"Советнику главы "ДНР" сообщено о подозрении за похищение журналиста на Херсонщине, - Офис Генпрокурора
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На оккупированной территории Херсонщины подозреваемый приказал похитить журналиста, затем потерпевшего пытали, допрашивали и незаконно удерживали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Подозреваемый, занимая должность так называемого "советника главы ДНР" и руководя незаконным вооруженным формированием на территории Каховского района Херсонской области, в сговоре с другим представителем оккупационных властей отдал приказ похитить журналиста газеты "Новый день" из-за его гражданской позиции и профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.
12 марта 2022 года представители ВС РФ и участники незаконного вооруженного формирования, применяя физическую силу, задержали журналиста и перевезли его в помещение ранее захваченного райотдела полиции. Там пострадавшего приковали наручниками к батарее, допрашивали, угрожали расправой, избивали и незаконно удерживали в течение недели. Впоследствии его отпустили. Вследствие таких действий журналист получил телесные повреждения разной степени тяжести.
Оккупанту сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований!