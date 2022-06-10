Рашисты стянули САУ "Пион" и обстреливают Николаев, бьют по гражданским объектам, - Сенкевич
Российские оккупанты с территории оккупированной Херсонщины обстреливают Николаев.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Рашисты перебрасывают эти установки из оккупированного Крыма в Херсонскую область.
"Далее вражеские войска подъезжают на безопасное для них расстояние до Николаева и начинают стрелять. Они достают до двух районов - отдаленного района Корабельного и Ингульского района города Николаева", - пояснил Сенкевич.
В то же время, по словам мэра, на самой большой дистанции разлет этого снаряда от цели составляет около 500 метров.
"То есть они просто стреляют в направлении города, попадают по жилым районам и убивают мирных людей. 4 июня погибло три женщины. Две на месте - они сидели у подъезда на лавочке. Одна проходила мимо них - ее скорая не довезла до больницы и она также умерла. Через два дня, 6 июня, еще один человек погиб в то время, когда он ехал в машине к себе домой в частном секторе", - рассказал Сенкевич.
То есть, сказал глава города, обстрелы производятся не по каким-то военным объектам, а просто в направлении Николаева.
"Они (оккупанты. - Ред.) выезжают из Херсона на 10-15 километров и оттуда стреляют в том радиусе, куда могут достать. Наша артиллерия бьет на 20-30 километров - она не достает до них. Поэтому они могут вот такое делать", - добавил он.
Впрочем, по его словам, Силы спецопераций их достают. Уже было уничтожено несколько единиц этих "Пионов", но есть информация, что они еще подтягивают эти установки и накапливают их в Херсонской области.
Мэр Николаева считает, что цель постоянных обстрелов со стороны оккупантов заключается в атаке по жилым кварталам, убийстве людей, психологической дестабилизации настроений мирных жителей и военных, а также в демонстрации своего присутствия и возможностей их артиллерии.
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no net zhe - nuzni politichekie igrisha na let tak 20 , krizisi , golodomori , epidemiji......poteri za eto vremja hotj kto to schital voobshe ?
Зараз нема часу на таку дурню, бо в Зєлупному офісі всі зайняті продажем росіянам українських паспортів - вони розлітаються наче періжки!
облікового запису) з будь якої нагоди - а часто без - люди, а не боти, ЩОБ ЩО ?
При тому, що питання слушні, для наполегливого розповсюдження зрадофілії людина має бути
або самомотивована, або мотивована ззовні. Обидва варіанти виглядають кепсько.
А для боротьби із зрадо-депресією є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. І так до зцілення.
Даже если их притащат 3, что маловероятно так как даже у рашки их очень мало, то одной Himars m270 достаточно что бы прикрыть Николаев.
https://www.facebook.com/brtcomua 16 год ·
Данилов заявил, что "не на часi" искать виновных в прорыве российских войск с юга. Дескать, самое главное для нас сейчас - победа, а для этого мы должны быть едины, и т.д.
То есть, мы должны быть едины с предателями, дураками и прохвостами, которые не подготовили страну к войне, которые, фактически, открыли врагу дорогу из Крыма и из Чернобыльской зоны?..
То есть, они будут по-прежнему предавать, отдавать дурацкие приказы, льстить, заискивать, подниматься по карьерной лестнице, а мы в это время будем погибать сотнями в день, так Алексей Мячеславович?..
Не проще ли и дешевле ли найти и наказать виновных по законам военного времени?..
Кстати, о деньгах. Давайте посчитаем. Гибель порядка 100 (ста) солдат ежедневно (и до 500 раненных) - эту цифру признали и Зеленский, и Данилов - это не только невосполнимая потеря для нации и отдельной семьи, но ещё минимум 50 млн долларов компенсаций.
Чтобы уменьшить потери, нам надо - помимо компетентного командования, единой властной вертикали, отстранения от управления дураков и наказания предателей - ещё больше беспилотников, тепловизоров, радиостанций, пикапов...
Один хороший беспилотник - это что-то около 30-50 тыс долларов, чтобы поднять на ноги всю отечественную беспилотную отрасль надо 100 млн долларов. Это можно сделать за два месяца, и снизить потери на 20-25 процентов.
Идём дальше. Один тепловизор - 10 тыс долларов. Тысяча штук снизят потери ещё процентов на 10, что тоже не мало, ведь это человеческие жизни. Цена вопроса - 10 млн долларов.
Ещё немного напряглись - больше пикапов, больше раций, больше броников, больше денег на подготовку... - И ещё сохранили жизни 10-15% процентов от среднестатистических потерь.
То есть, дорогой Алексей Мячеславович, стоимость двух-трёх дней войны - в человеческих потерях - это те деньги, которые могут, при грамотном применении, уменьшить страшный уровень ежедневных потерь в два раза.
И это даже без прилюдного линчевания саботажников и предателей во власти. И дураков, кстати. Казалось бы, что может быть проще. Ведь очевидные вещи.
За которые придётся отвечать. Пусть сейчас и "не на часi".
Швидше Маск злітає на Марс, ніж Україну приймуть з такою владою в ЄС і НАТО(
Ще день розгрібали завали. Вдячний місцевим активістам, які в цьому допомогли.
А вже на четвертий день, учора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання зі зруйнованих цехів.
Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт".
трохи у голові в них ще залишилось.
Думка про те що в кацапів щось є в голові хибна та дуже шкідлива.
То в чому справа з цими піонами? Не можна взяти один Цезар, щоб приїхав і все це перех**рив?
Тому краще Байрактара на цьому напрямку нічого не спрацює.