"Советнику главы "ДНР" сообщено о подозрении за похищение журналиста на Херсонщине, - Офис Генпрокурора

На оккупированной территории Херсонщины подозреваемый приказал похитить журналиста, затем потерпевшего пытали, допрашивали и незаконно удерживали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Подозреваемый, занимая должность так называемого "советника главы ДНР" и руководя незаконным вооруженным формированием на территории Каховского района Херсонской области, в сговоре с другим представителем оккупационных властей отдал приказ похитить журналиста газеты "Новый день" из-за его гражданской позиции и профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

12 марта 2022 года представители ВС РФ и участники незаконного вооруженного формирования, применяя физическую силу, задержали журналиста и перевезли его в помещение ранее захваченного райотдела полиции. Там пострадавшего приковали наручниками к батарее, допрашивали, угрожали расправой, избивали и незаконно удерживали в течение недели. Впоследствии его отпустили. Вследствие таких действий журналист получил телесные повреждения разной степени тяжести.

Оккупанту сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Оккупанты в течение недели похитили около 20 энергодаровцев, 11 из них - работники ЗАЭС