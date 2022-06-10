В десяти населенных пунктах Беларуси есть российские войска. Развернуты "Искандеры", что угрожает нанесением ракетных ударов по Украине, - Мотузяник

Российские войска на территории Беларуси разместили в десяти населенных пунктах.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире общенационального телемарафона, комментируя вопрос о концентрации российских войск вблизи белорусско-украинской границы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О российских войсках сразу скажу: они там есть. Я не скажу вам точное количество, но дислоцируются российские подразделения. Около десяти населенных пунктов, где военнослужащие армии России есть. Кроме того, мы знаем об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", которые также развернуты на территории Беларуси, и это несет угрозу продолжения нанесения ракетных ударов по нашей территории", - заявил Мотузяник.

Кроме того, спикер отметил, что за последние несколько недель вооруженные силы Беларуси в составе до семи батальонов пытаются "прикрывать" участок белорусско-украинской границы. Это исключительно демонстрационные действия, поскольку со стороны Украины никакой угрозы для Беларуси быть не может.

"Возможное нападение Украины на территорию Беларуси звучит еще смешнее, чем возможное нападение на территорию России", - заявил Мотузяник.

В то же время он напомнил, что Беларусь угрожает увеличить численность вооруженных сил республики до 80 тысяч.

В оборонном ведомстве Украины, по словам Мотузяника, в ближайшей перспективе не видят создания какой-либо мощной группировки в Беларуси.

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"Это больше демонстрационные действия, в том числе со стороны подразделений российской армии. И основная цель – оттянуть наши силы, не допустить их переброски на другие направления", - считает Мотузяник.

Он также прокомментировал положение дел на юге Украины и отметил, что ситуация пока относительно спокойная.

"Сейчас на юге спокойнее, поскольку враг сосредоточил свои усилия в Восточной операционной зоне. Но оперативная ситуация такова: мы видим, что противник чрезвычайно боится, что ВСУ там перейдут в активное широкое контрнаступление. Поэтому они пытаются окопаться, создать глубоко эшелированную оборону", - отметил спикер.