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ФСБ печатает для пленных украинцев фейковые газеты с "новостями" о капитуляции Украины, - ЦПД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Эти газеты должны создать у пленных впечатление, что ВСУ потерпели поражение, и заставить подписывать показания и наговаривать на себя и других.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.
Газеты предназначены для пленных, заключенных в СИЗО Ростова-на-Дону.
Такую манипулятивную технологию используют силовики РФ, прежде всего ФСБ и ФСИН, для того, "чтобы они (пленники) подписывали показания, наговаривали на себя и третьих лиц, с которыми они проходили службу", - рассказал основатель интернет-ресурса "Gulagu.net" В. Осечкин.
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+5 Владимир fd08a616
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+5 Maksim Perepelitca
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+4 Алексей Королевский 40f6fcd3
показать весь комментарий10.06.2022 11:28
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Я от для себе давно вже закарбував у пам'яті , що - ВСЕ кацапське то - несправжнє , а їхні слова - суцільна брехня , просто тому що вони кацапські ,, то ж мене ,на цім світі , вже ніщо і ніхто не примусить їм вірити , що б вони там не говорили .
це своїм тупим зомбі можуть лапшу вішати
Слава ЗСУ!!!