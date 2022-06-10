Если месяц назад россияне вывозили зерно из Запорожской области машинами, то теперь – поездами, – мэр Мелитополя Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты поездами вывозят зерно из Запорожской области в Крым. Новый урожай они тоже воруют, в том числе с помощью кораблей.
Об этом в эфире национального телемарафона сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день с зерном происходят вопиющие факты кражи. Они начались больше месяца назад, когда с наших элеваторов, токов они начали его забирать. Но масштабы краж сначала были совсем другие: примерно 20-30 машин в день вывозили в сторону Крыма. А сегодня мы говорим о других цифрах – они начали вывозить его поездами", – сказал Федоров.
Также он отметил, что оккупанты формируют автопарк фур, готовятся использовать порт Бердянска и оттуда собираются вывозить зерно кораблями, баржами.
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"Они готовятся так же украсть и новый урожай. Наша задача – фиксировать все, что происходит", – отметил мэр.
Как сообщалось, на временно оккупированных территориях российские захватчики предлагают фермерам сотрудничество по схеме "70 на 30". То есть 70% урожая они забирают себе, а 30% оставляют фермерам. Кроме того, россияне не разрешают аграриям вывозить товар на подконтрольную Украине территорию.
Пожалуйста, подождите...
але по залізниці теж треба. бо шкода. воно ж наше. рідненьке. а вони скоти його пізд....ят сукі!
А найбільш корисне що зробив взагалі клоун та його трупа - це встановив світовий рекорд з розмовами без зупинок з журналістами у кафе. Ну й ще не втік, це теж його заслуга, відверто кажучи. Янукович втік за мільярд меньш загрозливих обставин.
Из позитивного: фронт практически стоит. Обстрелов вглубь Украины стало меньше.
Из негативного: фронт практически стоит, обстрелы приграничных территорий, политота.
чому не звільняють херсон. там північ для орків потенційний котел...і що?
правильно - не на часі не можем немає стратегічної цінності...
підари зелені
і всі хто за них голосував теж підари
Якісь сіренькі мишки, як спеціально набирають на посади - аби сраку керівництву вилизували і не вміли думати. (тільки як ******* вміють думати).
Сіреньку мишку може взяти в оборот ворожа сила...
"Народ, який не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу" Наполеон Бонапарт.
Це треба завдячувати виключно Зеленському і всім тим, яких він привів до влади і зруйнували "всі разом" державу.
Ну всі вже знають, що рішення про згортання оборонних заходів у районі Чонгара було прийнято політиками та військовими: хрипатим опудалом Зе та якимось військовим, наприклад Підопригора (вигадано). Ну і що з того, що ми знаємо цих двох потвор? Що далі?
Як така ідея?
Хто відповідатиме за цей злочин?