Из-за "смертных приговоров", которые оккупанты вынесли трем иностранным бойцам ВСУ, начали расследование, - Венедиктова

Украина начала досудебное расследование по факту вынесения так называемым судом "ДНР" в Донецке смертного приговора двум пленным гражданам Великобритании и гражданину Марокко.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и примет все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Она отметила, что согласно Женевским конвенциям, осужденные Эйден Эйслин, Шон Пиннер и Брагим Саадун пользуются иммунитетом комбатантов и как военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях. Их задержание должно быть направлено только на предотвращение дальнейшего участия в боевых действиях. Кроме того, ни один военнопленный не может быть осужден без возможности защиты и без помощи квалифицированного адвоката или защитника. Это основополагающий принцип права на справедливый суд, который действует и в мирное, и в военное время.

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Кроме того, подчеркнула генпрокурор, в современном европейском пространстве смертная казнь рассматривается как неприемлемая форма наказания, несовместимая с основными правами, правом на жизнь и правом не поддаваться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.

"Таким образом, фальшивый приговор Эйдену Эйслину, Шону Пиннеру и Брагиму Саадуну - это ничто иное, как нарушение и издевательство над предусмотренными международным гуманитарным правом и международным правом прав человека обязательствами России как оккупационного государства. Россия в очередной раз демонстрирует свою отчужденность от системы, основанной на правилах, и вопиющее пренебрежение самой основой верховенства права", - отметила Венедиктова.

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Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.