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Новости За рубежом
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граница (4719) Россия (91187) Финляндия (765) забор (53)

Финляндия построит на границе с РФ забор протяженностью более тысячи километров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фінляндія

Финляндия хочет отгородиться от России длинным забором. Для этого правительство намерено внести поправки в пограничное законодательство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Апостроф.

Поправки к закону позволят строить барьеры, такие, как ограждения, и новые пути с целью облегчения патрулирования на восточной границе.

Как рассказала министр внутренних дел Криста Микконен, перед этим будет проведена оценка пограничной службой страны.

"...правительство примет решение о пограничных заграждениях в критических зонах на восточной границе на основе оценки пограничной службы Финляндии", - сказала она.

Смотрите: "Нравится, не нравится - НАТО расширяется. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - российский юморист Галкин о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. ВИДЕО

Также изменения будут содержать предложение разрешить сосредоточение приема заявок на предоставление убежища исключительно на некоторых пунктах въезда. По действующим правилам ЕС мигранты могут просить убежища на всех пунктах въезда в государство-член Евросоюза.

Пограничная зона между Финляндией и РФ покрыта лесом и обозначена только знаками, а также пластиковыми полосами.

Правительство Финляндии опасается, что РФ может попытаться оказать давление, направив к ее границам мигрантов, как это было в Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет мешать РФ действовать в Балтийском море, - Милли
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Топ комментарии
+17
Фіни-паркан має бути під величезною напругою...
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10.06.2022 11:34
+17
Усі бажання мають відгородитися від нелюдей фрашистов.
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10.06.2022 11:35
+13
Мінні поля , 30 метровий рів з водою
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10.06.2022 11:41
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Фіни-паркан має бути під величезною напругою...
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10.06.2022 11:34 Ответить
Мінні поля , 30 метровий рів з водою
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10.06.2022 11:41 Ответить
З кислотою.
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10.06.2022 11:46 Ответить
Без бояри...
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10.06.2022 11:49 Ответить
з полярними крокодилами
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10.06.2022 12:08 Ответить
Може запросять Яйценюка смотрящиим за будовою того забору.
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10.06.2022 12:03 Ответить
А що не так зробив Яценюк? Він перший підняв це питання, бо кордон тисячі кілометрів був відкритий, але нашві вороги, які тут були при владах підняли на сміх цю ідею, бо розуміли, фашисти російської імперії більше не зможуть так просто викрадати наших громадян. Прийняте рішення Яценюка з часом показала його мудре рішення, до якогог повернулися країни Балтії, поляки, фіни.
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10.06.2022 12:30 Ответить
Мудре рішення. А за парканом побільше тракторів наставити, про всяк випадок
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10.06.2022 11:35 Ответить
Финляндия закономерно отгораживается от х.у.йляндии☝❗
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10.06.2022 11:51 Ответить
Усі бажання мають відгородитися від нелюдей фрашистов.
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10.06.2022 11:35 Ответить
Згадалось...У нас теж один в окулярах будував "стіну"...а побудував собі хороми і добротний паркан навколо нього.
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10.06.2022 11:39 Ответить
У вас это где, в геленджике?
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10.06.2022 11:43 Ответить
зразу видно, хто в долі був
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10.06.2022 11:54 Ответить
брехня, у нього на той час вже був будинок
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10.06.2022 12:26 Ответить
как поможет паркан против адских бомбардировок?
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10.06.2022 11:41 Ответить
Для Вас забор на границе - это ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕГО? Он должен защитить от танков, артиллерии, самолетов, пропаганды, боевых голубей???
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10.06.2022 12:32 Ответить
Надеюсь при строительстве учтут опыт Маннергейма. С дот, дзот, минными полями и т.д. Опыт некоего Арсения с позывным "Куля в лоб", перенимать настоятельно не рекомендую.
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10.06.2022 11:43 Ответить
фінський паркан не буде сильно відмінний від нашого
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10.06.2022 12:27 Ответить
Імхо, фіни, які навіть житлові будинки і досі проєктують з бомбосховищами, не будуть переймати досвід кулявлоба, і зроблять паркан по-феншую...
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10.06.2022 12:31 Ответить
Цивілізований світ відгороджується від дикунів.
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10.06.2022 11:43 Ответить
Украина могла бы построить такую стену на деньги Ахметова.
И других.
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10.06.2022 11:48 Ответить
Влучно👍 Но нужно, что бы ни кто ворота не открыл☝
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10.06.2022 11:52 Ответить
Гудок, как и Беня может только ларёк покрасить. Ну, или два ларька.
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10.06.2022 11:55 Ответить
Яценюка прорабом.
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10.06.2022 11:49 Ответить
Ще й перевірте тих "рюскоязічних", хто має право на проживання, чи всі вони за моральні цінності ЕС.
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10.06.2022 11:50 Ответить
Шкода що немає зимових крокодилів до того рва біля паркану... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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10.06.2022 11:52 Ответить
Обгороджують ЗАПОВІДНИК з унікальними КОЗЛОРИЛИМИ МАВПАМИ..

Але Європі потрібно вводити такі САНКЦІЇ, щоб цих КОЗЛОРИЛИХ МАВП почали заносити у ЧЕРВОНУ КНИГУ ..
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10.06.2022 11:53 Ответить
Унікальні вони стануть, коли їх лишиться там пару десятків. Поки що це стадо бидла...
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10.06.2022 12:30 Ответить
В секретних американських біолабораторіях під Одесою вже виводять морозостійких крокодилів.
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10.06.2022 11:56 Ответить
Все більше країн, що межують з рашею, починають робити те, що у нас ще 8 років тому почав робити Яценюк.
Яценюка у нас тоді обплював "мудрий нарід", "Стіну" похерили...
Зараз волають "нукакжетаквишло?!"
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10.06.2022 11:56 Ответить
Всі бажають відгородитися від москалів, як від якихось диких істот та небезпечних тварин....
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10.06.2022 11:59 Ответить
Мордор треба обгородити бетонним парканом по всьому периметру!
Підрядити на це діло китайців, вони будують найшвидше і в них уже є досвід Великого китайського муру.
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10.06.2022 12:03 Ответить
вонючий свинарник будет изолирован от цивилизации
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10.06.2022 12:07 Ответить
ну и как забор поможет от танков? очередное шоу.
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10.06.2022 12:17 Ответить
Забор скорее для мониторинга, а не для того чтобы кого-то сдержать. Но некоторые действительно ограничиваются только постройкой забора из-за экономии средств.
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10.06.2022 12:20 Ответить
А танкам что-то поможет, после забора?
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10.06.2022 12:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QJi1S3sO8oE&t=206s французькі САУ Caesar б'ють ворога в Україні: відео
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10.06.2022 12:20 Ответить
надо хороших кацапов по границе положить. чтобы остальные понимали куда едут.
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10.06.2022 12:23 Ответить
Коли усі межуючі з рф країни вибудують високі міцні паркани - може буде те що всередені залити бетоном?)))
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10.06.2022 12:27 Ответить
А рів з крокодилами буде ??
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10.06.2022 12:28 Ответить
правильно
і з усіх москалів відбитки пальців і скан морди
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10.06.2022 13:02 Ответить
Задармо.....кажу Вам як українець

Міномети, гаубиці,.....і все ВАЖКЕ!!!
Тільки ТАК!!!
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10.06.2022 13:13 Ответить
Забор на границе не защитит от активных боевых действий, так же как забор вокруг вашего дома не защитит ваш дом от воров, но вы же всё равно строите забор. Ограждение, в первую очередь, это метка территории для "заблудившихся". Там будут стоять камеры, датчики движения, что позволит оперативней реагировать на обстановку. К тому же опыт на польско-белорусской границе показал, что если бы не было ограждения, то нелегальные мигранты давно бы просочились в Европу, особенно при содействии вражеских пограничников.
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10.06.2022 13:14 Ответить
Це гроші викинуті на вітер. Краще закуповуйте джевеліни та стінгери.
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10.06.2022 13:23 Ответить
Паркани, шмаркани.
Найголовніше - вислати агентуру ворога, тобто етнічєскіх рускіх, що там живуть. А цього очевидно ніхто не робитиме, бо ж західна цивілізація така добренька, така цивілізованенька, і взагалі, "нє всє рускіє плахіє". Ніякий забор не встоїть, якщо зсередини забора є запроданці, що радо відкриють ворота загарбникам.
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10.06.2022 14:20 Ответить
Значить не збираються повертати свої території...
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10.06.2022 14:26 Ответить
І замінувати.
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10.06.2022 14:48 Ответить
Да к ноябрю запросто. Там такие ледоколы строят, что забор как плюнуть по ветру!
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10.06.2022 15:01 Ответить
Чьо від цих дікарєй всі так прагнуть відгордитися?
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10.06.2022 15:07 Ответить
высоту забора в 5 метров....и электрический ток пустить поверху!
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10.06.2022 15:23 Ответить
Не поспішайте - шановні панове фіни...😏 Нащо вам відгороджуватись від тих територій які у дуже близькій перспективі часу ОБОВ'ЯЗКОВО повернуться до вас: тієї самої Карелії та інших історично фінських земель??😉 А після того як усі в кого параша колись забрала їх території відновлять над ними свій суверенітет, тей шматок багнисто - болотяної рашопадлії шо може залишиться, треба спільними зусиллями обгородити височезним парканом під напругою 10000V ще й із замінованою смугою вздовж усього периметру резервації для здичавілих👹!! І потім спостерігати зі сторожових вишок як лаптєногі зайвохромосомні остаточно перетворюються на свинособак - обрісши шерстюкою та почавши жерти одне одного "з галадухі"
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10.06.2022 16:11 Ответить
лучше заранее планируйте восстановление укреплений на линии Маннергейма.
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10.06.2022 20:25 Ответить
 
 