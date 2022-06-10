Финляндия построит на границе с РФ забор протяженностью более тысячи километров

Финляндия хочет отгородиться от России длинным забором. Для этого правительство намерено внести поправки в пограничное законодательство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Апостроф.

Поправки к закону позволят строить барьеры, такие, как ограждения, и новые пути с целью облегчения патрулирования на восточной границе.

Как рассказала министр внутренних дел Криста Микконен, перед этим будет проведена оценка пограничной службой страны.

"...правительство примет решение о пограничных заграждениях в критических зонах на восточной границе на основе оценки пограничной службы Финляндии", - сказала она.

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Также изменения будут содержать предложение разрешить сосредоточение приема заявок на предоставление убежища исключительно на некоторых пунктах въезда. По действующим правилам ЕС мигранты могут просить убежища на всех пунктах въезда в государство-член Евросоюза.

Пограничная зона между Финляндией и РФ покрыта лесом и обозначена только знаками, а также пластиковыми полосами.

Правительство Финляндии опасается, что РФ может попытаться оказать давление, направив к ее границам мигрантов, как это было в Беларуси.

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