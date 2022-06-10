Обстрелы Харькова и области продолжаются, есть жертвы. На Изюмщине враг пополняет запасы и перегруппировывает силы, - Синегубов

В течение минувших суток враг снова терроризировал население Харькова и области обстрелами из артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, под удар попали Шевченковский район Харькова и Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области. Повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры. Горели хвойные леса и лесополосы. В течение суток 2 гражданских погибли, 15 ранены.

"В пгт Печенеги госпитализировали 6 человек, 1 погибший. В пгт Малая Даниловка - 2. В Золочеве 5 госпитализированных, 1 погибший. В Вишневом 1 госпитализирован. В с. Грушеваха госпитализирован 12-летний мальчик", - отмечает Синегубов.

По его данным, на линии столкновения продвижения неприятеля не было. На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне. На Изюмщине враг пополняет запасы и перегруппировывает силы.

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"Наши защитники продолжают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. Украина победит!" - резюмирует глава региона.