні
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10.06.2022 10:09
+19
Хто розминував Чонгар...коли зелені гниди будуть покарані.....??
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10.06.2022 10:10
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Кінець жовтня 2021 року,вже відомо про плани наступу русні, щєля починає готувати країну до війни.
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10.06.2022 10:02 Ответить
Як кацапи опинилися в Херсоні, щоб ось таке робити?
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10.06.2022 10:02 Ответить
ну всі поняли що зеленский здав південь для чого кожного разу писати це ?ну так шо робити ви пропонуете змиритися і здатися? чи пропонуєте зеленского виносити прямо зараз? на майдан у відставку під час війни а далі шо?і ленд лізу не буде і зброї взвгалі,наші партнери вівернуться і залишать один на один з мордором -закінчиться війна потім розберуться хто здав південь
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10.06.2022 10:09 Ответить
Вважаєте він передумав і зараз вже нічого не здає ?
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10.06.2022 10:14 Ответить
вас подоляк покусав ?
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10.06.2022 10:14 Ответить
Чому вас не дивує готовність Слуг Народу служити окупаційній адміністрації?
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10.06.2022 10:16 Ответить
shtob zakoncit s etim - proshe , bystree i deshevle bylo by vsemu zapodnomu bloku na paru mesacov napragtis - i razdolbatj etu nedoimperiju V HLAM polnostju. potom zabratj NW i zhit spakoina zakrytim kordonam , menjaja edu na gaz ta naftu.

no net zhe - nuzni politichekie igrisha na let tak 20 , krizisi , golodomori , epidemiji......poteri za eto vremja hotj kto to schital voobshe ?
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10.06.2022 10:03 Ответить
Тварюка, яка віддала наказ про розмінування чонгару має провести залишок свого нікчемного життя у буцегарні
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10.06.2022 10:09 Ответить
чи не замало!
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10.06.2022 10:14 Ответить
Хто розминував Чонгар...коли зелені гниди будуть покарані.....??
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10.06.2022 10:10 Ответить
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10.06.2022 10:12 Ответить
ти хочеш прямо зараз щоб зеленский йшов в відставку і зараз розлідували?всі на майдан серьезно?далі не думаеш шо буде з Україной якщо ти не кацап ззвичайно і переворот під час війни тобі на руку
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10.06.2022 10:14 Ответить
Не переживай, майдану не буде (взагалі у військовий час зібрання масові заборонені), а припускати якийсь "переворот" в Україні може тільки кацап! Зеленський збирається на другий термін, але точно не у відставку, тому розслідувати ні зараз, ні до виборів не будуть. Що з Україною при Зеленському всі бачать, але бенямарафон дуууже старається ці "про*оби" "зафарбувати" в "зелено-героїчні" відтінки). Можливо це лайно нарід і проковтне, значить так і буде, тобто далі Україна буле жити з президентом-зрадником і його холуями, які будуть під оптимістичні відосики з посмішкою далі грабувати і руйнувати державу.. Але не факт, може бути і інакше, тоді вся ця наволоч буде в буцигарні чи на стовпах висіти)
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10.06.2022 10:28 Ответить
У чому проблема? Якщо більшості це подобається то проти чого ви боретеся? Ну дебіли вони, ну це їх хрест, най несуть.
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10.06.2022 12:51 Ответить
а что лучше подождем пока оно медленно сдаст всю страну?
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10.06.2022 11:37 Ответить
не при этой власти и я очень сомневаюсь, что она поменяется на выборах.
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10.06.2022 10:14 Ответить
Смерч мав би їх достати...
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10.06.2022 10:10 Ответить
Там розліт буде ще більшим, ніж у Піонів. Мав би діставати Ceasar + Excalibur.
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10.06.2022 11:00 Ответить
Да, уже четвертую неделю обстреливают Николаев. А Кима с его видосиками нет по этому поводу.
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10.06.2022 10:13 Ответить
"А Кима с его видосиками нет"
Зараз нема часу на таку дурню, бо в Зєлупному офісі всі зайняті продажем росіянам українських паспортів - вони розлітаються наче періжки!
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10.06.2022 10:30 Ответить
Николаев обстреливают с первого дня войны без перерывов.
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10.06.2022 10:56 Ответить
Влада здавши південь дала змогу рашистам зайняти вигідну позицію для обстрілів Миколаєва з наступним рухом на Одесу. Обстріли градами чи артилерією будуть чи можуть тривати доти, поки Херсон у рашистів. А як тепер ЗСУ відбити Херсон назад, бо значно простіше Зеленському з ОПою було про*обувати його(
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10.06.2022 10:14 Ответить
Миколаїв врятував генерал Марченко
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10.06.2022 10:27 Ответить
"Як кацапи опинилися в Херсоні", "хто розминував Чонгар" - це пишуть (судячи з параметрів
облікового запису) з будь якої нагоди - а часто без - люди, а не боти, ЩОБ ЩО ?
При тому, що питання слушні, для наполегливого розповсюдження зрадофілії людина має бути
або самомотивована, або мотивована ззовні. Обидва варіанти виглядають кепсько.
А для боротьби із зрадо-депресією є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. І так до зцілення.
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10.06.2022 10:22 Ответить
Візьми ті кошти,які тобі башляють з ОП, та й перекажи.
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10.06.2022 10:27 Ответить
дибіл-ми 30 років податки платимо ....вчора нбу надрукував 70млрд? ти знаеш що це таке? дибіл-це ми платимо а тут бред несеш і городиш чуж дибільну...ти мозги вже повністю пропив чи прокурив
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10.06.2022 11:34 Ответить
В мае из пиона стреляли по Харькову, между прилетами 5-7 минут. Это одна установка стреляет.
Даже если их притащат 3, что маловероятно так как даже у рашки их очень мало, то одной Himars m270 достаточно что бы прикрыть Николаев.
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10.06.2022 10:22 Ответить
Himars їх перещолкає , всіх по черзі . Вона й потрібна саме для таких цілей - точкові удари з майже 100% попаданням по цілям .. Himars це артилерійський Джевелін .
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10.06.2022 10:47 Ответить
Виманюють байрактар
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10.06.2022 10:26 Ответить
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZW9QJd1zCNyYlc7_xlf808PmlLJKetbrY01lMv0LdNaUpILvxXvsWQX6n_O8956vI4Xib8V0YnNEvAq4Elum3N7Q1Y6-nWeZhm6oJ8KygvMrcNFscFsSi7-Di4-wqYi-fmX2IbhHfuvaBaJA21fbv2k&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua 16 год ·

Данилов заявил, что "не на часi" искать виновных в прорыве российских войск с юга. Дескать, самое главное для нас сейчас - победа, а для этого мы должны быть едины, и т.д.

То есть, мы должны быть едины с предателями, дураками и прохвостами, которые не подготовили страну к войне, которые, фактически, открыли врагу дорогу из Крыма и из Чернобыльской зоны?..

То есть, они будут по-прежнему предавать, отдавать дурацкие приказы, льстить, заискивать, подниматься по карьерной лестнице, а мы в это время будем погибать сотнями в день, так Алексей Мячеславович?..

Не проще ли и дешевле ли найти и наказать виновных по законам военного времени?..

Кстати, о деньгах. Давайте посчитаем. Гибель порядка 100 (ста) солдат ежедневно (и до 500 раненных) - эту цифру признали и Зеленский, и Данилов - это не только невосполнимая потеря для нации и отдельной семьи, но ещё минимум 50 млн долларов компенсаций.

Чтобы уменьшить потери, нам надо - помимо компетентного командования, единой властной вертикали, отстранения от управления дураков и наказания предателей - ещё больше беспилотников, тепловизоров, радиостанций, пикапов...

Один хороший беспилотник - это что-то около 30-50 тыс долларов, чтобы поднять на ноги всю отечественную беспилотную отрасль надо 100 млн долларов. Это можно сделать за два месяца, и снизить потери на 20-25 процентов.

Идём дальше. Один тепловизор - 10 тыс долларов. Тысяча штук снизят потери ещё процентов на 10, что тоже не мало, ведь это человеческие жизни. Цена вопроса - 10 млн долларов.

Ещё немного напряглись - больше пикапов, больше раций, больше броников, больше денег на подготовку... - И ещё сохранили жизни 10-15% процентов от среднестатистических потерь.

То есть, дорогой Алексей Мячеславович, стоимость двух-трёх дней войны - в человеческих потерях - это те деньги, которые могут, при грамотном применении, уменьшить страшный уровень ежедневных потерь в два раза.

И это даже без прилюдного линчевания саботажников и предателей во власти. И дураков, кстати. Казалось бы, что может быть проще. Ведь очевидные вещи.

За которые придётся отвечать. Пусть сейчас и "не на часi".
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10.06.2022 10:26 Ответить
Виходить, що далі в Україні будуть при владі зрадники і вони далі будуть робити свою чорну справу. Данілов відклав розслідування на "після", бо вийдуть самі на себе, тому надіються на те що після перемоги оголосять, що "переможців не судять", тому "Зеленський - наше всьо". "слава ОПі і слугам", "Пороха в тюрму". Так приблизно зелені покидьки бачать "справедливість" і невідворотність покарання злочинців" при своїй владі.
Швидше Маск злітає на Марс, ніж Україну приймуть з такою владою в ЄС і НАТО(
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10.06.2022 10:36 Ответить
чекайте прилета по Киеву ще, так було після удару по кременчузькому нпз пару раз після новин тіпа все ок все вже працює потім по мосту біля Одеси де кілька раз влучали потім писали що все ок тепер працює потім прилет знову так і зараз це на питання про нашу розвідку і хто коректує?-ДВРЗ у Києві, по якому вдарили ракетами окупанти, відновив роботу Два дні на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів.
Ще день розгрібали завали. Вдячний місцевим активістам, які в цьому допомогли.
А вже на четвертий день, учора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання зі зруйнованих цехів.
Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт".
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10.06.2022 10:30 Ответить
Київ не будуть обстрілювати доти там є іноземні дипломати, кацапи ще не зовсім божевільні,
трохи у голові в них ще залишилось.
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10.06.2022 12:03 Ответить
Вони влучили ракетою в житловий будинок у Киъвы коли там був генсек ООН, та трьома ракетами у цей завод коли було вже багато іноземних дипломатів.
Думка про те що в кацапів щось є в голові хибна та дуже шкідлива.
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10.06.2022 13:12 Ответить
Поспішають,падлюки,бо теж на "Himars" "чекають".
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10.06.2022 10:49 Ответить
що означає " на безпечну для них відстань". Для них має бути безпечна відстань 100 км в глиб від українського кордону в бік наросії. Все решта має знищуватись будь-яким способом. То ми знищували кораблі біля Зміїного, а тепер не можемо стаю піонів дістати. Де хочаб наші "Точки У"??
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10.06.2022 10:52 Ответить
Так нам же розповідають, що США дали протибатарейні радари для точного визначення місця пострілу ворожої арти, а 155-мм гаубиці стріляють такими супер високоточними снарядами, що за 40км потрапляють в круг діаметром 5м.

То в чому справа з цими піонами? Не можна взяти один Цезар, щоб приїхав і все це перех**рив?
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10.06.2022 11:49 Ответить
РАшитсты еще царь пушку в резерве держат (((
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10.06.2022 11:49 Ответить
Піон це серьйозна техніка, діаметр снаряду 200 мм, бє на відстань біля 40 км.
Тому краще Байрактара на цьому напрямку нічого не спрацює.
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10.06.2022 12:01 Ответить
Мне кажется, Пион легче всего найти и грохнуть.
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10.06.2022 12:50 Ответить
А ви по тих "піонах" шмаляніть Боневтіковими дорогами і містками, бо він же не помилився, коли весь оборонний, ковідний і навіть місцевих громад бюджети, не кажучи за головний, зарили в асфальт. А сьогодні вдало переводить стрілки на США і західні країни, що мов довго не поставлять озброєння згідно ленд-лізу. По - перше, бери Боневтіке свої, тебе попереджали, що ворог нападе і "бариги" залишили тобі в казні 170 млрд. гривень і новенькі готові проекти на виготовлення ракет, а по - друге, там у США немає у Байдена свого на 100% прокурора і монобільшості в Конгресі і все потрібно робити по букві закону, який у них прописан. А по-третє, тебе Боневтіке три місяці попереджали, що пуйло нападе, а ти їх називав брехунами і всіх кликав на шашлики. То ж сьогодні можеш спокійно зняти відосік, або особисто приїхати в Миколаїв і всіх закликати на шашлики, а про обстріли сказати, що то брехня.
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10.06.2022 13:15 Ответить
 
 