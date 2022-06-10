Из-за "смертных приговоров", которые оккупанты вынесли трем иностранным бойцам ВСУ, начали расследование, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина начала досудебное расследование по факту вынесения так называемым судом "ДНР" в Донецке смертного приговора двум пленным гражданам Великобритании и гражданину Марокко.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и примет все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них", - написала Венедиктова в фейсбуке.
Она отметила, что согласно Женевским конвенциям, осужденные Эйден Эйслин, Шон Пиннер и Брагим Саадун пользуются иммунитетом комбатантов и как военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях. Их задержание должно быть направлено только на предотвращение дальнейшего участия в боевых действиях. Кроме того, ни один военнопленный не может быть осужден без возможности защиты и без помощи квалифицированного адвоката или защитника. Это основополагающий принцип права на справедливый суд, который действует и в мирное, и в военное время.
Кроме того, подчеркнула генпрокурор, в современном европейском пространстве смертная казнь рассматривается как неприемлемая форма наказания, несовместимая с основными правами, правом на жизнь и правом не поддаваться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.
"Таким образом, фальшивый приговор Эйдену Эйслину, Шону Пиннеру и Брагиму Саадуну - это ничто иное, как нарушение и издевательство над предусмотренными международным гуманитарным правом и международным правом прав человека обязательствами России как оккупационного государства. Россия в очередной раз демонстрирует свою отчужденность от системы, основанной на правилах, и вопиющее пренебрежение самой основой верховенства права", - отметила Венедиктова.
Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.
Пожалуйста, подождите...
Виродки, одним словом.
А от їх верхівка гнила - срані Меркелші зі Шрьодерами та Штанмайєрами та з іншою сранню...
Зараз важливо задля перемоги Колі-катлеті та іншій зеленій срані на Прикарпатті видавати нагородну зброю за хероїзм.
То ж, треба робити висновки і називати речі своїми іменами та виходити з міжнародного права. Вимагати від міжнародного суспільства визнання ОРДЛО терористичними угрупуваннями, а ерефію державою-терористом.
І підозрюваним як організатор має бути Ху.ло, а уся ця наволоч - виконавцями.
Та да. Гнида Луценко, а особливо його Іруська, це ті, завдяки кому Порошенко з тріском програв вибори. Бо до самого Петі питань по суті було мало,а од до його кумів та друзів - безліч...
В Киеве надо расследовать - почему тысячи лучших бойцов оказались в плену и им уроды угрожают расстрелом?
Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований!
Вы что там совсем страх перед Богом потеряли. Что значит привлечем к ответственности? А может нужно спасать людей? А что с "Азовцами" и другими пленными? Живы и невредимы ли они вообще?
Боже, только на тебя Надежда осталась. Убери эту зевладу, помилуй Украину и ее народ, прогони рашистскую нечисть, ибо ты любишь нас, рабов твоих не поддавшихся сатане Аминь.