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Рашисты вывозят уцелевший транспорт, детские площадки и медтехнику из Мариуполя, - горсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты вывозят из оккупированного Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику.
Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"В так называемой "ДНР" радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города. Из больниц похищают современное оборудование, а из уютных дворов забирают детские площадки".
Настоящее лицо "русского мира" – убийства, разрушения и мародерство", – говорится в сообщении.
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+17 Paul Foxen
показать весь комментарий10.06.2022 12:41
+17 Мобильный крематорий
показать весь комментарий10.06.2022 12:41
+15 Стрелок
показать весь комментарий10.06.2022 12:38
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Особливо коли матюкають проклятих європейців,а,А довольні тролейбусам європейського зразка.
Зрозуміти це просто не можливо!
В Херсоні анонсовано масштабний онлайн-мітинг, на який вийдуть десятки тисяч українців без жодного ризику для свого життя.
Активісти перетворили стрічку в Instagram на центральний проспект Херсона та закликають людей підтримати українців у тимчасовій окупації.
Щоб потрапити на мітинг, достатньо написати "Херсон - це Україна!" у коментарі до будь-якого зображення.
Після цього адміністратори онлайн-мітинга тегнуть вас на тій самій ділянці й ви зможете поділитися нею в своїх сторіс.
Херсон - це Україна!
https://t.me/operativnoZSU/28066
А так, в цілому, після крадених трусів, немає чого дивуватися(