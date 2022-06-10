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Новости Война в Украине
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иностранец (459) смертная казнь (105) Венедиктова (727) Эйден Аслин (11) Шон Пиннер (9) Брагим Саадун (10)

Из-за "смертных приговоров", которые оккупанты вынесли трем иностранным бойцам ВСУ, начали расследование, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

піннер,аслі,брагім

Украина начала досудебное расследование по факту вынесения так называемым судом "ДНР" в Донецке смертного приговора двум пленным гражданам Великобритании и гражданину Марокко.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и примет все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Она отметила, что согласно Женевским конвенциям, осужденные Эйден Эйслин, Шон Пиннер и Брагим Саадун пользуются иммунитетом комбатантов и как военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях. Их задержание должно быть направлено только на предотвращение дальнейшего участия в боевых действиях. Кроме того, ни один военнопленный не может быть осужден без возможности защиты и без помощи квалифицированного адвоката или защитника. Это основополагающий принцип права на справедливый суд, который действует и в мирное, и в военное время.

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Кроме того, подчеркнула генпрокурор, в современном европейском пространстве смертная казнь рассматривается как неприемлемая форма наказания, несовместимая с основными правами, правом на жизнь и правом не поддаваться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.

"Таким образом, фальшивый приговор Эйдену Эйслину, Шону Пиннеру и Брагиму Саадуну - это ничто иное, как нарушение и издевательство над предусмотренными международным гуманитарным правом и международным правом прав человека обязательствами России как оккупационного государства. Россия в очередной раз демонстрирует свою отчужденность от системы, основанной на правилах, и вопиющее пренебрежение самой основой верховенства права", - отметила Венедиктова.

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Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.
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Топ комментарии
+14
А Наумову который сбежал перед войной в международный розыск венедиктова не хочет подать?????? почему?????????
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10.06.2022 12:55
+9
Шольц учень Меркель, а ця тварина виростила ***** і вигодувала Російського монстра своєю дряхлою ціцькою. Та курва ще чотири місяці тому нам в очі казала, що Північний потік, то політичний проект, що дозволить Німеччині контролювати Россію...
Виродки, одним словом.
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10.06.2022 13:00
+8
Він на Мальдівах, на спец завданні. Війна закінчиться, повернеться за орденом.
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10.06.2022 12:58
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В ответ на это Украина увеличит паек пленным оркам. Шольц похвалит за это. Бесит уже эта мягкотелость. Приходит понимание того, что Азовцы могут никогда не вернуться.
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10.06.2022 12:51 Ответить
При чому тут Шольц,якщо це не його сфера. Залиште німців, а про Азовсталь, то орки сказали,які суди їх чекають. Може до зе звернетесь, а не знову на других проблеми переведете
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10.06.2022 12:55 Ответить
Шольц учень Меркель, а ця тварина виростила ***** і вигодувала Російського монстра своєю дряхлою ціцькою. Та курва ще чотири місяці тому нам в очі казала, що Північний потік, то політичний проект, що дозволить Німеччині контролювати Россію...
Виродки, одним словом.
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10.06.2022 13:00 Ответить
Німців нічого чіпати - люди нормальні.

А от їх верхівка гнила - срані Меркелші зі Шрьодерами та Штанмайєрами та з іншою сранню...
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10.06.2022 13:07 Ответить
про україців це також можна сказати, люди хороші, при владі мерзота
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10.06.2022 13:13 Ответить
я би не поспішав із такими висновками. Гарні люди таку наволоч не оберуть. А от хитро.опі тупаки, які мріють про халяву...та хіба таких можно назвати гарними?
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10.06.2022 13:23 Ответить
А Наумову который сбежал перед войной в международный розыск венедиктова не хочет подать?????? почему?????????
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10.06.2022 12:55 Ответить
не на часі
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10.06.2022 12:57 Ответить
Це не на часі...
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10.06.2022 12:57 Ответить
Він на Мальдівах, на спец завданні. Війна закінчиться, повернеться за орденом.
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10.06.2022 12:58 Ответить
особняк Зе в Крыму не должен попасть под =нацинализацию=...
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10.06.2022 13:08 Ответить
ну так він же ж оформив згідно з російським законодавством і справно сплачує до бюджету расєї за користування...
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10.06.2022 13:13 Ответить
Не на часі...

Зараз важливо задля перемоги Колі-катлеті та іншій зеленій срані на Прикарпатті видавати нагородну зброю за хероїзм.
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10.06.2022 13:11 Ответить
отстаньте от человека. достаточно наказан - понизили до полковника.
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10.06.2022 13:31 Ответить
ерефія ще 18-го року вийшла з Женевських конвенцій, а ОРДЛО ніколи їх і не визнавало. Зважаючи на те що, кремлядь ввела офіційно свої війська в Україну не оголошуючи війни то, навіть виходячи з Женевських конвенцій вони можуть вважатися терористичними бандформуваннями, які порушують міжнародні закони і звичаї ведення війни. До того ж, як кремлядь кваліфікує свої дії в міжнародній правовій практиці до задниці. "Специальная военная операция" може відбуватися виключно на території самої ерефії, або в іншій суверенній країні з запрошення легітимної влади. В даному випадку ні одне, ні друге не мають місця бути. Янукович з Медведчуком відсмоктали але кремлядь навіть не парилася зі зміною обґрунтування.
То ж, треба робити висновки і називати речі своїми іменами та виходити з міжнародного права. Вимагати від міжнародного суспільства визнання ОРДЛО терористичними угрупуваннями, а ерефію державою-терористом.
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10.06.2022 13:09 Ответить
так. І формулювання має бути десь таке - організоване злочинне угрупування на чолі із Ху.лом, з метою особистого збагачення та вчинення ряду терористичних актів, незаконно використовуючи збройні сили РФ захопило частину української території, де, під виглядом народних республік, створила структури, що дозволяють в порушення норм міжнародного та російського законодавства, вчиняти особливо тяжкі злочини, у тому числі страти в інтересах цього ОЗГ.
І підозрюваним як організатор має бути Ху.ло, а уся ця наволоч - виконавцями.
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10.06.2022 13:20 Ответить
Ви відзначаєте дуже складні істини в юридичній площині для зеленого шапіто щодо побудови державної стратегії, адекватного реагування і захисту країні через міжнародні механізми. Тут немає навіть пансіонатного тренінгу з більярдом і відеоіграми для обранців-професіоналів....
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10.06.2022 13:21 Ответить
Я вас прошу, тільки не тягніть з нафталіну Югу-плокулола. Йому там саме місце.
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10.06.2022 13:14 Ответить

Та да. Гнида Луценко, а особливо його Іруська, це ті, завдяки кому Порошенко з тріском програв вибори. Бо до самого Петі питань по суті було мало,а од до його кумів та друзів - безліч...
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10.06.2022 13:15 Ответить
Чому не порушено провадження про незаконному притягненню до кримінальному відповідальності та незаконному привласненню особами собі повноважень правоохоронців та суддів?
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10.06.2022 13:14 Ответить
как расследовать если доступа туда нет
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10.06.2022 13:17 Ответить
Достатньо відомостей в публічних ЗМІ. Прізвище ж самозванця, що видає себе за суддю "республіки" не є таємницею?
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10.06.2022 13:21 Ответить
А окрім папірців тут хтось шось конкретне може зробити????
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10.06.2022 13:21 Ответить
"Расследование"?!!! Заняться, блд, больше нечем?! В мирном Киеве будете расследовать, или ТУДА поедут прокуроры-герои?
В Киеве надо расследовать - почему тысячи лучших бойцов оказались в плену и им уроды угрожают расстрелом?
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10.06.2022 13:30 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/127202
Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований!
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10.06.2022 14:00 Ответить
Господи, помилуй
Вы что там совсем страх перед Богом потеряли. Что значит привлечем к ответственности? А может нужно спасать людей? А что с "Азовцами" и другими пленными? Живы и невредимы ли они вообще?
Боже, только на тебя Надежда осталась. Убери эту зевладу, помилуй Украину и ее народ, прогони рашистскую нечисть, ибо ты любишь нас, рабов твоих не поддавшихся сатане Аминь.
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10.06.2022 14:26 Ответить
 
 