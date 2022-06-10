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Новости Война
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Обстрелы Харькова и области продолжаются, есть жертвы. На Изюмщине враг пополняет запасы и перегруппировывает силы, - Синегубов

дснс,обстріл,харків

В течение минувших суток враг снова терроризировал население Харькова и области обстрелами из артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, под удар попали Шевченковский район Харькова и Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области. Повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры. Горели хвойные леса и лесополосы. В течение суток 2 гражданских погибли, 15 ранены.

"В пгт Печенеги госпитализировали 6 человек, 1 погибший. В пгт Малая Даниловка - 2. В Золочеве 5 госпитализированных, 1 погибший. В Вишневом 1 госпитализирован. В с. Грушеваха госпитализирован 12-летний мальчик", - отмечает Синегубов.

По его данным, на линии столкновения продвижения неприятеля не было. На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне. На Изюмщине враг пополняет запасы и перегруппировывает силы.

Читайте также: В Харьковской области войска РФ сосредоточили удары в северном и северо-восточном направлении. За сутки 5 мирных жителей погибли, 14 - пострадали, - Синегубов

"Наши защитники продолжают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. Украина победит!" - резюмирует глава региона.

Автор: 

армия РФ (19057) обстрел (26906) Харьков (7450) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (558)


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гори в аду...
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10.06.2022 11:00 Ответить
обстреляли общежитие беженцев
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10.06.2022 11:03 Ответить
яке "общежитіє" млять.., розвалили кафе на "воротах" на Баварії (
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10.06.2022 11:19 Ответить
на прямом канале сообщили
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10.06.2022 11:26 Ответить
Господи, та досить вже цяцкатись з ними! Беремо радіоактивні відходи (чких у нас тисячи тонн), та жбурляемо іх в рашку! Війна закінчиться відразу як ми замахнемся.
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10.06.2022 14:19 Ответить
 
 