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Новости Война в Украине Война
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война (46486) зерно (995) хищение (657) Запорожская область (2235) Федоров Иван (387)

Если месяц назад россияне вывозили зерно из Запорожской области машинами, то теперь – поездами, – мэр Мелитополя Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,ржд

Российские оккупанты поездами вывозят зерно из Запорожской области в Крым. Новый урожай они тоже воруют, в том числе с помощью кораблей.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день с зерном происходят вопиющие факты кражи. Они начались больше месяца назад, когда с наших элеваторов, токов они начали его забирать. Но масштабы краж сначала были совсем другие: примерно 20-30 машин в день вывозили в сторону Крыма. А сегодня мы говорим о других цифрах – они начали вывозить его поездами", – сказал Федоров.

Также он отметил, что оккупанты формируют автопарк фур, готовятся использовать порт Бердянска и оттуда собираются вывозить зерно кораблями, баржами.

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"Они готовятся так же украсть и новый урожай. Наша задача – фиксировать все, что происходит", – отметил мэр.

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях российские захватчики предлагают фермерам сотрудничество по схеме "70 на 30". То есть 70% урожая они забирают себе, а 30% оставляют фермерам. Кроме того, россияне не разрешают аграриям вывозить товар на подконтрольную Украине территорию.
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Топ комментарии
+25
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10.06.2022 11:59
+9
Наші нічого не можуть, і не змогли ні зберегти ні вивезти ні захистити, орки все можуть і вкрасти і знищити. і вивезти, і все для всього є. значить оман виконується за планом, путлєр теж каже все за планом, чомусь в це віриться, читаючи ось такі новини
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10.06.2022 12:11
+7
так може уваліть по залізниці?
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10.06.2022 11:56
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так може уваліть по залізниці?
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10.06.2022 11:56 Ответить
краще уваліть по тих, хто розмінував перешийок і здав південь, бо нам не кажуть, що крім зерна вивозять все, особливо використовуючи порти на Азовському морі і заграбастили всі курорти - всі курорти на Азовськім морі, куди їхали відпочивати жителям Дніпропетровської, Харківської та інших областей, особливо тим, що їздили в Бердянськ і Кирилівку? Допоміг вам Володя і його "квартальні" "коміки"? Ак там дороги в Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях, спасли від російських ракет? А то був основний приоритет Володі, він же нє крадьот? "А какая разніца" як просрати південь та підприємства по всій Україні? Головне не ракети робити і дороги і ворог все знищить, бо немає чим охороняти ці дорогу і охоронятись самим.
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10.06.2022 12:16 Ответить
це само собою
але по залізниці теж треба. бо шкода. воно ж наше. рідненьке. а вони скоти його пізд....ят сукі!
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10.06.2022 12:20 Ответить
столько много украинского "золота" про..ли
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10.06.2022 11:58 Ответить
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10.06.2022 11:59 Ответить
почему нельзя было вывезти оттуда зерно за месяц до войны? Теперь плачут. Сами сдали все, тотально все разминировав и не подготовившись за год хоть к какой-то обороне, теперь возмущены. Такое впечатление будто лишняя хромосома тоже присутствует как и русни. Что говорить за зерно, вон Мрию за день оставили специально и в итоге ее уничтожили. Власть зебилов одним словом, бестолковая и бесполезная...
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10.06.2022 12:01 Ответить
бо так було заплановано!
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10.06.2022 12:06 Ответить
я невеликий прихильник Зебілов-телепузіков, але давайте будемо відвертими. У нас взорвали усі склади зі снарядами за останні 8 років. Я не розумію, після першого вибуха, коли стало зрозуміло - що трапилось, що нас взривають. Що важко було у будь якісь підземни сховища перевести боєзапас? При Порошенко дуже багато чого робили корисного, але все одно у один мільойн раз меньше, ніє треба.
А найбільш корисне що зробив взагалі клоун та його трупа - це встановив світовий рекорд з розмовами без зупинок з журналістами у кафе. Ну й ще не втік, це теж його заслуга, відверто кажучи. Янукович втік за мільярд меньш загрозливих обставин.
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10.06.2022 12:10 Ответить
Зеленського попереджали заздалегіть,але було прийнято рішення лишити все як є,він сам про це сказав.США пропонували робити укріпрайони на шляхах просування ворога та евакуювати людей,Зеленський на це не погодився бо це було дорого для бюджету.Він і зараз впевнений ,що вчинив правильно.
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10.06.2022 12:16 Ответить
Та Ви шо, Ви невеликий прихильник Зеленського, а маленький, а гадите по-великому. Що Вам не так зробив Порошенко? Вибухали склади з боєжприпасами? Так, бо це війна і склади були побудовані при радянському союзі на відкритій місцевості і всі плани і схеми до метра були у рашистів. Але навіть при нестачі грошей були обладнені склади для зберігання *********** і зброї, робилося так, як потрібно, але ця робота після 2019 року призупинена від слова, зовсім. Чому Ви знаєте про 4 склади з ************, які зірвали вороги під час президенства Порошенка і не пам'ятаєте сотні складів і військових заводів, навіть з новими ракетними програмами, які зірвали тільки за останні три місяці? То по Вашій логіці 4 склади зірвав Порошенко, а решту Зеленський? Хоча ми добре знаємо, що це зробив ворог, але не можемо зупинитися від тих фейків і брехні яку лили на Порошенко пепред виборами у 2019 році, бо іншого нічого немає. Але коли говорите про один склад, який був зірваний при президенству Порошенка, то зразу не забувайте говорити про сотню складів при Зеленському, я не говорю про міста і навіть ціле море зі всією інфраструктурою, яка коштує мільярди доларів США, хто недавно просто так віддав ворогу. Хто це такий?
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10.06.2022 12:26 Ответить
Почему у свиноты это получается? Как они организовывают мародерство? Где берут составы? Где грузятся? Как у них получается и боеприпасы постоянно подвозить, и ворованное вывозить? Первые месяцы войны были понятные и логичные. Можно было более-менее видеть ситуацию наперед, даже используя новостные ресурсы. Сейчас, хрен пойми что творится.
Из позитивного: фронт практически стоит. Обстрелов вглубь Украины стало меньше.
Из негативного: фронт практически стоит, обстрелы приграничных территорий, политота.
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10.06.2022 12:07 Ответить
состави? а колія у України якого розміра - як у Мордора, чи як у Європи?
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10.06.2022 12:12 Ответить
От приїдуть РСЗВ і потяги вже ходити не зможуть
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10.06.2022 12:07 Ответить
Наші нічого не можуть, і не змогли ні зберегти ні вивезти ні захистити, орки все можуть і вкрасти і знищити. і вивезти, і все для всього є. значить оман виконується за планом, путлєр теж каже все за планом, чомусь в це віриться, читаючи ось такі новини
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10.06.2022 12:11 Ответить
все логічно.
чому не звільняють херсон. там північ для орків потенційний котел...і що?
правильно - не на часі не можем немає стратегічної цінності...
підари зелені
і всі хто за них голосував теж підари
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10.06.2022 12:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QJi1S3sO8oE&t=206s Як французькі САУ Caesar б'ють ворога в Україні: відео
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10.06.2022 12:14 Ответить
а можно было еще скопом продать все китаю что на оккупированных территориях с условием самовывоза если бы не дебилы
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10.06.2022 12:15 Ответить
Вони так скоро і транспортними літаками почнуть вивозити все що бачать. Що,бл... відбувається?
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10.06.2022 12:18 Ответить
Вони беруть те,що нашому президенту та уряду непотрібне було.Хто з цим не погоджується, може на виборах президента у березні 2024 року обрати іншого кандидата.
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10.06.2022 12:23 Ответить
цей мер Фьодоров такий же мутний зелений тіп, ще й ця історія з полоном (чи відрядження до смєжніков?).....СБУ бакланова- філія фсб, ГУР "блогєра" Буданова - там Маша с Гомікошвілі керує
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10.06.2022 12:25 Ответить
а підірвати ж/д колії - віра не дозволила???
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10.06.2022 12:26 Ответить
А раздолбать ЖД - не? Всё равно колею менять на евростандарт, можно начинать сейчас.
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10.06.2022 12:39 Ответить
І ніхто не здогадався знищити цінності перед захопленням, я вже мовчу щоб евакуювати їх.
Якісь сіренькі мишки, як спеціально набирають на посади - аби сраку керівництву вилизували і не вміли думати. (тільки як ******* вміють думати).
Сіреньку мишку може взяти в оборот ворожа сила...
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10.06.2022 12:43 Ответить
Тут дуже доречно процитувати:
"Народ, який не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу" Наполеон Бонапарт.
Це треба завдячувати виключно Зеленському і всім тим, яких він привів до влади і зруйнували "всі разом" державу.
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10.06.2022 12:46 Ответить
Почему за 8 лет войны не разобрали ж/д в сторону окупированных территорий? На что надеялись или на кого работали все это время украинские власти?
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10.06.2022 12:58 Ответить
Хех! Клоун мости будував в лугандон, а ти про залізницю.
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10.06.2022 13:22 Ответить
Что вы .блин всё плачите !!...******* ж\дорожные пути и узловые станции , артилерией . вертолётами и самолётами и ракетами!....Хватит хныкать!..Пора действовать!! А не можете действовать,так уйдите!! Другие за вас это сделают!! Незаменимых кухароки баянистов нет!!!...А ещё лучше пусть ваш-наш генералисимус-Зеленский скажет прилюдно , кто виноват в том , что не взорвали мосты на херсонщине и в Чонгаре, кто дал приказ разминировать берега Херсонщины и т .д.!! Как это за 24 часа враг захватил две области????.... Кто он этот недоумок и предатель!!!...Зеленский же стучит себя в грудь , что он ах....ный командующий ВСУ!!
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10.06.2022 13:40 Ответить
вова тупiн Зельонському не не дозволяє. І взагалі на заході скажуть, що ми порушуємо закони війни і не дадуть грошей.
Ну всі вже знають, що рішення про згортання оборонних заходів у районі Чонгара було прийнято політиками та військовими: хрипатим опудалом Зе та якимось військовим, наприклад Підопригора (вигадано). Ну і що з того, що ми знаємо цих двох потвор? Що далі?
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10.06.2022 14:12 Ответить
це ніяка не крадіжка , а виконання договору між рашистами і їхніми "зе слугами " в Україні.
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10.06.2022 14:15 Ответить
А чи не можна зробити (пневмо)зернопровід по дунаю від м.Кілія до Румунського порту Суліна? Там десь 60 км. Пробок з сухогрузів по Дунаю не буде. До Одеси не далеко можна паралельно і туди кинути рукав...
Як така ідея?
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10.06.2022 14:54 Ответить
Зерно так не проштовхнути повітрям, а тим більше у великій кількості.
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10.06.2022 15:34 Ответить
хто розмінував Чонгар і хто зберіг мости через кримський перешийок?
Хто відповідатиме за цей злочин?
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10.06.2022 18:08 Ответить
 
 