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Рашисты вывозят уцелевший транспорт, детские площадки и медтехнику из Мариуполя, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тролейбус,маріуполь

Рашисты вывозят из оккупированного Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"В так называемой "ДНР" радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города. Из больниц похищают современное оборудование, а из уютных дворов забирают детские площадки".

Настоящее лицо "русского мира" – убийства, разрушения и мародерство", – говорится в сообщении.

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Рашисты вывозят уцелевший транспорт, детские площадки и медтехнику из Мариуполя, - горсовет 01
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Топ комментарии
+17
Моя бабусі, 2 рідні сестри моєї рідної бабусі, все життя майже прожили в Маріку. з 4ьох років я там відпочивав кожне літон а морі... так, це не Мальдіви були, але для моєї незаможної сім'ї це було доступно... так до 2014 Марік був дуже проросійським совковим. а з 2013ого я там вже не бував, і не бачив, як він розквіт, але бабуся мені завжди розповідала що місто покращується, інфраструктура, транспорт, все покращується. був реальний ріст, місто відстояло право бути Українським... а тепер його знищили, дім де жили бабусі, обидві квартири знищені, домівки повністю... бабусі чудом вдалося після 45 днів облоги вибратися до Бердяснька, а потім поїхала до племінниці в їблорусь, тому що не випускали в сторону України... дуже шкода це місто... в 2014ом змогли відбитись, а зараз його тварі оманські здали з потрохами... Азовці вдмовились здати, бились дол останнього... а потім і їх здали, *під гарантії ФСБ*, тьху лять... їх діди певно теж під гарантії СС в полон здавали найкращих воїнів... собаки
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10.06.2022 12:41
+17
Твари радуются награбленному. Это, кстати, одна из причин, почему в свинарнике культ дилды ваевале. Именно во Вторую мировую кацапам удалось намародерить столько, что весь совок и хрюсия до сих пор живут на остатках чужого добра.
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10.06.2022 12:41
+15
вони пізд..ят все що не приколочено. це натура така.

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10.06.2022 12:38
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вони пізд..ят все що не приколочено. це натура така.

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10.06.2022 12:38 Ответить
Майданчики не скрепно. Нехай везуть площадкі.
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10.06.2022 12:40 Ответить
oni tronutye prosta....hotja estj li u etih organizmov mozgi - tozhe vopros.
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10.06.2022 12:40 Ответить
Моя бабусі, 2 рідні сестри моєї рідної бабусі, все життя майже прожили в Маріку. з 4ьох років я там відпочивав кожне літон а морі... так, це не Мальдіви були, але для моєї незаможної сім'ї це було доступно... так до 2014 Марік був дуже проросійським совковим. а з 2013ого я там вже не бував, і не бачив, як він розквіт, але бабуся мені завжди розповідала що місто покращується, інфраструктура, транспорт, все покращується. був реальний ріст, місто відстояло право бути Українським... а тепер його знищили, дім де жили бабусі, обидві квартири знищені, домівки повністю... бабусі чудом вдалося після 45 днів облоги вибратися до Бердяснька, а потім поїхала до племінниці в їблорусь, тому що не випускали в сторону України... дуже шкода це місто... в 2014ом змогли відбитись, а зараз його тварі оманські здали з потрохами... Азовці вдмовились здати, бились дол останнього... а потім і їх здали, *під гарантії ФСБ*, тьху лять... їх діди певно теж під гарантії СС в полон здавали найкращих воїнів... собаки
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10.06.2022 12:41 Ответить
Твари радуются награбленному. Это, кстати, одна из причин, почему в свинарнике культ дилды ваевале. Именно во Вторую мировую кацапам удалось намародерить столько, что весь совок и хрюсия до сих пор живут на остатках чужого добра.
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10.06.2022 12:41 Ответить
Орда жорстока тому що над ними знущались вдома ті хто вище , а зараз в їхніх руках зброя проти беззбройних . Мародерствують тому що в них тих речей не було і не буде . Вони намагаються знищити нашу свободу тому що в них її не було і ніколи не буде.
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10.06.2022 12:42 Ответить
Мародерствуют, потому, что орда - это не люди. Человекообразные мерзкие черти.
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10.06.2022 13:31 Ответить
мій мозок не може осягнути це.
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10.06.2022 12:42 Ответить
Теж саме.

Особливо коли матюкають проклятих європейців,а,А довольні тролейбусам європейського зразка.
Зрозуміти це просто не можливо!
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10.06.2022 13:10 Ответить
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10.06.2022 12:42 Ответить
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10.06.2022 12:44 Ответить
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10.06.2022 12:46 Ответить
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10.06.2022 12:48 Ответить
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10.06.2022 12:59 Ответить
хай вам воздасься сукі православниє
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10.06.2022 12:48 Ответить
Так надо всё минировать !
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10.06.2022 12:51 Ответить
З початку тринадцятого віку, з тих пр, як моськовія стала улусом золотої орди,ординці, періодично, робили на біги НА багату європейську країну Русь, для того, щоб вбивати, насилувати, грабувати і брати в рабство "адін народ"
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10.06.2022 12:51 Ответить
В окупованій частині Луганщини створені комісії при "ЛНР по допомозі звільненим освітнім закладам". Ця комісія об'їжджає школи на захопленій територія (типу Сватова) і гарбує наші школи. Вивозять усе, від парт до інтерактивних дощок. У них взагалі був шок, коли вони вперше зайшли у нашу школу. Реакція була приблизно така "да они тут ох.ели? Воте то жируют, кому тут помогать? у нас старые парты в Луганске, а тут по селам Европа?!!"
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10.06.2022 12:57 Ответить
А ніхто не сказав їм: "Якби не кликали Путіна то і у вас те саме було-б!" ?
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10.06.2022 13:50 Ответить
Голожопая саранча... *****.
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10.06.2022 13:03 Ответить
Нехай вже у них поперек горла то все стане! Покидьки прокляті!
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10.06.2022 13:10 Ответить
звісно, все через vpn

В Херсоні анонсовано масштабний онлайн-мітинг, на який вийдуть десятки тисяч українців без жодного ризику для свого життя.

Активісти перетворили стрічку в Instagram на центральний проспект Херсона та закликають людей підтримати українців у тимчасовій окупації.

Щоб потрапити на мітинг, достатньо написати "Херсон - це Україна!" у коментарі до будь-якого зображення.

Після цього адміністратори онлайн-мітинга тегнуть вас на тій самій ділянці й ви зможете поділитися нею в своїх сторіс.

Херсон - це Україна!
https://t.me/operativnoZSU/28066
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10.06.2022 13:11 Ответить
Створювати важче, але нормальна людина отримує задоволення від результатів своєї праці. Це ще раз доводить той факт, що українці зроблені з іншого тіста.
А так, в цілому, після крадених трусів, немає чого дивуватися(
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10.06.2022 13:12 Ответить
а население довольно, когда очередь за следующими выплатами в фуфлях?
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10.06.2022 13:16 Ответить
Зелений зрадник здав Маріуполь і його захисників.
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10.06.2022 13:45 Ответить
рф страна - мародёр. суки, своего ничего не делают, только убивать и грабить, на другое неспособны.
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10.06.2022 14:22 Ответить
Ну й босота. Мені 66 років і я добре пам'ятаю цю босоту в сссрі.
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10.06.2022 16:57 Ответить
 
 