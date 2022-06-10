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ФСБ печатает для пленных украинцев фейковые газеты с "новостями" о капитуляции Украины, - ЦПД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фейк

Эти газеты должны создать у пленных впечатление, что ВСУ потерпели поражение, и заставить подписывать показания и наговаривать на себя и других.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Газеты предназначены для пленных, заключенных в СИЗО Ростова-на-Дону.

Такую манипулятивную технологию используют силовики РФ, прежде всего ФСБ и ФСИН, для того, "чтобы они (пленники) подписывали показания, наговаривали на себя и третьих лиц, с которыми они проходили службу", - рассказал основатель интернет-ресурса "Gulagu.net" В. Осечкин.

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Топ комментарии
+5
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10.06.2022 11:34
+5
Просто треба взяти за звичку - не вірити жодному слову кацапні . Жодній газеті , жодному телеканалу , жодній пропаганді , навіть якщо там - може і дійсно є правда . .
Я от для себе давно вже закарбував у пам'яті , що - ВСЕ кацапське то - несправжнє , а їхні слова - суцільна брехня , просто тому що вони кацапські ,, то ж мене ,на цім світі , вже ніщо і ніхто не примусить їм вірити , що б вони там не говорили .
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10.06.2022 12:22
+4
Гебельс +
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10.06.2022 11:28
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Хоть жопу будет чем подтирать.
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10.06.2022 11:26 Ответить
Прелесть! Вы мне подняли настроение! какой тонкий юмор!
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10.06.2022 11:46 Ответить
Гебельс +
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10.06.2022 11:28 Ответить
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10.06.2022 11:34 Ответить
Марна справа, жоден українець в це не повірить.
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10.06.2022 11:41 Ответить
Не впевнений. Пам'ятаю інтерв'ю наче Карпюка після декілька річного полону. Так він казав, що повірив і тільки наприкінці кацапи на чомусь спалились і він після того дуже зрадів. Зрозумів, що хер вони Україну зламають!
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10.06.2022 11:57 Ответить
Просто треба взяти за звичку - не вірити жодному слову кацапні . Жодній газеті , жодному телеканалу , жодній пропаганді , навіть якщо там - може і дійсно є правда . .
Я от для себе давно вже закарбував у пам'яті , що - ВСЕ кацапське то - несправжнє , а їхні слова - суцільна брехня , просто тому що вони кацапські ,, то ж мене ,на цім світі , вже ніщо і ніхто не примусить їм вірити , що б вони там не говорили .
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10.06.2022 12:22 Ответить
1000% руZZкому міру повірити - себе обманути!
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10.06.2022 12:52 Ответить
якщо не помиляюсь у Солженіцина про Гулаг "не верь, не бойся, не проси"
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10.06.2022 15:42 Ответить
нехай сприймають як анекдоти від кацапньюс
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10.06.2022 11:47 Ответить
На самом деле это далеко не мелочь. Постоянное психологическое насилие рано или поздно сломает человека. Потом таких сломанных будут использовать для ипсо.
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10.06.2022 11:56 Ответить
А за фейковые новости, касаемые военных действий, в России имеется статья, и максимальный срок - 15 лет, нужно просто пожаловаться, сотням человек, и факты и фейки имеются, и редакцию газеты в полном составе отправят в Сибирь, собирать кедровые орешки.. )
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10.06.2022 12:00 Ответить
Я даже название газете придумал: Диды Воровали..
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10.06.2022 12:22 Ответить
ніби ніхто не в курсі що москальські собаки постійно брешуть,

це своїм тупим зомбі можуть лапшу вішати
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10.06.2022 13:04 Ответить
До ПЕРЕМОГИ!!!
Слава ЗСУ!!!
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10.06.2022 23:12 Ответить
 
 